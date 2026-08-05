gamescom 2026: Alles, was du wissen musst

August und damit endlich wieder gamescom-Zeit. Die gamescom 2026 dürfe einmal mehr in die Geschichte eingehen, denn es wird die größte, die es je gab. In diesem Guide erfährst du alles, was du über die Spielemesse wissen musst.

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

01 Red Bull auf der gamescom 2026

Vom 26. bis 30. August 2026 ist Red Bull wieder mit voller Power auf der gamescom 2026 in Köln vertreten . Mit einem eigenen Booth, starken Partnern und zahlreichen Side Events wird die Messe zum Pflichttermin für alle Gaming-Fans. Das sind die Highlights:

EA SPORTS FC 27 exklusiv anspielen

Am Red Bull Booth im Outdoor-Bereich P8 spielst du EA SPORTS FC 27 vor dem offiziellen Release an der ES100 Energy Station.

Format: Winner-stays-on. Wer gewinnt, bleibt am Gerät, bis er oder sie verliert

Täglich warten exklusive Preise auf die längsten Siegesserien

Unterstützt von Paysafecard

The Witcher: Neuer DLC mit CD Projekt RED

Gemeinsam mit CD Projekt RED bringt Red Bull eine interaktive Challenge ins Apollo Tent auf P8.

Mit dem umgebauten Flüüügeltrainer rekonstruierst du Witcher-Zeichen aus dem Spiel

Als Belohnung gibt's eine Dose Red Bull

Die Aktion begleitet den Launch des DLCs "The Witcher 3: Songs of the Past"

Apollo Tent als zentraler Treffpunkt

Im Apollo Tent im Outdoor-Bereich P8 findest du die Red Bull Bar, den zentralen Meeting Point für die ganze Messewoche. Und das Beste: Jede gekaufte Dose kommt mit einem von drei exklusiven The-Witcher-3-Collectibles.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Red Bull ist zudem an mehr als 20 Publisher- und Hardware-Booths präsent und versorgt Besucher:innen unter anderem bei Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco oder EA Sports mit kühlen Dosen. Halte die Augen zudem bei über zehn Side Events in ganz Köln auch abseits des Messegeländes offen!

02 gamescom 2026: Termin und Ort

Der Outdoor-Bereich P8: Immer einen Besuch wert © Constantin Ehrchen / Red Bull Content Pool

Die gamescom 2026 findet vom Mittwoch, dem 26. August, bis Sonntag, den 30. August, auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Direkt vorgeschaltet ist die Opening Night Live am Dienstag, 25. August, mit der die Messe traditionell eröffnet wird. Damit bleibt der bekannte Rhythmus erhalten: Fachbesucher:innen- und Medientag zum Auftakt am Mittwoch, danach vier Tage für alle.

Neu in 2026: Kostenlose Wasserspender auf dem Gelände und ein erweiterter Standort-Finder, der auch barrierefreie Toiletten anzeigt.

Öffnungszeiten der gamescom 2026 im Überblick:

Mittwoch, 26. August: (Fachbesucher:innen- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher:innen nur mit Wildcard)

Donnerstag, 27. August: 10:00 – 20:00 Uhr

Freitag, 28. August: 10:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 29. August: 09:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 30. August: 09:00 – 20:00 Uhr

Mittwoch: die Wildcard

Am Fachbesucher- und Medientag kommst du als Privatbesucher nur mit der limitierten Wildcard für 65,50 Euro rein und das erst ab 13:00 Uhr. Klingt teuer, ist aber der einzige Tag, an dem du an Ständen spielst, ohne dich durch Menschenmassen zu schieben. Und: Genau an diesem Tag laufen dir die meisten Creator über den Weg.

03 Opening Night Live 2026

Geoff Keighley eröffnet die Messe am Dienstag, 25. August um 20:00 Uhr in der Event Arena (Halle 1) erneut mit der Opening Night Live. Zwei Stunden Weltpremieren zu den neuesten Games, Trailer und Live-Auftritte erwarten dich.

Die 5.000 ONL-Tickets waren binnen Minuten weg. Die Koelnmesse hat aber eine zweite Verkaufswelle für Anfang August angekündigt – nicht abgerufene Partnerkontingente gehen dann in den offenen Verkauf. Augen auf gamescom.global. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Event bequem von zu Hause auf im Livestream verfolgen. Zusätzliche Infos dazu bietet die offizielle Website .

Songs of the Past wird auf der gamescom 2026 zu sehen sein © CD Projekt RED

Was schon bestätigt ist: CD Projekt Red zeigt die The Witcher 3-Erweiterung Songs of the Past. Konami bringt einen neuen Silent Hill: Townfall-Trailer. Krafton kündigt Weltpremieren an, die erst vor Ort enthüllt werden.

04 Tickets und Preise

Tickets für die gamescom 2026 gibt es ausschließlich online über gamescom.global , ein Verkauf vor Ort ist nicht möglich. Die Preise sind gegenüber 2025 erneut gestiegen: Ein Tagesticket für Donnerstag, Freitag oder Sonntag kostete im Vorjahr noch 30,50 Euro, das Familienticket lag bei 68 Euro.

Tag Tagesticket Ermäßigt Familie Abendkarte (ab 16 Uhr) Mittwoch (Wildcard, ab 13 Uhr) 66,50 Euro - - - Donnerstag 31,50 Euro 22,50 Euro 69,50 Euro 10,50 Euro Freitag 31,50 Euro 22,50 Euro 69,50 Euro 10,50 Euro Samstag 41,00 Euro 32,00 Euro 86,00 Euro 13,00 Euro Sonntag 31,50 Euro 22,50 Euro 69,50 Euro 10,50 Euro

Im Ticketpreis ist ein ÖPNV-Fahrausweis des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (2. Klasse) enthalten, der separat als PDF zugestellt wird und nur mit Lichtbildausweis gilt. Für ermäßigte Tickets brauchst du am Eingang einen Nachweis, etwa den Schüler- oder Studierendenausweis.

Köln zelebriert mit der gamescom die gesamte Bandbreite des Gamings © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Wie alt muss man sein, um die gamescom 2026 besuchen zu dürfen? Kinder ab 4 Jahren dürfen die gamescom besuchen, wenn diese in Begleitung eines Erwachsenen sind. Für Kinder unter 4 Jahren hingegen grundsätzlich nicht gestattet.

Ein Praxistipp: Der Samstag ist mit 41 Euro nicht nur der teuerste, sondern auch der vollste Tag. Wer gezielt ein paar Highlights mitnehmen will statt jeden Stand abzuklappern, fährt mit der Abendkarte ab 16 Uhr günstiger und entspannter.

05 Öffnungszeiten der gamescom 2026

An den Publikumstagen öffnet die gamescom donnerstags und freitags um 10 Uhr, samstags und sonntags bereits um 9 Uhr. Geschlossen wird an allen vier Tagen um 20 Uhr.

Tipp: In den Außenbereichen kannst du dir eine Verschnaufpause gönnen © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Mittwoch, 26.08.: 09:00–19:00 Uhr (Fachbesucher), 13:00–19:00 Uhr (Wildcard)

Donnerstag, 27.08.: 10:00–20:00 Uhr

Freitag, 28.08.: 10:00–20:00 Uhr

Samstag, 29.08.: 09:00–20:00 Uhr

Sonntag, 30.08.: 09:00–20:00 Uhr

Anreise 2026: Achtung, Baustelle

Normalerweise ist die Anreise per ÖPNV entspannt. In 2026 ist das allerdings nicht der Fall. Wegen Bauarbeiten an der Deutzer Brücke sind die Stadtbahn-Linien 1 und 9 gesperrt. Die Kölner Verkehrsbetriebe sprechen selbst von einer „Herausforderung" – bei rund 100.000 Besuchern pro Tag. Du solltest also unbedingt mehr Zeit einplanen und lieber 30-45 Minuten früher anreisen.

S-Bahn, RB oder RE vom Kölner Hauptbahnhof zum Bahnhof Messe/Deutz – wenige Minuten, beste Option

Linien 3 und 4 ab Neumarkt über die Severinsbrücke zur Haltestelle Koelnmesse (Eingang Ost)

Ersatzbusse 101 und 109 ab Neumarkt und Heumarkt

06 gamescom Hallenplan 2026: Wo du was findest

Elf Hallen, ein Boulevard, viel Laufweg. Wer planlos startet, verliert den halben Tag mit Suchen. Tipp: Erstelle dir bereits vor der Anreise einen Laufplan, wann du wo in welcher Halle aufschlagen willst. Das spart Zeit und Frust.

Halle Was dich erwartet Halle 1 Event Arena – Opening Night Live, ab Donnerstag „Social Stage" mit Creator-, E-Sport- und Cosplay-Programm Halle 2,3, 4 Business Area – nur mit Fach-, Presse- oder Ausstellerticket (Mi–Fr) Confex gamescom dev, gamescom congress, invest circle Halle 5 Erdgeschoss (5.1): Merchandise Area, Artist Area und Cosplay Village im hinteren Bereich. Obergeschoss (5.2): Cards & Boards Area Hallen 6-9 Entertainment Area – hier stehen die großen Publisher Halle 10.1 Campus Area (jobs & career) plus ein Teil der Entertainment Area Halle 10.2 Indie Area (Indie Arena Booth + Home of Indies) und Retro & Family Area Halle 11.1 Signing Area – Meet & Greets mit Creators Halle 11.2 Creator Co-Working Space (nur mit Akkreditierung) Outdoor P8 Neu 2026: reaktivierter Außenbereich hinter Halle 8 mit gamescom Beach, Asian Garden und Community Wall

Der gamescom 2026 Hallenplan © Koelnmesse

07 gamescom 2026 Aussteller: Wer dabei ist und wer fehlt

Zum ersten Mal überhaupt ist die komplette Ausstellungsfläche der gamescom 2026 ausgebucht. gamescom-Director Tim Endres nennt das ein „Zeichen des Vertrauens". Für 2027 arbeitet die Koelnmesse bereits an Erweiterungskonzepten, doch damit ist klar: DAS wird die größte gamescom aller Zeiten.

Bestätigte Aussteller

Publisher und Studios

Aerosoft

Astragon Entertainment (Halle 6)

Bandai Namco Entertainment (Halle 6)

Capcom (Halle 9)

CD Projekt Red (Halle 8) – erstes Comeback seit Jahren

Electronic Arts

Focus Entertainment

Giants Software

Google Play

Headup (Halle 10.2)

HoYoverse (Halle 6, 660 m²)

Konami (Halle 7 und Halle 5.2)

Krafton (Halle 9)

LEGO

Level Infinite

Microsoft Xbox (Halle 7)

NC

NetEase Games (Halle 7)

Nintendo (Halle 9)

Pearl Abyss (Halle 9)

Plaion / Deep Silver (Halle 9)

SCS Software (Halle 10.1)

SEGA (Halle 7)

Team17 (Halle 6)

Techland (Halle 6)

Tencent Games (Halle 6 und Halle 8)

Ubisoft (Halle 6)

Medien, Creator & Hardware

Rocket Beans TV (Halle 9.1, Stand A046)

Webedia / FYNG City – GameStar, GamePro, MeinMMO (Halle 7, 1.500 m²)

Samsung Electronics (Halle 9)

Wer ist 2026 nicht dabei?

Sony PlayStation – seit 2019 kein eigener Stand mehr in Köln

THQ Nordic – bewusste Pause nach dem Gothic-Remake-Auftritt 2025

Blizzard Entertainment

Kalypso Media

Wargaming Europe – kein Stand, aber wieder eine Community-Party am Messe-Freitag

Netflix, TikTok, Roblox

08 gamescom 2026 Spiele-Liste: Was du in welcher Halle anspielst

Wer zur gamescom 2026 reist will natürlich was? Genau: Die neuesten Games anzocken. In den vergangenen Wochen haben die meisten Publisher und Studios ihre Line-ups für die Messe vorgestellt. Hier ist die aktuelle Liste an bestätigten Titeln, die du in den Hallen der Koelnmesse anzocken kannst (diese wächst bis zum Messestart weiter):

Halle 6

Ace Combat 8: Wings of Theve – Bandai Namco

The Blood of Dawnwalker – Bandai Namco (auch in Halle 7)

Dragon Ball Xenoverse 3 – Bandai Namco

Arc Raiders – Embark Studios

Control: Resonant – Tencent Games & Remedy

Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Honkai: Nexus Anima (Premiere), Petit Planet (Premiere) – HoYoverse

Path of Exile 2 – Grinding Gear Games

Rayman Legends Retold – Ubisoft

Bau-Simulator: Evolution, Bus-Simulator 27, Firefighting Simulator: Ignite, Seafarer: The Ship Sim – Astragon

LumenTale: Memories of Trey, Silver Pines – Team17

Silver Palace – Elementa Games

Halle 7

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Xbox

Gears of War: E-Day – Xbox

Halo: Campaign Evolved – Xbox

Forza Horizon 6 – Xbox

Minecraft Dungeons II – Xbox

Fable – Xbox (nur Live-Präsentation, nicht spielbar)

Star Wars: Zero Company – EA / Xbox

Valor Mortis, Alien Deathstorm, Crowsworn, Bad Magpie, Genigods: Nezha, Terrible Lizards, Turok Origins, Microsoft Flight Simulator 2024 – Xbox

Resonance: A Plague Tale Legacy – Xbox

Alien Isolation 2, Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival, Total War: Warhammer 40.000, Crazy Taxi: World Tour – SEGA

Castlevania: Belmont's Curse – Konami

Silent Hill: Townfall – Konami (immersive, interaktive Experience)

Marvel Rivals, Where Winds Meet, Sea of Remnants – NetEase Games

Metro 2039 – Xbox (auch in Halle 9)

Halle 8

The Witcher 3: Songs of the Past – CD Projekt Red (ausführliche Präsentation, Mi–So)

Arknights: Endfield – Gryphline

Honor of Kings / Arena of Valor – Tencent Games

Halle 9

Crimson Desert – Pearl Abyss, flankiert von Samsungs neuen Odyssey-Monitoren

Onimusha: Way of the Sword, Street Fighter 6 , Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override – Capcom

Neues PUBG (Enthüllung erst vor Ort), Age Twisters, No Law, Project ZETA, TARAE: The Unbound – Krafton

Metro 2039 – Plaion / Deep Silver

Infinity Nikki – Infold Games

Firefighters Code Red, Forensics: Crime Scene Detective, Professional Ship Simulator – Aerosoft

Nintendo – Line-up noch nicht offiziell

Halle 10.2: Die Indie-Area

Über 200 Studios auf 2.000 Quadratmetern allein im Indie Arena Booth, dazu Home of Indies auf 440 Quadratmetern und Games Bavaria. Motto 2026: „Democratree: Games For Everyone".

Highlights: Stronghold 4, Neon Abyss 2, Moonlighter 2: The Endless Vault, Unrailed 2: Back on Track, We Were Here Tomorrow, Dungeon Clawler, Crowded – A Crow City Builder, Lou's Lagoon, Paws and Leaves, SOKO 1977: Anti-Terror Task Force, Second Stone, The 9th Dragon.

09 Nintendo auf der gamescom 2026

Nintendo Switch 2 © Phil Briel

Nintendo war 2026 der erste große Aussteller, der zugesagt hat: schon am 18. Mai. Der Stand steht wieder in Halle 9, direkt am Halleneingang zum Boulevard und fällt laut Branchenberichten ähnlich üppig aus wie 2025: Spielstationen, Foto-Spots und eine große Show-Bühne mit Präsentationen und Mitmach-Aktionen.

Was noch offen ist: Das Line-up ist Stand Anfang August offiziell noch geheim. Nintendo veröffentlicht sein Messeprogramm traditionell erst wenige Wochen vorher – 2025 war es der 7. August. Alles, was aktuell zu Switch-2-Titeln kursiert, ist Spekulation.

Was du planen kannst: Der Nintendo-Stand ist jedes Jahr einer der drei größten Magneten der Messe. Wenn du dort spielen willst, solltest du gleich morgens den Stand aufsuchen oder du kommst am Sonntagnachmittag, wenn die Hallen sich leeren.

10 Xbox feiert 25 Jahre in Halle 7

Microsoft nutzt Köln als Bühne für das 25-jährige Xbox-Jubiläum. Der Stand ist zwar nur noch halb so groß wie 2024, liefert aber trotzdem 25 kommende Spiele an 140 Spielstationen.

Xbox hat einen der größten Stände auf der gamescom 2026 © Microsoft

Die Headliner: Call of Duty: Modern Warfare 4 und Gears of War: E-Day – beide vor dem Oktober-Release in Köln anspielbar. MW4 erscheint am 23. Oktober erstmals auch für die Switch 2.

Das Xbox FanFest findet 2026 direkt am Xbox-Stand statt. Und zwar am Mittwoch, 26. August, 20 bis 23 Uhr, im Anschluss an den Fachbesuchertag. Vorbildlich ist Microsoft einmal mehr bei der Barrierefreiheit: rollstuhlgerechter Stand, kostenlos ausleihbarer Xbox Adaptive Controller, höhenverstellbare Tische an mehreren Demo-Stationen und Gebärdensprach-Dolmetscher vor Ort.

11 Das Programm der gamescom 2026: Alle Shows und Termine

Insbesondere am Samstag dürfte es sehr voll werden © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Zusätzlich zum regen Treiben auf der Messe wird es auch wieder ein buntes Programm an Shows und zusätzlichen Veranstaltungen geben:

Datum Event Zeit und Ort 23. - 25.08. gamescom dev Confex 25.08. Opening Night Live 20:00 Uhr, Halle 1 26.08. Future Games Show at Gamescom Uhrzeit noch offen 26.08. FGS Live from Gamescom direkt im Anschluss 26.08. FYNG gamescom Show 17:00 Uhr, Halle 7 + Stream 26.08. Xbox FanFest 20:00–23:00 Uhr, Xbox-Stand 26. - 30.08. gamescom jobs & career Halle 10.1 27.08. gamescom congress Confex 27.08. gamescom awesome indies show Uhrzeit noch offen 28.08. gamescom award 2026 Uhrzeit noch offen 28. - 30.08. Games Done Quick täglich ca. 10:00–20:00 Uhr 29.08. gamescom cosplay contest Finale 17:00 Uhr, Halle 1 29. - 30.08. gamescom city festival Kölner Innenstadt 30.08. FGS Best of Gamescom Uhrzeit noch offen

Am Donnerstag, 27. August läuft im Confex der gamescom congress mit zwei Schwerpunkten: „Spielfeld Demokratie" und „Der Games-Effekt". Eröffnet wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – zum ersten Mal überhaupt kommt ein amtierender Bundespräsident zur gamescom. Zur Messe insgesamt werden über 600 Abgeordnete und Parteivertreter aus Bund, Ländern, Kommunen und EU erwartet.

gamescom award 2026: Die Verleihung läuft am Freitag, 28. August. Vergeben werden 19 Kategorien in drei Gruppen. Von Best Visuals, Best Gameplay und Most Wholesome über Best Nintendo Switch 2 Game und Best PC Game bis zum HEART OF GAMING Award. Das Consumer-Voting läuft am 26. und 27. August, du kannst also selbst mitentscheiden.

gamescom city festival 2026: Die Messe zieht in die Stadt

Am Samstag, 29. und Sonntag, 30. August verlagert sich die gamescom in die Kölner Innenstadt. Eintritt frei, unter freiem Himmel, kein Messeticket nötig.

Gespielt wird auf zwei Bühnen entlang des Hohenzollernrings: Hauptbühne am Friesenplatz, die kompaktere Bühne am Rudolfplatz. Dazu Food-Trucks und Mitmach-Aktionen. Partner sind ARTE und das RTL-Kinderprogramm Toggo, dessen Toggo-Tour vor dem RTL-Sendezentrum nahe dem Messegelände Station macht.

12 Livestreams: Die gamescom 2026 von zu Hause

Wer es nicht nach Köln schaffen kann (oder will), kann die gamescom 2026 auch bequem von zu Hause aus streamen. Die Opening Night Live und die gamescom-Shows werden weltweit gratis über die offiziellen gamescom-Kanäle auf YouTube und Twitch sowie über die Plattform gamescom now übertragen. International kommt Steam dazu.

Gronkh ist offizieller Co-Streamer der Opening Night Live: die Premiere läuft parallel auf seinem YouTube-Kanal.

13 Welche YouTuber kommen auf die gamescom 2026

Halte auch abseits der Signing Area ein Auge nach Creator:innen offen © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Die Signing Area in Halle 11.2 ist der zentrale Anlaufpunkt für Meet & Greets. Geöffnet Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Lediglich am Mittwoch bleibt sie geschlossen. Folgende YouTuber:innen und Creator:innen haben bislang ihr Kommen bestätigt:

Aria Addams - Freitag, 28.8.

Dävid - Donnerstag, 27.8. + Sonntag, 30.8.

FIXX - Freitag, 28.8.

Huebi - Donnerstag, 27.8. + Sonntag, 30.8.

Vicky & Silvia - Donnerstag, 27.8.

Etienne Gardé - Rocket Beans + Capcom (Halle 9)

Colin Gäbel - Rocket Beans (Halle 9)

Gregor Kartsios - Rocket Beans (Halle 9)

Nils Bomhoff - Rocket Beans (Halle 9)

Dennsen86 - Capcom (Halle 9)

Sofia Kats - Capcom (Halle 9)

Nicht dabei: HandOfBlood alias Maximilian Knabe hat abgesagt. Seine Begründung im Interview: „gamescom ist ein totaler Knochenjob" und er finde es schade, „wenn die Leute wegen der Influencer statt der Games kommen".

So kommst du in die Signing Area: Seit 2024 gilt ein striktes QR-Code-System. Ohne Code kein Zutritt – Anstehen bringt dir gar nichts.

Du brauchst einen Account auf gamescom.global mit derselben E-Mail-Adresse wie beim Ticketkauf Buchen kannst du nur am Tag deines Besuchs Und zwar frühestens zwei Stunden vor dem jeweiligen Meet & Greet Maximal drei Slots pro Person und Tag – first come, first served

Abseits der Signing Area triffst du Creators auf der Social Stage in Halle 1, auf den Ausstellerbühnen und (wenn du eine Wildcard hast) am Mittwoch, wenn die Hallen noch halbleer sind.

14 Cosplay auf der gamescom 2026: Village, Contest und alle Regeln

Das gamescom cosplay village presented by payop liegt 2026 in Halle 5.1 , im hinteren Bereich des Untergeschosses, direkt neben der neuen Artist Area. Dazu gibt es eine eigene Cosplay Stage mit Bühnenprogramm über die gesamte Messe. Highlight ist in diesem Jahr auch wieder der gamescom cosplay contest 2026 , dessen Finale am Samstag um 17:00 Uhr in Halle 1 steigt:

bis 3. August, 24:00 Uhr - Bewerbungsfrist über das offizielle Online-Tool

11. August - Benachrichtigung der 30 Finalist:innen

11.–28. August - Online-Voting „Fan Favorite Online"

29. August, ab 11:00 Uhr - Pre-Judging (Handwerksbewertung)

29. August, 17:00 Uhr - Finalshow

Cosplay spielt auch auf der gamescom 2026 eine wichtige Rolle © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Teilnahmebedingungen: mindestens 18 Jahre alt, Kostüm zu mindestens 80 Prozent selbst gefertigt, Bühnenperformance maximal eine Minute. Sprache und Musik müssen als eine einzige MP3 eingereicht werden.

Kategorien: Best Costume (Platz 1–3), Best Dress / Needle Work, Best Armor, Best Make-up / Wig, Fan Favorite Live und Fan Favorite Online.

Preisgeld: 6.000 Euro insgesamt für Best Costume – 3.000 € für Platz 1, 2.000 € für Platz 2, 1.000 € für Platz 3. Presenting Partner ist essence.

Die Cosplay-Regeln im Detail

Die Koelnmesse hat verbindliche Kostümgestaltungsregeln veröffentlicht. Wer sie ignoriert, bleibt außen vor oder muss seine Requisiten abgeben. Das Wichtigste:

Erlaubt ist:

Fursuits, Morphsuits und Zentais

Kontaktlinsen aller Art

Metall-Rüstungsteile, wenn sie fest am Körper befestigt sind

handelsübliche Gehstöcke, Regenschirme, Musikinstrumente

nicht abfärbendes Make-up, Farbe, Glitzer

Maximale Maße:

Röcke und Kleider: max. 2 m Durchmesser

Schleppen und Schwänze: max. 1 m ab Fußende

feststehende Flügel: je Flügel max. 1 m, insgesamt max. 2 m

Gesamthöhe inklusive Flügel und Krone: max. 2,50 m

Stacheln an Armbändern: max. 5 cm und stumpf

Bei sperrigen Kostümen aus harten Materialien (große Rüstungen, Plattenrüstungen, Flügel, Roboter, Ganzkörper-Pelzkostüme) musst du mindestens eine Begleitperson dabei haben.

Nicht erlaubt:

scharfe Ecken und Kanten

Symbole, die unter § 86a StGB fallen

zu freizügige Kostüme – Brustbereich, Gesäß und Intimbereich müssen für alle Geschlechter vollständig bedeckt sein

Kostüme, die Bevölkerungsgruppen, Kulturen oder Ethnien diskriminieren

Uniformen des Ersten und Zweiten Weltkriegs

Uniformen, Embleme und Flaggen von Organisationen, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind – ausdrücklich auch in comicbezogener oder satirischer Darstellung

Waffenattrappen (erlaubt):

weiche, abgestumpfte, biegsame Nachbildungen aus Holzkern, Pappe, Kunststoff, Schaumstoff oder Thermoplast bis 1,50 m Länge

alle Spitzen aus nachgiebigem Material; bei 3D-Druck müssen sämtliche Spitzen abgerundet sein

Gehstöcke und Stäbe bis 2 m Gesamtlänge

Schilde bis 80 cm Durchmesser

Bögen ohne Sehne bis 1,50 m, Köcher nur mit Pfeilattrappen

NERF Guns inklusive Schaumstoff-Munition

Waffenattrappen (nicht erlaubt):

alle Waffen aus Metall, egal ob scharf oder stumpf

Waffen aus hartem Holz, Bokken, Baseball- und Golfschläger

Wurfsterne, Nunchakus, Springmesser, Butterflymesser, Schlagringe

funktionsfähige Bögen, Armbrüste, Schleudern, Softair, Paintball, Druckluftwaffen

echte Waffen, Munition und Anscheinswaffen jeder Art

Pyrotechnik, Chemikalien, Pfefferspray

Laserpointer, Drohnen, Nebelmaschinen, Kettensägen

Skateboards, Inlineskates, Roller, Stelzen, Bollerwagen – auch wenn sie nicht zum Kostüm gehören

Cosplay überprüfen lassen

Von Donnerstag bis Sonntag jeweils 09:00 bis 19:00 Uhr an Eingang Nord, Eingang Ost und Eingang Halle 11.1. Genehmigte Requisiten bekommen ein farbiges Siegel und gelten damit als registriert. Nicht gekennzeichnete Requisiten musst du sofort vorzeigen. Verbotene Gegenstände werden gegen Gebühr eingelagert und nach Messeschluss zurückgegeben. Die Entscheidung des Sicherheitspersonals ist endgültig.

Und noch was: Showkämpfe sind ausschließlich auf der Bühne im Rahmen offizieller Programmpunkte erlaubt. Für Schäden durch deine Requisiten haftest du selbst. Die vollständigen Regeln findest du als PDF auf gamescom.global .

15 FAQ: Die häufigsten Fragen zur gamescom 2026

gamescom 2026 FAQ Wann findet die gamescom 2026 statt? Vom 26. bis 30. August 2026 in Köln. Die Opening Night Live läuft bereits am Dienstag, 25. August, um 20 Uhr. Was kostet ein Ticket für die gamescom 2026? Ein Tagesticket kostet 31,50 Euro (Donnerstag, Freitag, Sonntag) beziehungsweise 41 Euro am Samstag. Ermäßigt zahlst du 22,50 beziehungsweise 32 Euro, die Abendkarte ab 16 Uhr kostet 10,50 beziehungsweise 13 Euro. Die Wildcard für den Mittwoch liegt bei 65,50 Euro. Kann ich Tickets vor Ort kaufen? Nein. Tickets gibt es ausschließlich online über gamescom.global. Ist der ÖPNV im Ticket enthalten? Ja, ein Fahrausweis für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (2. Klasse) ist inklusive. Er wird separat als PDF zugestellt und gilt nur mit Lichtbildausweis. Welcher Tag ist am wenigsten voll? Donnerstag und Sonntag. Der Samstag ist der teuerste und vollste Tag der Messe. Ist Sony PlayStation 2026 dabei? Nein. Sony Interactive hatte zuletzt 2019 einen eigenen Stand in Köln. Nintendo und Microsoft Xbox sind dagegen vertreten. Wo finde ich Nintendo? In Halle 9, direkt am Halleneingang zum Boulevard. Das Spiele-Line-up wird traditionell erst kurz vor der Messe bekanntgegeben. Wie treffe ich YouTuber auf der gamescom? In der Signing Area in Halle 11.2, Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Du brauchst zwingend einen QR-Code, den du erst am Besuchstag und frühestens zwei Stunden vor dem Meet & Greet buchen kannst – maximal drei Slots pro Tag. Darf ich eigenes Essen mitbringen? Ja, ohne Einschränkung bei Art, Menge oder Behälter – sogar Glasflaschen sind erlaubt. Ab welchem Alter darf ich auf die gamescom? Kinder unter 4 Jahren dürfen nicht auf die Messe, auch nicht in Elternbegleitung. Zwischen 4 und 12 Jahren brauchst du eine erwachsene Begleitperson, ab 12 darfst du allein rein. Für USK-16- und USK-18-Bereiche brauchst du ein Altersbändchen und einen Lichtbildausweis. Wo kann ich die gamescom 2026 im Livestream sehen? Auf den offiziellen gamescom-Kanälen bei YouTube und Twitch sowie über gamescom now. Gronkh ist offizieller Co-Streamer der Opening Night Live. Was ist das gamescom city festival? Ein kostenloses Open-Air-Festival am 29. und 30. August in der Kölner Innenstadt mit zwei Bühnen am Friesenplatz und Rudolfplatz. Ein Messeticket brauchst du dafür nicht.