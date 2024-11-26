「他沒犯任何錯誤」：Verstappen如何贏得最艱難的衛冕之戰

作為這一世代最偉大的車手， Max Verstappen 在拉斯維加斯大獎賽以第五名的成績鎖定了他的第四個連續一級方程式車手世界冠軍。在F1最新且最華麗大獎賽的光彩與魅力中，這是一個夢想般的結局。這位荷蘭車手如今與偉大的 Alain Prost 和 Sebastian Vettel 並列擁有四座冠軍，只落後於五冠的 Juan Manuel Fangio 以及各有七冠的 Lewis Hamilton 和 Michael Schumacher 。

儘管 Max繼續改寫F1的紀錄 ，但這次的冠軍爭奪與2023年壓倒性的統治大不相同。雖然他在賽道上的表現幾乎無可挑剔，但Max並非總是擁有最快的賽車，但他擁有最強大的團隊來支持他的非凡天賦。

Big winner in Vegas: Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

根據 Lando Norris ——這場冠軍爭奪戰中最大的對手，也是他在拉斯維加斯擊敗並奪冠的勁敵所言：「他整年沒有犯任何錯誤，這是他的強項。他沒有弱點，沒有負面表現。當他擁有最快的賽車時，他主宰了比賽。即使當他沒有最快的賽車時，他依然緊隨我們之後，甚至幾乎贏得比賽。他整年沒有一場糟糕的比賽。他只是以他一貫的方式駕駛，那就是完美無缺，毫無挑剔之處。」

Lewis Hamilton——2021年被Max 擊敗的車手，說道：「他表現得非常出色，沒有犯任何錯誤，每一次都完成了他應該做到的一切。我真的為他感到高興。」

Verstappen 本人評論道：「我對這個賽季感到非常自豪，因為大部分時間裡，這個賽季有70%我們並沒有最快的賽車，但實際上我們仍然擴大了領先優勢。從邁阿密站開始，大部分時間我們都不是最快的，而那是在賽季的非常早期——50到60分是很容易被逆轉的。我一直將這一點記在心中，專注於我能控制的事情，每個週末都全力以赴。」

考慮到本賽季追趕的車隊縮小了差距，Verstappen的勝利顯得格外出色。使得這位世界冠軍不得不更深層地挖掘他的潛力來保護自己的領先優勢，比2022年和2023年更加艱難。

01 2024賽季的完美開局

2024年F1世界錦標賽，在巴林和沙烏地阿拉伯連續勝利的開局，將Verstappen從2023年開始的連勝紀錄延續到九場大獎賽——追溯至2023年的鈴鹿站。從車隊外部看來，2024年似乎會延續上一賽季的勢頭。

For the second year running, Verstappen ruled the roost in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

但在休賽季期間，Ferrari, McLaren 和 Mercedes已經掌握了F1規則，製造出適合不同賽道的更快賽車。在墨爾本，煞車故障結束了Max的比賽，而他在邁阿密輸給了 Norris——但兩次桿位和衝刺賽的勝利顯示這只是短暫的波折。然而， Charles Leclerc 在摩納哥為Ferrari奪得最快圈速。儘管在日本、中國、伊莫拉、加拿大和西班牙奪得冠軍，似乎一切又回到了正軌。

02 長遠的勝利

然而情況並非如此。Mercedes自2021年以來首次重返巔峰，在奧地利、英國和比利時贏得勝利。然而， McLaren 才是最具競爭力的車隊，他們持續創下快速圈速，並在匈牙利、荷蘭、亞塞拜然和新加坡贏得比賽。Lando Norris正在發起一場嚴肅的冠軍爭奪戰。隨後Ferrari再次回歸，在蒙札、美洲賽道和墨西哥贏得了比賽。

當 Oracle Red Bull 車隊試圖在RB20中尋求更高速度時，這意味著必須犧牲賽車的優越操控性。然而，即使沒有最快的賽車可用，Max Verstappen 仍然穩步累積關鍵積分。那麼，他是如何做到的呢？

03 與獲勝團隊最大化積分

In the garage with Christian Horner, Gianpero Lambiase and Pierre Wache © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull車隊已贏得八次車手世界冠軍和六次車隊冠軍。他們還贏得了121場比賽——其中超過一半是由Max駕駛完成的！每一位團隊成員都屬於頂尖之列，他們知道如何獲勝——擁有冠軍心態的重要性，怎麼強調都不為過。

Max 確保他與位於賽道及米爾頓凱恩斯團隊總部的每個部門合作，充分發揮他的賽季表現。車隊領隊 Christian Horner 表示：「幕後他在工程師、設計師以及模擬器方面投入了大量精力，比往年任何時候都更多。他今年的表現非常出色，不僅僅是在駕駛艙內的表現，還有駕駛艙外的表現。他與工程師及所有技術人員合作的方式非常了不起。」

04 F1中最快的維修站團隊

The Red Bull Racing pit crew is the fastest in F1 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

這支車隊擁有F1中最有效率的維修站車組，自2018年以來，Oracle Red Bull 車隊每年都贏得DHL最快維修站獎。儘管只是幾分之一秒的差距，F1的勝利往往就在於這些細微之處。他們的技術、紀律以及冷靜的思維，展現出一支訓練有素且意志堅定的車庫團隊。在中國，他們完成了本賽季最快的維修站操作，還成功執行了一次戲劇性的雙車進站，確保Max和 Sergio Pérez 。都登上了頒獎台。

05 GP 代表 Gianpiero

Max Verstappen 與他的賽車工程師 Gianpiero Lambiase 保持著極好的關係。儘管他們在比賽期間的交流可能會變得激烈——Max 的建議是不要聽——他們彼此非常尊重。在 GP 從維修站牆邊的支持下，Verstappen 能夠最大化他的積分：關鍵時刻他在英國和比利時領先 Norris，而當這位英國車手在贊德沃特和新加坡獲勝時，Verstappen 在頒獎台上排名第二，將英國車手的優勢降到最低。

Max Verstappen with his race engineer Gianpero Lambiase © Getty Images/Red Bull Content Pool

在拉斯維加斯站，Gianpiero Lambiase 溫和地提醒 Max Verstappen，他的目標不是在賽道上取勝，而是獲得足夠的積分以確保冠軍頭銜。Lambiase 從賽事工程主管晉升為賽事主管，顯示了他在車隊中的重要性。同時，他將繼續擔任 Max 的賽車工程師，這也反映了他對這位世界冠軍的重要性。

06 在廠隊制定獲勝策略

Oracle Red Bull 車隊擁有卓越的策略團隊，由首席賽事策略師Will Courtenay領導，策略工程師Hannah Schmitz和Stephen Knowles協助。他們在比賽前一週投入大量時間工作。Courtenay表示：「我們會先收集過去幾年歷史賽事以及本年度其他賽事的大量數據。」他們會分析輪胎磨損、超車情況以及在維修站損失的時間，以制定攻擊計劃。

Courtenay 說：「模擬開始告訴你：這些是你可能採用的策略，無論是一站還是兩站，主要的比賽輪胎類型將會是什麼。」

Max celebrates perhaps his greatest-ever win at the Brazilian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

車隊隨後在米爾頓凱恩斯的模擬器中測試最強的選項。當賽車上賽道後，他們將使用即時數據來微調模擬器中的結果，以制定最佳比賽策略。而Max在比賽策略方面特別擅長，不僅得益於他在F1的經驗，還有經營他自己的模擬賽車團隊的經歷，他也會提供自己的意見。

07 Max Verstappen 的純粹駕駛技術

在維修站牆邊、維修道、車庫以及工廠後方的團隊都齊心協力，但最終還是由Max Verstappen在賽道上完成任務。他的第四個世界冠軍頭銜不僅來自於他純粹的速度和勇氣，還包括他卓越的輪胎管理能力和對策略的掌握。而我們在因特拉戈斯看到了他最出色的表現。

在連續10場比賽未能獲勝後，Max在濕滑的賽道上展現了精湛的技藝，幾乎鎖定了他的第四個世界冠軍頭銜。從第17位起跑，而Norris從桿位出發，Max在惡劣的條件下表現得無懈可擊。當許多車手相繼撞車退賽，Norris跌至第六時，Max在毫無抓地力的情況下找到突破口，衝破車陣，以巨大的20秒優勢奪冠。

Triumphant: On the podium in São Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 感言

「如果你想擊敗 Max，你必須接近完美，」Norris 在拉斯維加斯補充道。「他是這項運動有史以來最傑出的車手之一。」

「Max 今年的表現獨樹一幟，」車隊領隊 Christian Horner 評論道。「他贏得了八場大獎賽，數量超過其他車手的兩倍。他的穩定性、團隊合作精神和純粹的決心都非同凡響。他以真正冠軍的風範承受了壓力。」

Max 今年的表現獨樹一幟。 Christian Horner CBE

世界冠軍的最後感言：「這是一個非常具有挑戰性的賽季。對我個人而言，我必須保持冷靜，」Max 說道。「這個賽季確實教會了我許多令我自豪的課題。」

「有段時間，賽車真的很難駕馭。那時，我們需要與團隊緊密合作，因為在這些艱難時刻，可能會讓人感到沮喪，」他繼續說道。「這些時刻其實非常重要，需要我們團結一致，更加努力，試圖了解發生了什麼。因為在那些時刻，如果你放棄了，你也會放棄冠軍。」

Max Verstappen celebrates with the Red Bull Racing team © Getty Images/Red Bull Content Pool