EA FC 27’de Pro Clubs nasıl oynanır?

EA FC 27’nin en önemli yeniliklerinden biri The Grounds. Bu mod, diğer oyuncularla bir araya gelebileceğin, mini oyunlara ve küçük çaplı maçlara katılabileceğin, aynı zamanda karakterini özelleştirebileceğin sosyal bir alan sunuyor. Buradaki aktivitelerle oyuncunun seviyesini yükseltebilir ve sahadaki özelliklerini geliştirmek için kullanabileceğin Özellik Puanları kazanabilirsin. Bu gelişim sistemi, oyuncuların favorilerinden biri olan 11’e 11 Pro Clubs modu için özellikle önemli. Ancak EA FC 27 ile birlikte Pro Clubs’a artık ana menüden değil, The Grounds üzerinden erişiliyor.

01 EA FC 27’de kulübünüzü nasıl kurabilirsiniz?

Kylian Mbappé’nin peşinden gitmeye kim hayır der? © EA Sports

Arkadaşlarınla oynamaya başlamadan önce kendi kulübünü kurman gerekiyor. Bunun için ana menüden The Grounds moduna girerek kapak yıldızı Kylian Mbappé’nin rehberliğindeki eğitim bölümlerini tamamlamalısın.

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Bölgeyi serbestçe keşfetmeye başladıktan sonra Xbox’ta Menü, PlayStation’da ise Options tuşuna basarak mod menüsünü açabilir ve Kulübüm sekmesine gidebilirsin.

Başlamak için menüyü açın © EA Sports

Buradan mevcut bir kulübe katılabilir veya alıştığın ayar ve özelleştirme seçenekleriyle kendi kulübünü oluşturabilirsin. Kulübüne isim verebilir, herkese açık mı yoksa özel mi olacağını seçebilir ve maç sırasında ekranın sol üst köşesindeki skor tabelasında görünecek takım kısaltmasını belirleyebilirsin.

Alternatif olarak Kulüplerim menüsünden gelen bir daveti kabul edebilir veya bir arkadaşının kulübüne katılabilirsin.

Bir kulübe katıldıktan sonra Kulübüm sekmesinden çeşitli Pro Clubs ayarlarına ve menülerine hızlıca ulaşabilirsin. Buradan kulüp itibarını görüntüleyebilir, tesislerini geliştirebilir, taktiklerini düzenleyebilir, kupa odasına ve liderlik tablolarına göz atabilirsin. Ayarlar menüsünde ise kulüp üyelerini görebilir, davet gönderebilir, takımına katılmak isteyen oyuncuların “transferlerini” kabul edebilir, başka bir kulübe geçebilir veya mevcut kulübünden ayrılabilirsin.

Bu menüler üzerinden maça başlayamaz veya lobiye katılamazsın. Bunun için The Grounds dünyasındaki Kulüp Binası’na gitmen gerekiyor. Kulüp Binası üzerinden de bir kulübe katılabilir veya kendi kulübünü oluşturabilirsin ancak yukarıdaki menüleri kullanmak, kurulum sürecine doğrudan ulaşmanın daha hızlı bir yolu.

02 EA FC 27’de Pro Clubs nasıl oynanır?

Sahaya çıkıp Pro Clubs oynamaya başlamak için Clubhouse’a gitmen gerekiyor. Clubhouse, The Grounds’a girdiğinde başladığın noktadaki futbol topu şeklindeki büyük kubbenin hemen güneybatısında yer alıyor.

Sahaya çıkmak için Clubhouse’a gitmen gerek © EA Sports

Clubhouse, oyuna başladığın alana küçük bir köprüyle bağlı olduğu için kolayca bulabilirsin. Binanın sol tarafında seçtiğin takımın amblemi yer alıyor; yaklaştığında aynı amblemi kapılarda da görebilirsin.

Kapılarla etkileşime geçerek Pro Clubs menülerine girebilirsin. Buradaki Oyna seçeneğini kullanarak lobiye katılabilir ve ilk 11’de oynamak istediğin pozisyonu seçebilirsin.

Takım arkadaşlarının oynadığı maça katıl © EA Sports

Takımının diğer üyeleri zaten bir maç oynuyorsa ve kulüp ayarlarında bu özellik etkinse sahadaki boş pozisyonlardan birini seçerek devam eden maça katılabilirsin. Bu durumda oyuncun, yapay zeka tarafından kontrol edilen oyunculardan birinin yerini alır. Ancak takımındaki başka bir gerçek oyuncunun yerine geçemezsin.

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, 10 yılı aşkın süredir PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli yayınlar için oyun haberleri yazıyor. Bu süre boyunca binlerce rehber ve incelemeye imza atan Jecks; aksiyon RPG’leri, nişancı oyunları ve yarış oyunları konusunda uzman. Kariyeri boyunca bu türleri kapsamlı biçimde ele alan Jecks, aynı zamanda iyi bir bağımsız oyuna da her zaman ilgi duyuyor.