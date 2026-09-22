GTA 6'yı Oynamak: Gözden kaçırmış olabileceğiniz önemli ayrıntılar

GTA 6 çıkmak üzere ve Rockstar Games, " Extended Look "ta gösterilen ilk oyun görüntüleri sayesinde merakla beklenen bu açık dünya oyunu hakkında nihayet daha fazla bilgi paylaştı. Görüntülerin yanı sıra, Rockstar North'ta düzenlenen sayısız ön izleme oturumu, oyundan ne bekleyebileceğimize dair daha net bir fikir verdi: Grand Theft Auto VI, sadece GTA 5'in yükseltilmiş bir versiyonu olmayacak, çok daha derin ve detaylı bir oyun olacak. İşte gözden kaçırmış olabileceğiniz önemli oyun mekanikleri.

01 GTA 6’daki Arabalar: Çalın, tarayın ve sürün

Araçlar, GTA 6’da önceki oyunlara kıyasla çok daha büyük bir rol üstleniyor. Hatta şimdiye kadar görülen detaylar, oyunun kapsamlı bir arcade yarış oyunu deneyimine de göz kırptığını gösteriyor.

Jason ve Lucia, kendilerine ait birden fazla kişisel araca sahip olabiliyor. Üstelik araçların bagajları da tamamen işlevsel: Silahlar, kıyafetler ve diğer eşyalar burada saklanabiliyor. Bagajları insanları gizlemek, hatta bir yerden başka bir yere taşımak için kullanmak da mümkün.llanılabilen tam işlevsel bagajlara sahip birden fazla kişisel araca sahip olabilir. Bu bagajlar, insanları saklamak ve hatta taşımak için de kullanılabilir.

GTA 6’da her duruma uygun bir araç olacak © Rockstar Games/Take-Two

Ancak bir arabayı çalmadan önce cep telefonunuzu kontrol etmenizde fayda var. Waink uygulamasını kullanarak, görünüşe göre araçları tarayabilir ve güvenlik seviyelerini, arabayı çalmak için gerekli araçları, takip cihazı seviyesini, ruhsat masraflarını ve hatta yeniden satış değerini bir bakışta görebilirsiniz. Eski bir arabanın devreleri genellikle oldukça kolay bir şekilde kısa devre yapılabilir. Oysa pahalı modellerde anahtar çoğaltıcı gibi özel aletler gerekir. Bu aleti, çeşitli çalıntı mal satıcıları için işleri tamamlayarak açabilirsiniz.

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İçinde sürücü bulunan araçları da ele geçirebiliyorsunuz. Bu mekanik serinin önceki oyunlarından tanıdık olsa da GTA 6’da süreç biraz daha farklı işliyor. Sürücüyü araçtan çıkarmak için kısa bir quick-time event (QTE) devreye giriyor. Üstelik yolcular da her zaman olan biteni kabullenmiyor; bazen karşı koyup sizi yeniden araçtan çıkarmaya çalışabiliyor. Park halindeki araçlara ise camı kırarak veya maymuncuk kullanarak girmek mümkün. Ancak camı kırmak alarmı devreye sokabileceği ve polisin dikkatini çekebileceği için araç çalarken daha temkinli hareket etmek gerekiyor.

GTA 6’da pist yarışı yer alacak – bu, seride bir ilk olacak © Rockstar Games/Take-Two

Görünüşe göre artık GTA 6’da çalınan karayolu araçlarını belirli bir ücret karşılığında kişisel araç olarak kaydettirebiliyorsunuz; ancak üst düzey modeller, oyunun ilerleyen aşamalarına kadar kaydedilemiyor. Bu arada, çalınan araçları bir garajda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz; kişisel filonuzu genişletmek için bir garaj satın alabilirsiniz.

Pay 'n' Sprays de geri dönüyor ve bu yerler sadece arabanızı tamir etmekle kalmıyor, aynı zamanda aracın aranan seviyesini de kaldırıyor. Ayrıca, GTA 6'da benzininizin bitebileceği bir yakıt sistemi bulunduğu için yepyeni bir özellik de mevcut. R2 veya RT düğmesini yaklaşık on saniye basılı tutarak benzin istasyonlarında yakıt ikmali yapabilirsiniz. Dahası, benzin istasyonları hasarlı araçları da onarır.

Jason, her şeye hazır © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar’a göre, GTA 6 için sürüş fiziği sıfırdan yeniden tasarlandı. Amaç, GTA 4’ün ağırlık hissini ve sürüş hissini GTA 5’in erişilebilirliğiyle birleştirmek. Her araç, aktarma organları, lastikleri, süspansiyonu ve direksiyonuna bağlı olarak farklı bir sürüş hissi sunuyor ve bu da arabalara daha belirgin bir karakter kazandırıyor.

Güçlü arkadan çekişli araçlar, gaz pedalına daha hassas bir dokunuş gerektirirken, süper otomobillerin arazi koşullarında kontrol edilmesi önemli ölçüde zorlaşıyor. Vice City’deki yollar da GTA 5’tekinden daha dar ve trafik daha yoğun, bu da yüksek hızda sürüşü daha zorlu hale getiriyor. Oyunda ayrıca e-scooter’lar da yer alıyor ve bu da şehirde dolaşmak için yeni bir seçenek sunuyor.

02 Soygunlar büyük bir güncelleme geçirdi

GTA 6’daki soygunlar eskisinden daha çeşitli ve esnektir. Küçük benzin istasyonları ve marketlerden mücevher dükkanlarına, bankalara ve suç çetelerinin üslerine kadar girdiğiniz hemen hemen her dükkanı soymaya çalışabilirsiniz. Zırhlı kamyonetler daha küçük ganimetler sunarken, haritada tahmini kazanç tutarıyla birlikte daha büyük hedefler de görünebilir; bu sayede potansiyel ödülü riskle karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz.

Lucia ve Jason banka soygununda © Rockstar Games

Her dükkan farklı davranır. Girişler, güvenlik kameraları, kasa konumları, personel ve müşteriler bir yerden diğerine farklılık gösterir; bu da hiçbir soygunun tam olarak aynı şekilde gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Personel, güvenlik görevlileri ve hatta müşteriler karşı koyabilir; kasa şifreleri ise ya olay yerinde bulunabilir ya da bir çalıntı mal satıcısından temin edilebilir.

En küçük soygun bile eskisinden daha fazla etkileşim gerektirir. Örneğin, bir benzin istasyonundaki kasayı boşaltırken, para bir düğmeye basmakla ortadan kaybolmaz; kasadaki banknotları tek tek poşetlere koymanız gerekir.

Kaçışınızı planlamak hayati önem taşır. Birçok binada birden fazla çıkış bulunur, bu sayede bekleyen polislere doğru koşmak zorunda kalmazsınız. Görevler ayrıca farklı rotaları ve kaçış yollarını da destekler. Polis, geri dönme ihtimalinize karşı, az önce soyduğunuz dükkanın çevresini kuşatabilir.

Soygunlar tek başınıza ya da Jason veya Lucia ile birlikte gerçekleştirilebilir. Hikayedeki karakterler, NPC’lerden gelen ipuçları ya da sadece dünyayı keşfederek yeni hedefler keşfedeceksiniz. Ganimetinizi paraya çevirmek için, araba veya mücevher gibi belirli mal kategorilerinde uzmanlaşmış doğru bir çalıntı mal alıcısına ihtiyacınız olacak. Bu bağlantılar ancak hikaye ilerledikçe açıldığından, satamadan önce kendinizi değerli ganimetlerin sahibi olarak bulabilirsiniz.

GTA dünyasında suçun getirisi vardır © Rockstar Games

Para sistemi de yenilenmiştir. Üç tür para vardır: banka bakiyesi, nakit ve spor çantalarında taşınan ganimet. Banka hesabınızdaki para güvendedir ve BuckMe uygulaması aracılığıyla yönetilebilir; ancak nakit para, "Wasted" veya "Busted" durumuna düşerseniz – başka bir deyişle, ölürseniz veya tutuklanırsanız – kaybedilebilir. Bu nedenle, nakit parayı düzenli olarak ATM'den yatırmak faydalı olacaktır.

Spor çantalarında taşınan ganimet ise ancak bir çalıntı mal alıcısına satıldıktan sonra harcanabilir. Rockstar’ın amacı, GTA 5’te olduğu gibi paranın birkaç saat sonra önemsiz hale gelmesine izin vermek yerine, oyun boyunca parayı daha anlamlı hale getirmektir. Hikayenin belirli noktalarında ilerlemek için belirli bir miktar paraya sahip olmanız bile gerekecek; bu da ana hikayenin dışındaki etkinlikleri takip etmeniz için size daha fazla neden sunacaktır.

03 GTA 6’daki polis ve arananlar sistemi

Arananlar sisteminde epey bir değişiklik oldu © Rockstar Games

Kendimizi kandırmayalım: er ya da geç, GTA 6’da kanunla başınız belaya girecek. Aranma sistemi, oyunun en büyük yeni özelliklerinden biri. Artık bir suç işlemek, otomatik olarak aranma seviyesini tetiklemiyor. Polis, yalnızca biri sizi fark ederse, bir alarm tetiklenirse veya çalıntı bir arabadaki izleme cihazı devreye girerse uyarılacaktır.

Uyarıldıktan sonra polis olay yerine gidecek ve bölgeyi aramaya başlayacaktır. Önemli olan nokta, arama bölgesi siz oradan ayrıldıktan sonra bile aktif kalabilmesidir; bu da, polis sonunda aramayı sonlandırana kadar dikkat çekmemeniz gerekebileceği anlamına gelir.

Bir başka yeni özellik ise, klasik aranan yıldızlarla birlikte çalışan ve polisin Jason ile Lucia hakkında tam olarak ne bildiğini takip eden Heat sistemidir. Ekranda, CCTV görüntüleri olup olmadığı, görünüşünüz ve kıyafetlerinizin tespit edilip edilmediği, polisin taşıdığınız silahları bilip bilmediği ve kaçış aracınızın tespit edilip edilmediği gösterilir.

Bu ipuçlarının her birini ortadan kaldırmak için önlemler alabilirsiniz; örneğin, CCTV görüntülerini yok edebilir, kıyafetlerinizi değiştirebilir, silahlarınızı saklayabilir, araç değiştirebilir veya partnerinizden ayrılabilirsiniz. Bazı durumlarda, kaçış sırasında ayrılmak bir aranan yıldızını bile ortadan kaldırabilir.

GTA 6’da yeni bir Heat sistemi bulunuyor © Rockstar Games

Artık yıldızların rengi de önemlidir:

Düz beyaz yıldızlar, polisle doğrudan görsel temas olduğunu gösterir

Yanıp sönen beyaz yıldızlar, görsel teması az önce kaybettiğinizi gösterir

İçi boş yıldızlar, failin tanımı yapılmamış bir suç ihbarını temsil eder

Kırmızı yıldızlar, polisten kaçmış olsanız da hâlâ aktif arama alanı içinde olduğunuzu gösterir

Ancak şunu unutmayın: en yüksek alarm seviyesinde, polis sınırlı bir alan yerine haritanın tamamını arar. Saç stilinizi biliyorlarsa, kuaföre gitmek onların izini kaybetmenize yardımcı olabilir. Ne giydiğinizi biliyorlarsa, kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekecektir. Öte yandan, maske takmak, CCTV görüntülerinin polise sizinle ilgili kullanılabilir bir tanım sağlamasını baştan engeller.

GTA VI’da daha gelişmiş bir polis yapay zekası var © Rockstar Games

Ve evet, eski GTA oyunlarından tanıdığımız altı yıldızlı aranan seviyesi geri döndü. Hızlı bir kaçış aracı olmadan Vice City’de üç yıldızlı seviyeden bile kurtulmanın şaşırtıcı derecede zor olduğu söyleniyor. Altı yıldızda tam olarak ne olacağı henüz resmi olarak doğrulanmadı.

04 Sınırsız dövüş

Silahlı çatışmalarda da bazı değişiklikler yapıldı. Klasik otomatik nişan alma özelliği artık varsayılan olarak etkin değil. Bunun yerine, GTA 6, tercihlerinize göre özelleştirilebilen daha esnek bir nişan alma sistemine sahip. "Focus" yeteneği, zamanı yavaşlatır ve düşmanın zayıf noktalarını vurgular; böylece rakibin belirli bölgelerini hedef almanızı sağlar – bu sistem, Max Payne'i anımsatıyor.

Yalnızca kanunlara dikkat et, şehir senin © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar, bunun Red Dead Redemption 2’deki Onur sistemi gibi basit bir “iyiler ve kötüler” sistemi olmadığını vurguluyor. Bunun yerine, suçları nasıl işlediğinizi değerlendiriyor. Gereksiz can kaybı olmadan dikkatle planlanmış bir soygun, kaosa dönüşen bir soygunla aynı şekilde değerlendirilmeyecek.

Tanıdık seviyeler “Profesyonel”den “Agresif” ve “Şiddetli”ye, oradan da “Psikopat”a kadar uzanıyor, ancak görünüşe göre bunların ötesinde başka bir seviye daha var. Bu seviyeye ulaşmak, oyunun geri kalanı boyunca ortaya çıkan değişiklikleri geri döndürülemez hale getirebilir. Jason ve Lucia’nın ayrı profilleri var; bu da, yaptığınız seçimlerin onları çok farklı suçlu tiplerine dönüştürebileceği anlamına geliyor – biri hesaplı bir profesyonel, diğeri ise şiddet eğilimli, kontrolsüz bir tip.

Silah taşıma konusunda, herhangi bir zamanda iki tabanca ve iki uzun namlulu silah taşıyabilirsiniz; ancak sırtınızda sadece bir uzun namlulu silah taşıyabilirsiniz. Diğeri görünür bir şekilde tutulmalıdır; bu da NPC’lerin size nasıl tepki vereceğini etkiler. Sırtınızda taşıdığınız bir silaha genellikle hoşgörü gösterilirken, ateş etmeye hazır bir silahı açıkta taşımak korkuya neden olur ve dikkat çeker.

Silahlar ayrıca daha ağır ve geri tepme kuvveti daha yüksektir; bu da sürekli ve isabetli ateş etmeyi GTA 5’e kıyasla çok daha zor hale getirir. Zahmetsizce ve nokta atışı isabetle mermi yağdırma günleri artık geride kalmış gibi görünüyor.

05 Jason ve Lucia arasındaki ilişki

Lucia ve Jason’ın bir çift olup olmayacağına siz karar vereceksiniz © Rockstar Games

Önemli bir yeni sistem, iki ana karakter arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Jason ve Lucia birlikte yaşıyor, ancak ne kadar yakınlaşacakları büyük ölçüde size bağlı. Birlikte zaman geçirmek – ister Leonida'da araba sürerken, ister alışveriş yaparken, ister spor salonunda antrenman yaparken ya da kuaföre giderken – aralarındaki bağı güçlendirebilir. El ele tutuşmak ya da birbirinize kapı açmak gibi küçük jestler bile etkili olabilir. Öte yandan, partnerinizden gelen mesajları düzenli olarak görmezden gelmek ilişkiyi zorlayabilir.

Ancak kötü bir ilişki, hikayenin sonunu getirmez. Jason ve Lucia yine de birlikte çalışmak zorundadır; ancak bazı görevler ve durumlar, ikinizin ne kadar yakın ya da uzak olduğunuza bağlı olarak değişebilir. Rockstar’a göre, mutlu bir ilişki için oyunda doğrudan bir ödül yoktur; bu sistem daha çok bir rol yapma mekanizması olarak tasarlanmıştır.

Lucia ve Jason, Vice City manzarasının tadını çıkarıyor © Rockstar Games

Açık dünyada istediğiniz zaman iki karakter arasında geçiş yapabilirsiniz, ancak bazı hikâye bölümleri bunu geçici olarak engeller. Yalnız başınıza dışarıda iseniz, partnerinizi arayıp veya mesaj atarak buluşmak için randevu ayarlayabilirsiniz. Hatta sürüş sırasında bile rollerinizi değiştirebilirsiniz; böylece örneğin bir araba kovalamacası sırasında, partneriniz sürerken siz yolcu koltuğundan ateş edebilirsiniz.

06 GTA 6’daki açık dünya etkinlikleri

Eyaletin kuzeyinde nefes alacak bir alan © Rockstar Games/Take-Two

Leonida'nın önceki GTA dünyalarından önemli ölçüde daha yoğun olduğu söyleniyor. Rockstar, haritanın kilometrekare cinsinden boyutunu henüz resmi olarak açıklamadı, ancak GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 ile karşılaştırmalar çoktan yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla, sadece Vice City'nin Los Santos'un iki katı büyüklüğünde olduğu, Vice City ve çevresindeki kırsal alanın ise GTA 5'in kentsel alanından yaklaşık 11 kat daha büyük olduğu bildiriliyor.

Harita başlangıçta gizlidir ve siz keşfetmeye başladıkça yavaş yavaş görünür hale gelir. Hikaye bölümlere ayrılmıştır; Red Dead Redemption 2’deki kamplara benzer şekilde, hikaye ilerledikçe Jason ve Lucia sığınaklarını değiştirirler. Her iki karakter de kendi günlük rutinlerini takip eder: sizin müdahaleniz olmadan uyanır, kahve içer, duş alır veya televizyon izlerler.

Oyun içinde biraz tatil yapmak tam da ihtiyacın olan şey olabilir. © Rockstar Games/Take-Two

Açık dünya etkinliklerinde de bolca seçenek var. Onaylananlar arasında şunlar yer alıyor:

Basketbol

Kano

Mini golf

Bilardo

Dalış

Paraşütle atlama

Jet ski

Balıkçılık

Avcılık

Güreş

Atış poligonları

Spor salonları sağlık, dayanıklılık ve konsantrasyonu geliştirir, ancak egzersiz yapmak karakterinizin fiziksel görünüşü üzerinde de gözle görülür bir etkiye sahiptir: düzenli antrenman kas geliştirirken, aşırı yemek yemek karakterinizin kilo almasına neden olur.

Hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gitmek için otobüsler, trenler, taksiler ve GTA'nın Uber'ine denk gelen RydeMe uygulaması mevcuttur. Yolculuk sırasında araçta kalırsanız, diğer yolcularla tam anlamıyla sohbet bile edebilirsiniz. Sosyal medya da oyuna tam olarak entegre edilmiştir: Snapmatic aracılığıyla hesapları takip edebilir, içerikleri gözden geçirebilir ve gerçek zamanlı olarak seyahat edebileceğiniz NPC etkinliklerini görebilirsiniz.

Küçük detaylar dünyayı canlandırmaya yardımcı oluyor: kumda ayak izleri kalıyor, ayakkabılarınıza kum yapışıyor, sprint yaptıktan sonra ter görünür hale geliyor ve trafik akışı günün saatine göre değişiyor. Köpeklerle etkileşimlerde bile kendine özgü nüanslar var – sahipler ve evcil hayvanları, onları sevmenize izin vermeyebilir.

Hem polisten hem de vahşi yaşamdan kaç © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6'yı baştan sona oynamak istiyorsanız, bolca zaman ayırmanız en iyisi. Rockstar North'un geliştirme başkanı Rob Nelson'a göre, isteğe bağlı hedefler de dahil olmak üzere oyunu baştan sona oynamak yaklaşık 80 saat sürüyor. Bu süre, oyunun Kasım 2026'daki çıkış tarihinden çok sonra bile sizi meşgul edecek kadar bol bir zaman sunuyor.

07 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, PC ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır. 2016 yılından bu yana RedBull.com'da yeni oyunları tanıtmakta, donanım satın alma tavsiyeleri, oyun kılavuzları ve daha fazlasını sunmaktadır.