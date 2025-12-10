Konsultant zespołu Oracle Red Bull Racing – dr Helmut Marko
Koniec pewnej epoki: Helmut Marko po 20 latach odchodzi z Red Bulla w F1

To naprawdę koniec epoki — doradca Red Bulla ds. motorsportu, Helmut Marko, podjął decyzję o odejściu z Formuły 1. Na jego krok wpływ miał emocjonalny finał sezonu 2025.
Max Verstappen minimalnie przegrał walkę o swój piąty tytuł mistrza świata Formuły 1, a towarzyszące temu emocje doprowadziły do odejścia z padoku jednej z legend Oracle Red Bull Racing i F1 – Helmuta Marko. Austriak podjął decyzję, że z końcem 2025 roku zakończy swoją ponad 20-letnią rolę doradcy Red Bulla ds. motorsportu. 82-latek był jednym z architektów ery Red Bulla w Formule 1, a także szefem Red Bull Junior Program.
To był wspaniały czas, który mogłem współtworzyć i dzielić z wieloma utalentowanymi ludźmi.
Helmut Marko
„Jestem związany z motorsportem od sześciu dekad, a ostatnie ponad 20 lat w Red Bullu było niezwykłą i niesamowicie udaną podróżą” — mówi Marko. „To był wspaniały czas, który mogłem współtworzyć i dzielić z wieloma utalentowanymi ludźmi. Wszystko, co razem zbudowaliśmy i osiągnęliśmy, napawa mnie ogromną dumą”.
Dlaczego Helmut Marko odchodzi z F1?

Helmut Marko powiedział, że sposób, w jaki zakończył się sezon 2025, wpłynął na jego decyzję o odejściu. „Minimalna utrata mistrzostwa w tym sezonie poruszyła mnie do głębi” – wyjaśnił. Max Verstappen z Red Bull Racing ze 102 punktów straty do Lando Norrisa odrobił aż 100 "oczek"! Mimo że to Holender wygrał finałowy wyścig w Abu Zabi, to nie udało mu się sięgnąć po tytuł i w ostatecznym rozrachunku rozminął się z nim o dwa punkty. „Uświadomiło mi to, że nadszedł dla mnie właściwy moment, by zakończyć ten bardzo długi, intensywny i udany rozdział” — dodał Marko, który był jednym z kluczowych osób wspierających Verstappena w jego karierze w F1.
Życzę całemu zespołowi dalszych sukcesów
Helmut Marko
„Życzę całemu zespołowi dalszych sukcesów i jestem przekonany, że w przyszłym roku znów będzie walczył o oba tytuły mistrzowskie” – dodał.
Koniec pewnej epoki w Red Bullu

Marko był niezwykle wpływową postacią, której wizja i decyzje ukształtowały sukces zespołu oraz pomogły rozwinąć kariery takich kierowców, jak Sebastian Vettel i Max Verstappen. „Helmut zwrócił się do mnie z prośbą o zakończenie swojej roli doradcy ds. motorsportu z końcem roku” — wyjaśnił Oliver Mintzlaff, dyrektor generalny Red Bulla ds. inwestycji i projektów korporacyjnych. Nazwał jego odejście „końcem niezwykłej epoki”, dodając, że pasja Marko, jego odwaga w podejmowaniu jednoznacznych decyzji oraz umiejętność dostrzegania talentu pozostaną niezapomniane.
Wpływ Marko znajduje odzwierciedlenie nie tylko w ludziach, których ukształtował, ale także w wynikach osiągniętych za jego kadencji. Oto najważniejsze momenty z dwóch dekad jego działalności w Red Bullu:

Statystyki zespołu za kadencji Helmuta Marko:

Kim jest Helmut Marko?

Helmut Marko urodził się w 1943 roku w miejscowości Graz w Austrii. Był kierowcą wyścigowym i zwycięzcą 24-godzinnego wyścigu Le Mans z 1971 roku. Uzyskał doktorat z prawa, dzięki czemu nadano mu przydomek „Doktor”. Marko rozpoczął karierę wyścigową w latach 60., jeżdżąc m.in. u boku swojego przyjaciela Jochena Rindta.
Przeczytaj też: Helmut Marko - szara eminencja Red Bulla w F1
Później zajął się zarządzaniem i został doradcą Red Bull Racing ds. sportów motorowych, z której to roli zrezygnuje pod koniec 2025 roku. Pomógł w ewolucji Red Bull Racing w zespół wielokrotnych mistrzów świata i był mentorem kierowców takich, jak Max Verstappen i Sebastian Vettel. Dziś jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii Formuły 1.
Kierowcy F1, którzy rozwinęli się dzięki Helmutowi Marko

  • Max Verstappen (4-krotny mistrz świata)
  • Sebastian Vettel (4-krotny mistrz świata)
  • Daniił Kwiat
  • Isack Hadjar
  • Liam Lawson
  • Yuki Tsunoda
  • Alex Albon
  • Pierre Gasly
  • Carlos Sainz
  • Daniel Ricciardo
  • Sebastien Buemi
  • Scott Speed
  • Jaime Alguersuari
  • Brendon Hartley
  • Jean Eric Vergne
  • Christian Klien
  • Vitantonio Liuzzi
  • Jack Doohan
  • Patrick Friesacher
  • Arvid Lindblad
