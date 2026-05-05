Słuchaj rapu, BIEGAJ! Jeśli nie dla zdrowia, to dla… Sprawdź te pomysły!

Idę sobie biegać pięknym świtem nadwiślańskim
Czyli biegaj dla: widoków
Mówią na to „bieganie krajobrazowe”, ale umówmy się – nie brzmi to za dobrze. Nazwij więc to jak chcesz, byle tylko sprawiało ci radość bieganie pośród pięknych okoliczności przyrody. Jeśli żyjesz w mieście, może to być nabrzeże, jakiś duży park, planty. Gdzie indziej las, łąka, nawet sady. W takich warunkach świetnie się zrelaksujesz i poczujesz to, o czym nawija Quebonafide dalej w swoim kawałku: „Idę sobie biegać pięknym świtem nadwiślańskim / Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny”.
38 min
Quebonafide: Romantic Psycho Film
Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.
Zacznę biegać po tym wszystkim, z czym miałem znów do czynienia
Biegaj dla: oczyszczenia
„Piję sodę, smakuje jak szczyny chyba / A potrzeba mi oczyszczenia” – rapuje inspirująco Guzior w w przywołanym wyżej numerze. Biegać rzeczywiście możesz dla detoksykacji swojego ciała, jak i umysłu. Czy słuchając ulubionej muzyki na słuchawkach, czy wsłuchując się w odgłosy natury – jak podpowiada Google – w ruchu wyrzucisz z siebie negatywne emocje i wyczyścisz głowę. Nie wierzysz? To patrz, co znaleźliśmy w sieci: „Bieganie jako forma terapii? To działa doskonale!”.
Muszę biegać, by na śmierć się nie zanudzić
Biegaj dla: zabicia czasu
Albo: daj smartfonowi odpocząć. Niech w tym czasie TikTok za tobą zatęskni! Nie musisz biegać dla rekordów ani żadnej mody. Biegaj po prostu dla siebie. To jedna z najbardziej sprawdzonych form spędzania wolnego czasu, która wymaga od ciebie przede wszystkim chęci. Zaopatrz się tylko w wygodne buty, spodenki, koszulkę i w drogę!
Ksywę masz sznycel, badasz w ogóle tarczycę? Zacznij coś biegać, jakiś Orbitrex
Biegaj dla: zdrowia
Jeśli powyższe pomysły na bieganie niezbyt cię ruszyły, może zainteresuje cię fakt, że „regularne bieganie znacząco poprawia zdrowie, obniżając ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia nawet o 30%”. Między innymi! W wolnej chwili przeczytaj jeszcze ten artykuł, w którym podbijamy, że bieganie poprawia kreatywność i pozwala być lepszą wersją siebie w pracy!
Na wsi: chcę biegać po polanie, wąchać z tobą kwiatki
Biegaj dla: związku
Dla niej, dla niego. I nie tylko na wsi. Gdziekolwiek masz chłopaka, masz dziewczynę i druga połówka chciałaby się z tobą poruszać gdzieś poza sypialnią, daj się namówić! Wspólne bieganie jest fajne nawet w formie tylko weekendowej rozrywki. No, chyba że piątki i soboty biegacie głównie po klubach, to proponujemy wspólną aktywność w tygodniu i dla: patrz wyżej numer Guziora.
Coś pstryknę, wywołam klisze, wrócę to zjem cię jak kisiel / Biegam po polach jak Teletubisie
Biegaj dla: fotek
Jeśli nie rozstajesz się ze swoim smartfonem, wykorzystaj go nie tylko do liczenia kroków, ale też robienia zdjęć i filmów podczas biegania. Jedna przebieżka to potencjalnie kilka gotowych rolek na przykład na Instagram – wystarczy tu pstryknąć fotę, tam inną i dołożyć jeszcze selfie. Zdjęcia wręcz robią się same, gdy pobiegniesz w ładnej okolicy albo w porze, kiedy twoi znajomi przewracają się w łóżku albo gniją przed telewizorem. Pokaż im, jak czas marnują!
Jak nie możesz latać, to biegnij / Jak nie możesz biegać, to idź
Biegaj dla: innych
Pomyśl o tych, którzy bardzo by chcieli, ale niestety nie mogą biegać. To właśnie dla nich organizowany jest co roku na świecie bieg Wings for Life World Run. To bieg inny niż wszystkie – grubo ponad 300 tysięcy uczestników startujących w tradycyjnych biegach ulicznych i z aplikacją (dzięki niej możesz biec gdzie tylko chcesz, solo lub w grupie). Wszyscy robią to we wspólnym celu: zbierają pieniądze na badania mające pomóc w wynalezieniu metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Biegniemy więc dla tych, którzy nie mogą. Ale ty wciąż możesz dołączyć. Zapraszamy!
Chcesz wystartować? Rejestracja jest otwarta do godz. 12:00 w niedzielę, 10 maja - pobierz aplikację.
Transmisja live z biegu z polskim komentarzem! Oglądaj na Red Bull TV i na oficjalnej stronie biegu, która zamieni się w interaktywne centrum informacji. Początek o 12:45 czasu polskiego. Przekaz będzie też dostępny na You Tube, na kanale Przeglądu Sportowego.
51 min
Wings for Life World Run: Największy bieg od kulis
Wings for Life World Run to globalny fenomen - sportowy i charytatywny. Jednoczy ludzi na całym świecie.
Dowiedz się więcej