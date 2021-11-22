Football Manager, yıllardır benzer ama başarılı olan formülünü bozmayarak, ufak geliştirmelerle ağızda ekşi tat bırakmadan ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan bir yapım. Oyunun yapısı hala çok başarılı , özellikle eski tip tek oyunculu spor kariyeri özleyen kesim için, 2013’ten beri bu konuda kendini güncellemeyen FIFA serisi ve küçük ödemeler sistemi olayında neredeyse EA kalitesine yaklaşan NBA 2K serisinin aksine biçilmiş kaftan.

Sports Interactive her sene olduğu gibi, bu sene de oyunu yenilemekten ziyade eldeki yapıyı koruyup eksikleri giderme üzerine yoğunlaşmış. Gelen küçük eklentiler oyun deneyimine ciddi katkılarda bulunsa da elimizdeki oyunun büyük oranda Football Manager 2021 ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

Üçlü savunma severler için stopere yeni "kanat stoper" rolü eklenmiş. © Sports Interactive/SEGA

Yeniliklere gelirsek, taktiksel anlamda tutarlılığını koruyor oyun. Mancini’nin İtalya ile yakaladığı başarının rüzgarından olsa gerek oyunda üçlü savunma severler için stopere yeni bir rol eklenmiş: Kanat stoper . Oyunun popüler taktikleri olan Gegenpress ve Tiki-Taka için üçlü savunmayı tercih etmesem de oyunu oynadığım süre boyunca en çok kullandığım taktik formasyon Tiki-Taka 5-3-2 oldu. Ayrıca bu formasyonda sağ ve sol stoperimi de kanat stoper olarak kullandım ve maçları 3D izlemeyi seven birisi olarak izlediğim oyun beni fazlasıyla memnun etti.

Ayrı bir pencere açmak istemediğim için bu kısımda çok kısa bahsedeyim. 3D maç izlemek , daha akıcı animasyonlar ve oyuncuların gerçekçi hareketleriyle geçmiş oyunlara oranla keyifli olmuş . Hala 2D izlemeyi tercih edenleri etkileyecek yenilikler olmasa da ciddi animasyon kalitesi beklentisi olmayan beni yeterince tatmin etti.

Yenilenen toplantı sistemi fazlasıyla yararlı. © Sports Interactive/SEGA

Oyundaki bir diğer yenilik ise teknik ekip ile toplantılar. Serinin önceki oyunlarında teknik ekipten gelen önerileri pek ciddiye almayan ben, yenilenen toplantı sistemini fazlasıyla yararlı buldum . Önceki oyunlardaki sistem ile benzer. Biraz aynı yemeği daha şık sunmaya çalışan toplantı formatı özellikle sezon sonları yaklaştıkça heyecanla “devam” butonu dışında bir şey görmemeye başlayan benim gibi menajerlerin ayrıntıları kaçırmamalarını sağlıyor.

Football Manager serisinin en keyifli yönlerinden biri ise transferler. Bu taze oyunumuzda da transfer sistemine geliştirmeler yapılmış. Transferin en dramatik günü başlığı altında yayınladıkları Transferin Son Günü için yapılan değişiklikler galiba oyunun en başarılı yanı . Transfer dedikoduları, son dakikada takımlarından ayrılmak isteyen oyuncular, futbolcu menajerlerinin önerileri derken son güne gerçek bir kaos hakim. Özellikle bütçe sıkıntısı yaşayan takımların mutlaka son günü beklemelerini öneriyorum. Beğendikleri futbolcuları piyasa değerlerinin altında almak için ciddi şansları var ama tabii ki son güne kadar başka bir takım tarafından satın alınmazsa...

Transferin Son Günü için yapılan değişiklikler oyunun en başarılı yanı. © Sports Interactive/SEGA

Bahsetmek istediğim son yenilikse Veri Merkezi . Veri Merkezi’ndeki analizler hem görsel yönden hem de içerik anlamında fazlasıyla kullanıcı dostu. Takımınızın eksiklerini saptamanız açısından ciddi kolaylık sağlıyor. Özellikle tablo ve grafik kullanımlarını çok beğendim. Veri Merkezi’nin kullanıcı arayüzünü de çok beğendim. Alışması ve öğrenmesi kolay, ihtiyacınız olan veriye saniyeler içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Oyunun belki de en işlevsel bölgelerinden birisi .

Oyunda sevdiğim yeniliklerin yanı sıra hala anlam veremediğim bazı konular var. Evet, 3D maç izleme konusundaki gelişimler tatmin edici olsa da oyunun grafiklerinin 2011’den kalma göründüğü gerçeği değişmiyor. Menajer yüzleri ise gerçekten berbat. Kamera ile yüz tanımlama hala düzgün çalışmıyor. Vesikalık resmim ile suratımı oyuna aktarmayı denesem de avatarım Spielberg’ün E.T.’sine benzemekten öteye geçemiyor.

Maçları 3D izlemek, daha akıcı animasyonlar sayesinde daha keyifli olmuş. © Sports Interactive/SEGA

Kullanıcı arayüzünün de son beş yılda koyu tema dışında ciddi bir gelişimini hatırlamıyorum. Arayüze alışmak çok vakit istiyor , alıştıktan sonra kullanımı kolay ancak Football Manager serisine yeni başlamak isteyen oyuncular için gerçekten korkutucu bir arayüz var.

Mod yapımcıları sayesinde tecrübeli Football Manager oyuncuları için çok büyük bir problem olmasa da bahsetmemek olmaz: Lisans! Her sene 5 GB olan oyuna internetten 30 GB ek içerik indirmek beni gerçekten üzüyor. Football Manager ciddi bir rakibi olmayan ve fazla sayıda kemik alıcısı bulunan bir oyun serisi. Uzun yıllardır Football Manager’ın az sattığı bir sene hatırlamıyorum. Football Manager 2022 de duyurulduğu günden beri Steam’in en çok satanlar listesinde birinci sırada. Artık lisans konusunda ellerin cebe atılması gerektiğini düşünüyorum.

Veri Merkezi, takımın eksiklerini saptamak için ciddi kolaylık sağlıyor. © Sports Interactive/SEGA

Bahsetmek istediğim son konu ise menajer maaşları . Yıllardır tam olarak ne işe yaradığını anlayamadığım bir konu da bu. Menajerler kontratlarında maaşları için pazarlık yapabiliyor, küme düşmede maaşlar düşüyor, şampiyonluklarda primler alınıyor. Peki bu paralarla ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey. Umarım önümüzdeki sene bu parayı bir yerlerde kullanabiliriz.

Genel hatlarıyla elimizde en gelişmiş Football Manager oyunu var. Yıllardır genel iskeletini korusa da hala sıkılmadan kendisini oynatan bir oyun. Serideki favori oyunum olan Football Manager 2007 hala benim için bir başyapıt olsa da oynadığım süre içerisinde rahatlıkla söyleyebilirim ki şu ana kadar çıkmış en gerçekçi Football Manager oyunu Football Manager 2022.

RB Leipzig'in genç yıldızlarından Amadao Haidara. © Sports Interactive/SEGA

Football Manager 2022 sistem gereksinimleri

Football Manager serisi yıllardır sistem dostu olmuştur ve bu sayede milyonlarca oyuncuya ulaşmıştır. Bu gelenek Football Manager 2022 için de sürüyor. Oyun hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için oldukça düşük bileşenler istiyor. Football Manager 2022'nin minimum sistem gereksinimleri şunlar:

Intel Core 2 Duo ya da AMD Athlon 64 işlemci

NVIDIA GeForce 9600 GT ya da ATI Radeon HD 3650 ekran kartı

4 GB bellek

7 GB disk alanı