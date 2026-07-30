Hidde Weersma 的 HYROX 成功之道

Hidde Weersma: 現在事情已經過去了，談起來就容易多了。我參加 HYROX 大約五年，一年前開始挑戰 Elite 15。以前因為有全職工作，訓練時間自然受到限制；但自從今年一月停止全職工作後，我便能像職業運動員一樣投入訓練。

一開始情況非常理想。我有更多時間訓練與休息，也因此在倫敦舉行的歐洲錦標賽中取得了很好的成績。但賽後我有些衝過頭，心想：「好，我要增加訓練量、提高強度、做更多高溫訓練；如果再減輕一點體重，我在斯德哥爾摩就會無人能敵。」

這是個新手才會犯的錯誤。身為教練，我明明知道不該同時改善所有方面，卻還是掉進了這個陷阱。結果，我在斯德哥爾摩比賽前三週生病了。我忽略身體發出的所有警訊，訓練得太過頭，因此沒能以最佳狀態參賽。我知道自己其實可以表現得更好。