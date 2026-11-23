GTA 6 nihayet çıktı ve Leonida'da keşfedilecek çok şey var. Rockstar Games, yeni oynanış özellikleriyle dolu devasa bir dünyada, bugüne kadarki en büyük ve en iddialı açık dünya macerasını sunuyor.
Jason ve Lucia'nın hikayesini sonuna kadar takip etmeyi planlıyorsan önünde uzun bir yol var: Beş bölüme yayılmış tam 91 ana görev. Bu da GTA 6'yı ölçek olarak GTA 5'ten çok Red Dead Redemption 2'ye yaklaştırıyor.
Aşağıda GTA 6'nın eksiksiz görev listesini, her bölümün özetini ve hikayeyi bitirmenin ne kadar süreceğine dair bir tahmini bulabilirsin.
Spoiler uyarısı: Görev adları bile hikaye hakkında epey ipucu veriyor. Büyük sürprizleri gizledik ama küçük spoilerlar kaçınılmaz.
GTA 6'daki görevler ve bölümler
GTA 6'nın hikayesi toplam 91 ana görevden oluşuyor. Yan görevler ve aktiviteler bu sayıya dahil değil.
Oyunda toplam beş bölüm bulunuyor: Just Like Paradise, Paradise Lost, Tits Ass Drug Money, Vice City, Baby ve Top of the World, Ma.
En uzun bölüm, 26 görevle oyunun ortasında yer alan 3. Bölüm. Onu 25 görevle 4. Bölüm takip ediyor. Yedi görevlik final bölümü olan 5. Bölüm ise oyunun en kısa bölümü.
Ana hikaye için en az 65 saat ayırmalısın. Yan içeriklerle bu süre 90-100 saate çıkıyor. Oyunu %100 tamamlamak içinse 200 saatten fazlası gerekiyor.
Hayır. 1. Bölüm ağırlıklı olarak Jason'a, 2. Bölüm ise Lucia'ya odaklanıyor. 3. Bölüm'den itibaren ikili Vice City'de hep birlikte hareket ediyor, sen de karakterler arasında geçiş yapabiliyorsun.
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GTA 6 ne kadar sürüyor? Oyunu bitirme süresi
Yalnızca ana hikaye için en az 65 saat ayırman gerekiyor. GTA 6'nın, 2013'te çıkan selefinden çok daha kapsamlı olması şaşırtıcı değil. Hatta bu açık dünya oyunu, kapsam bakımından vahşi batı macerası Red Dead Redemption 2'yi bile geride bırakıyor.
Elbette ana görevler madalyonun yalnızca bir yüzü. GTA gibi bir oyunun asıl gücü yan aktivitelerinden gelir. Bu oyunda yan aktiviteler hem çok daha çeşitli hem de eskisinden daha kapsamlı. Yan görevleri ve aktiviteleri de hesaba kattığında süre kolayca 90-100 saate ulaşıyor. Her şeyi %100 tamamlamak istiyorsan 200 saatten fazlasını gözden çıkarman gerekecek.
Bunun tek nedeni hikaye görevlerinin sayısı değil. Bölümler arasında oyun dünyası da gözle görülür biçimde değişiyor; yeni bölgeler, yeni bağlantılar ve yeni olanaklar açılıyor. Bu yüzden her bölüm geçişinde hikayeye devam etmeden önce Leonida'da bir tur atmaya kesinlikle değer.
GTA 6'nın kapsamı:
Hikaye bölümleri: 5
Hikaye görevleri: 91
Ana hikaye: Yaklaşık 65-70 saat
Yan içeriklerle birlikte: Yaklaşık 90-100 saat
%100 tamamlama: 200 saatin üzerinde
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1. Bölüm: Just Like Paradise
GTA 6, açılışta iki ana karakteri, Lucia ve Jason'ı, yolları kesişmeden önce ayrı ayrı tanıtıyor. İlginç bir detay: İki karakter arasında serbestçe geçiş yapma imkanı ancak oyun ilerledikçe açılıyor.
Oyunun başında Lucia hala hapiste olduğu için açılış daha çok Jason'a odaklanıyor. Küçük kaçakçılık işleri, ufak tefek işler, birkaç şüpheli tanıdık... İlk bölüm bilinçli olarak sakin bir tempoyla başlıyor ve Leonida'ya kendi hızında alışmana fırsat tanıyor. Bu sırada Lucia'nın hikayesi de hapisten çıkacağı ana doğru ilerliyor. Açılış bölümü 22 göreviyle şimdiden oldukça dolu.
Prologue
Gone Fishing
Gear Up
Just A Scratch
Lab Fees
Unwanted Attention
Pipework
Hey Arnold!
Island Dreams
Feng Shui
Coming Home
Buck Me
Clean Up After Donnie
Down to Earth
Clear Skies
Day Release
Swamped
[Spoiler]
Recalibration
Tourist Trap
Home Sweet Home
Discharge Time
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2. Bölüm: Paradise Lost
Artık dizginler Lucia'da. İkinci bölümde aksiyon Port Gellhorn'a taşınıyor. Elektronik kelepçeyle hapisten çıkan Lucia burada önce hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Görevler gündelik hayat, yeni arkadaşlıklar ve küçük suçlar etrafında dönüyor. 11 görevle oyunun en kısa ikinci bölümü olan Paradise Lost'un sonlarına doğru Jason da yeniden Lucia'ya katılıyor.
What’s in the Bag?
Ambulance Chaser
Just Moved In
Girls’ Trip
Moses
Daily Driver
Slam Dunk
Breakfast Run
Coffee Break
Afternoon Delight
Checking Out
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3. Bölüm: TADM, Vice City'ye hoş geldin
İlk iki bölüm daha çok Leonida haritasındaki çevre bölgelerde geçiyordu. Artık büyük şehre giriyoruz. Vice City, beklendiği gibi 2002'de çıkan GTA Vice City'deki halinden çok daha canlı ve detaylı.
Buradan sonra işler kızışıyor. Jason ve Lucia metropolde birlikte dolaşıyor, yeni bağlantılar kuruyor ve yerel yeraltı dünyasının derinliklerine giderek daha çok çekiliyor. Uyuşturucu anlaşmaları, araba hırsızlıkları, banka soygunları ve son olarak büyük kartel soygunu... 26 görevle üçüncü bölüm, oyunun en kapsamlı bölümü.
Welcome to Vice City
Dealer’s Choice
Meet the Heders
Dubious Provenance
Mami Knows Best
South Leonida Estate
Tyrone
Here, Kitty Kitty
Car Services
Top Billing
Boobie Time
First Impressions
Caught Slipping
Crosstown Traffic
Credit Check
Steal the Zorruso for Randy
Sinfrontera National Bank
Security Expert
Ride or Die
Company Property
The Missing Link
Safe Word
Cooties
Bricked Up
Hidden Charges
The Cartel Heist
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4. Bölüm: Vice City, Baby
Artık büyük düşünme zamanı. Jason ve Lucia, Ocean Beach çevresinde kendi operasyonlarını kuruyor. Güvenlik işleri, teslimatlar, gizli görevler... Dördüncü bölüm, öncekilerin hepsinden daha hareketli ve daha iddialı. Görev sayısı gözle görülür biçimde artıyor, hikayenin temposu da (henüz artmadıysa) şimdi iyice yükseliyor. Bölümün sonunda seni hikayenin büyük hesaplaşmalarından biri bekliyor. Merak etme, spoiler vermemek için daha fazla detaya girmeyeceğiz.
GTA 6'da 5. Bölüm'e ulaştıysan yavaş yavaş büyük finale yaklaşıyorsun demektir. Rockstar'dan beklendiği gibi final gerçekten nefes kesici. Kısa ama inanılmaz yoğun. Jason ve Lucia yalnızca yedi görevde son kez birlikte yola çıkıyor: araba çalıyor, teslimatların peşine düşüyor, yeni planlar kuruyorlar. Son görevde neler olduğunu elbette söylemeyeceğiz. Tek tavsiyemiz şu: Finali kimseden önceden dinleme.
Bird in the Hand
Taking Liberties
VC Baby
Doggie Bag
Operation Savage Glory
Protective Custody
[Spoiler: Finale]
Tebrikler! Finalle birlikte GTA 6'yı bitirdin. En azından ana hikaye açısından. 91 görevin dışında yapacak daha çok şey var elbette. Basketboldan dalışa ve diğer sporlara kadar keyfini çıkarabileceğin pek çok yan görev ve aktivite seni bekliyor.
Phil, nophilterde TikTok hesabının arkasındaki içerik üreticisi. Daha önce PC'de ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda profesyonel espor oyuncusu olarak yarıştı. Ayrıca çeşitli oyun sitelerinde ve dergilerde editörlük yaptı.