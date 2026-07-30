Hidde Weersma 的 HYROX 成功之道
你曾發布影片，說明自己在斯德哥爾摩 HYROX 世界錦標賽 Elite 15 男子個人賽中的表現不如預期。當時出了什麼問題？
現在事情已經過去了，談起來就容易多了。我參加 HYROX 大約五年，一年前開始挑戰 Elite 15。以前因為有全職工作，訓練時間自然受到限制；但自從今年一月停止全職工作後，我便能像職業運動員一樣投入訓練。
一開始情況非常理想。我有更多時間訓練與休息，也因此在倫敦舉行的歐洲錦標賽中取得了很好的成績。但賽後我有些衝過頭，心想：「好，我要增加訓練量、提高強度、做更多高溫訓練；如果再減輕一點體重，我在斯德哥爾摩就會無人能敵。」
這是個新手才會犯的錯誤。身為教練，我明明知道不該同時改善所有方面，卻還是掉進了這個陷阱。結果，我在斯德哥爾摩比賽前三週生病了。我忽略身體發出的所有警訊，訓練得太過頭，因此沒能以最佳狀態參賽。我知道自己其實可以表現得更好。
你在倫敦打破了世界紀錄，因此會如此振奮也很正常。展望下一個賽季，你準備做出哪些調整？
過去全職工作時，我不得不自己安排訓練。當時我不想找要求嚴格的教練，因為我需要保持彈性，依照自己的時間和狀況調整訓練。但從斯德哥爾摩回來後，我決定還是需要有人從旁把關。老實說，我不太相信自己能忍住不過度訓練！
現在我有一位教練，他是運動生理學家，也為荷蘭奧運代表隊工作。他不會直接替我編排訓練計畫，而是每週檢視我的訓練內容，協助我安排訓練週期。他每天早上也會查看心率變異度等幾項數據，確保我不會再次過度訓練。我非常信任他。
你為倫敦站所做的訓練，是否影響了現在這種新的訓練方式？
我正在比較自己備戰倫敦站與斯德哥爾摩站時的訓練差異，並試著以倫敦站的訓練方式作為下個賽季的藍圖。不過這並不容易，因為 HYROX 發展得非常快，想跟上競爭，就必須嘗試新方法並承擔一些風險。這是所有選手在安排訓練時都必須面對的挑戰。
備戰倫敦站時，我安排了大量低強度訓練。大約在賽前五週，我前往特內里費島，進行大量跑步與自行車訓練，每週只安排一次高強度課表。訓練重點是打造自己有史以來最強大的有氧能力，同時預留充足的恢復時間。當有氧基礎建立後，我發現每次訓練的表現都有所提升，HYROX 專項體能也隨之增強。
備戰斯德哥爾摩站時，我進行了兩個月大量的專項訓練。現在，我一定會重新加入大規模的有氧訓練階段，在重要比賽前六至八週，安排約兩週的集中有氧訓練——這正是我備戰斯德哥爾摩時沒有做到的。
未來你會把訓練重點放在低強度訓練上嗎？
HYROX 有些項目其實很難以低強度進行訓練，例如雪橇推行、雪橇拉行、波比跳和藥球擲牆，幾乎不可能輕鬆完成。我認為許多 HYROX 選手都容易訓練過度，因為這項運動的特性，讓人必須在訓練中全力投入這些項目。大家又都想提升跑步能力，結果不知不覺間，即使是所謂的「輕鬆訓練日」，也有一半的課表變成了高強度訓練。
你會觀察其他對手的訓練內容，或從社群媒體汲取靈感，運用在自己的訓練中嗎？
我不會特地在社群媒體上「監視」競爭對手，但滑手機時偶爾會看到某人的訓練內容，並從中獲得靈感。老實說，我從不太擔心別人在做什麼，因為我看過許多選手在社群平台分享訓練成果，讓我心想：「如果你訓練時真有這種實力，比賽時應該能把我遠遠甩在後面。」但實際上往往並非如此。我認為人們分享訓練內容時，不一定會呈現完整的真相，所以我並不太在意他們發布了什麼。
HYROX 發展得非常迅速，因此你必須勇於嘗試、承擔一些風險，才能跟上腳步。這是我們所有人在訓練安排上都必須面對的挑戰。
你喜歡和其他 HYROX 選手一起訓練嗎？
喜歡。荷蘭與比利時的菁英選手正努力安排一起訓練，去年我們就共同進行了五個訓練週末。我原本就認識 Louis Osselaer——他是比利時頂尖的 HYROX 選手之一，並取得 2026 年 Elite 15 的參賽資格。我很欣賞他的訓練理念。我有鐵人三項的耐力運動背景，而他則來自 CrossFit，因此我們能從彼此的訓練方式中互相學習。
我也會在網路上關注 Dylan Scott（Instagram 上的「The Hybrid Racoon」）。他能成為世界冠軍一點也不令人意外。他的訓練方式與我完全不同，這讓我覺得非常有意思。Charlie Botterill 則和我有相似的運動背景，都是從自行車運動轉戰而來。他們三人的訓練計畫，常讓我心想：「嗯，也許我可以試試看。」
你提到的都是頂尖選手和前世界紀錄保持者。成為他們那樣的選手，也是你的目標嗎？
我更在意的是贏得比賽。如果你問我：「你寧願贏得世界錦標賽，還是重新奪回世界紀錄？」我會選擇贏得大賽或世界冠軍。不過，如果能在比賽中順便打破紀錄，我當然會非常開心。被譽為世界上最快的選手確實很酷，但我已經體驗過了——即使我的紀錄只維持了三週便被打破。
你打算以哪一場比賽揭開新賽季的序幕？
有。我來自荷蘭，雖然國土不大，舉辦的賽事卻相當多。九月底，Maastricht將舉行一場比賽。雖然我還沒決定參加哪個組別，但我一定會出賽。很可能是個人賽，也可能參加比較有趣的雙人賽。此外，比利時、德國和英國也有很棒的賽道。
12 月初，倫敦將舉行一場 HYROX Major 大賽，讓我有充足時間完成一個紮實的訓練週期。大家可以期待我屆時以最佳狀態出賽。從地理位置來看，這裡確實是成為 HYROX 選手的理想地點。
聽起來，你目前在比賽與休息之間取得了良好的平衡。那麼，不訓練時你都會做些什麼？
其實，我目前每週仍會工作兩個半天，擔任荷蘭奧運代表隊的肌力與體能教練。以前我是全職工作，現在則只負責Paralympic自行車隊。這份工作很棒，因為自行車是我最喜愛的運動之一，也讓我有很多時間可以騎車。除此之外，我也常觀看自行車賽事。我非常享受工作，因為它讓我的生活不只有 HYROX，還能和同事相處並指導其他運動員。對我而言，這更像是一種興趣，而不是工作！
休息與恢復真的非常重要。我也喜歡玩電玩、閱讀和到戶外散步。對於社群媒體，我可說是又愛又恨，但我很喜歡用自己的方式經營。幸好，我的雙人賽搭檔 Thierry Willigenburg 和我有相似的幽默感，因此製作賽後回顧時，我們總能互相接話、激盪出有趣的火花。明年我們也會繼續這麼做！
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