Kibice młodzieżowej siatkówki na pewno kojarzą Remigiusza Kapicę jeszcze z czasów gry w juniorach, bowiem już wtedy młody atakujący brylował na boiskach całej Polski. Dziś zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle potwierdza swój talent i ciężką pracę w TAURON Lidze , której powoli staje się wielką gwiazdą. I to też jeden z zawodników, który regularnie zdobywa statuetki Red Bull Super Asa, ale… już kiedyś został zauważony przez Red Bulla. Pamiętacie?

Red Bull Siatkarskie Skrzydła był specjalnym programem, który wspierał młode siatkarskie talenty. Jego laureatami zostali tak uznane siatkarki i siatkarze jak Zuzanna Górecka, Paulina Damaske, Weronika Szlagowska, Aleksandra Gryka, Mikołaj Sawicki czy Magdalena Stysiak , która dziś jest wielką gwiazdą światowej siatkówki! W 2018 roku wyróżnienie otrzymał również zaledwie 18-letni Remigiusz Kapica. Został wówczas wicemistrzem Polski juniorów z AZS 2020 Częstochowa i najlepszym atakującym turnieju finałowego mistrzostw Polski juniorów. I dziś atakujący potwierdza, że nasz wybór, by wręczyć mu Red Bull Siatkarskie Skrzydła, nie był przypadkowy !

Remigiusz Kapica © Press Focus Quotation Kapica ma już pięć statuetek Red Bull Super Asa Meczu - za serwisy: 112 km/h, dwukrotnie 117 km/h, 118 km/h, a w meczu z Asseco Resovią posłał piłkę z prędkością aż 124 km/h!

Ale wróćmy jeszcze na chwilę pod Jasną Górę. Wojciech Pudo , ówczesny trener Kapicy, który prowadził go w juniorach, pamięta, że atakujący miał znakomite warunki fizyczne i piekielnie mocne uderzenie lewą ręką, co w siatkówce jest kolejnym atutem. “Remik był ważnym graczem naszej drużyny, ale nie najważniejszym. Zawsze staraliśmy się stawiać na kolektyw, zarówno na boisku, jak i poza nim. Prywatnie był zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony. Dobrze się z nim żartowało“ – wspomina Pudo, który dodaje, że AZS Częstochowa, który wówczas grał w siatkarskiej elicie, miał wobec niego plany również w seniorach.

Siatkówka w Częstochowie jednak upadła, więc po etapie juniorskiej gry w AZS oraz nauce w elitarnej dla siatkarzy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale, Kapica rozpoczął swoją poważną już przygodę z seniorskim sportem, ale w innym akademickim klubie. Atakujący trafił do Energi Indykpolu AZS Olsztyn pod skrzydła legendarnego, niestety nieżyjącego już trenera Daniela Castellaniego. Mimo że miał zaledwie 19 lat, w stolicy Warmii został zapamiętany jako dojrzały jak na swój wiek człowiek z ogromnym potencjałem. “Nie zakontraktowaliśmy go przez przypadek. Mieliśmy wobec Remika spore plany, ale w przyszłości, bo na pozycji atakującego już wówczas mieliśmy znacznie lepszego i bardziej doświadczonego Jana Hadravę. Kapica nie był zawodnikiem tylko do treningu, ale miał się rozwijać i kiedyś stanowić o sile naszego prawego skrzydła. Pamiętam, że był bardzo silny, ale też zero-jedynkowy. Chodzi o to, że popełniał sporo błędów i musiał zrozumieć, że czasami warto znaleźć półśrodek” – mówi Marcin Mierzejewski , asystent Castellaniego, który w olsztyńskim zespole pracuje do dziś.

Z prawej Remigiusz Kapica, wówczas grający w Chełmie © Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Kapica przez kolejne lata grał jeszcze w Cuprum Lubin, Stali Nysa i Podziemiach Kredowych ChKS Chełm. Zdecydował się też na krótki etap zagraniczny, bowiem sezon 2025/2026 dokończył we włoskiej Serie A2, a dokładniej w Essence Hotels Fano. W każdym z tych klubów Kapica sporo się uczył i zyskał sporo doświadczenia. Chciał wreszcie zostać pierwszym atakującym, na którym będzie opierała się gra całego zespołu. I znalazł takie miejsce i to w nie byle jakiej drużynie. Od sezonu 2026/2027 występuje w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, czyli jednym z najbardziej utytułowanych polskich siatkarskich klubów. I zaufanie trenera Andrei Gianiego , który przed laty był światową megagwiazdą, wykorzystuje w stu procentach.

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ZAKSA, która zbudowała silną drużynę, choć brakuje w niej najgłośniejszych światowych nazwisk, po siedmiu rozegranych meczach zajmuje czwarte miejsce w tabeli TAURON Ligi. Wszystko to za sprawą wygranych pięciu spotkań. Co ciekawe, aż trzy statuetki MVP (otrzymuje je zawsze zawodnik zwycięskiej drużyny), trafiły do Kapicy! I nie jest to przypadek, bowiem atakujący w tym sezonie prezentuje się znakomicie. I widać, że doskonale zgrał się z nowym rozgrywającym ZAKSY, czyli Janem Zimmermannem , bowiem obaj tworzą duet nie do zatrzymania!

Remigiusz Kapica © PZPS Quotation Red Bull Siatkarskie Skrzydła był specjalnym programem, który wspierał młode siatkarskie talenty. w 2018 roku Kapica dostał nagrodę dla najlepiej atakującego w turnieju finałowym

“Jestem bardzo zadowolony, że mamy Remika w naszej drużynie. To chłopak, który cały czas ciężko pracuje i to pozwala nam też jako drużynie piąć się coraz wyżej. Jeśli chodzi o moje zaufanie do niego, to ja mu go nie dałem ot tak. On na nie ciężko zapracował. Moją filozofią jest to, że trzeba brać odpowiedzialność za swoją grę i Remik faktycznie ją dźwiga“ – mówi Giani.

Ale tutaj warto się zatrzymać też przy atomowej zagrywce Kapicy, dzięki której siatkarz… znów spotkał się z Red Bullem! Wszystko dzięki wspólnej akcji z TAURON Ligą, bowiem od tego sezonu przyznajemy statuetki Red Bull Super Asa. Otrzymuje ją zawodnik, który w każdym meczu wykona punktowy serwis z najwyższą prędkością, ale powyżej 100 km/h . Co ciekawe, Kapica w swojej gablocie ma już aż pięć takich statuetek i to za naprawdę niezwykle mocne strzały: 112 km/h, dwukrotnie 117 km/h, 118 km/h, a w meczu z Asseco Resovią posłał piłkę z prędkością aż 124 km/h! To aktualny rekord sezonu, który dzieli wspólnie z Tomaszem Fornalem i Lorenzo Popem. “Ale na pewno ja też popsułem najwięcej zagrywek w tym meczu” – śmieje się Kapica, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że musi pracować nad regularnością również w polu serwisowym.

Autor Red Bull Super Asa składa podpis na statuetce © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

Dobre występy Kapicy naturalnie rozpoczęły spekulacje o tym czy atakujący znajdzie się latem w seniorskiej reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że do tej pory w koszulce z biało-czerwoną flagą grał jedynie w kategoriach młodzieżowych (piąte miejsce w mistrzostwach Europy U-19 i szóste w ME U-21). Jedyny medal w kadrze zdobył natomiast z kadrą Uniwersjady, kiedy to w 2025 roku Polacy wygrali turniej w Zagłębiu Ruhry. “Trener Nikola Grbić na pewno ma swoją hierarchię, więc nie chcę się mocno w tym temacie wypowiadać. Na pewno jednak przy dobrej grze przez cały sezon Remik będzie brany pod uwagę, choć pamiętajmy, że są jeszcze Bartłomiej Bołądź czy Bartosz Gomułka, czyli inni leworęczni atakujący, też specyficzni. Ale niech walczy! Świat należy do odważnych i tylko dobrą postawą może sobie zasłużyć na powołanie” – mówi Dariusz Luks , trener naszej złotej uniwersjadowej ekipy.