VALORANT Champions Tour 2027: Yeni Format Nasıl İşleyecek?

VALORANT Champions Tour, son birkaç yıldır daha fazla takımın rekabete katılmasına olanak tanıyor. 2027'de ise bu yaklaşım, tüm sezonun temelini oluşturuyor. Takımlar, bölgesel elemelerden geçerek daha büyük turnuvalara yükseliyor ve

Partner takımlar, rekabetçi ekosistemin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. Ancak Kickoff aşamasının tamamlanmasının ardından hangi takımların ilerleyeceğini tamamen turnuva sonuçları belirleyecek. Açık elemelerden gelen takımlar, VCT'ye katılarak köklü ve güçlü organizasyonlarla karşı karşıya gelebilecek ve yılın en büyük uluslararası turnuvalarında yer alma hakkı kazanabilecek.

Partner takımlar, rekabetçi ekosistemin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. Ancak Kickoff aşamasının tamamlanmasının ardından hangi takımların ilerleyeceğini tamamen turnuva sonuçları belirleyecek. Açık elemelerden gelen takımlar, VCT'ye katılarak köklü ve güçlü organizasyonlarla karşı karşıya gelebilecek ve yılın en büyük uluslararası turnuvalarında yer alma hakkı kazanabilecek.

Partner takımlar, rekabetçi ekosistemin temel taşlarından biri olmaya devam edecek. Ancak Kickoff aşamasının tamamlanmasının ardından hangi takımların ilerleyeceğini tamamen turnuva sonuçları belirleyecek. Açık elemelerden gelen takımlar, VCT'ye katılarak köklü ve güçlü organizasyonlarla karşı karşıya gelebilecek ve yılın en büyük uluslararası turnuvalarında yer alma hakkı kazanabilecek.

Her bölgede sekiz partner takım ve açık elemelerden gelen dört takım olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek.

Format: Her bölgede sekiz partner takım ve açık elemelerden gelen dört takım olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek.

Format: Her bölgede sekiz partner takım ve açık elemelerden gelen dört takım olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek.

Açık elemelerde mücadele eden takımlar, Kickoff, Cups, Masters ve Champions aşamalarına yükselme şansı yakalayacak. 2027'den itibaren VCT'nin büyük turnuvalarına katılmaya hak kazanan partner olmayan takımlar, turnuva ödüllerine ek olarak sabit katılım ödemeleri de alacak.

Açık elemelerde mücadele eden takımlar, Kickoff, Cups, Masters ve Champions aşamalarına yükselme şansı yakalayacak. 2027'den itibaren VCT'nin büyük turnuvalarına katılmaya hak kazanan partner olmayan takımlar, turnuva ödüllerine ek olarak sabit katılım ödemeleri de alacak.

Açık elemelerde mücadele eden takımlar, Kickoff, Cups, Masters ve Champions aşamalarına yükselme şansı yakalayacak. 2027'den itibaren VCT'nin büyük turnuvalarına katılmaya hak kazanan partner olmayan takımlar, turnuva ödüllerine ek olarak sabit katılım ödemeleri de alacak.