Najlepsze filmy o Formule 1

Wyreżyserowany przez Rona Howarda film opowiada historię rywalizacji Nikiego Laudy i Jamesa Hunta. To wspaniały, trzymający w napięciu obraz, w którym szybkie samochody i piękne kobiety są jednocześnie tłem i areną zmagań dwóch herosów. Ogromną zaletą produkcji są świetne ujęcia z wyścigów nagrane dzięki wykorzystaniu samochodów ucharakteryzowanych na podobieństwo prawdziwych bolidów z lat 70. Scenografowie bardzo dobrze wykonali swoją pracę, dlatego poza kilkoma błędami takimi jak nieprawidłowe logo wytwórcy kombinezonów, możemy niemal w pełni przenieść się w tamte czasy. Do większych merytorycznych pomyłek należy moment pojawienia się Laudy w Formule 1 – w filmie Austriak debiutuje w sezonie 1973 w ekipie BRM, podczas gdy w rzeczywistości zrobił to w 1971 r. w zespole March. „Wyścig” to doskonały wybór dla osób, które chcą obejrzeć hollywoodzką superprodukcję, a jednocześnie ujrzeć wierny obraz dawnej Formuły 1 – jeszcze romantycznej, ale już wypełniającej się polityką, a przy tym przez cały czas bardzo niebezpiecznej.

Film Asifa Kapadii to dokument, jednak posiadający elementy znane z innych kinowych gatunków. Nie ma tu zbyt wielu wyścigowych scen; jest on utrzymany w dużo spokojniejszej konwencji niż „Wyścig”. Choć Ayrton Senna rywalizował z Alainem Prostem dłużej i bardziej zacięcie niż Lauda z Huntem, oglądając poświęcony mu film, można zajrzeć bardziej do jego umysłu, niż do kokpitu jego auta. Wiele wnoszą do niego wypowiedzi osób mających w przeszłości bezpośredni kontakt z Brazylijczykiem – jego szefowie z czasów startów w McLarenie i Williamsie, rywale z toru, znajomi oraz, co najważniejsze, członkowie rodziny, którzy pozwolili ekipie filmowej na bardzo wiele. Reżyser odwdzięczył się za zaufanie rzetelnym, a zarazem bardzo emocjonalnym materiałem, który można polecić każdemu kibicowi królowej sportów motorowych.

