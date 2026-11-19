Hile kodları GTA 6 ile geri dönüyor! Serinin hayranları için hilelerin en az oynanış ve müzikler kadar önemli olduğu bir gerçek. Ancak bu kez Rockstar, kimsenin beklemediği bir değişiklik yapıyor: Hileleri kullanabilmek için önce hak kazanman gerekiyor.

GTA 6'da hile kodları yalnızca ana hikâyeyi tamamladıktan sonra kullanılabiliyor. Üstelik her hilenin kilidini açmak için oyun içinde farklı bir mücadeleyi tamamlaman gerekiyor. İşte PS5 ve Xbox için 61 GTA 6 hile kodunun tamamı, tuş kombinasyonları, kilit açma koşulları ve merak edilen o sorunun yanıtı: Önceki oyunlarda hileleri etkinleştirmek için çevirdiğimiz telefon numaralarına ne oldu?

Hileler oyun keyfinin bir parçası, ama önce kilitlerini açmalısın! © Rockstar Games/Take-Two

01 GTA 6 Hile Kodları Nasıl Çalışır?

200 GB'tan fazla depolama alanını ayırdın, GTA 6'yı yükledin ve Vice City'ye adım atmaya hazırsın. Harika! Ancak oyunu açar açmaz eski dostumuz para hilesini kullanmayı denediysen hiçbir şey olmadığını fark etmiş olabilirsin. Merak etme, sorun tuşlara yanlış basmanda değil. GTA 6'da hile kodlarını kullanabilmek için önce ana hikâyeyi tamamlaman gerekiyor. Üstelik tam 91 görevden söz ediyoruz!

Bu durum, GTA serisinin alışılmış düzeninden oldukça farklı. GTA 5 başta olmak üzere önceki oyunlarda daha ilk dakikalardan itibaren hileleri kullanabilir, ortalığı birbirine katabilirdin.

Rockstar'ın bu değişiklikle neyi amaçladığı aslında oldukça açık: Leonida'daki ilk maceranı gökten tanklar yağdırmadan, oyunun sunduğu deneyimi olduğu gibi yaşayarak tamamlamanı istiyor. Ana hikâyeyi bitirip jeneriği gördüğünde İlerleme (Progress) menüsünde Hileler (Cheats) sekmesi açılıyor. Buradan tüm hileleri inceleyebilir, kilitlerini açmak için hangi görevleri tamamlaman gerektiğini görebilirsin.

Çünkü ana hikâyeyi bitirmek tek başına yeterli değil. Neredeyse her hilenin kendine özgü bir kilit açma koşulu bulunuyor. Sınırsız cephane mi istiyorsun? Atış poligonlarında 25 gümüş madalya kazanmalısın. Peki, altın tonlarında sinematik bir görüntü filtresine ne dersin? Bunun için partnerinle dört saat el ele tutuşman gerekiyor. GTA tarihinin belki de en romantik hile açma koşulu!

İyi haber şu: Oyun, hikaye boyunca tamamladığın etkinlikleri de hesaba katıyor. Yani görevler sırasında yeterince araç havaya uçurduysan bazı hilelerin kilidi, ana hikâyeyi bitirdiğin anda açılmış olabilir.

Ama dikkat etmen gereken önemli bir nokta var: Hile kullandığında oyununu artık kaydedemiyorsun. Ayrıca kupalar ve başarımlar da devre dışı kalıyor. Dolayısıyla yan görevleri veya mücadeleleri hilelerle kolayca tamamlamak mümkün değil. Ortalığı birbirine katmadan önce oyununu kaydetmeyi unutma!

GTA 6'da hileleri açmak için önce ana hikayeyi bitirmelisin © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 PS5 ve Xbox'ta GTA 6 Hile Kodları Nasıl Girilir?

GTA 6'da hile kodlarını girme yöntemi her iki konsolda da aynı. Yalnızca tuşların isimleri farklı. Hileleri etkinleştirmek için oyun içi telefonunu kullanman gerekiyor. Üstelik tüm kodlar yön tuşlarıyla giriliyor. Yani bu rehberdeki tuş kombinasyonları hem PS5 hem de Xbox Series X/S için geçerli.

PS5: Telefonunu açmak için yön tuşlarından yukarı oka bas. Ardından L1 tuşunu basılı tutarken R1'e bas ve yön tuşlarıyla hile kodunu gir.

Xbox Series X/S: Telefonunu açmak için yön tuşlarından yukarı oka bas. Ardından LB tuşunu basılı tutarken RB'ye bas ve yön tuşlarıyla hile kodunu gir.

Küçük bir ipucu: Bazı hile kodlarının tuş kombinasyonları birbirine oldukça benziyor. Attack Force, Exploding Balls ve Vehicle Force hileleri arasında yalnızca bir veya iki tuş farkı var. Bu yüzden kodları girerken acele etme. Yanlış bir tuşa basarsan istediğin hile yerine başka bir hileyi etkinleştirebilir ya da hiçbir sonuç alamayabilirsin.

Bir de işini kolaylaştıracak bir detay var: Hile kodları belirli tuş dizilimlerini takip ediyor. Örneğin araç çağırma hileleri Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı kombinasyonuyla başlıyor. Cephane hilelerinde ise ilk tuşlar Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı şeklinde sıralanıyor. Bu başlangıçları öğrendiğinde yalnızca son birkaç tuşu hatırlaman yeterli.

Ya da çok daha kolay bir yol var: Bu rehberi favorilerine ekle, hile kodlarına ihtiyaç duyduğunda hemen geri dön! Ama önce hepimizin aklındaki önemli bir soruyu yanıtlayalım.

03 GTA 6 Telefon Hile Kodları Var mı?

Kısa cevap: Hayır, en azından şu ana kadar keşfedilmiş bir telefon hile kodu bulunmuyor. GTA 4 ve GTA 5'te telefonundan belirli numaraları tuşlayarak Buzzard helikopteri çağırabilir veya karakterini ölümsüz hâle getirebilirdin. GTA 6'da ise telefon hâlâ hileleri etkinleştirmek için kullanılıyor ancak artık numara çevirmene gerek yok. Bunun yerine belirli tuş kombinasyonlarını girmen yeterli.

Peki, internette karşına çıkan ve 1-999 ile başlayan GTA 6 telefon hile kodları ne anlama geliyor? Aslında bunlar, GTA 5'e ait kodların GTA 6 için yeniden paylaşılmış hâli. Yani Vice City'de bu numaraları çevirmeyi denersen hiçbir sonuç alamazsın.

Bazı hilelerle Vice City'nin havasını ve görünümünü değiştirebilirsin © Rockstar Games/Take-Two

04 Kolayca Açabileceğin Hileler: Ana Hikayeyi Bitirmen Yeterli!

GTA 6'da dört hile kodunun kilidini açmak için ana hikayeyi tamamlaman yeterli. Bu hileler, son görevi bitirip jeneriği gördükten hemen sonra kullanıma hazır hale geliyor:

Hile Etkisi Kod (PS5 ve Xbox) 250.000 $ Anında 250.000 $ kazandırır. Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ Sınırsız Odaklanma Odaklanma yeteneğin hiç tükenmez. Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ Saldırı Gücü Mermiler ve yakın dövüş saldırıları hedefleri savurur. Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Hava Durumunu Değiştir Farklı hava koşulları arasında geçiş yapmanı sağlar. Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ

GTA 6'daki tek para hilesi, 250.000 $ kazanmanı sağlayan bu kod. Ancak hile kullandıktan sonra oyununu kaydedemediğin için bu parayla bir servet kurmayı bekleme. Daha çok, Vice City'de çılgın bir gece geçirmek için harcayabileceğin eğlencelik bir bütçe olarak düşünebilirsin.

GTA 6'da Lucia ve Jason'ın hareketlerini değiştiren 10 farklı hile var © Rockstar Games

05 GTA 6 Karakter Hileleri

GTA 6'da Jason ve Lucia için kullanabileceğin 10 farklı karakter hilesi bulunuyor. Bu hilelerle karakterlerini daha dayanıklı, daha hızlı, hatta sarhoş hale getirebilirsin. “TBA” (Henüz açıklanmadı) olarak işaretlenen hilelerin varlığı doğrulanmış olsa da tuş kombinasyonları henüz keşfedilmedi.

Hile Etkisi Kod (PS5 ve Xbox) Kilidi Nasıl Açılır? 250.000 $ Anında 250.000 $ kazandırır. Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ Ana hikâyeyi tamamla. Sarhoşluk Seni ve partnerini anında sarhoş eder. Henüz açıklanmadı Alkole 2.500 $ harca. Polis Baskısını Artırma Harita genelinde polis baskısını artırır. Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı 3 yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtul. Aranma Seviyesini Artırma Harita genelinde aranma seviyeni yükseltir. Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Sağ, Yukarı 3 yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtul. Sınırsız Odaklanma Odaklanma yeteneğin hiç tükenmez. Aşağı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Sağ Ana hikâyeyi tamamla. Düşme Hasarını Önleme Düşmelerden kaynaklanan hasarı engeller. Henüz açıklanmadı Yaklaşık 12 metrelik serbest düşüşten 20 kez sağ çık. Paraşüt Ekipmanlarına paraşüt ekler. Henüz açıklanmadı En az 91 metre yükseklikten 50 kez paraşütle veya BASE jumping yaparak atla. Vücut Zırhı Ekipmanlarına vücut zırhı ekler. Aşağı, Yukarı, Sol, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı 100 antrenman tamamla. Araç Onarma Kullandığın aracı tamamen onarır. Henüz açıklanmadı Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club ve Boone Speedway pistlerinde toplam 10 yarışı birinci bitir. Sınırsız Nitro Nitro ve yakıtın hiç tükenmez. Henüz açıklanmadı 50 akrobatik atlayış tamamla.

Silahlı çatışmaları daha eğlenceli hale getiren GTA 6 hileleri © Rockstar Games

06 GTA 6 Çatışma Hileleri

GTA 6'da silahlı çatışmaları sevenler için toplam 11 farklı hile kodu bulunuyor. Üstelik bazı hilelerin kilidini açmak için atış poligonlarında madalya kazanman gerekiyor. Bronz madalya maksimum cephane, gümüş madalya sınırsız cephane, altın madalya ise şarjör değiştirmeden ateş etme hilesinin kilidini açıyor. Yani atış becerilerini geliştirdikçe daha güçlü hilelere erişebiliyorsun.

Hile Etkisi Kod (PS5 ve Xbox) Kilidi Nasıl Açılır? Maksimum Cephane Tüm cephanelerini maksimum seviyeye çıkarır. Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Yukarı, Aşağı, Sol Atış poligonlarında en az 25 bronz madalya kazan. Sınırsız Cephane Cephanen hiç tükenmez. Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Aşağı Atış poligonlarında en az 25 gümüş madalya kazan. Şarjör Değiştirmeden Ateş Etme Sınırsız cephaneyle şarjör değiştirmeden ateş etmeni sağlar. Aşağı, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Yukarı Atış poligonlarında 25 altın madalya kazan. Tüm Patlayıcı Silahlar Tüm patlayıcı silahları maksimum cephaneyle envanterine ekler. Henüz açıklanmadı 100 el bombası at. Yakıcı Mermiler Tüm mermilerine yakıcı özellik kazandırır. Henüz açıklanmadı Ateş hasarıyla 100 düşmanı yak. Patlayan Şişeler Şişelerin hasar aldığında patlamasını sağlar. Henüz açıklanmadı 100 molotofkokteyli at. Patlayıcı Pompalı Tüfek Patlayıcı mühimmat kullanan Mason & Keen Shortstraw silahını envanterine ekler. Henüz açıklanmadı Patlayıcılarla 100 düşmana hasar ver. Hauners H-AT Hauners H-AT silahını envanterine ekler. Henüz açıklanmadı 100 aracı havaya uçur. Saldırı Gücü Mermilerin ve yakın dövüş saldırıların hedefleri savurur. Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Ana hikâyeyi tamamla. Patlayan Toplar Spor toplarının çarpma anında patlamasını sağlar. Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ Patlayıcılarla 20 düşmana hasar ver. Araç Çarpışma Gücü Araç çarpışmalarında hedefleri savurmanı sağlar. Aşağı, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Aşağı Araçla 25 düşmanı öldür.

GTA 6 hile kodlarıyla istediğin araçları çağırabilirsin © Rockstar Games/Take-Two

07 GTA 6 Araç Çağırma Hileleri ve Kodları

Kabul edelim, GTA serisinde tank, savaş uçağı veya başka bir aracı anında çağırmamızı sağlayan hilelere hepimiz bayılıyoruz! Neyse ki bu hileler GTA 6'da çok daha kapsamlı bir şekilde geri dönüyor. Üstelik BMX bisikletten savaş uçağına kadar 21 farklı aracı istediğin zaman çağırabiliyorsun.

Araç hilelerinin çoğu, İlerleme (Progress) menüsündeki mücadele kategorilerine bağlı. Bir kategoride beş mücadeleyi tamamladığında bir aracın kilidi açılıyor. Aynı kategorideki tüm mücadeleleri bitirdiğinde ise daha büyük bir araca erişebiliyorsun.

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Ve evet, çağırabileceğin araçlar arasında şişme bir flamingo bile var! Sonuçta burası Vice City, başka ne bekliyordun ki?i tamamladığınızda ise daha büyük bir araç açılır. Ve evet, bunlardan biri şişirilebilir bir flamingo. Burası Vice City, başka ne bekliyordunuz ki?

Araç Kod (PS5 ve Xbox) Kilidi Nasıl Açılır? Interstate Ambulance Henüz açıklanmadı İlerleme menüsünden keşfet. Airboat 09 Henüz açıklanmadı 5 hayatta kalma mücadelesini tamamla. Bravado Banshee Henüz açıklanmadı Tüm çatışma mücadelelerini tamamla. Tuff BMX Henüz açıklanmadı 5 fitness mücadelesini tamamla. Maibatsu Boomazoom Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sol, Yukarı, Sol 5 alışveriş mücadelesini tamamla. Nagasaki Carbon RS Henüz açıklanmadı Tüm keşif mücadelelerini tamamla. 65 Vapid Dominator Henüz açıklanmadı Tüm fitness mücadelelerini tamamla. Progen Emerus Henüz açıklanmadı Tüm araç mücadelelerini tamamla. Inflatable Flamingo Henüz açıklanmadı 50 kokain flamingosunu yok et. MTL Pumper Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Yukarı İlerleme menüsünden keşfet. Vapid Stanier G2 Taxi Henüz açıklanmadı 5 spor mücadelesini tamamla. Hauners P-996 Lazer Henüz açıklanmadı Tüm mücadeleleri tamamla. HVY Bulldozer Sol, Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Sağ, Sağ, Aşağı İlerleme menüsünden keşfet. Lapwing Mallard Henüz açıklanmadı 5 araç mücadelesini tamamla. Brimstone Golfer Henüz açıklanmadı Tüm spor mücadelelerini tamamla. Hauners Rhino Tank Henüz açıklanmadı Tüm hayatta kalma mücadelelerini tamamla. Maibatsu Sanchez Henüz açıklanmadı 5 suç mücadelesini tamamla. Nagasaki Sea Sparrow Henüz açıklanmadı 5 keşif mücadelesini tamamla. Speeder 700 GT Henüz açıklanmadı 5 çatışma mücadelesini tamamla. Truffade Thrax Henüz açıklanmadı Tüm alışveriş mücadelelerini tamamla. Western Zombie Bobber Henüz açıklanmadı Tüm suç mücadelelerini tamamla.

Hauners P-996 Lazer, GTA 6'da kazanabileceğin en büyük ödüllerden biri. Bu savaş uçağının kilidini açmak için oyundaki tüm mücadeleleri tamamlaman gerekiyor.

GTA 6'da zamanı, tarihi ve hava durumunu değiştirmek senin elinde! © Rockstar Games

08 GTA 6 Çevre ve Hava Durumu Hileleri

GTA 6'da Leonida'nın zamanını, çevresini ve hava koşullarını değiştirebileceğin üç farklı hile bulunuyor. Özellikle zamanı değiştiren hilelerin kilidini açmak istiyorsan oyun dünyasına gizlenmiş koleksiyonluk saatleri toplamayı unutma!

Hile Etkisi Kod (PS5 ve Xbox) Kilidi Nasıl Açılır? Zamanı İleri Alma Oyun içindeki saati ileri alır. Henüz açıklanmadı Koleksiyonluk 10 saat bul. Zamanı Durdurma Oyun içindeki saati mevcut zamanında sabitler. Henüz açıklanmadı Koleksiyonluk 20 saat bul. Hava Durumunu Değiştirme Farklı hava koşulları arasında geçiş yapmanı sağlar. Aşağı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sağ Ana hikâyeyi tamamla.

GTA 6'da ekran filtresi hileleriyle oyunun atmosferini değiştirebilirsin © Rockstar Games/Take-Two

09 Ekran filtresi hileleri

GTA 6'nın en geniş hile kategorisi, özellikle fotoğraf modu tutkunlarına ve içerik üreticilerine hitap ediyor. Toplam 16 farklı ekran filtresiyle Vice City'yi piksel grafiklere sahip retro bir oyuna veya âdeta cehennemden fırlamış bir dünyaya dönüştürebilirsin. Oyun içinde fotoğraf çekmeyi ya da sinematik videolar hazırlamayı seviyorsan bu hileler tam sana göre!

Üstelik filtrelerin kilidini açmak için tamamlaman gereken görevler de oldukça ilginç. Bazıları partnerinle saatlerce vakit geçirmeni isterken bazıları 6 yıldızlı aranma seviyesinden sağ çıkmanı gerektiriyor. Küçük bir spoiler: Asıl zor olan Lucia ve Jason'ın birlikte kaliteli zaman geçirmesi değil, 6 yıldızlı polis takibinden kurtulmak!

Filtre Etkisi Kod (PS5 ve Xbox) Kilidi Nasıl Açılır? Golden Hour Altın tonlarında, geniş ekran formatında görüntü sağlar. Henüz açıklanmadı Partnerinle 4 saat el ele tutuş. Powdered Sugar Dünyayı parlak detaylarla beyaza büründürür. Henüz açıklanmadı WAiNK ile tüm uzay enkazlarını tara. Pinhole İğne deliği kamera efekti uygular. Henüz açıklanmadı Partnerinle 25 çete operasyonunu tamamla. Neon Jungle Oyun dünyasına neon ışık efektleri ekler. Henüz açıklanmadı 16 Girllypop aracının tamamını keşfet. Yesteryear Siyah-beyaz CRT televizyon filtresi uygular. Henüz açıklanmadı Ridgway'i keşfet. Cataclysm Oyun dünyasını yoğun, karanlık bir sisle kaplar. Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sağ, Sağ İlerleme menüsünde Martha's Vamos'u keşfet. Videotape VHS video kaset görünümü kazandırır. Henüz açıklanmadı Partnerinle 50 etkinlik tamamla. Dark Mirror Dünyayı ters çevirerek siyaha büründürür. Henüz açıklanmadı Araç satarak 500.000 $ kazan. Migraine Bulanık ve bozulmuş görüntü efekti uygular. Henüz açıklanmadı 6 yıldızlı aranma seviyesinde 6 dakika hayatta kal. Dollhouse Canlı renkler ve dar ekran formatı uygular. Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Aşağı, Sağ Partnerinle 8 saat geçir. Bubblegum Dünyayı mor ve sarı tonlara büründürerek parlak efektler ekler. Henüz açıklanmadı Vice City Flamingos koleksiyonuna ait 24 kartın tamamını bul. Fast Forward Hareket bulanıklığı ekler ve bulutların hareketini hızlandırır. Henüz açıklanmadı 50 meditasyon tamamla. Fisheye Balık gözü lens efekti uygular. Henüz açıklanmadı 100 balık yakala. Faded Glory Renkli CRT televizyon filtresi uygular. Aşağı, Aşağı, Yukarı, Sağ, Sağ, Yukarı, Sol, Sol, Sol, Sağ Partnerinle 50 mağaza soy. Pixel Art Görüntüyü pikselli, retro oyun grafiklerine dönüştürür. Henüz açıklanmadı Koleksiyonluk eşyalar satarak 250.000 $ kazan. Hellscape Dünyayı kırmızı ve turuncu tonlara büründürerek sıcak hava dalgası efekti ekler. Henüz açıklanmadı 100 polis aracı çal.

10 SSS: GTA 6 hileleri

Sık sorulan soruların yanıtları GTA 6 ana hikaye sırasında hile kullanılabilir mi? Hayır. Hileler ancak ana hikayeyi bitirdikten sonra kullanılabilir hale gelir. Ondan önce kodlar hiçbir işe yaramaz. GTA 6'da kaç tane hile var? GTA 6'da 10 oyuncu, 11 savaş, 21 araç çağırma, 3 ortam ve 16 ekran olmak üzere toplamda 61 tane hile var. GTA 6'daki para hilesi nedir? Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ tuşlarına basarak 250.000 $ kazanabilirsiniz. Hikayeyi tamamlayarak bu hileyi açabilirsiniz. Bu, oyundaki tek para hilesidir. GTA 6'da hile telefon numaraları var mı? Şu ana kadar bilinen herhangi bir telefon numarası hilesi yok. PS5 ve Xbox'ta kodlar farklı mı? Hayır, GTA 6 hile kodları PS5 ve Xbox'ta aynı yön tuşu kombinasyonlarını kullanır. Yalnızca hileleri etkinleştirmek için kullanılan tuşlar farklıdır. PS5'te L1 ve R1, Xbox'ta ise LB ve RB tuşlarını kullanman gerekir. Hile kullanmak ödülleri ve başarıları devre dışı bırakır mı? Evet. Hile kullanmak, kupaları ve başarıları devre dışı bırakır. Ayrıca hile kullandığınızda oyunu kaydedemezsiniz. PC için GTA 6 hile kodları var mı? Henüz yok. GTA 6 yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S'te piyasaya çıktı. Bu nedenle şimdilik PC için hile kodu bulunmuyor. Hile kodları GTA 6 Online'da çalışıyor mu? Hile kodları tek oyunculu bir özelliktir. Yalnızca hikaye modunda çalışır.

11 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, nophilterde'nin yaratıcısıdır. PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.