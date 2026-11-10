GTA 6 Ön Yükleme Tarihi Belli Oldu: GTA 6 Kaç GB?

Türkiye’de Grand Theft Auto VI’nın dijital ön yüklemesi 10 Kasım 2026’da PS5’te 00.00’da ve Xbox Series X|S’te 03.00’te başladı. Oyunu dijital olarak ön sipariş edenler 19 Kasım’daki çıkıştan dokuz gün önce dosyaları konsollarına indirebiliyor. Rockstar Games’in açıkladığı boş alan gereksinimi cihaza göre 212 GB’a kadar çıkıyor. Kutulu sürümü bekleyenler için takvim iki gün geriden geliyor çünkü kutudaki indirme kodları 12 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.

01 GTA 6 Ön Yükleme Ne Zaman?

Rockstar Games ilk duyurusunda GTA 6 ön yükleme tarihi olarak 12 Kasım’ı vermişti. Şirket dijital sürümler için indirme başlangıcını iki gün öne çekti. Türkiye’de ön yükleme 10 Kasım 2026’da PS5’te saat 00.00’da ve Xbox Series X|S’te 03.00’te başladı. PS5’te her bölgenin yerel saati esas alınırken Xbox’ta indirme dünya genelinde aynı anda açıldı.

Ön yükleme sayesinde oyun dosyalarını çıkış gününden önce konsolunuza indirebilirsiniz. PS5’te Oyun Kitaplığı’ndaki ön sipariş sayfasından otomatik indirmeyi açabilir veya indirmeyi elle başlatabilirsiniz. Xbox Series X|S’te otomatik güncellemeleri etkinleştirip konsolu açık ya da uyku modunda bırakmanız yeterli. İndirme başlamazsa ön siparişi verdiğiniz hesapla oturum açtığınızı ve konsolda yeterli boş alan bulunduğunu kontrol edin.

Kutulu sürüm 12 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Kutudan oyun diski yerine indirme kodu çıkacak. Kodu konsolunuzun mağazasında kullandıktan sonra oyun dosyalarını internet üzerinden indirebileceksiniz.

Dosyaları önceden indiren oyuncular için GTA 6 her iki konsolda da 19 Kasım 2026’da yerel saatle 00.00’da oynanabilir olacak. Türkiye’de bu saat çarşambayı perşembeye bağlayan geceye denk geliyor. İndirmeyi o saate kadar tamamladıysanız Jason ile Lucia’nın hikayesine çıkış anında başlayabilirsiniz.

02 GTA 6 Kaç GB?

Konsolunda yer açacak oyuncular için “GTA 6 kaç GB?” sorusunun yanıtı cihaza göre 212 GB’a kadar boş alan. PS5’te ön yükleme için en az 212 GB ayırmanız gerekiyor. Rockstar Games, Xbox Series X ile Series S için ayrı indirme boyutları açıklamadı.

Rockstar Games’in GTA 6 dosya boyutu için verdiği 212 GB, konsolda boş bırakmanız gereken alanı gösteriyor. İnternet üzerinden indireceğiniz veri miktarı farklı olabilir. Örneğin 200 GB’lık bir paket sabit 100 Mbps hızla yaklaşık dört buçuk saatte iner. Bağlantı hızı 50 Mbps’ye düştüğünde süre yaklaşık dokuz saate çıkar.

İndirmeyi başlatmadan önce konsolun depolama menüsünden ne kadar boş alanınız kaldığına bakın. Yer yetersizse oynamadığınız büyük bir oyunu kaldırmak birkaç küçük uygulamayı silmekten daha hızlı alan açabilir. Silme ekranında oyun dosyaları ile kayıt verilerinin ayrı seçenekler olarak sunulup sunulmadığını kontrol edin.

03 GTA Kaç GB Yer Kaplar?

Grand Theft Auto serisinde gereken depolama alanı oyuna ve sürüme göre değişiyor. Örneğin GTA 5’in PC’deki Enhanced sürümü SSD’de 105 GB boş alan istiyor. Legacy sürümü için açıklanan gereksinim 125 GB. Oyunun adı aynı olsa da hangi sürümü kuracağınız disk planını doğrudan etkiliyor.

GTA 6’nın konsolda 212 GB’a kadar boş alan istemesi özellikle eski oyunu da cihazında tutmak isteyenleri ilgilendiriyor. GTA 5’in PC için açıklanan değerlerini konsoldaki kurulum boyutu olarak kullanmayın. Konsolunuzda GTA 5 yüklüyse kapladığı gerçek alanı depolama menüsünden görebilirsiniz. İki oyunu bir arada tutmak için mevcut boş alanı GTA 6’nın kurulum gereksinimiyle karşılaştırmanız yeterli.

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Serinin yeni oyunu 19 Kasım’da PS5 ile Xbox Series X|S için çıkacak. PC için bir çıkış tarihi ya da sistem gereksinimi açıklanmadı. Bilgisayarda yer açmayı planlıyorsanız PC sürümüne özel duyuruyu bekleyin. Konsol için verilen 212 GB yalnızca açıklanan platformlardaki hazırlık için geçerli.

GTA 6 ön yükleme ne zaman başlayacak?

Dijital ön yükleme Türkiye’de 10 Kasım 2026’da başladı. İndirme PS5’te 00.00’da ve Xbox Series X|S’te 03.00’te açıldı. Kutulu sürümü alanlar 12 Kasım’dan itibaren ellerine ulaşan kodu kullanarak dosyaları indirebilecek. Her iki konsolda da oynama erişimi 19 Kasım’da Türkiye saatiyle 00.00’da açılacak.

GTA 6 ön siparişleri kaç adet oldu?

3 Kasım 2026 itibarıyla dünya çapında yaklaşık 7 milyon 710 bin dijital ön sipariş verildiği tahmin ediliyor. Rakam PS5 ile Xbox Series X|S’teki dijital siparişleri kapsıyor. Kutulu sürümler bu hesaba dahil edilmiyor. Oyunun yayıncısı Take-Two ise kesin ön sipariş adedini açıklamadı.

GTA 6 ön siparişleri en çok hangi konsollarda gerçekleşiyor?

3 Kasım tarihli dijital ön sipariş tahmininde PS5 ilk sırada yer alıyor. PS5’in payı yaklaşık yüzde 74 seviyesinde. Xbox Series X ile Series S’in toplam payı yaklaşık yüzde 26. Xbox tarafında iki model birlikte değerlendirildiği için bu veriden Series X ile Series S arasında ayrı bir sıralama çıkarmak mümkün olmuyor.

Çıkış gecesi Vice City’ye girmek için konsolunuzdaki indirme kuyruğunu önceden kontrol edin. İndirme sürüyorsa kalan süreye bakıp konsolu internete bağlı bırakabilirsiniz. Ön yükleme tamamlandıysa geriye oyunun erişime açılacağı saati beklemek kalıyor. Çıkış saatinde konsol ek bir güncelleme gösterirse oynama sürenizi planlarken o paketin indirme süresini de hesaba katın.