Chcecie dobrą serię? To weźcie udział w Red Bull 64 Bars Live Challenge!

Szybki wstęp! Szpaku, w mającym już ponad 10 mln wyświetleń numerze Red Bull 64 Bars, nawinął: „Chcecie dobrą serię to zaproście T-O-M-B!”. Teraz nie dość, że ogłaszamy Tomba w line-upie Red Bull 64 Bars Live – czyli wydarzenia, podczas którego słynne 64 barsy zabrzmią na żywo – to jeszcze ruszamy z rapowym challengem, w którym, możesz wygrać występ na tej samej scenie, co Tomb, Kukon, Avi, Białas, Kaz Bałagane, Paluch i inni raperzy!
Zasady są proste:
- Wejdź na tę stronę i posłuchaj bitu Kubiego Producenta
- Wybierz miasto, termin nagrania (Kraków - 25 lipca, Warszawa - 8 sierpnia) i zarejestruj się
- Do bitu Kubiego Producenta napisz własne 64 wersy i koniecznie wpleć w tekst linijkę: „Ze studia na scenę, tylko surowe wersy”
- Wejdź do mobilnego studia w Krakowie lub Warszawie i nagraj, co potrafisz!
Ze wszystkich nagranych numerów wyłonimy 3 zwycięzców, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars Live (24.10.2026 w TAURON Arena Kraków). Jednego wybierze Tomb, drugiego ekipa Red Bulla, a trzeciego - internauci w głosowaniu.
Zapisy już ruszyły! Pamiętaj, że żeby wziąć udział Red Bull 64 Bars Live Challenge i walczyć o miejsce na scenie Red Bull 64 Bars Live, musisz się zarejestrować na wybrany termin i miasto. Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj.
Red Bull 64 Bars Live po raz pierwszy w Polsce!
Red Bull 64 Bars Live to koncertowa odsłona znanej na całym świecie serii Red Bull 64 Bars, w której raperzy wchodzą do studia i nagrywają numer złożony z 64 napisanych przez siebie wersów.
Ale choć raperzy podejmują się wyzwania Red Bull 64 Bars i nagrywają 64 wersy na różnych kontynetach, wydarzenie Red Bull 64 Bars Live w dużym, koncertowym wydaniu odbyło się dotąd tylko we Włoszech. 24 października 2026 w TAURON Arena Kraków będziemy więc świadkami nie tylko pierwszej takiej imprezy w naszym kraju, ale też jednej z niewielu, jakie w ogóle dzieją się na świecie! Każdy z raperów wykona na żywo swoje Red Bull 64 Bars, ale też inne ikoniczne numery. Nie przegap - bilety kupisz tutaj.