F1: Max triumfuje w Katarze! Losy mistrzostwa rozstrzygną się w Abu Zabi!

Max Verstappen przyjechał do Kataru jako jeden z faworytów, jako że triumfował na torze Lusail podczas dwóch poprzednich wizyt Formuły 1, a do tego to on wygrał poprzedni wyścig w Las Vegas. Po rundzie w Stanach Zjednoczonych liderem mistrzostw był Lando Norris, ale przewaga kierowcy McLarena nad swoim team-partnerem i Holendrem wynosiła 24 punkty, podczas gdy do zdobycia wciąż pozostawało 58 "oczek".
W piątkowych kwalifikacjach do ostatniego w tym roku sprintu, Verstappen zajął szóste miejsce, podczas gdy duet McLarena zajął kolejno pierwsze i trzecie miejsce. W sobotniej "porannej" rywalizacji o tzw. małe punkty górą był Oscar Piastri, przed Georgem Russellem z Mercedesa i liderem mistrzostw Lando Norrisem. Zaraz za podium finiszował z kolei Max Verstappen, nadrabiając na dystansie dwie pozycje i dopisując do konta pięć cennych punktów. Punkty za piąte miejsce zgarnął też drugi z kierowców Oracle Red Bull Racing – Yuki Tsunoda.
Inaczej wyglądała sytuacja w sobotnich kwalifikacjach do głównego wyścigu, kiedy to po pole position znów sięgnął Oscar Piastri, ale Lando Norris był drugi, a Max Verstappen – trzeci. Holender podkreślał, że nie ma nic do stracenia, a start z początku drugiego rzędu nie jest zły. Na bardzo dobrej, szóstej pozycji zakwalifikował się z kolei Isack Hadjar z Visa Cash App Racing Bulls F1.
Do nie lada emocji doszło już na starcie niedzielnego wyścigu o Grand Prix Kataru. Po zgaśnięciu czerwonych świateł prowadzenie utrzymał startujący z pole position Piastri, ale Verstappen – obierając linię po zewnętrznej – jeszcze na dojeździe do pierwszego zakrętu przeskoczył na drugie miejsce. Co prawda Norris próbował kontrować, ale to Max znajdował się w lepszym miejscu na torze do obrony i nie dał się objechać w drugim zakręcie.
Na siódmym okrążeniu doszło z kolei do kolizji Nico Hülkenberga oraz Pierre'a Gasly'ego, w wyniku czego na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Jak się okazało, miał on bezpośredni wpływ na późniejsze wyniki. Na pit-stop zdecydował się drugi Verstappen, ale tego samego nie zrobili kierowcy McLarena. Tym samym, gdy Piastri i Norris w połowie dystansu zjechali na pierwsze swoje pit-stopy – Max został nowym liderem wyścigu. Po drugiej serii wizyt w garażu i przesiadce z pośrednich na twarde opony – Holender tylko powiększał przewagę.
Ostatecznie to Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo w wyścigu F1 o Grand Prix Kataru, triumfując po raz siódmy w sezonie 2025 i zarazem trzeci z rzędu na torze Lusail. Drugi na mecie był Oscar Piastri, a podium nieco niespodziewanie uzupełnił Carlos Sainz. Lider mistrzostw Lando Norris był czwarty, po tym jak w samej końcówce wyprzedził (lub też został przepuszczony?) George'a Russella. O włos od finiszu na szóstej lokacie był Isack Hadjar, w którego bolidzie na przedostatnim okrążeniu doszło do przebicia opony! W punktach finiszowali z kolei Liam Lawson oraz Yuki Tsunoda.
To był dla nas niesamowity wyścig. Jako zespół podjęliśmy świetną decyzję, zjeżdżając do boksów podczas samochodu bezpieczeństwa – to był naprawdę mądry ruch. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj wygrać. Walczymy do samego końca i to jest niesamowite uczucie. To był bardzo mocny wyścig, mimo że ten weekend był dość trudny, ale najważniejsze, że dowieźliśmy zwycięstwo.
Finał sezonu 2025 Formuły 1 odbędzie się już w weekend 5-7 grudnia na torze Yas Marina w Abu Zabi. W walce o tytuł mistrzowski jest trzech zawodników – lider Lando Norris ma 12 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem oraz 16 pkt. zapasu nad Oscarem Piastrim. W Abu Zabi w latach 2020-2024 triumfował Holender, podczas gdy przed rokiem najlepszy był Brytyjczyk.
GP Kataru 2025 – wyniki wyścigu F1:
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 57 okr.
- Oscar Piastri – McLaren +7.995s
- Carlos Sainz – Williams Racing +22.665s
- Lando Norris – McLaren +23.315s
- Kimi Antonelli – Mercedes +28.317s
- George Russell – Mercedes +48.599s
- Fernando Alonso – Aston Martin +54.045s
- Charles Leclerc – Ferrari +56.785s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +60.073s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +61.770s
- Alex Albon – Williams +66.931s
- Lewis Hamilton – Ferrari +77.730s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +84.812
- Franco Colapinto – Alpine +1 okr.
- Esteban Ocon – Haas +1 okr.
- Pierre Gasly – Alpine +1 okr.
Nie ukończyli:
- Lance Stroll – Aston Martin
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
- Oliver Bearman – Haas
- Nico Hulkenberg – Sauber
GP Kataru 2025 – wyniki sprintu F1:
- Oscar Piastri – McLaren – 19 okr.
- George Russell – Mercedes +4.951s
- Lando Norris – McLaren +6.279s
- Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing +9.054s
- Yuki Tsunoda – Oracle Red Bull Racing +19.327s
- Kimi Antonelli – Mercedes +21.391s
- Fernando Alonso – Aston Martin +24.556s
- Carlos Sainz – Williams +27.333s
- Isack Hadjar – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +28.206s
- Alex Albon – Williams +28.925s
- Gabriel Bortoleto – Sauber +32.966s
- Oliver Bearman – Haas +34.529s
- Charles Leclerc – Ferrari +35.182s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +36.916s
- Esteban Ocon – Haas +38.838s
- Nico Hulkenberg – Sauber +39.638s
- Lewis Hamilton – Ferrari +46.171s
- Pierre Gasly – Alpine +69.534s
- Lance Stroll – Aston Martin +77.960s
- Franco Colapinto – Alpine +80.804s
Max Verstappen w Katarze wygrał swój 70. wyścig w F1. A jak wyglądał jego pierwszy triumf?
7 min
For Real: Max Verstappen
Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.
Dowiedz się więcej