GTA 6 Bölgeleri: En Çok Heyecan Yaratan Yerler

Rockstar’ın açıklamasıyla GTA 6 haritasının büyüklüğü de netleşti: Yeni harita, GTA 5’in haritasının iki katı, Red Dead Redemption 2’nin haritasının ise üç katı büyüklüğünde olacak.

Bu da oyunun nihayet çıkacağı 19 Kasım itibarıyla keşfedilecek devasa bir dünyanın oyuncuları beklediği anlamına geliyor.

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Kurgusal Leonida eyaletinde geçen GTA 6 ’da oyuncular, ana karakterler Jason Duval ve Lucia Caminos ile bataklıklardan liman kasabalarına, dağlardan Vice City’nin ünlü plajlarına kadar birbirinden farklı bölgeleri keşfedecek.

Yakın zamanda yayınlanan Grand Theft Auto VI: An Extended Look tanıtımı , oyunun dünyasına dair çok daha ayrıntılı bir bakış sundu. Biz de bu yeni bilgiler ışığında GTA 6’daki bölgeleri oyuncuların beklentisine göre sıraladık. [Editörün notu: Numaralandırma sıralı şekilde ilerliyor; bölgeler en az merak edilenden en çok merak edilene doğru sıralanıyor.]

01 Mount Kalaga Ulusal Parkı

Eyaletin kuzeyinde nefes alacak bir alan © Rockstar Games/Take-Two

GTA 5’e yönelik eleştirilerden biri, şehirlerin dışında kalan ve görsel açıdan oldukça etkileyici olan kırsal bölgelerin zaman zaman fazla boş hissettirmesiydi. Issız bir yerde kaza yaptığında, yeniden yerleşim alanlarına ulaşana kadar uzun süre neredeyse bomboş arazilerde ilerlemek zorunda kalabiliyordun.

Rockstar, bir sonraki oyunu Red Dead Redemption 2’de ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsedi. Açık araziler, oyunun en ilgi çekici bölgelerinden bazılarına dönüştü. Bu alanlarda avlanmak, kuşları gözlemlemek, nadir çiçek ve bitkiler toplamak, ilginç yabancılarla ve sürprizlerle karşılaşmak ya da kamp kurup yıldızların altında dinlenmek mümkündü.

Mount Kalaga Ulusal Parkı da doğal alanlar konusunda benzer bir yaklaşım sunacak gibi görünüyor. Yukarıdaki görsele bakmak bile yeterli; gözlerden uzak bu vadi, gizemli ve bir o kadar da tekinsiz bir atmosfere sahip. Bölgede avcılık ve kano yapılabileceği doğrulanmış durumda. BASE jumping’in de oyunda yer alma ihtimali düşünüldüğünde Mount Kalaga, GTA 6’nın en ilgi çekici ve tekrar tekrar keşfedilebilecek bölgelerinden biri olabilir.

Bunun dışında Netflix ön gösterimi Mount Kalaga hakkında çok fazla yeni bilgi sunmadı. Lucia’nın arazi motosikleti kullandığı bir sahne, burada yapılabilecek aktivitelere dair elimizdeki az sayıdaki ipucundan biri. Oyun içindeki televizyonda görülen “Prairie Sandwich” reklamı da biraz yorumla, avcılığın bu yolu tercih eden oyuncular için oyunda önemli bir yer tutabileceğine işaret ediyor olabilir.

Reddit’te bir kullanıcı da beklentisini, “Mount Kalaga ilginç görünüyor. Bence sırlarla dolu olacak ve geceleri ürkütücü şeylerle karşılaşacağız.” sözleriyle dile getiriyor. Ancak oyuncuların bölge hakkında hâlâ çok az bilgiye sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdilik bunların büyük kısmı beklentiden ibaret. Bu nedenle Mount Kalaga Ulusal Parkı listenin son sırasında yer alıyor.

02 Grassrivers

Hem polisten hem de vahşi yaşamdan kaç © Rockstar Games/Take-Two

Florida’daki Everglades Ulusal Parkı’ndan esinlendiği açıkça görülen Grassrivers, etkileyici görünse de çeşitlilik açısından biraz sınırlı kalabilir. Gerçek Everglades, yüzlerce kilometrekareye yayılan devasa bir sulak alan. Grassrivers da buna sadık kalırsa hava botuyla bölgeyi dolaşmak, timsahlardan ve dev yılanlardan kaçınmak dışında yapılabilecek çok fazla şey olmayabilir.

Yine de bölgenin resmî tanıtımında bazı sürprizlerin oyuncuları beklediğine işaret ediliyor: “Bu kadim coğrafyada yüzeyin altında ne olduğunu asla bilemezsin. Timsahlar bölgenin en ünlü sakinleri olabilir ancak mangrovların arasında çok daha ölümcül yırtıcılar ve sıra dışı keşifler bulunuyor.”

Bazı oyuncular ise Grassrivers’ı keşfetmek için şimdiden oldukça heyecanlı. Facebook’ta hangi bölgeyi keşfetmeyi en çok beklediği sorulan bir GTA hayranı, “Grassrivers, çünkü Florida’da gerçek hayatta da en sevdiğim yer orası.” yanıtını veriyor.

Netflix ön gösterimi ise bölgeye dair heyecanı artıracak çok fazla yeni detay sunmadı. Hava botunun berrak sularda hızla ilerlediği ve yakınlarda kuş gözlemlemek (ya da timsah avlamak) için kullanılabilecek bir gözlem kulesinin bulunduğu kısa bir sahne dışında pek bir şey gösterilmedi. Görünüşe göre Grassrivers, sürprizlerini şimdilik kendine saklıyor.

03 Leonida Keys

Oyun içinde biraz tatil yapmak tam da ihtiyacın olan şey olabilir. © Rockstar Games/Take-Two

Karayip esintileri taşıyan Florida Keys’ten büyük ölçüde ilham alan Leonida Keys, Vice City’nin suçla dolu ve karanlık sokaklarından uzaklaşabileceğin tropik bir kaçış noktası olacak gibi görünüyor. Resmî görsellerde zengin deniz yaşamı, adalar arasında ulaşım sağlayan küçük uçaklar, turkuaz sular ve çok sayıda turistik dükkân dikkat çekiyor. Tabii tekne partilerini de unutmamak gerek.

Kısacası “kıyafetlerin rahat, barların ise dopdolu olduğu” Leonida, oyun içinde tatil yapmak için ideal bir yer olmaya aday. Sonuçta kim tatilden sıkılır ki?

Reddit’te bir kullanıcı, keşfetmeyi en çok beklediği bölge olarak Leonida Keys’i gösterirken “Burada birçok gizli detay ve etkinlik olacak gibi görünüyor.” yorumunu yapıyor.

Netflix ön gösterimi de oyuncuların bölgeye yönelik heyecanını artırdı. Kısacık bir sahnede Jason’ın berrak sularda tüplü dalış yaptığı görülürken bir başka görüntüde ana karakterimiz iskeleden denize atlıyor; arka planda ise jet skiler ve yunuslar geçiyor.

Tüm bunlar kulağa oldukça keyifli geliyor ancak bölge, suç ve maceradan çok “tatil modu” vadeder gibi görünüyor. Umarız internetteki yorumlar doğru çıkar ve Leonida Keys’te kokteyl yudumlayıp güneşlenmekten çok daha fazlasını yapmak mümkün olur.

04 Ambrosia

Anarşinin çocuklarıyla tanış © Rockstar Games/Take-Two

Motosiklet çetelerinin koruduğu bir sanayi kasabası kulağa nasıl geliyor? Ambrosia’da seni tam olarak böyle bir yer bekliyor.

Rockstar’ın bölgeyle ilgili resmî tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: “Leonida’nın kalbinde Amerikan sanayisi ve eski usul değerler, bedeli ne olursa olsun hâlâ hüküm sürüyor. Allied Crystal şeker rafinerisi bölge halkına iş sağlarken geri kalan hemen her şeyi yerel motosiklet çetesi sağlıyor.”

Netflix ön gösteriminde aksiyonun önemli bir bölümü de burada geçiyor gibi görünüyordu. Jason’ı bir arka bahçedeki ringde güreşirken, Lucia’yı ise harap durumdaki bir evde çatışırken gördük.

Yine de Ambrosia’dan tam olarak ne beklemek gerektiğini kestirmek zor. Kâğıt üzerinde bölgede çok fazla aktivite olacakmış gibi görünmüyor. Motosiklet çetesiyle yaşanabilecek karşılaşmalar ve belki de birilerini şeker rafinerisine fırlatacağımız bir görev dışında Ambrosia, görsel açıdan daha etkileyici yerlere giderken uğrayacağımız kısa süreli bir durak olarak kalabilir.

Belki de bu nedenle oyuncuların Ambrosia hakkındaki görüşleri farklılık gösteriyor. Bazıları kırsal bölgeleri daha ilgi çekici bulurken bazıları Ambrosia konusunda oldukça umutlu. Hatta bir oyuncunun hazırladığı YouTube videosu “Bu GTA 6 bölgesi devasa bir potansiyele sahip!” başlığını taşıyor. Şimdilik kesin bir yargıya varmak için erken olsa da motosiklet çetelerinin yaratabileceği kaos, Ambrosia’yı sıralamanın orta sıralarının biraz üzerine taşıyor.

05 Port Gellhorn

Port Gellhorn, GTA'nın karanlık ve sert yüzünü yansıtıyor. © Rockstar Games/Take-Two

Haritanın batı ucunda, Kelly County’de yer alan Port Gellhorn, “unutulmuş bir sahilde” bulunan ve eski günlerini geride bırakmış bir tatil kasabası. Bu da geçinebilmek için sınırları zorlayan birbirinden renkli karakterlerle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Başka bir deyişle, GTA dünyasına fazlasıyla uygun bir yer.

Facebook’ta bir kullanıcı da Port Gellhorn’u Vice City’den sonra en çok merak ettiği bölge olarak göstererek “Port Gellhorn sert ve karanlık görünüyor.” yorumunu yapıyor.

Rockstar ise bölgeyi şöyle tanımlıyor: “Ucuz moteller, kapanmış eğlence mekânları ve boş alışveriş merkezleri turistleri geri getirmeyecek ancak bir zamanların popüler tatil bölgesinde yeni bir ekonomi ortaya çıkmış durumda. Bu ekonomi; malt likörü, ağrı kesiciler ve kamyon duraklarında satılan enerji içecekleriyle dönüyor. Arazi motosikletine atla ve cüzdanına sahip çık.”

Netflix ön gösteriminde Port Gellhorn’da geçtiği düşünülen yalnızca birkaç sahne yer aldı. Bunlardan birinde öfkeli bölge sakinleri bir bilgisayar monitörünü köprüden otoyola fırlatıyor. İlerleyen dakikalardaki başka bir sahnede ise uyuşturucu taşıyor olabilecek teknelerin gece saatlerinde bir su yolunda hızla ilerlediği görülüyor. Bölgede bir yarış pistinin bulunabileceğine dair işaretler de var ki bu oldukça heyecan verici.

Tüm bunlar Port Gellhorn’un suç dünyasının fazlasıyla hissedildiği, karanlık ve tekinsiz bir bölge olacağını düşündürüyor. Kısacası Port Gellhorn, şimdiden GTA 6’nın klasikleşmeye aday bölgelerinden biri gibi görünüyor.

06 Vice City

Vice City, 2002'deki halinden bu yana epey değişti. © Rockstar Games/Take-Two

İşte asıl büyük yıldız. İyi ya da kötü, GTA evreninin Miami yorumu olan Vice City, GTA 6’daki ana üssün olacak. Rockstar’ın resmî tanıtımında bölge, “Güneş battığında ve neon ışıkları yandığında herkesin kazanacağı bir şey, kaybedeceği ise çok daha fazlası vardır.” sözleriyle anlatılıyor.

2002’de çıkan GTA Vice City’yi oynayanlar; diskoları, araçlardan açılan ateşleri, neon ışıkları, pastel tonları ve pilot gözlükleriyle şehri hatırlayacaktır. 1980’lerde geçen ve Scarface’ten ilham alan bu kaosun oyuncuların kalbinde ayrı bir yeri olsa da GTA 6, Vice City’yi 2026’ya taşıyor. Bu kez funk müziğin yerini SoundCloud rapçileri, sahil malikânelerinin yerini ise trap house’lar alıyor.

Netflix ön gösteriminde de görüldüğü üzere Vice City, aksiyonun büyük bölümünün yaşanacağı ya da en azından başlayacağı yer olacak. Jason ve Lucia’nın gösterişli şekilde dekore edilmiş evini görürken ikiliyi bir çatı barında dinlenirken de izliyoruz. Ardından bir banka soygunu sonrası sokaklara taşan ve Amerikan şehrinden çok savaş alanını andıran bir araba kovalamacası geliyor.

Güneşli ve hareketli şehir, ön gösterimde çok daha fazla ayrıntıyla karşımıza çıktı. Köprülerden düşen influencer’lardan Lucia’nın BASE jumping yaptığı anlara, çok katlı bir uyuşturucu mekânından kaçıştan gökdelenlerin, neon ışıkların ve EDM kulüplerinin öne çıktığı etkileyici gece görüntülerine kadar Vice City’nin ne kadar canlı bir dünya sunacağına dair pek çok ipucu verildi.

Netflix ön gösteriminin ardından Instagram’da paylaşılan bir gönderide bu beklenti, “Rockstar bizi her zamankinden daha büyük, daha çılgın ve daha canlı bir dünyayla Vice City’ye geri götürmeye hazır.” sözleriyle ifade ediliyor.

Vice City’nin GTA 6’nın en çok beklenen bölgesi olduğunu söylemek pek de şaşırtıcı değil. Serinin bugüne kadarki en büyük şehri olmaya hazırlanan Vice City; çok sayıda NPC etkileşimi, düşman, araç, silah ve keşfedilecek sürprizler sunacak gibi görünüyor. Resmî tanıtım materyallerinde “Amerika’nın ihtişamı, koşuşturması ve açgözlülüğünün tek bir şehirde buluştuğu” Vice City’de havalimanları, plajlar, birbirinden farklı mahalleler, garajlar, stadyumlar ve çok daha fazlası bulunacak. Hikâyenin burada başlaması ve oyunun büyük bölümünde burayı üs olarak kullanmamız bekleniyor. Başka bir deyişle, burası evimiz.

Heyecanlı bir Reddit kullanıcısının söylediği gibi: “Beni VC’ye geri götürün. Çok uzun zaman oldu.” 19 Kasım bir an önce gelsin.

GTA 6 Hakkında Şimdiye Kadar Bildiğimiz Her şey

Yazar hakkında Tom Ward kimdir? Tom Ward; GQ, Esquire, Wired ve The Sunday Times gibi yayınlar için spor, kültür ve iklim konularında yazılar kaleme alıyor. Aynı zamanda TIN CAT ve The Lion And The Unicorn romanlarının yazarı.