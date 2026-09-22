PGE Ekstraliga 2027: Plotki transferowe przybierają na sile!

Wydaje się, że rynek transferowy się unormował. Jedyną szansą na mocny przewrót jest ewentualna przegrana Gezet Stali Gorzów w meczu barażowym o PGE Ekstraligę, gdzie zmierzą się z Hunters PSŻ-em Poznań. Stal w pierwszym meczu pojedzie mocno osłabiona brakiem Holdera , Palucha , Bednara i Korduna . Jeśli klub z Gorzowa przegra ten dwumecz, inne zespoły na pewno zgłoszą się do Andersa Thomsena , Jacka Holdera i Przemysława Pawlickiego , którzy porozumieli się już ze Stalą w kontekście jazdy dla tej ekipy w przyszłym roku.

Ostatnie dobre wyniki Jakuba Miśkowiaka przyciągnęły uwagę zespołów z PGE Ekstraligi. Do aktualnego zawodnika Krono-Plast Włókniarza Częstochowa zgłosiła się chociażby Fogo Unia Leszno, która pogodziła się już ze stratą innego polskiego seniora - Grzegorza Zengoty , który przejdzie do klubu z Zielonej Góry. Miśkowiak przyznał się ostatnio w rozmowie z “WP SportoweFakty”, że rzeczywiście otrzymał ofertę z Leszna, ale skłania się raczej ku pozostaniu w Częstochowie. Nawet jeśli ten klub spadnie do Metalkas 2. Ekstraligi.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Do drużyny z Leszna dołączy z kolei Bartłomiej Kowalski . Niewiadomą jest nadal natomiast sytuacja Janusza Kołodzieja . Już w poprzednim tekstach wspominaliśmy o doniesieniach, jakoby doświadczony zawodnik rozważał o zakończeniu kariery. Taka decyzja mogłaby być sporym ciosem dla Fogo Unii, która w takim układzie musiałaby przenieść Nazara Parnickiego na pozycję U-24.

Red Bull Juniorskie Asy © Marta Mróz

Spory ból głowy będą mieć w Toruniu. Mowa o bogactwie na pozycji U-24. W drugiej części sezonu świetnie prezentuje się obecny zawodnik PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, Norick Bloedorn . Ekipa Piotra Barona wcześniej dogadała się jednak z… Mathiasem Pollestadem . W odwodzie są jeszcze Duńczycy - Nicolai Heiselberg i Bastian Pedersen , którzy najprawdopodobniej wylądują na wypożyczeniach w klubach z Metalkas 2. Ekstraligi. Drugi z wymienionych jest blisko porozumienia z Orłem Łódź.

W trakcie sezonu wydawało się, że Betard Sparta Wrocław jest bliska dogadania transferu utalentowanego młodzieżowca z Ostrowa Wielkopolskiego, Pawłem Sitkiem . Okazuje się, że przejście tego zawodnika do PGE Ekstraligi nie jest jednak pewne, bo ekipa z Ostrowa nie chciałaby jednak sprzedawać swojego wychowanka w tym oknie transferowym. Sprawa jest jednak mocno dynamiczna.

W Lublinie postawią na parę juniorską Bańbor i Bednar (przyjście z Gezet Stali Gorzów). Nie znajdzie się więc miejsce dla Bartosza Jaworskiego , który jest podstawowym młodzieżowcem Orlen Oil Motoru w tym sezonie. Uda się on prawdopodobnie na wypożyczenie do Metalkas 2. Ekstraligi. Negocjował z nim między innymi Orzeł Łódź.

Bartosz Bańbor © z arch. Bartosza

Ciekawe ruchy chce przeprowadzić prawdopodobny spadkowicz z PGE Ekstraligi, czyli Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w swojej ekipie zatrzymają Jakuba Miśkowiaka oraz Rohana Tungate’a . Z klubem porozumiał się już jeden z liderów Metalkas 2. Ekstraligi, Nicolai Klindt . Sporo się mówi też o potencjalnym powrocie Jasona Doyle’a . Wtedy Włókniarz musiałby postawić na polskiego zawodnika U-24, a tu kandydatem jest Antoni Mencel.

Drobne przetasowania będą miały miejsce również w Rybniku, który będzie chciał powalczyć o awans do PGE Ekstraligi w przyszłym sezonie. W drużynie pozostanie Jan Kvech, czyli absolutny lider tego klubu w tym roku. Ponadto, wstępnie porozumiano się z Jaimonem Lidseyem . ROW chciałby również pozostać kogoś z dwójki Bloedorn - Pollestad . Bez zmian będzie pewnie w formacji polskich seniorów, czyli dojdzie do przedłużenia kontraktów z Jamrógiem i Wojdyłą .

Bardzo mocna w Metalkas 2. Ekstralidze w przyszłym roku powinna być też ekipa z Krosna, o ile się utrzymają w tych rozgrywkach. Kontrakty przedłużyli Tobiasz Musielak i Matej Zagar . Z zespołem porozumiał się też Sebastian Szostak (na pozycję U-24). Do klubu dołączą też Aleksandr Łoktajew oraz Mateusz Szczepaniak . Wilki myślą także o zagranicznym zawodniku U-24. Najczęściej słyszymy o Nicolaiu Heiselbergu .

3 min Mateusz Cierniak po sezonie 2023 z wizytą w APC - zobacz video Zobacz, jak wyglądały treningi i badania Mateusza Cierniaka w Red Bull Athlete Performance Center w Austrii.