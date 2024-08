Red Bull Konkurs Lotów: No to lecimy – na weekend do Gdyni!

W sobotę, gdy już się wyśpicie, pobiegacie, poplażujecie, pozwiedzacie i dobrze zjecie (w jednej z setek znakomitych gdyńskich restauracji i barów – w tych najlepszych serwują zimnego Red Bulla), wpadajcie na miejską plażę.

Od 17:00 DJ-e NOZ i NARO

wprowadzą Was w weekendową atmosferę dobrej zabawy. Stamtąd doskonale widać będzie pokazy lotnicze, które poprzedzą

. A po koncercie? Od 22:00

Before party

w Teatro Gdynia (Plac Grunwaldzki 1). Muzyka popłynie w środku i na zewnątrz lokalu. I jeśli to pytanie przyszło Wam do głowy, to odpowiedź brzmi „nie”. Nie pomyliliśmy nazwy imprezy. Sobota to co najwyżej wstęp do tego, co wydarzy się w niedzielne popołudnie. Parafrazując tekst piosenki

IGO

, nie mówimy Wam, jak macie żyć, ale potem wyśpijcie się dobrze, by wrócić po więcej.