Sprawdź kalendarz Pucharu Świata 2023/24 w skokach narciarskich

Wielki finał sezonu na Letalnicy. Ponad 240-metrowe loty w pięknym słońcu, u podnóża majestatycznych Alp Julijskich – jak kończyć sezon, to właśnie tutaj w takiej scenerii. Od ponad dekady Planica walczy z Vikersund o miano największej skoczni świata. Ustępuje norweskiemu mamutowi o półtora metra, bo tyle dzieli rekord Vikersundbakken należący do Stefana Krafta i rekord Letalnicy Ryoyu Kobayashiego (252 metry). W 2018 roku aż 253,5 metra poszybował co prawda Gregor Schlierenzauer, ale jego próba zakończyła się podpórką. Loty w Planicy bywają magiczne, ale też groźne, o czym przekonał się Daniel Andre Tande, który w 2021 roku omal nie stracił tu życia. Na szczęście, Norweg wrócił do startów, i oczywiście też na Letalnicę, bo to jedno z najwspanialszych miejsc w kalendarzu. Zeszłej zimy Kryształowa Kulę odbierał tu Halvor Egner Granerud, w 2001, 2002, 2003 i 2007 Adam Małysz, a w 2014 i 2018 Kamil Stoch. Kto wzniesie ją w 2024?