Polonia wraca do elity! Wiktor Przyjemski wykonał zadanie

Zawsze czegoś brakowało – długie 13 lat czekania

Dwa lata temu do awansu do PGE Ekstraligi zabrakło im punktu, rok temu Abramczyk Polonia musiała się mierzyć w finale z niezwykle mocną Fogo Unią Leszno. Nic dziwnego, że w tym roku w Bydgoszczy było ogromne ciśnienie na wygranie rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi . I w końcu się udało! “Gryfy” zmiażdżyły Hunters PSŻ Poznań w wielkim finale i rozpoczęła się wielka feta z okazji awansu do najlepszej żużlowej ligi świata!

Przyjemski – transfer na wagę awansu

Abramczyk Polonia przed sezonem dokonała jednego ruchu transferowego, ale jakże istotnego! Do klubu dołączył Wiktor Przyjemski , który przecież w sezonie 2025 był… najlepszym juniorem całej PGE Ekstraligi! U Wiktora wygrała jednak miłość do klubu , bowiem mówimy przecież o zawodniku, który urodził się w tym mieście i stawiał swoje pierwsze żużlowe kroki w Polonii. "Było kozacko, wesoło, trochę spontanicznie, a trochę wzruszająco. Grały w nas chyba wszystkie możliwe emocje, więc to musiał być ważny moment. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy" - mówił po awansie Przyjemski ( przeczytaj cały wywiad ).

Cel Abramczyk Polonii Bydgoszcz przed tym sezonem był więc jasny i klarowny - awans do PGE Ekstraligi. W ekipie pozostali wszyscy seniorzy z 2025 roku, czyli Szymon Woźniak, Krzysztof Buczkowski, Aleksandr Łoktajew i Kai Huckenbeck. Niezwykle mocarnie wyglądała również formacja juniorska. Głównie za sprawą Maksymiliana Pawełczaka, który w poniedziałek obchodzi 17. urodziny. Mimo tak młodego wieku był już jednym z najlepszych żużlowców całych rozgrywek!

Wiktor Przyjemski - awans Polonii do PGE Ekstraligi © Michał Młodzikowski

Wiktor Bydgoszcz ma we krwi

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Wiktor Przyjemski jest wychowankiem klubu z Bydgoszczy. To na stadionie Polonii uczył się jazdy na żużlu i w barwach tego klubu zdał licencję. W lidze po raz pierwszy wystartował w 2021 roku i od razu było wiadomo, że mamy do czynienia z niesamowitym talentem.

Przyjemski spędził w Bydgoszczy także rozgrywki w 2022 i 2023 roku. Ten drugi sezon był zwłaszcza wybitny, bowiem wykręcił średnią biegową 2,500 - najlepszą na zapleczu PGE Ekstraligi. A mówimy przecież nadal o juniorze. Polonia przegrała wtedy finał z klubem z Zielonej Góry, a Wiktor Przyjemski postanowił odejść z zespołu, próbując sił w PGE Ekstralidze, choć kosztowało go to sporo łez, co było widać chociażby na transmisjach z ostatniego spotkania sezonu 2023. Wybór padł na Orlen Oil Motor Lublin .

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Red Bull Juniorskie Asy – Wiktor bierze wszystko

Przyjemski wszedł z buta do PGE Ekstraligi, gdzie był zdecydowanie najlepszym młodzieżowcem tych rozgrywek, a do tego dwukrotnie wygrał program Red Bull Juniorskie Asy . Pobyt w Lublinie zakończył z dwoma medalami Drużynowych Mistrzostw Polski - złotym i srebrnym krążkiem. Do tego doszedł także największy indywidualny sukces dla tak młodego zawodnika, czyli Indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów , które wywalczył w 2024 roku. Łącznie Przyjemski zdobył trzy medale z tej imprezy - każdy z innego rodzaju kruszcu.

W trakcie swojej kariery Przyjemski przywoził złote krążki z takich imprez jak między innymi Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (2025), Srebrny Kask (2025, 2026), Brązowy Kask (2023, 2024), Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów (2023), czy też Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów (2022, 2023, 2024, 2026).

Wiktor Przyjemski © Łukasz Nazdraczew / Red Bull Content Pool Wiktor Przyjemski - awans Polonii do PGE Ekstraligi © Michał Młodzikowski

Wraca do Polonii, żeby wreszcie dać jej awans

Mimo bycia topowym zawodnikiem PGE Ekstraligi, Wiktor Przyjemski postanowił przejść do macierzystego zespołu przed sezonem 2026 . To był ostatni sezon Bydgoszczanina w roli juniora, aczkolwiek w Polonii już niezwykle rzadko oglądaliśmy go pod numerami 6/7. 21-latek znajdował się w formacji seniorskiej, a dokładnie na pozycji U-24.

To był udany rok w wykonaniu Przyjemskiego, choć nie obyło się bez problemów. Podczas finału Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski zanotował upadek , po którym musiał zrobić sobie dłuższą przerwę od żużla, bowiem złamał obojczyk i cztery żebra. Jak to bywa jednak u żużlowców - szybka rehabilitacja i 21-latek mógł pomóc Polonii w najważniejszym momencie sezonu.

Feta po awansie Polonii © Kacper Nowak / RB Quotation Wiktor Przyjemski jest wychowankiem klubu z Bydgoszczy. To na stadionie Polonii uczył się jazdy na żużlu i w barwach tego klubu zdał licencję

Niepokonani w całym sezonie

Przyjemski w Metalkas 2. Ekstralidze wykręcił w tym roku średnią biegową 2,231, co dało mu siódme miejsce wśród najlepszych zawodników ligi. Sama Polonia dokonała niemożliwego, ponieważ w trakcie sezonu nie przegrali żadnego pojedynku ! Trudno więc mówić o mniej oczywistym zespole, któremu należał się awans do PGE Ekstraligi.

Najlepsza żużlowa liga świata to już jednak zupełnie inny poziom. Bydgoszczanie nie przespali jednak rynku transferowego. W ekipie pozostaną Szymon Woźniak, Krzysztof Buczkowski, Maksymilian Pawełczak, Kacper Andrzejewski oraz oczywiście Wiktor Przyjemski. Do Abramczyk Polonii mają dołączyć z kolei dwaj Australijczycy. Mowa o Maksie Fricke, czyli uczestniku cyklu Grand Prix oraz Ryanie Douglasie, który był najlepszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi pod względem średniej biegowej w tym roku!