PGE Ekstraliga: Ranking kevlarów na sezon 2026 – typują dziennikarze

Nie zmieniła się punktacja, która została zabrana z historycznych sezonów Formuły 1. Najlepszy kevlar otrzyma 10 punktów , drugi dostanie 8 punktów, trzeci - 6 punktów i potem już po kolei po jednym punkcie mniej aż do miejsca ósmego, które jest ostatnie i otrzyma tylko jeden punkt.

Wszystkie “oczka” zostaną zsumowane i tak poznamy najlepszy kevlar PGE Ekstraligi sezonu 2026 . Zapytaliśmy łącznie aż 8 ekspertów i ekspertek , więc łatwo policzyć, że do klasyfikacji można było zgarnąć maksymalnie 80 punktów w naszym rankingu.

Arkadiusz Adamczyk, dziennikarz “Przegląd Sportowy Onet”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Bayersystem GKM Grudziądz 3. Betard Sparta Wrocław 4. Gezet Stal Gorzów 5. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 6. PRES Grupa Deweloperska Toruń 7. Fogo Unia Leszno 8. Stelmet Falubaz Zielona Góra

“Ktoś może się doczepić, że do nie do końca barwy klubowe, ale imponująco wyglądają ci "Faceci w czerni". Białe kevlary z mocnymi żółtymi pasami też są dla mnie eleganckie, więc nr 1 to dla mnie zdecydowanie Orlen Oil Motor Lublin. Ładne przejścia kolorystyczne mają ubiory żużlowców GKM-u, robi też na mnie wrażenie zwłaszcza czerwono-żółty kevlar Betard Sparty Wrocław. Zatem te dwa kluby uzupełniają podium.”

Kevlar - ORLEN OIL MOTOR LUBLIN © Instagram ORLEN OIL MOTOR LUBLIN

Maciej Markowski, dziennikarz “Eleven Sports”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Fogo Unia Leszno 4. Bayersystem GKM Grudziądz 5. PRES Grupa Deweloperska Toruń 6. Gezet Stal Gorzów 7. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 8. Stelmet Falubaz Zielona Góra

“Dwa pierwsze miejsca nie podlegają dyskusji - wicemistrzowie Polski i wrocławianie zrobili kawał dobrej roboty. Kevlary obu zespołów nawiązują do barw, a drugie zestawy czarne i "szybkie" - takie sprawiają wrażenie. Kolejne miejsca to tak naprawdę kolejność losowa, bo każdy z tych kombinezonów jest po prostu okej, ale ponad przeciętność, w mojej opinii wybija się mocna biel i mocny granat leszczyńskiej Fogo Unii. Najmniej przekonuje mnie projekt Falubazu - nijak ma się do barw klubowych i miasta.”

Kevlary - BETARD SPARTA WROCŁAW © Instagram BETARD SPARTA WROCŁAW

Klaudia Waltoś, dziennikarka “PGE Ekstraligi” oraz “Motowizji”: 1. Betard Sparta Wrocław 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. Bayersystem GKM Grudziądz 4. PRES Grupa Deweloperska Toruń 5. Gezet Stal Gorzów 6. Stelmet Falubaz Zielona Góra 7. Fogo Unia Leszno 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“W moim osobistym rankingu na pierwszym miejscu lądują kevlary wrocławskiej Sparty - chociaż tu moje oko przykuła głównie jasna wersja kolorystyczna. Żywe kolory i wplątanie do projektu żółtego koloru naprawdę zrobiły robotę. Równie dobrze wypadają tu kombinezony zawodników z Lublina. Są bardzo ładne, estetyczne no i wpadające w oko. Najmniej podobają mi się kevlary drużyny z Częstochowy - prezentacja sponsorów na nim umieszczonych mocno się tu wybija. Nie są oni zrobieni w jednolitej wersji kolorystycznej (zresztą to samo zjawisko występuje w Lesznie), przez co całość wydaje się być pstrokata mało estetyczna.”

Kevlary - BAYERSYSTEM GKM GRUDZIĄDZ © Instagram BAYERSYSTEM GKM GRUDZIĄDZ

Karol Bierzyński, żużlowy ekspert: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Bayersystem GKM Grudziądz 4. Gezet Stal Gorzów 5. PRES Grupa Deweloperska Toruń 6. Stelmet Falubaz Zielona Góra 7. Fogo Unia Leszno 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“Po kompletnie nieudanym projekcie z zeszłego roku, Lublin wrócił w wielkim stylu. Jest estetyka, efekt „wow” i dbałość o szczegóły. W duecie z obszyciami motocykla, ciemna wersja to prawdziwa petarda. Jeśli chodzi o Spartę, to czerwony komplet zrobił furorę i trudno się temu dziwić. Czarna wersja, znana od lat, mogła się już trochę przejeść, ale to nadal jeden z lepszych projektów w lidze. Wiem, że nie powinno się kopać leżącego, ale projekt częstochowian nie powalił na kolana. Jak doskonale jednak wszyscy wiemy, kevlary nie będą największym zmartwieniem kibiców Włókniarza w tym sezonie.”

Kevlary - GEZET STAL GORZÓW © Instagram GEZET STAL GORZÓW

Iga Kęska, żużlowa content creatorka: 1. PRES Grupa Deweloperska Toruń 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. Bayersystem GKM Grudziądz 4. Stelmet Falubaz Zielona Góra 5. Fogo Unia Leszno 6. Gezet Stal Gorzów 7. Betard Sparta Wrocław 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“Retro kevlary w dobie nowoczesności mają w sobie coś magicznego. Patrząc na stroje żużlowców z Torunia czy Lublina można zatęsknić za żużlem lat ’90. I to właśnie ten klimat przemawia do mnie zdecydowanie bardziej niż przewidywalne, nudne i wtórne stroje żużlowców z Częstochowy czy Wrocławia.”

Kevlary - PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ © Instagram PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ

Bartosz Rabenda, dziennikarz “PoBandzie”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Stelmet Falubaz Zielona Góra 4. Gezet Stal Gorzów 5. PRES Grupa Deweloperska Toruń 6. Fogo Unia Leszno 7. Bayersystem GKM Grudziądz 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“Bardzo podobają mi się ciemne stroje Orlen Oil Motoru Lublin. Tam było wszystko: odwaga, czerń i forma prezentacji w Hiszpanii. Cieszę się, że we Wrocławiu użyto wreszcie barw klubowych - ten czerwony kombinezon może robić wrażenie. Podoba mi się też biel na strojach Stelmet Falubazu. Lubię po prostu, gdy widać zabrudzenia żużlem na kevlarach.”

Kevlary - STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA © Instagram STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA

Rafał Drabiniok, dziennikarz “Speedwaynews.pl”: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Gezet Stal Gorzów 4. Stelmet Falubaz Zielona Góra 5. Bayersystem GKM Grudziądz 6. Fogo Unia Leszno 7. PRES Grupa Deweloperska Toruń 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“Umówmy się - zeszłoroczne kombinezony Motoru nie powalały na kolana, ale szybko odrobili lekcje i w tym roku w sieci zawrzało, ale tym razem z zachwytu. Prawdziwą furorę zrobiły czarne szaty - to bez dwóch zdań jedne z najlepiej wyglądających strojów w lidze. Jeśli chodzi o moje drugie miejsce, to w Betard Sparcie robotę robi czerwona wersja - projektanci wycisnęli z klubowych barw wszystko, co się dało. Na najniższym stopniu podium stanęła u mnie Stal, gdzie całość wygląda bardzo estetycznie.”

Kevlary - FOGO UNIA LESZNO © Instagram FOGO UNIA LESZNO

Marcin Karwot, dziennikarz “RedBull.pl”: 1. Betard Sparta Wrocław 2. Gezet Stal Gorzów 3. Orlen Oil Motor Lublin 4. PRES Grupa Deweloperska Toruń 5. Stelmet Falubaz Zielona Góra 6. Bayersystem GKM Grudziądz 7. Fogo Unia Leszno 8. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

“Lubię świeżość i nowe kolory na żużlowych torach. Dlatego też jestem zachwycony czerwonymi kombinezonami Betard Sparty, które wyglądają oszałamiające. Ich czarne stroje są klasyczne, ale to nadal bardzo dobry projekt. Na drugim miejscu postawiłem na Stal, gdzie także dominują nasycone kolory. Tam także wielkim plusem jest fakt, że loga wszystkich sponsorów są w tych samych barwach, co nie jest przecież standardem, a dodaje wiele w estetyce. Podium zamyka u mnie Motor, dzięki świetnemu projektowi z czarnymi kombinezonami.”

Kevlary - KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA © Instagram KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Ranking żużlowych kombinezonów w PGE Ekstralidze 2026 - klasyfikacja końcowa

Orlen Oil Motor Lublin - 72 pkt Betard Sparta Wrocław - 60 pkt Bayersystem GKM Grudziądz - 40 pkt Gezet Stal Gorzów - 39 pkt PRES Grupa Deweloperska Toruń - 37 pkt Stelmet Falubaz Zielona Góra - 28 pkt Fogo Unia Leszno - 24 pkt Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 12 pkt

Podsumowując, najładniejsze kombinezony w tym sezonie mają żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzy powracają na tron po krótkiej przerwie. Doceniono także Betard Spartę Wrocław - głównie za sprawą ich czerwonego kevlaru. Podium zamknął ubiegłoroczny triumfator rankingu, czyli Bayersystem GKM Grudziądz. Najmniej punktów otrzymały z kolei stroje Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Aż 6 z 8 oceniających postawiło ich kombinezony na ostatnim miejscu.