F1: Arvid Lindblad – droga od juniora do Racing Bulls

Nowy nabytek Visa Cash App Racing Bulls w Formule 1, Arvid Lindblad , pędził po sukces w sportach motorowych właściwie od chwili, gdy nauczył się chodzić. Brytyjsko-szwedzki talent po raz pierwszy usiadł za kierownicą już w wieku trzech lat, a w 2021 roku – mając zaledwie 13 lat – trafił do kuźni talentów, jaką jest Red Bull Junior Team.

Podopieczny byłego mistrza świata Formuły E, Olivera Rowlanda , przebijał się przez kolejne szczeble kariery w kartingu, by w wieku 15 lat awansować do juniorskich serii jednomiejscowych. Tam zapisał się w historii jako najmłodszy zwycięzca wyścigu zarówno w mistrzostwach FIA Formula 3, jak i FIA Formula 2.

Teraz, mając zaledwie 18 lat, otrzymał miejsce w składzie Visa Cash App Racing Bulls na sezon 2026, gdzie stworzy duet z Liamem Lawsonem . Sprawdźcie sami, jak Lindblad krok po kroku przebijał się przez kolejne serie, aż dotarł na sam szczyt – do Formuły 1.

Rekordowa passa Lindblada w wyścigach F3 i F2 to nie lada wyczyn © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Teraz skupia się na debiucie w F1 w 2026 roku © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 20. zawodnik Red Bull Junior Team awansuje do F1

To ważna informacja z perspektywy sezonu 2026 mistrzostw świata Formuły 1, a dla samego Arvida Lindblada – wydarzenie o jeszcze większym znaczeniu. Po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Formule 2, młody kierowca dołączy do Liama Lawsona , tworząc oficjalny skład zespołu Visa Cash App Racing Bulls na przyszły sezon.

„Błyskawiczna droga Arvida na szczyt potwierdza, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej wyróżniających się młodych talentów w motorsporcie” – powiedział Alan Permane , szef zespołu Visa Cash App Racing Bulls. „Razem z Lawsonem stworzą silny, dynamiczny duet, który doskonale oddaje ambicję i młodzieńczego ducha VCARB w momencie, gdy wchodzimy w nową, przełomową erę Formuły 1”.

Lindblad jest kolejnym absolwentem Campos Racing, który trafił do F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Sezon 2026 będzie wielkim wyzwaniem i wiem, że czeka mnie jeszcze wiele nauki, ale jestem gotowy, by ściśle współpracować z zespołem i sprostać temu zadaniu. Nie mogę się doczekać startu! Arvid Lindblad

Awans do Formuły 1 w wieku zaledwie 18 lat sprawia, że Lindblad jet już 20. zawodnikiem programu Red Bull Junior Team, który dotarł do samej królowej motorsportu. Po drodze wielokrotnie potwierdzał swój niezwykły talent, imponując naturalną prędkością i ogromnym potencjałem.

„Odkąd rozpocząłem tę drogę w wieku pięciu lat, moim celem zawsze była Formuła 1, dlatego ten moment jest dla mnie powodem do ogromnej dumy” – powiedział Lindblad. „Jestem niezwykle wdzięczny programowi Red Bull Junior Team oraz całemu mojemu zespołowi za wsparcie i wiarę we mnie. Bez nich ten awans nie byłby możliwy. Sezon 2026 będzie wielkim wyzwaniem i wiem, że czeka mnie jeszcze wiele nauki, ale jestem gotowy, by ściśle współpracować z zespołem i sprostać temu zadaniu. Nie mogę się doczekać startu, bo zapowiada się, że będzie to naprawdę ekscytujący rok”.

02 Rekordowy początek kariery

Urodzony w Londynie w 2007 roku Arvid, swoją przygodę z wyścigami rozpoczął na początku 2010 roku. Najpierw, już w wieku trzech lat, trenował motocross, by dwa lata później przesiąść się do kartingu. Tam bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę skautów Red Bull Junior Teamu, trafiając do tego prestiżowego programu w wieku zaledwie 13 lat. Przejście z kartingu do samochodów jednomiejscowych okazało się dla Lindblada wyjątkowo płynne. Błyskawicznie opanował rywalizację w Formule 4, a następnie zapisał się w historii, zostając najmłodszym zwycięzcą sprintu Formuły 3. Dokonał tego już podczas swojego debiutu w Bahrajnie w marcu 2024 roku, mając zaledwie 16 lat.

Podwójne zwycięstwo na domowym torze Silverstone w F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

W tym samym roku zanotował też podwójny triumf przed własną publicznością, wygrywając zarówno sprint, jak i wyścig główny na legendarnym torze Silverstone. We wrześniu 2024 roku zanotował z kolei błyskawiczny awans do niesamowicie konkurencyjnej Formuły 2, gdy Lindblad dołączył do cenionego zespołu Campos Racing. Już tam przeszedł do historii jako najmłodszy zwycięzca wyścigu F2, triumfując w sprincie w Dżuddzie, a następnie sięgnął po miano drugiego najmłodszego zdobywcy pole position w dziejach serii – na torze w Barcelonie, ustępując pod tym względem jedynie Théo Pourchaire’owi. Od tego momentu było już tylko kwestią czasu, aż o Lindblada upomną się zespoły z Formuły 1.

03 Jak Lindblad godzi wyścigi z życiem nastolatka?

Choć za kierownicę wsiadł już jako kilkuletnie dziecko, Lindblad podkreśla, że jego droga do Formuły 1 wcale nie była usłana różami. Na samym początku największe wątpliwości miała jego mama, która nie była przekonana, że motorsport może być realną ścieżką kariery.

„Moja mama wywodzi się ze środowiska bardzo mocno nastawionego na edukację. Po prostu nie wyobrażała sobie, że to może się udać, więc na początku było trudno” – wspomina Lindblad. „Z czasem jednak przekonała się do tego pomysłu, zaakceptowała fakt, że jestem całkiem dobry i że istnieje szansa, by zajść naprawdę daleko, i że jako rodzina musimy dać z siebie wszystko”.

Mama Lindblada jest Hinduską, a jego ojciec – Szwedem. To właśnie oni pomogli nastoletniemu Arvidowi znaleźć równowagę między nauką a ściganiem się na najwyższych obrotach. „W tygodniu bardzo ciężko pracowałem, odrabiałem lekcje i pilnowałem dobrych ocen, a w weekendy mogłem się ścigać” – dodaje. „Znaleźliśmy rozsądny kompromis”.

Lindblad łączył wyścigi z nauką © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Choć dziś Lindblad może już w pełni koncentrować się na ściganiu, jeszcze w 2024 roku starał się łączyć edukację z motorsportem. „Przygotowuję się do egzaminów maturalnych” – mówił wówczas. „Szczerze mówiąc, całkiem lubię naukę. Idziemy swoim torem, ale możliwość oderwania myśli od wyścigów jest kluczowa dla zachowania równowagi”.

Skupienie się na czymś zupełnie niezwiązanym ze sportem było dla niego cenną odskocznią. „To nie jest stresujące i nie odbiera energii potrzebnej do ścigania” – tłumaczył. „Kiedy mam wolne dni i nie mam konkretnych obowiązków, taka równowaga pozwala mi oderwać głowę od wyścigów. Jak wszyscy wiemy, ten świat potrafi czasem przytłoczyć, więc taka przerwa bardzo pomaga. Dlatego właśnie przygotowuję się do matury. Wybrałem tylko dwa przedmioty – matematykę i chemię”.

Patrząc na to, jak szybko zbliża się moment rozpoczęcia kariery na najwyższym poziomie i w ekstremalnych prędkościach, trudno o lepszy zestaw przedmiotów.

04 Legenda Red Bull Racing, która zainspirowała Arvida Lindblada

Jeszcze zanim zdobył miejsce w F1, Lindblad nieustannie miał na oku królową sportów motorowych. Wspomina, że wyścigi F1 towarzyszyły mu od najmłodszych lat – leciały w telewizji, gdy dorastał – a jak większość młodych kierowców marzył o rywalizacji na absolutnym szczycie. W jego przypadku źródłem inspiracji było jednak coś więcej niż ekran telewizora: bezpośrednie spotkanie z legendą tego sportu.

„Wziąłem udział w pokazowym przejeździe Red Bull Racing w Houston razem z Davidem Coulthardem , co samo w sobie było niesamowite” – opowiada. „Prowadziłem RB8, samochód, którym w 2012 roku zdobyto mistrzostwo świata. To już brzmi wyjątkowo, ale dla mnie było czymś jeszcze większym – to dokładnie ten bolid, który oglądałem w telewizji, gdy zakochiwałem się w tym sporcie. Nigdy nie przypuszczałem, że dostanę szansę, by nim pojechać. Zrobić to z zespołem Red Bulla w Houston było czymś naprawdę wyjątkowym”.

Jazda z Davidem Coulthardem © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Wziąłem udział w pokazowym przejeździe Red Bull Racing w Houston razem z Davidem Coulthardem, co samo w sobie było niesamowite. Prowadziłem RB8, samochód, którym w 2012 roku zdobyto mistrzostwo świata Arvid Lindblad

Jeśli chodzi o jego ambicje, chce dorównać Coulthardowi, a może i nawet zdobyć więcej: "Chcę zostać mistrzem świata i to najlepiej więcej niż raz. Może to aroganckie, ale kiedy moja kariera dobiegnie końca, nie wiem, czy byłbym w pełni szczęśliwy, gdybym nie miał nawet jednego tytyłu. Moim marzeniem jest być wielokrotnym mistrzem świata".

05 Mentorzy i rywale, którzy motywowali Lindblada

W juniorskich latach Lindblad mógł liczyć na wsparcie i inspirację Guillaume’a „Rocky’ego” Rocquelina , szefa programu akademii kierowców Red Bull Racing. Rocky potrafił być wymagający do tego stopnia, że w młodszych latach zadawał Lindbladowi… prace domowe. „On naprawdę stara się dopilnować wszystkich elementów, o których powinien myśleć kierowca wyścigowy” – mówi Lindblad. „Rocky ma niesamowitą wiedzę i ogromne doświadczenie. Możliwość rozmów z nim i czerpania z tego, co wie, jest bezcenna, bo jego zasób wiedzy jest – śmiem twierdzić – jednym z największych w całym motorsporcie”.

Kolejną kluczową postacią na jego drodze był kierowca wyścigowy i trener Oliver Rowland . „Ollie odegrał ogromną rolę w mojej karierze. Gdyby nie on, nie byłbym dziś w tym miejscu” – podkreśla Lindblad. „Zaczęliśmy współpracę, gdy miałem siedem lat. On sam był wtedy w drodze do Formuły 1, ścigał się w World Series i znajdował się mniej więcej tam, gdzie ja jestem teraz”.

„W 2017 roku jeździliśmy wszędzie razem – ja, Ollie i mój mechanik – starym vanem i z małym namiotem. Od tego wszystko się zaczęło i stopniowo rosło. Zdobyłem z nim mistrzostwo Wielkiej Brytanii, a potem przeniosłem się do Europy. Praktycznie po każdym dniu wyścigowym pisałem do niego, relacjonując, jak mi poszło”.

Były mistrz Formuły E Oliver Rowland od dawna jest u boku Lindblada © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Jeśli chodzi o rywali, Lindblad podkreśla, że „nemezis to bardzo mocne słowo”, ale przyznaje, że w młodszych latach za swoich głównych konkurentów uważał Freddiego Slatera z Formuły 3, a także Kimiego Antonellego – kierowcę Mercedesa, z którym jego drogi ponownie przetną się teraz w Formule 1.

„Ścigałem się z nim jeszcze w kartingu, odkąd mieliśmy po 11 lat” – mówi Lindblad o Antonellim. „Bardzo go szanuję. Uważam, że jest niezwykle utalentowany i w pełni zasługuje na szanse, jakie dostał. Wiele naszych pojedynków na przestrzeni lat należało do tych, które dawały mi największą satysfakcję. Często to powtarzam, ale mam wrażenie, że to właśnie on był rywalem, przeciwko któremu musiałem dać z siebie absolutnie wszystko, żeby go pokonać. To zdecydowanie zawodnik, który najbardziej mnie motywował do jeszcze ostrzejszej pracy”.

06 Jak Lindblad przygotowuje się do F1?

Oczywiście, ściganie się w Formule 1 wymaga znacznie więcej niż tylko odpowiedniego nastawienia mentalnego. To sport słynący z ogromnych obciążeń fizycznych – kierowcy muszą radzić sobie z potężnymi przeciążeniami, a w trakcie wyścigów tracą znaczne ilości płynów na skutek intensywnego pocenia się. Lindblad zapewnia jednak, że jest już na to w pełni przygotowany.

Lindblad ciężko pracuje, aby przygotować się do wyścigów F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

„Pracuję z trenerem i dużo skupiamy się na cardio oraz treningu siłowym” – mówi. „Oba elementy są niezwykle ważne. Szczególnie jeśli chodzi o szyję, bo przeciążenia w bolidzie Formuły 1 są naprawdę ekstremalne. Z kolei pod względem wydolności – wyścigi potrafią trwać nawet dwie godziny, a w kokpicie bywa piekielnie gorąco, więc trzeba być silnym i po prostu bardzo dobrze przygotowanym fizycznie”.

Zapytany o karierę, którą chciałby naśladować, przygotowując się do debiutu w Formule 1, Lindblad odpowiada bez wahania: „Lewis Hamilton. Nawet jeśli to nie jest najbardziej politycznie poprawna odpowiedź w środowisku Red Bulla. Jest Anglikiem i osobą o innym kolorze skóry, więc w pewnym sensie mogłem się z nim utożsamiać. Do tego był piekielnie szybki i niesamowicie imponujący. To jemu kibicowałem od momentu, gdy zacząłem oglądać wyścigi”.