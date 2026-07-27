Jak wystąpić na tej samej scenie, co Avi i Kukon? Ruszył 64 Bars Challenge!

, w której słynni raperzy wchodzą do studia i nagrywają 64 surowe wersy. 24 października 2026 r. takie wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce – podczas jednego wieczora i na jednej scenie usłyszymy barsy wykonywane na żywo przez Aviego, Kukona, Białasa, Palucha, Tomba, Kaza Bałagane i innych raperów.

– wyłonionych w ramach specjalnej akcji, która 25 lipca miała już swoją pierwszą odsłonę w Krakowie.