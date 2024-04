Poznaj 29 najciekawszych liczb i statystyk serii Speedway Grand Prix

20 maja 1995 roku żużlowy świat wszedł na inny level. Po blisko sześciu dekadach wyłaniania mistrza świata w jednodniowych finałach, doszło do rewolucji! Tego dnia, we Wrocławiu, rozegrano pierwszy w historii turniej Speedway Grand Prix. Od tej chwili najlepszego żużlowca wyłania cykl imprez mistrzowskich, a tytuł zgarnia ten, który przez cały rok uzbiera najwięcej punktów. Ten pierwszy, wrocławski turniej, wygrał Tomasz Gollob, który… skończył sezon bez medalu! W tym cyklu nigdy nie brakowało niespodzianek. Przed nami 30. sezon Speedway Grand Prix. Rywalizacja zacznie się 27 kwietnia, w chorwackim Gorican. Wybraliśmy dla Was 29 najciekawszych liczb i statystyk z dotychczasowych 29 edycji SGP. Czy wiesz, że…?