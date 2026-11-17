GTA 6’nın ikinci güncellemesi olan 01.002.001 sürümü, 16 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için yayınlanmaya başladı.

GTA 6 çıkış tarihi öncesinde yayımlandığı bildirilen güncellemenin PS5'te yaklaşık 602,5 MB, Xbox'ta ise 1,6 GB büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Ancak Rockstar Games henüz resmî yama notlarını paylaşmadığı için güncellemenin sunduğu teknik iyileştirmeler kesinleşmiş değil.

01 GTA 6 ikinci güncellemede neler var?

13 Kasım'da gelen ilk yamayı takip eden GTA 6 ikinci güncellemesi, oyunun 19 Kasım'daki çıkışı öncesinde sunulan ikinci yama olarak öne çıkıyor.

Platform GTA 6 İkinci Güncelleme Boyutu PlayStation 5 (PS5) Yaklaşık 602,5 MB Xbox Series X|S Yaklaşık 1,6 GB

Rockstar Games, ikinci güncellemenin içerdiği değişikliklere ilişkin henüz resmî yama notlarını paylaşmadı. Öyle ki güncellemenin, çıkış öncesi teknik hazırlıkların bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

GTA 6, gerçek bir görsel şölen sunuyor © Rockstar games

02 GTA 6 ikinci güncellemesi PS5 ve Xbox'a ne zaman geliyor?

GTA 6'nın ikinci güncellemesi, 16 Kasım 2026 itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarına sunulmaya başladı.

PlayStation 5 tarafında güncellemenin kademeli olarak sunulduğu belirtiliyor. Paylaşılan dağıtım takvimine göre oyuncuların ilk %33'lük bölümü 16 Kasım'da güncellemeye erişirken aynı gün içerisinde bu oranın %66'ya yükselmesi, 17 Kasım'da ise tüm kullanıcılara ulaşması planlanıyor.

Xbox Series X|S tarafında ise yaklaşık 1,6 GB büyüklüğündeki güncellemenin 16 Kasım itibarıyla erişime açıldığı bildiriliyor.

GTA 6 PS5 güncellemesi için oyunun üzerine gelerek Options menüsünden “ Güncellemeleri Kontrol Et ” seçeneğini kullanabilirsin. GTA 6 Xbox güncellemesi içinse “ Oyunlarım ve Uygulamalarım ” bölümünden mevcut güncellemeleri kontrol edebilirsin.

03 GTA 6'nın güncel dosya boyutu ne kadar?

Paylaşılan bilgilere göre GTA 6 dosya boyutu PlayStation 5 sürümü yaklaşık 210 GB, Xbox Series X|S sürümü ise 212 GB depolama alanı gerektiriyor. Güncellemelerle birlikte toplam kurulum boyutu değişebiliyor.

Oyun sistemleri GTA 6 dosya boyutu PlayStation 5 (PS5) Yaklaşık 210,5 MB Xbox Series X|S Yaklaşık 212 GB

GTA 6 ön yükleme süreci, dijital sürümü ön sipariş eden oyuncular için 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yükleme sayesinde oyun dosyaları çıkış tarihinden önce konsollara indirilebiliyor ancak oyuna erişim yalnızca resmî çıkış tarihinde açılıyor.

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İndirme işlemi öncesinde konsolunda yeterli alan bulunduğundan emin olmalısın! Güncellemeleri kontrol et ve oyununu çıkış gününe hazırla.

04 GTA 6 güncellemeleri

GTA 6 çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026 öncesinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için iki güncelleme sunuldu. İlk güncelleme 13 Kasım'da, ikinci güncelleme ise 16 Kasım'da oyunculara ulaşmaya başladı.

Güncelleme Yayın Tarihi PS5 Boyutu Xbox Boyutu 01.002.000 13 Kasım 2026 Yaklaşık 1 GB Yaklaşık 2,18 GB 01.002.001 16 Kasım 2026 602,5 MB Yaklaşık 1,6 GB

GTA 6'nın ilk güncellemesi 01.002.000, 13 Kasım 2026'da PS5 kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başladı.

İkinci güncelleme 01.002.001 ise 16 Kasım 2026'da yayımlanmaya başladı. İlk yamaya göre daha küçük olan güncellemenin PS5 sürümü yaklaşık 602,5 MB, Xbox Series X|S sürümü ise 1,6 GB büyüklüğünde.

Rockstar Games, iki güncellemenin içerdiği teknik değişikliklere ilişkin resmî yama notlarını henüz paylaşmadı. Çıkış sonrasında yeni GTA 6 güncellemeleri yayımlanması mümkün olsa da bunların içerikleri ve tarihleri henüz kesinleşmedi.