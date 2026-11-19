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GTA 6 Hile Kodları Nasıl Çalışır?
PS5 ve Xbox'ta GTA 6 Hile Kodları Nasıl Girilir?
- PS5: Telefonunu açmak için yön tuşlarından yukarı oka bas. Ardından L1 tuşunu basılı tutarken R1'e bas ve yön tuşlarıyla hile kodunu gir.
- Xbox Series X/S: Telefonunu açmak için yön tuşlarından yukarı oka bas. Ardından LB tuşunu basılı tutarken RB'ye bas ve yön tuşlarıyla hile kodunu gir.
GTA 6 Telefon Hile Kodları Var mı?
Kolayca Açabileceğin Hileler: Ana Hikayeyi Bitirmen Yeterli!
Hile
Etkisi
Kod (PS5 ve Xbox)
250.000 $
Anında 250.000 $ kazandırır.
Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ
Sınırsız Odaklanma
Odaklanma yeteneğin hiç tükenmez.
Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ
Saldırı Gücü
Mermiler ve yakın dövüş saldırıları hedefleri savurur.
Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
Hava Durumunu Değiştir
Farklı hava koşulları arasında geçiş yapmanı sağlar.
Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ
GTA 6 Karakter Hileleri
Hile
Etkisi
Kod (PS5 ve Xbox)
Kilidi Nasıl Açılır?
250.000 $
Anında 250.000 $ kazandırır.
Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ
Ana hikâyeyi tamamla.
Sarhoşluk
Seni ve partnerini anında sarhoş eder.
Henüz açıklanmadı
Alkole 2.500 $ harca.
Polis Baskısını Artırma
Harita genelinde polis baskısını artırır.
Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı
3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtul.
Aranma Seviyesini Artırma
Harita genelinde aranma seviyeni yükseltir.
Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Sağ, Yukarı
3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtul.
Sınırsız Odaklanma
Odaklanma yeteneğin hiç tükenmez.
Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ
Ana hikâyeyi tamamla.
Düşme Hasarını Önleme
Düşmelerden kaynaklanan hasarı engeller.
Henüz açıklanmadı
Yaklaşık 12 metrelik serbest düşüşten 20 kez sağ çık.
Paraşüt
Ekipmanlarına paraşüt ekler.
Henüz açıklanmadı
En az 91 metre yükseklikten 50 kez paraşütle veya BASE jumping yaparak atla.
Vücut Zırhı
Ekipmanlarına vücut zırhı ekler.
Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı
100 antrenman tamamla.
Araç Onarma
Kullandığın aracı tamamen onarır.
Henüz açıklanmadı
Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway pistlerinde toplam 10 yarışı birinci bitir.
Sınırsız Nitro
Nitro ve yakıtın hiç tükenmez.
Henüz açıklanmadı
50 akrobatik atlayış tamamla.
GTA 6 Çatışma Hileleri
Hile
Etkisi
Kod (PS5 ve Xbox)
Kilidi Nasıl Açılır?
Maksimum Cephane
Tüm cephanelerini maksimum seviyeye çıkarır.
Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol
Atış poligonlarında en az 25 bronz madalya kazan.
Sınırsız Cephane
Cephanen hiç tükenmez.
Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı
Atış poligonlarında en az 25 gümüş madalya kazan.
Şarjör Değiştirmeden Ateş Etme
Sınırsız cephaneyle şarjör değiştirmeden ateş etmeni sağlar.
Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı
Atış poligonlarında 25 altın madalya kazan.
Tüm Patlayıcı Silahlar
Tüm patlayıcı silahları maksimum cephaneyle envanterine ekler.
Henüz açıklanmadı
100 el bombası at.
Yakıcı Mermiler
Tüm mermilerine yakıcı özellik kazandırır.
Henüz açıklanmadı
Ateş hasarıyla 100 düşmanı yak.
Patlayan Şişeler
Şişelerin hasar aldığında patlamasını sağlar.
Henüz açıklanmadı
100 molotofkokteyli at.
Patlayıcı Pompalı Tüfek
Patlayıcı mühimmat kullanan Mason & Keen Shortstraw silahını envanterine ekler.
Henüz açıklanmadı
Patlayıcılarla 100 düşmana hasar ver.
Hauners H-AT
Hauners H-AT silahını envanterine ekler.
Henüz açıklanmadı
100 aracı havaya uçur.
Saldırı Gücü
Mermilerin ve yakın dövüş saldırıların hedefleri savurur.
Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
Ana hikâyeyi tamamla.
Patlayan Toplar
Spor toplarının çarpma anında patlamasını sağlar.
Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ
Patlayıcılarla 20 düşmana hasar ver.
Araç Çarpışma Gücü
Araç çarpışmalarında hedefleri savurmanı sağlar.
Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı
Araçla 25 düşmanı öldür.
GTA 6 Araç Çağırma Hileleri ve Kodları
Araç
Kod (PS5 ve Xbox)
Kilidi Nasıl Açılır?
Interstate Ambulance
Henüz açıklanmadı
İlerleme menüsünden keşfet.
Airboat 09
Henüz açıklanmadı
5 hayatta kalma mücadelesini tamamla.
Bravado Banshee
Henüz açıklanmadı
Tüm çatışma mücadelelerini tamamla.
Tuff BMX
Henüz açıklanmadı
5 fitness mücadelesini tamamla.
Maibatsu Boomazoom
Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol
5 alışveriş mücadelesini tamamla.
Nagasaki Carbon RS
Henüz açıklanmadı
Tüm keşif mücadelelerini tamamla.
65 Vapid Dominator
Henüz açıklanmadı
Tüm fitness mücadelelerini tamamla.
Progen Emerus
Henüz açıklanmadı
Tüm araç mücadelelerini tamamla.
Inflatable Flamingo
Henüz açıklanmadı
50 kokain flamingosunu yok et.
MTL Pumper
Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı
İlerleme menüsünden keşfet.
Vapid Stanier G2 Taxi
Henüz açıklanmadı
5 spor mücadelesini tamamla.
Hauners P-996 Lazer
Henüz açıklanmadı
Tüm mücadeleleri tamamla.
HVY Bulldozer
Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı
İlerleme menüsünden keşfet.
Lapwing Mallard
Henüz açıklanmadı
5 araç mücadelesini tamamla.
Brimstone Golfer
Henüz açıklanmadı
Tüm spor mücadelelerini tamamla.
Hauners Rhino Tank
Henüz açıklanmadı
Tüm hayatta kalma mücadelelerini tamamla.
Maibatsu Sanchez
Henüz açıklanmadı
5 suç mücadelesini tamamla.
Nagasaki Sea Sparrow
Henüz açıklanmadı
5 keşif mücadelesini tamamla.
Speeder 700 GT
Henüz açıklanmadı
5 çatışma mücadelesini tamamla.
Truffade Thrax
Henüz açıklanmadı
Tüm alışveriş mücadelelerini tamamla.
Western Zombie Bobber
Henüz açıklanmadı
Tüm suç mücadelelerini tamamla.
GTA 6 Çevre ve Hava Durumu Hileleri
Hile
Etkisi
Kod (PS5 ve Xbox)
Kilidi Nasıl Açılır?
Zamanı İleri Alma
Oyun içindeki saati ileri alır.
Henüz açıklanmadı
Koleksiyonluk 10 saat bul.
Zamanı Durdurma
Oyun içindeki saati mevcut zamanında sabitler.
Henüz açıklanmadı
Koleksiyonluk 20 saat bul.
Hava Durumunu Değiştirme
Farklı hava koşulları arasında geçiş yapmanı sağlar.
Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ
Ana hikâyeyi tamamla.
Ekran filtresi hileleri
Filtre
Etkisi
Kod (PS5 ve Xbox)
Kilidi Nasıl Açılır?
Golden Hour
Altın tonlarında, geniş ekran formatında görüntü sağlar.
Henüz açıklanmadı
Partnerinle 4 saat el ele tutuş.
Powdered Sugar
Dünyayı parlak detaylarla beyaza büründürür.
Henüz açıklanmadı
WAiNK ile tüm uzay enkazlarını tara.
Pinhole
İğne deliği kamera efekti uygular.
Henüz açıklanmadı
Partnerinle 25 çete operasyonunu tamamla.
Neon Jungle
Oyun dünyasına neon ışık efektleri ekler.
Henüz açıklanmadı
16 Girllypop aracının tamamını keşfet.
Yesteryear
Siyah-beyaz CRT televizyon filtresi uygular.
Henüz açıklanmadı
Ridgway'i keşfet.
Cataclysm
Oyun dünyasını yoğun, karanlık bir sisle kaplar.
Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ
İlerleme menüsünde Martha's Vamos'u keşfet.
Videotape
VHS video kaset görünümü kazandırır.
Henüz açıklanmadı
Partnerinle 50 etkinlik tamamla.
Dark Mirror
Dünyayı ters çevirerek siyaha büründürür.
Henüz açıklanmadı
Araç satarak 500.000 $ kazan.
Migraine
Bulanık ve bozulmuş görüntü efekti uygular.
Henüz açıklanmadı
6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika hayatta kal.
Dollhouse
Canlı renkler ve dar ekran formatı uygular.
Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ
Partnerinle 8 saat geçir.
Bubblegum
Dünyayı mor ve sarı tonlara büründürerek parlak efektler ekler.
Henüz açıklanmadı
Vice City Flamingos koleksiyonuna ait 24 kartın tamamını bul.
Fast Forward
Hareket bulanıklığı ekler ve bulutların hareketini hızlandırır.
Henüz açıklanmadı
50 meditasyon tamamla.
Fisheye
Balık gözü lens efekti uygular.
Henüz açıklanmadı
100 balık yakala.
Faded Glory
Renkli CRT televizyon filtresi uygular.
Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sol, Sağ
Partnerinle 50 mağaza soy.
Pixel Art
Görüntüyü pikselli, retro oyun grafiklerine dönüştürür.
Henüz açıklanmadı
Koleksiyonluk eşyalar satarak 250.000 $ kazan.
Hellscape
Dünyayı kırmızı ve turuncu tonlara büründürerek sıcak hava dalgası efekti ekler.
Henüz açıklanmadı
100 polis aracı çal.
SSS: GTA 6 hileleri
Sık sorulan soruların yanıtları
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