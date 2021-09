Najciekawsze polskie ultramaratony

dla siebie? Dystansem, ukształtowaniem terenu, limitami czasu, opiniami uczestników poprzednich edycji, punktami umożliwiającymi kwalifikacje do innych imprez, czasami ceną i wartością wpisowego, widokami na trasie i imprezami towarzyszącymi. Wszystko to razem tworzy coś, co biegacze nazywają klimatem, czy atmosferą biegu. I to właśnie ten klimat, czy atmosfera, decydują o tym, czy na daną imprezę biegową wrócimy. Wymienione tutaj z pewnością mają ten klimat. Wiele z nich liczy się również do klasyfikacji ITRA i UTMB.

Do wyboru 4 dystanse lub sztafeta. Do zgarnięcia punkty ITRA, a ostatnio także mistrzostwo Polski w biegu górskim na długim dystansie, co przyciąga dobrych zawodników. Amatorów i

To nie jeden bieg, ale cykl trzech biegów rozgrywanych w 2021 roku w Myślenicach, Radkowie i Gdańsku – w trzech zupełnie innych miejscach. Każda z nich jest uważana za idealną dla początkujących ultra-biegaczy. Zawsze do wyboru mamy szereg dystansów a czasami można je nawet połączyć i w trzy dni zaliczyć aż trzy biegi. Ukończenie Challenge’u 158 w Radkowie gwarantuje wieczną chwałę, ponieważ nazwiska wszystkich finisherów zostają wyryte na olbrzymiej skale – piaskowcu wydobytym z pobliskiego kamieniołomu i ustawionym nad tamtejszym zalewem.

To nie jeden bieg, ale cykl trzech biegów rozgrywanych w 2021 roku w Myślenicach, Radkowie i Gdańsku – w trzech zupełnie innych miejscach. Każda z nich jest uważana za idealną dla początkujących ultra-biegaczy. Zawsze do wyboru mamy szereg dystansów a czasami można je nawet połączyć i w trzy dni zaliczyć aż trzy biegi. Ukończenie Challenge’u 158 w Radkowie gwarantuje wieczną chwałę, ponieważ nazwiska wszystkich finisherów zostają wyryte na olbrzymiej skale – piaskowcu wydobytym z pobliskiego kamieniołomu i ustawionym nad tamtejszym zalewem.

To nie jeden bieg, ale cykl trzech biegów rozgrywanych w 2021 roku w Myślenicach, Radkowie i Gdańsku – w trzech zupełnie innych miejscach. Każda z nich jest uważana za idealną dla początkujących ultra-biegaczy. Zawsze do wyboru mamy szereg dystansów a czasami można je nawet połączyć i w trzy dni zaliczyć aż trzy biegi. Ukończenie Challenge’u 158 w Radkowie gwarantuje wieczną chwałę, ponieważ nazwiska wszystkich finisherów zostają wyryte na olbrzymiej skale – piaskowcu wydobytym z pobliskiego kamieniołomu i ustawionym nad tamtejszym zalewem.

Dwie imprezy organizatorów Festiwalu Biegów Rzeźnika, które wymieniamy jednym tchem. Dlaczego? Bo obie warto polecić. Cisna wydaje się stworzona na bazę dla tych biegów. Poza głównym sezonem przeistacza się w jedno wielkie biegowe miasteczko. Jesienią Bieszczady mienią się tysiącem barw. Zimą również zaskakują pięknem, a do tego na szlaku naprawdę można poczuć samotność. Obie imprezy oferują trasy, które można polecić początkującym ultrasom. Z jednej strony są dobrą okazją do sprawdzenia się, z drugiej nie jest to spacer po parku.

Dwie imprezy organizatorów Festiwalu Biegów Rzeźnika, które wymieniamy jednym tchem. Dlaczego? Bo obie warto polecić. Cisna wydaje się stworzona na bazę dla tych biegów. Poza głównym sezonem przeistacza się w jedno wielkie biegowe miasteczko. Jesienią Bieszczady mienią się tysiącem barw. Zimą również zaskakują pięknem, a do tego na szlaku naprawdę można poczuć samotność. Obie imprezy oferują trasy, które można polecić początkującym ultrasom. Z jednej strony są dobrą okazją do sprawdzenia się, z drugiej nie jest to spacer po parku.

Dwie imprezy organizatorów Festiwalu Biegów Rzeźnika, które wymieniamy jednym tchem. Dlaczego? Bo obie warto polecić. Cisna wydaje się stworzona na bazę dla tych biegów. Poza głównym sezonem przeistacza się w jedno wielkie biegowe miasteczko. Jesienią Bieszczady mienią się tysiącem barw. Zimą również zaskakują pięknem, a do tego na szlaku naprawdę można poczuć samotność. Obie imprezy oferują trasy, które można polecić początkującym ultrasom. Z jednej strony są dobrą okazją do sprawdzenia się, z drugiej nie jest to spacer po parku.

Rozgrywany co dwa lata bieg jest prawdopodobnie najtrudniejszym w Polsce. Nie jest się też łatwo na niego dostać, ponieważ żeby wystartować trzeba wcześniej ukończyć inne wymagające biegi, za które przyznawane są punkty ITRA, lub ich dystans i przewyższenie są przeliczalne na ujętą w regulaminie równowartość. No i później trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia, żeby zostać wylosowanym. Gdy już uda się znaleźć w doborowym towarzystwie innych 349 śmiałków, trzeba przebiec 71 km przez najwyższe polskie góry zmagając się z naprawdę wyśrubowanym limitem czasu. Sama przyjemność!

Rozgrywany co dwa lata bieg jest prawdopodobnie najtrudniejszym w Polsce. Nie jest się też łatwo na niego dostać, ponieważ żeby wystartować trzeba wcześniej ukończyć inne wymagające biegi, za które przyznawane są punkty ITRA, lub ich dystans i przewyższenie są przeliczalne na ujętą w regulaminie równowartość. No i później trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia, żeby zostać wylosowanym. Gdy już uda się znaleźć w doborowym towarzystwie innych 349 śmiałków, trzeba przebiec 71 km przez najwyższe polskie góry zmagając się z naprawdę wyśrubowanym limitem czasu. Sama przyjemność!

Rozgrywany co dwa lata bieg jest prawdopodobnie najtrudniejszym w Polsce. Nie jest się też łatwo na niego dostać, ponieważ żeby wystartować trzeba wcześniej ukończyć inne wymagające biegi, za które przyznawane są punkty ITRA, lub ich dystans i przewyższenie są przeliczalne na ujętą w regulaminie równowartość. No i później trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia, żeby zostać wylosowanym. Gdy już uda się znaleźć w doborowym towarzystwie innych 349 śmiałków, trzeba przebiec 71 km przez najwyższe polskie góry zmagając się z naprawdę wyśrubowanym limitem czasu. Sama przyjemność!

Z gór przenosimy się nad morze. TUT to trójmiejska odpowiedź na górskie klasyki. Trasa poprowadzona szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na najdłuższym dystansie to i tak aż 1500 metrów przewyższenia. Jest się gdzie wyszumieć wczesną wiosną. No i warto sprawdzić biegowe trasy, które niejedną osobę potrafią zaskoczyć.

Z gór przenosimy się nad morze. TUT to trójmiejska odpowiedź na górskie klasyki. Trasa poprowadzona szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na najdłuższym dystansie to i tak aż 1500 metrów przewyższenia. Jest się gdzie wyszumieć wczesną wiosną. No i warto sprawdzić biegowe trasy, które niejedną osobę potrafią zaskoczyć.

Z gór przenosimy się nad morze. TUT to trójmiejska odpowiedź na górskie klasyki. Trasa poprowadzona szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na najdłuższym dystansie to i tak aż 1500 metrów przewyższenia. Jest się gdzie wyszumieć wczesną wiosną. No i warto sprawdzić biegowe trasy, które niejedną osobę potrafią zaskoczyć.

To stosunkowo młoda impreza, ale ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników. To także jeden z niewielu tego rodzaju biegów organizowanych na wschodzie Polski, na przepięknych terenach Podlasia. Przewyższenia nie są tutaj wielkie, ale dzika przyroda sprawia, że warto tam przyjechać i rozsmakować się tamtejszych krajobrazach.

To stosunkowo młoda impreza, ale ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników. To także jeden z niewielu tego rodzaju biegów organizowanych na wschodzie Polski, na przepięknych terenach Podlasia. Przewyższenia nie są tutaj wielkie, ale dzika przyroda sprawia, że warto tam przyjechać i rozsmakować się tamtejszych krajobrazach.

To stosunkowo młoda impreza, ale ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników. To także jeden z niewielu tego rodzaju biegów organizowanych na wschodzie Polski, na przepięknych terenach Podlasia. Przewyższenia nie są tutaj wielkie, ale dzika przyroda sprawia, że warto tam przyjechać i rozsmakować się tamtejszych krajobrazach.

ZUK to bieg z kilkuletnią już tradycją. Jego trasa stanowi prawdziwe wyzwanie – nie tylko ze względu na porę roku, w jakiej jest rozgrywany. Oprócz ukształtowania terenu na trasie ze Szklarskiej Poręby do Karpacza

Ultra Babia to bieg rozgrywany na różnych w zależności od dystansu pętlach. Najdłuższe dystanse to 3 lub 6 rund, przy czym tę ostatnią wersję można zakończyć przy czwartym lub piątym okrążeniu. Bardzo ciekawa formuła zapewnia pewną elastyczność, a jednocześnie podnosi poziom trudności na i tak wymagającej trasie. W końcu najtrudniej ukończyć bieg, z którego można się wycofać w trakcie praktycznie bez konsekwencji.

Ultra Babia to bieg rozgrywany na różnych w zależności od dystansu pętlach. Najdłuższe dystanse to 3 lub 6 rund, przy czym tę ostatnią wersję można zakończyć przy czwartym lub piątym okrążeniu. Bardzo ciekawa formuła zapewnia pewną elastyczność, a jednocześnie podnosi poziom trudności na i tak wymagającej trasie. W końcu najtrudniej ukończyć bieg, z którego można się wycofać w trakcie praktycznie bez konsekwencji.

Ultra Babia to bieg rozgrywany na różnych w zależności od dystansu pętlach. Najdłuższe dystanse to 3 lub 6 rund, przy czym tę ostatnią wersję można zakończyć przy czwartym lub piątym okrążeniu. Bardzo ciekawa formuła zapewnia pewną elastyczność, a jednocześnie podnosi poziom trudności na i tak wymagającej trasie. W końcu najtrudniej ukończyć bieg, z którego można się wycofać w trakcie praktycznie bez konsekwencji.

. A jeśli jeden z najlepszych polskich ultramaratończyków firmuje swoim nazwiskiem czterodniową imprezę biegową, to jest to sygnał, że może być warto na nią przyjechać. Potwierdzeniem może być już sam wybór tras. Za koronny dystans 240 km, z limitem czasu 53h, można dostać 6 punktów UTMB. W „Biegu 7 Szczytów”, w górę trzeba pokonać prawie 7700 m. Start i meta zlokalizowane są w Lądku Zdroju.

Jednym z ultramaratonów w ramach Festiwalu Biegów jest Bieg 7 Dolin. I choć jego nazwa jest odwrotnością tej z dolnośląskiego festiwalu, a sama trasa znajduje się gdzie indziej, to nie licząc o ponad połowę mniejszego dystansu, nie jest on o wiele łatwiejszy.

Jednym z ultramaratonów w ramach Festiwalu Biegów jest Bieg 7 Dolin. I choć jego nazwa jest odwrotnością tej z dolnośląskiego festiwalu, a sama trasa znajduje się gdzie indziej, to nie licząc o ponad połowę mniejszego dystansu, nie jest on o wiele łatwiejszy.

Jednym z ultramaratonów w ramach Festiwalu Biegów jest Bieg 7 Dolin. I choć jego nazwa jest odwrotnością tej z dolnośląskiego festiwalu, a sama trasa znajduje się gdzie indziej, to nie licząc o ponad połowę mniejszego dystansu, nie jest on o wiele łatwiejszy.