Chcecie dobrą serię? To weźcie udział w Red Bull 64 Bars Live Challenge!

Ale choć raperzy podejmują się wyzwania Red Bull 64 Bars i

, wydarzenie Red Bull 64 Bars Live w dużym, koncertowym wydaniu odbyło się dotąd tylko we Włoszech. 24 października 2026 w TAURON Arena Kraków będziemy więc świadkami nie tylko pierwszej takiej imprezy w naszym kraju, ale też jednej z niewielu, jakie w ogóle dzieją się na świecie! Każdy z raperów wykona na żywo swoje Red Bull 64 Bars, ale też inne ikoniczne numery.

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