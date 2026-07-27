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Muzyka
Jak wystąpić na tej samej scenie, co Avi i Kukon? Ruszył 64 Bars Challenge!
Tu się wchodzi, nawija i wygrywa występ na tej samej scenie, co Avi, Tomb, Kukon czy Białas podczas Red Bull 64 Bars Live! 25 lipca ruszyło mobilne studio, w którym szukamy nowych gwiazd rapu.
Red Bull 64 Bars Live to koncertowa odsłona znanej na całym świecie serii Red Bull 64 Bars, w której słynni raperzy wchodzą do studia i nagrywają 64 surowe wersy. 24 października 2026 r. takie wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce – podczas jednego wieczora i na jednej scenie usłyszymy barsy wykonywane na żywo przez Aviego, Kukona, Białasa, Palucha, Tomba, Kaza Bałagane i innych raperów. Wśród nich pojawi się trzech laureatów Red Bull 64 Bars Challenge – wyłonionych w ramach specjalnej akcji, która 25 lipca miała już swoją pierwszą odsłonę w Krakowie.
Na tarasie Sky7 Cracow, lokalu na samym szczycie kultowego domu handlowego Jubilat, stanęła w lipcową sobotę budka – mobilne studio Red Bulla, w którym szukaliśmy nowych gwiazd rapu. Kilka tygodni wcześniej Tomb zapraszał do niej każdego, kto tylko czuł się na siłach, by do specjalnie przygotowanego bitu Kubiego Producenta napisać własne 64 barsy, a potem nawinąć je w mobilnym studiu. Zainteresowanie było ogromne – już kilka godzin po uruchomieniu zapisów na Kraków i Warszawę listy zgłoszeniowe zostały zapełnione.
„Ze studia na scenę – tylko surowe wersy”
25 lipca pierwsze mobilne studio Red Bull 64 Bars Challenge otworzyło się w Krakowie. Na tarasie Jubilata i z pięknym widokiem na Wawel oraz zakole Wisły, słuchaliśmy odważnych i pomysłowych zawodników, którzy w swoich 64 wersach musieli jeszcze zawrzeć linijkę: „Ze studia na scenę – tylko surowe wersy”. Czyli hasło, które towarzyszy wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live. Przysłuchiwał im się także Tomb, który po dwóch przystankach – w Krakowie i Warszawie – wybierze jednego z laureatów. Drugiego wskaże ekipa Red Bulla, a trzeci zostanie wyłoniony w głosowaniu online, które ruszy kilka dni po przesłuchaniach w stolicy.
Kraków! Zrobiłeś hałas!
W ciągu dnia mobilne studio i challenge, nocą w Krakowie robiliśmy jeszcze party! Dokładnie: Red Bull 64 Bars Live Before Party. Czyli rozgrzewkę przed październikowym wydarzeniem. Już po występach wszystkich uczestników challenge'u, na scenie Sky7 wystąpili BSK (z koncertowym showcasem), Zippy Ogar, Młody Klakson, Hoszo i Yarski. Fajnie było was wszystkich tam widzieć! Do zobaczenia teraz na następnym przystanku Red Bull 64 Bars Challenge w Warszawie!
Partnerzy wydarzenia: BNP PARIBAS | NOTINO | RADIO ESKA
Kolejne mobilne studio otworzy się 8 sierpnia w warszawskim newonce.bar. To warto wiedzieć:
🎤 Lista zapisanych na Red Bull 64 Bars Challenge Warszawie jest zamknięta. 8 sierpnia w godz. 12-14 prowadzona będzie rejestracja uczestników – jeśli okaże się, że część osób zapisanych nie zgłosiła się do rejestracji i zwolnią się miejsca, o ewentualnej możliwości wejścia do studia poinformujemy uczestników. W trakcie rejestracji w godz. 12-14 można zapisywać się na listę rezerwową. Ale uwaga: wpis na listę nie oznacza gwarancji udziału w Challenge'u
🎤 Mobilne studio Red Bull 64 Bars znajdziesz 8 sierpnia w Warszawie w newonce.bar, przy ul. Nowy Świat 6/12. Rejestracja uczestników w godzinach: 12:00-14:00. Nagrywamy w godzinach 12:00-20:00.
🎤 Na przesłuchania Red Bull 64 Bars Challenge zapraszamy nie tylko zapisanych, ale i tych, którzy są im kibicować! Chodźcie posłuchać, jak brzmią przyszłe gwiazdy rapu i ich surowe wersy. Na razie w studiu, ale wkrótce na scenie!