VALORANT Champions Tour 2027: Yeni Format Nasıl İşleyecek?

Bir Oyun Daha
Şanghay'da düzenlenen VALORANT Champions 2026'da Büyük Final yaklaşırken Riot Games, gözünü şimdiden geleceğe çevirdi ve VALORANT Champions Tour'un 2027 sezonunda hayata geçirilecek önemli değişiklikleri duyurdu. Turnuva odaklı yeni format, 15 ev sahibi şehirde düzenlenecek 50'den fazla etkinlikle takımlara en büyük sahnede mücadele etmek için daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor.
Peki, yenilenen sezon yapısından açık elemelere ve 2026'ya kıyasla değişen kurallara kadar VCT 2027'de oyuncuları ve takımları neler bekliyor?
01
VALORANT Champions Tour 2027'de Neler Değişiyor?
VALORANT Champions Tour, son birkaç yıldır daha fazla takımın rekabete katılmasına olanak tanıyor. 2027'de ise bu yaklaşım, tüm sezonun temelini oluşturuyor. Takımlar, bölgesel elemelerden geçerek daha büyük turnuvalara yükseliyor ve tamamen oyun içindeki performanslarıyla başarılarını sürdürme fırsatı yakalıyor.
Öne Çıkan Yenilikler:
- Turnuva sayısı: Yıl boyunca 50'den fazla turnuva düzenlenecek.
- Açık elemeler: Sezon boyunca devam eden açık eleme sistemiyle daha fazla takım rekabete katılabilecek.
- Bölgesel açık turnuvalar: Takımların kupalara ve uluslararası etkinliklere katılmasını sağlayan yeni eleme turnuvaları düzenlenecek.
- Turnuva takvimi: Turnuva odaklı yeni takvimle kritik maçların sayısı artarken sezon araları kısalacak.
- Finansal destek: Açık elemelerden yükselen takımlara sağlanan finansal destek artırılacak ve katılım hakkı kazanan takımlara garanti ödemeler yapılacak.
- Game Changers: VCT Game Changers sezon finali, doğrudan Champions sırasında gerçekleştirilecek.
- Oyun içi içerikler: Yeni Esports Bundle paketinde Classic'in yerini Ghost alacak.
- Küresel kapsam: VCT tarihinin en kapsamlı turnuva serisi, 15 şehirde düzenlenecek canlı etkinliklerle oyuncularla ve taraftarlarla buluşacak.
02
VALORANT Champions Tour 2027 Sezon Formatı
2027 sezonu, beş farklı rekabet seviyesinden oluşan bağımsız turnuvalar etrafında şekillenecek: Opens, Kickoffs, Cups, Masters ve Champions. Takvimde daha fazla etkinliğe yer verilmesiyle takımların mücadele etme fırsatları artarken sezon boyunca daha fazla maç kritik önem taşıyacak.
Partner takımlar, rekabetçi ekosistemin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. Ancak Kickoff aşamasının tamamlanmasının ardından hangi takımların ilerleyeceğini tamamen turnuva sonuçları belirleyecek. Açık elemelerden gelen takımlar, VCT'ye katılarak köklü ve güçlü organizasyonlarla karşı karşıya gelebilecek ve yılın en büyük uluslararası turnuvalarında yer alma hakkı kazanabilecek.
- Bölgeler: VCT Americas, EMEA ve Pacific.
- Format: Her bölgede sekiz partner takım ve açık elemelerden gelen dört takım olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek.
- Birden fazla katılım fırsatı: Bölgelerde birden fazla açık eleme turnuvası düzenlenebilecek. Böylece takımlar, Kickoff aşamasına katılma hakkı kazanmak için birden fazla şans elde edecek.
03
Elemeler: Açık Eleme Takımları VCT'ye Nasıl Katılacak?
Açık elemelerde mücadele eden takımlar, Kickoff, Cups, Masters ve Champions aşamalarına yükselme şansı yakalayacak. 2027'den itibaren VCT'nin büyük turnuvalarına katılmaya hak kazanan partner olmayan takımlar, turnuva ödüllerine ek olarak sabit katılım ödemeleri de alacak.
Sezon ilerledikçe düzenlenecek yeni açık elemeler, takımlara bölgesel Cups turnuvalarına katılmak için farklı fırsatlar sunacak. İlk denemesinde başarılı olamayan takımlar, sezonun ilerleyen dönemlerinde yeniden şansını deneyebilecek.
- Başlangıç tarihi: Kasım 2026.
- Katılımcı bölgeler: Americas (Kuzey Amerika, LATAM Kuzey, LATAM Güney, Brezilya), EMEA (Avrupa, Türkiye, MENA), Pacific (Güney Kore, Japonya, Tayland, Endonezya, Vietnam, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Okyanusya) ve Çin.
- Katılım şartları: Minimum yaş sınırı ve dereceli oyun MMR eşikleri gibi kriterler bölgelere göre değişiklik gösterecek.
- İkamet şartı: Çoğu bölgede ilk beşte yer alan oyuncuların en az üçünün ilgili bölgede ikamet etmesi gerekecek.
- Kadro devamlılığı: Beş oyuncusundan en az üçünü kadrosunda tutan açık eleme ve Creator takımları, sezon boyunca elde ettikleri rekabetçi ilerlemeyi koruyabilecek.
- Hazırlık süreci: Takımların kadrolarını erkenden kesinleştirmesi, geçerli pasaport ve vizelerini hazırlaması ve marka haklarını ihlal etmeyen takım isimleri ile görsel kimliklerini belirlemesi gerekecek.
04
VCT 2027 ve VCT 2026 Arasındaki Temel Farklar
2026'da şampiyonluk yolculuğu belirli bir sırayı takip ediyordu: Kickoff, iki bölgesel aşama, Santiago ve Londra'da düzenlenen Masters turnuvaları ve son olarak Şanghay'daki Champions. Champions'ta 16 takım, dörderli dört grupta mücadele ediyor. Her grupta her bölgeden bir takım yer alırken karşılaşmalar, üç maç üzerinden iki galibiyet (Best-of-3) ve çift eleme sistemiyle oynanıyor. Büyük Final ise beş maç üzerinden üç galibiyet (Best-of-5) formatında gerçekleştiriliyor.
2027 formatı ise bu yapıyı köklü biçimde değiştiriyor. Yeni sistemde daha fazla turnuva, daha fazla katılım fırsatı ve oyun içindeki performanslarıyla kendilerini kanıtlayan takımlara daha güçlü finansal destek sunulması ön plana çıkıyor. Yeni format hakkında daha fazla bilgiye resmî VALORANT Esports web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Kategori
VCT 2026
VCT 2027
Sezon Yapısı
Kickoff, Stages, Masters, Champions
Opens, Kickoffs, Cups, Masters, Champions
Turnava Sayısı
Bir ana turnuva
50'den fazla turnuva
Açık Eleme Takımlarının Katılımı
Sınırlı
Sezon boyunca açık elemeler
Finansal Destek
Turnuva ödülleri
Turnuva ödüllerine ek olarak katılım hakkı kazanan açık eleme takımlarına garanti ödemeler
Game Changers
São Paulo'da sezon finali
Champions kapsamında düzenlenen sezon finali
Ev Sahibi Şehirler
Şanghay'da Champions 2026
15 şehri kapsayan küresel turnuva serisi
05
VALORANT Champions Tour 2027 Ne Zaman Başlayacak?
2027 sezonu, aslında 2026'da başlayacak. Kickoff için açık elemeler Kasım 2026'da başlayacak ve iddialı takımlara gelecek yılın turnuva serisinde yerlerini garantilemek için ilk fırsatı sunacak. Riot Games, yıllık turnuva takviminin tamamını ve bölgesel elemelerin detaylarını yakında açıklayacağını duyurdu.
O zamana kadar tüm gözler, 18 Ekim 2026'da Şanghay'daki Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek Champions 2026 Büyük Finali'nde olacak.
06
VALORANT Champions Tour 2027 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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