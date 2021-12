11 Multiplayer-Games, die für gute Laune sorgen

Singleplayer-Abenteuer wie der Metroid Dread oder Returnal sorgen mit ihrer packenden Story oder den abwechslungsreichen Missionen für etliche Stunden Spielspaß . Doch manchmal will man sich einfach mit anderen Spielern messen. Mit diesen Multiplayer-Games habt ihr garantiert wochenlang Spaß.

Euch steht der Sinn eher nach Couch-Koop im heimischen Wohnzimmer? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für euch:

01 League of Legends

Plattform: PC, Mac

Seit Jahren eine feste Größe im Multiplayer und Esport: League of Legends © Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

League of Legends (oder kurz: "LoL"). Das Urgestein unter den MOBA-Games erblickte bereits im Jahr 2009 das Licht der Gaming-Welt und hat bis heute aber nichts von seiner Faszination verloren.

Das Ziel des Strategie-Games ist denkbar simpel: Gemeinsam mit den eigenen Verbündeten gilt es, in die Basis des gegnerischen Teams einzudringen und den dortigen Nexus zu zerstören . In der Praxis gestaltet sich dieses Unterfangen aber oftmals als deutlich komplexer als es zunächst den Anschein hat.

League of Legends bietet mittlerweile über 140 verschiedene Charaktere (die Champions), die allesamt über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Das Game kann vollständig kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Doch Vorsicht: Wer die recht hohe Einstiegshürde einmal gemeistert hat, kommt von LoL garantiert nicht mehr so schnell los.

Da die Entwickler von Riot Games das Spiel-Universum zuletzt massiv erweitert haben (beispielsweise durch die Netflix-Erfolgsserie Arcane oder das Singleplayer-Abenteuer Ruined King ) ist LoL aktuell vielleicht beliebter denn je.

Weltrekord Hecaterina “Kinumi Cati” Eglise.... ...steht dank League of Legends zwei mal im Guinness Buch der Rekorde (insgesamt 6 Mal) 30 Stunden... ... am Stück spielte sie LoL.

Das Duell des Jahres: Bei den Red Bull Solo Q World Finals kämpften am Wochenende vom 03. - 05. Dezember einige der besten LoL-Spieler der Welt um den Sieg. Am Ende krönte sich der Däne Mads " Viggomopsen " Mikkelsen zum Sieger.

Gebt euch die Action: Schaut euch das spannende Finale im Recap an.

Red Bull Solo Q World Final 2021

02 Forza Horizon 5

Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series

Offroad- und Straßenrennen, Events und Stunts - Abwechslung pur © Xbox Game Studios

Der nunmehr fünfte Teil der Open-World-Rennspielreihe legt in allen Belangen nochmal zu und liefert die a bwechslungsreichste und größte Spielwelt , die es in einem Racer je gab.

Serientypisch erkundet ihr diese natürlich hinter dem Lenkrad eines Boliden und das bestenfalls mit möglichst vielen Freunden oder Mitspieler*innen.

Egal ob ihr gemeinsam als Karawane durch das virtuelle Mexiko cruist und dabei die schönsten Orte bestaunt , in verschiedenen Renn-Modi an den Start geht, euch in den Spaß-Optionen wie Flag Rush oder King tummelt oder euch an den motorisierten Battle-Royale-Modus The Eliminator wagt: Forza Horizon 5 ist es Fest für Auto- und Rennspielfans.

03 Valorant

Plattform: PC

Valorant-Profi cNed in Aktion beim Red Bull Campus Clutch © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Mit dem Taktik-Shooter Valorant betraten die LoL-Macher von Riot Games im Jahr 2020 Neuland und bliesen zum Angriff auf die Genre-Krone von CS:GO.

Valorant kann ebenfalls kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, die Resonanz der Multiplayer-Fans war überwältigend. Dank zahlreicher Inhaltsupdates und einem exzellenten, gut ausbalancierten Gameplay stürmte das Action-Games sämtliche Charts und ist bis heute in den Spitzenplätzen der meist geschauten Spiele der Streaming-Plattform Twitch fest verankert.

Shooter-Fans kommen mit dem taktischen Actiongame voll auf ihre Kosten und das selbst ohne einen High-End-PC sein Eigen nennen zu müssen. Immerhin sind mittlerweile viele CS:GO-Profis wie Mehmet Yağiz ‘cNed’ İpek zum neuen Stern am Shooter-Himmel gewechselt.

Wie spielt mal Valorant? Coach Renox liefert euch in unserer Show ' Class in Session ' die Basics.

Roles and team compositions

04 GTA Online

Plattform: PS3, PS4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PC

GTA Online: Heists © Rockstar Games

Obwohl GTA V samt des eigenständigen Multiplayers GTA Online schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erfreut sich die Online-Komponente noch immer riesiger Beliebtheit. Das liegt auch daran, dass die Entwickler den Onlinemodus noch immer regelmäßig mit neuen Inhalten erweitern .

Und es ist noch lange kein Ende in Sicht: Das neue Winter-Update 2021 hört auf den Namen "The Contract" und erscheint am 15. Dezember .

Serientypisch könnt ihr auch in GTA Online tun und lassen, wonach euch der Sinn steht. Von gemütlichen Spritztouren durch Los Santos über Auto- oder Flugrennen bis hin zu spannenden Koop-Raubüberfällen oder einer entspannten Partie Blackjack oder Roulette im Casino. GTA Online ist vielleicht sogar der umfangreichste Multiplayertitel überhaupt und bietet euch mit seinen schier unendlichen Möglichkeiten Hunderte Stunden Spielspaß.

05 Mario Kart 8 Deluxe

Plattform: Nintendo Switch

Mario Kart gehört bei jeder Multiplayer-Session dazu © Nintendo

Mario Kart ist der ungekrönte König der Multiplayer-Games auf Konsolen . Im aktuellen Ableger für Nintendo Switch geht ihr lokal oder online gegen Spieler aus aller Welt an den Start. Wir lieben Mario Kart 8 Deluxe für seinen riesigen Umfang (über 40 Charaktere , 50 Kurse , a cht Battle-Arenen samt fünf Spielmodi ) und sein geniales Streckendesign.

Gleichzeitig lieben wir es, den Funracer zu hassen. Es ist das beste und schlimmste Partyspiel überhaupt ! Freundschaften werden für die Dauer der Matches außer Kraft gesetzt, zuvor festgelegte Regeln zählen nicht mehr. Und trotzdem ist Mario Kart 8 Deluxe einfach grenzenloser Multiplayer-Spaß und Pflichtprogramm auf Nintendo Switch.

Kräftemessen mit Neymar Jr: Wer ist der Boss in Mario Kart? In diesem Video stellt sich der Fußball-Star seinen Kumpels am Gamepad.

Der Boss in Mario Kart

06 Riders Republic

Plattform: Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Google Stadia, PC

Im Schnee habt ihr die freie Wahl zwischen Ski und Snowboard © Ubisoft

Mehr Funsport in einem Game geht nicht: In einer offenen Welt schwingt ihr euch in den Sattel eures Bikes, rast auf Skiern oder dem Snowboard einen Berg hinunter oder fliegt mit dem Wingsuit durch schwindelerregende Höhen.

Mountainbike Slopestyle , Downhill , Abfahrtsski , Wingsuit-Rennen oder einfach alles kombiniert in den packenden Mixed-Events in nur einem Spiel, das gab es bislang noch nie. Riders Republic macht es möglich. Sämtliche Events sind auch im Multiplayer spielbar - ein Riesenspaß. Besonders in den Massenstart-Events , bei denen bis zu 64 menschliche Spieler gleichzeitig an den Start gehen.

07 Call of Duty: Warzone

Plattform: Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, PC

Ab in die Warzone © Activision Publishing, Inc.

Der Standalone- Battle-Royale-Modus der Call of Duty-Reihe hat sich seit dem Release im Jahr 2020 ständig neu erfunden und wurde um zahlreiche Inhalte erweitert.

Dank kostenlosem Free2Play-Ableger schnuppert ihr wahlweise in den entspannteren Beutegeld-Modus herein oder wagt euch direkt an den knallharten Überlebenskampf im Battle-Royale. Besitzer des Hauptspieles freuen sich zudem über das zusammenhängende Fortschrittssystem , das euch modusübergreifend regelmäßig mit neuen Items, Charakteren und Freischaltungen belohnt.

08 FIFA 22

Plattform: PlayStation 4, Xbox Series, Google Stadia, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, PC

RB Leipzig in FIFA 22 © EA Sports

Der mittlerweile 29. Serienteil der altehrwürdigen FIFA-Reihe von EA Sports wartet gerade im Multiplayer mit einer Vielzahl von Neuerungen auf. Einerseits legt das Fußball-Game auf den neuen Konsolen dank der Hypermotion-Technologie aus technischer Sicht spürbar zu, andererseits erwarten euch viele neue Spielmodi .

Neben dem Urgestein in Form des FUT-Modus ( unser Guide ), dem Pro Clubs-Modus und vielen Online-Koop-Optionen legt vor allem der auf Spaß getrimmte VOLTA-Modus spürbar zu.

Wie wäre es beispielsweise mit einer Partie Dodgeball oder Fußball-Tennis zur Abwechslung? In FIFA 22 ist all das und noch viel mehr möglich.

09 Super Smash Bros. Ultimate

Plattform: Nintendo Switch

Super Smash Bros. Ultimate hat alle bisherigen Kämpfer am Start © Nintendo

Wenn wir schon bei Smash sind, darf natürlich auch das Original für Nintendo Switch nicht fehlen. Der Name Ultimate ist tatsächlich nicht zu hoch gegriffen, denn Super Smash Bros. Ultimate ist tatsächlich die ultimative Version des Multiplayer-Brawlers , in dem bis zu vier Spieler online (oder acht Spieler lokal) mit allen Charakteren, die im Nintendo-Universum Rang und Namen haben, gegeneinander antreten. Chaotisch? Mag sein, aber ein absolut genialer Multiplayer-Hit .

Die Smash-Reihe ist auch im Esport seit Jahren eine etablierte Größe, wie unter anderem der deutsche Red Bull Smash-Profi Mustafa ’Ice’ Akcakaya oder der Japaner Masaya 'aMSa' Chikamoto immer wieder beweisen.

10 RaceRoom

Plattform: PC

RaceRoom ist der (Sim)Meister aller Klassen © Sector3 Studios

Seit fast sieben Jahren markiert RaceRoom die Spitze der Rennsimulationen auf dem PC – realistischer als in diesem Game können Rennspiele kaum sein. Kein Wunder also, dass sich das Spiel enormer Beliebtheit unter angehenden Rennfahrern erfreut.

Insgesamt 175 lizenzierte Boliden verschiedener Kategorien stehen euch zur Wahl – zumindest theoretisch, denn ein Großteil davon muss zur Free2Play-Grundaussttattung dazugekauft werden. Je nach Größe des Paketes schlägt das mit bis zu 100 Euro zu Buche. Wie praktisch, dass die Entwickler gerade sämtliche Inhalte kostenlos anbieten , nicht wahr?

11 Apex Legends

Urlaubsfeeling in Apex Legends dank der neuen Map Stormpoint © Electronic Arts

Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch

Der Battle-Royale-Shooter war DER Überraschungshit des Jahres 2019. Nach anfänglichem Hype flachte das Interesse am Game stark ab, bevor der Titel im Jahr 2021 ein unglaubliches Comeback feierte.

Immerhin hat sich Apex Legends immer wieder neu erfunden: Seit dem Start von Season 9 im April es sogar einen spaßigen Arena-Modus, der CS:GO und Co Konkurrenz macht . Zudem gibt es regelmäßig neue Maps, neue Charaktere und zusätzliche Ausrüstung - Apex Legends ist heute vielleicht besser als je zuvor.