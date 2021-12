Wszystkie kluby piłkarskie Red Bulla

Zaczęło się w Austrii w 2005 roku, od przejęcia Austrii Salzburg - ukochanego klubu Dietricha Mateschitza, właściciela Red Bulla. To był pierwszy taki proces i jak się potem okazało, wyznaczył standardy dla kolejnych. Był to pierwszy przypadek przejęcia klubu, a nie jedynie wspierania go. Początkowo spotkało się to z wątpliwościami ze strony kibiców - zmieniono nie tylko nazwę, ale także barwy klubowe. Dla starych kibiców klubu z tradycją sięgającą lat 30-tych, był to ciężki orzech do zgryzienia. Szybko jednak okazało się, że zmiana przynosi więcej pozytywów. Już rok później, w 2006 roku klub Red Bull Salzburg zdobył wicemistrzostwo Austrii i od tej pory nigdy nie spadł poniżej tego miejsca. Co więcej, od 2014 roku do dziś (2021) utrzymuje nieprzerwanie tytuł mistrza Austrii. W tej chwili ma już 8 tytułów mistrza austriackiej bundesligii z rzędu!