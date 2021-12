Die besten Couch-Koop-Spiele für PlayStation 4

Damals in den 90ern waren Couch-Koop-Spiele der absolute Hit. Immerhin gab es auch keine andere Möglichkeit, als mit eurem bevorzugten Koop-Partner auf dem Sofa in die Schlacht zu ziehen.

Ein gutes Koop-Spiel schweißt zusammen und sorgt für aberwitzige Situationen . Sei es durch den Skill, das Erfolgsgefühl oder gerade auch durch den Mangel an Kooperation. Es gibt doch einfach Nichts schöneres, als sich mit einem Partner auf dem Sofa über den besiegten Endboss zu freuen oder sich gegenseitig die Schuld für das Versagen in die Schuhe zu schieben. Hier sind die 15 besten Couch-Koop-Spiele, die ihr 2020 gespielt haben müsst!

Mehr Couch-Koop gefällig? Könnt ihr haben:

Oder doch eher auf der Suche nach Online-Koop ? Dann bitte hier entlang .

Kennt ihr eigentlich schon Red Bull Zockt 100 ? Unseren neuen Twitch-Kanal mit Felix "Filow" Nier und Olivia "Ollimeee“ Osthushenrich - schaut doch mal rein.

Red Bull Zockt 100 - Es geht los!

It Takes Two

It Takes Two sprüht geradezu vor frischen Ideen © Electronic Arts

Mit A Way Out lieferten die Hazelight Studios im Jahr 2018 bereits ein absolutes Couch-Koop-Highlight ab. Aber wisst ihr was? Das neue Game der Entwickler, It Takes Two , legt nochmal mehrere Schippen drauf.

Auch It Takes Two ist voll und ganz auf Koop ausgelegt und sprüht geradezu vor innovativen Ideen , die locker für ganze zehn Games reichen würden.

Die Story handelt von der Liebe, passenderweise steckt das Game auch voller Liebe für das Medium Videospiele. Gefühlt stolpert ihr alle paar Schritte über eine gelungene Hommage, ein Easter-Egg oder eine lustige Anspielung. Doch auch spielerisch überzeugt It Takes Two mit einem einzigartigen Genremix: 3D-Plattformer, Third-Person-Shooter, Fun-Racer und Puzzle - alles in einem Game.

Und die gelungenen Minispiele oder hübsche Grafik im Pixar-Look haben wir noch gar nicht erwähnt. All das macht It Takes Two zu einem absoluten Highlight, dass sich Koop-Fans keinesfalls entgehen lassen sollten.

Minecraft Dungeons

Pew, pew! Minecraft Dungeons macht im Koop mächtig Laune. © Microsoft

Minecraft Dungeons vereint das Prinzip klassischer Dungeoncrawler im Stile von Diablo 3 mit der bunten Pixel-Optik von Minecraft .

Nicht ganz so komplex wie das große Vorbild, dafür wie gemacht für ein paar spaßige Couch-Koop-Stunden mit der Familie oder den Kumpels

Wie Minecraft und ähnliche Games genutzt werden können, um die Welt ein Stück besser zu machen , verrät unsere Doku Gaming the Real World :

Gaming the Real World

Can't Drive This

Can't Drive This des deutschen Entwicklers Pixel Maniacs ist ein großer Spaß und ein einzigartiges Rennspiel noch dazu. Die Idee hinter dem Koop-Monstertruck-Racer ist gleichermaßen simpel wie genial:

Ein Spieler heizt hinter dem Steuer seines Monstertrucks eine Piste entlang, während der oder die Mitspieler die Strecke GLEICHZEITIG bauen . Und als wäre das nicht schon nervenaufreibend genug, explodiert der Truck auch noch, wenn ihr zu langsam werdet .

In aberwitzigen Hindernisparcours umkurvt ihr schwingende Hämmer, weicht Explosionen aus und hofft, dass eure Mitspieler schnell die Strecke zusammenschustern.

Hindernisse und Games sind euer Ding? Dann schaut euch mal dieses Extreme Let's Play von Tom Shuffle zu Rocket League an:

Extreme Let's Plays by Tom Shuffle: Rocket League

Guacamelee! 2

Guacamelee! 2 ist Metroidvania in Perfektion und vor allem im Koop-Modus für maximal vier Spieler eine absolute Spielspaßgranate. Das Gameplay macht nahezu alles richtig, dabei spickt das Spiel sein verrücktes Design mit aberwitzigem Humor und zahllosen genialen Easter-Eggs .

Als Huhn fiese Drachen verkloppen? Dabei zwischen mehreren Dimensionen hin- und herwechseln? Ein Mordsspaß, der euch zum Schwitzen bringt. Dank fairer Checkpoints kommt aber trotzdem kein Frust auf. Guacamelee! 2 wird euch mit seinem gelungenen Plattformer-Gameplay und den aberwitzigen Charakteren nicht mehr loslassen.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

In Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville treten die namensgebenden Pflanzen einmal mehr gegen die Zombies an, um in einem kunterbunten und aberwitzigen Third-Person-Shooter um die Vorherrschaft im Garten zu kämpfen.

Sowohl die Solo-Kampagne als auch die abwechslungsreichen PvP-Modi können kooperativ im Splitscreen gespielt werden und stecken voller Gags, Easter-Eggs und Anspielungen. Ein großer Spaß.

Don't Starve Together

Das knackige Survival-Spiel Don’t Starve ist dank gelungenem Gameplay, Minecraft -Anleihen und einzigartiger Tim-Burton-Optik bereits eine Offenbarung. Doch was gibt es schöneres, als die konstante Bedrohung durch den Permadeath mit einem Koop-Partner auf dem Sofa zu teilen? Natürlich werdet ihr weiterhin oft sterben, nur dass ihr endlich jemanden habt, dem ihr die Schuld dafür geben könnt!

Don’t Starve Together ist die Multiplayer-Erweiterung des gefeierten Indie-Spiels und wird euch mit seinen Spielmechaniken aus sammeln, erkunden, bauen und überleben magisch in seinen Bann ziehen. Mit einem Freund an eurer Seite könnt ihr endlich die Aufgaben verteilen und auf motivierende Ressourcen-Jagd gehen, während ihr es mit den fiesen Gegnern aufnehmt um herauszufinden, ob ihr noch einen weiteren Tag erleben könnt.

Koop-Battle der etwas anderen Art: Vladik Scholz und Rewinsinde spielen exklusiv das Tony Hawk's Pro Skater Remake an.

Rewi vs. Vladik: Spielend Shredden

Unravel 2

Unravel 2 ist einfach umwerfend. Von den wunderschönen Umgebungen über die liebevollen Charaktere besticht dieser Plattformer vor allem durch seine gelungenen Koop-Mechaniken . Dass das Spiel voll und ganz auf Koop ausgelegt ist, merkt man sofort. Dank relativ niedrigem Schwierigkeitsgrad und geringem Spieltempo kommen auch Anfänger mit den knuffigen Wollfiguren voll auf ihre Kosten und können die emotionale Handlung voll und ganz genießen.

Borderlands 3

Borderlands 3 verspricht abermals heiße Koop-Action © 2K Games

Seit dem ersten Serienteil im Jahr 2010 steht die Borderlands -Reihe für verrückte und herausragend inszenierte Action im Comic-Look. Der dritte Serienteil macht genau da weiter, wo die Vorgänger aufgehört haben, nur eben noch viel verrückter .

Doch statt nur die Oberfläche des Planeten Pandora zu erkunden, stattet ihr satten vier Himmelskörpern einen Besuch ab. Borderlands 3 ist aber nicht nur größer und abwechslungsreicher, sondern spielt sich dank facettenreicher Klassen noch intensiver und besser. Alleine gut, doch im Couch-Koop eine Spielspaß-Granate allererster Güte.

Overcooked 2

Gemeinsam zu kochen ist ohnehin schon ein sinnliches, schönes und oftmals auch ziemlich chaotisches Erlebnis. Dass das Ganze auch als Videospiel funktioniert, zeigt das Indie-Game Overcooked auf beeindruckende Art und Weise, der Nachfolger Overcooked 2 setzt noch einmal mehrere Schippen drauf. Mit einer gehörigen Portion Slapstick-Humor trifft in diesem Spiel Kochen auf Chaos und Strategie . Hier dreht sich im Couch-Koop alles um die Kommunikation mit eurem Partner.

Ihr schneidet Gemüse, breitet Fleisch zu und versucht irgendwie, das am Ende als einigermaßen ansprechendes Menü an den Endverbraucher zu bringen. Overcooked 2 ist unglaublich chaotisch , ziemlich knackig und enorm spaßig. Ihr seid pausenlos damit beschäftigt zu wiederlegen, dass viele Köche eben doch nicht den Brei verderben. Ein Mords-Spaß!

Diablo 3

Diablo 3 hat mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel und die Konkurrenz im Genre der Action-Rollenspiele schläft nicht. Doch keine der Alternativen erreicht auch nur ansatzweise die spielerische Brillanz des Blizzard-Meisterwerkes.

Diablo 3 ist Looten und Leveln in Perfektion: Fünf abwechslungsreiche und komplett unterschiedliche Akte warten mit coolen Bossgegnern auf, während ihr die variantenreichen Klassen an ihr Limit treibt. Immer auf der Suche nach dem nächsten Set- oder legendären Item. Selbst nach dem 500. Ableben des Schächters, Belials oder Diablos macht sich keine Langeweile breit. Und habt ihr euch an Diablo 3 doch einmal satt gesehen, locken euch die Entwickler mit regelmäßigen Updates und Neuerungen immer wieder zurück in die einzigartige Welt. Das macht den Titel zu einem der besten Couch-Koop-Spiele aller Zeiten.

Keep Talking and Nobody Explodes

Mit Keep Talking and Nobody Explodes kommen vor allem Besitzer der PlayStation VR voll auf ihre Kosten, immerhin ist Sonys VR-Brille Grundvoraussetzung für dieses simple aber geniale Koop-Erlebnis .

Ein Spieler zieht die VR-Brille auf, um eine gefährliche Bombe zu entschärfen . Der Clou ist, dass dieser Spieler den Kollegen ohne VR Hinweise über den Sprengsatz liefern muss. Wie sieht die Bombe aus? Welche Farben haben die Kabel? Wie lautet die Seriennummer?

Die anderen Spieler werfen einen Blick in die Anleitung zum Entschärfen einer Bombe die Hinweise über darüber liefert, wie der Sprengstoff deaktiviert werden kann. Doch Vorsicht: ein falscher Schritt und alles fliegt in die Luft. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombenspiel und Hit auf jeder Party .

Gang Beasts

Gang Beasts ist ein komplett durchgeknalltes Partyspiel , in denen ihr euch mit aberwitzigen geleeartigen Figuren durch abwechslungsreiche Umgebungen prügelt. Dank physikbasierter Animationen kommt ihr aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Um zu gewinnen müsst ihr eure Kontrahenten von Plattformen prügeln. Das klingt allerdings leichter, als es tatsächlich ist.

Alternativ messt ihr euch mit bis zu vier Spielern im Fußball-Modus oder tretet gemeinsam gegen KI-Gegner an. Verrückter und spaßiger geht es kaum.

Minecraft

Minecraft ist nicht ohne Grund eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Natürlich könnt ihr auch alleine die Klötzchen aneinander reihen, aber im Couch-Koop-Modus macht das motivierende Spielprinzip gleich nochmal mehr Spaß. Abhängig davon, mit wem ihr spielt entfaltet sich mitunter ein komplett unterschiedliches Spielerlebnis : Eine Zombie-Hatz mit euren Kindern? Eine kreative Großbaustelle mit eurer besseren Hälfte? Oder die Erschaffung und Dekoration eures Traumhauses inmitten des Waldes mit eurer Mutter? All das und vieles mehr sind in Minecraft kein Problem.

Minecraft kann so viel mehr sein, als nur ein einfaches Videospiel und wird im Koop-Modus fast schon zu einem meditativen Erlebnis , welches findige Baumeister stundenlang vor den Bildschirm fesselt und zusammenschweißt.

A Way Out

A Way Out mag zwar nicht das anspruchsvollste oder abwechslungsreichste Spiel sein, doch das Action-Adventure der Hazelight Studios hat das Genre der Couch-Koop-Games revolutioniert ! Koop-Spiele sollen die Partner zusammenschweißen und was böte sich da mehr an, als ein gemeinsamer Gefängnisausbruch ? Bei keinem anderen Spiel ist die Teamarbeit so wichtig, wie in dem spannenden und emotionalen Abenteuer von Leo und Vincent.

A Way Out lässt sich ausschließlich kooperativ spielen. Zudem fühlt sich der Koop-Modus zu keinem Zeitpunkt so an, als wäre er nur ein netter Bonus: Der Koop ist das Spiel! Egal ob ihr euch im Wäschewagen in einen streng bewachten Bereich einschleusen lasst oder gemütlich eine Runde Basketball spielt: Nur wenn ihr eine Einheit seid, gelingt euch der Ausbruch. Ein solches Spielerlebnis ist bis heute einzigartig , was A Way Out zu einem der, wenn nicht sogar zum besten Couch-Koop-Spiel überhaupt macht.

Enter the Gungeon

Bullet Hell trifft auf Roguelike: Bei Enter the Gungeon geht die Post ab und zwar immer. Ihr schlüpft in die Haut verschiedener Außenseitern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um euch mit abwechslungsreichen Waffen durch eine düstere Festung zu kämpfen.

Skurrile und stellenweise etwas chaotische Action, wie vor allem im Koop mit zwei Spielern absolut fesselt.