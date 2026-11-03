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Ko su najbolji slobodni igrači u FC 27 Career Mode?
Planiraš da složiš brutalnu ekipu, a budžet ti je tanak? Evo najboljih slobodnih igrača koje možeš pokupiš džaba u FC 27 Career Mode, od skrivenih dragulja do onih koji odmah prave razliku na terenu.
EA FC 27 Career Mode ti daje priliku da preuzmeš bilo koji klub i odvedeš ga na krov svijeta. Bez obzira da li mali klub guraš u viši rang ili vraćaš starog velikana na evropsku scenu, trebaće ti taktika, dobra mreža skauta i nos za ulov u prelaznom roku. Slobodni igrači su tu čista perverzija – dovodiš ozbiljan kvalitet i iskustvo bez davanja marke obeštećenja!
Dok se slobodni igrači kasnije u karijeri mijenjaju od sejva do sejva, u ljetnom prelaznom roku prve sezone svima su potpuno isti. Da bismo ti olakšali izbor, ova lista je složena na osnovu njihovog trenutnog rejtinga, potencijala i onoga koliko daju na terenu u odnosu na platu koju traže.
01
Memphis Depay
- Pozicija: ST
- OVR: 80
- POT: 85
- Godine: 32
Iako već ima 32 godine, Memphis Depay je i dalje jedno od najzvučnijih imena na listi slobodnih igrača u EA FC 27. I dalje ima brutalne napadačke statse koji mogu dobro doći ekipi na skoro svakom nivou.
Može da pokrije cijelu navijačku liniju—ovaj, navalu! Sa svojim skill move-ovima od pet zvjezdica i slabijom nogom od tri, i dalje je strašan i nezgodan igrač protiv kojeg defanzivci ne žele da igraju.
Iako polako prividno privodi karijeru kraju, sa 80 OVR i potencijalom da ide do 85, ima još gasa u njemu. Kad na to dodaš platu koja je skroz korektna za srednje i veće klubove, Depay je vrhunska opcija ako ti treba iskusan napadač, a da ne moraš da platiš obeštećenje.
02
Giorgian De Arrascaeta
- Pozicija: CAM
- OVR: 83
- POT: 83
- Godine: 32
De Arrascaeta je klasični maestro sa loptom u nogama. Zbog dodavanja, driblinga i brzine je brutalan izbor za krilo ili ofanzivnog veznog koji diktira tempo igre i vrti napade kako hoće. Plus, slabija noga od četiri zvjezdice ga čini itekako nepredvidivim i opasnim bilo da dijeli pasove ili završava akcije.
Jedina mana je što je De Arrascaeta već udario u plafon svog potencijala. Ali, sve dok si zadovoljan njegovim statsima u trenutku kad ga dovodiš, i dalje je vrhunska opcija da zakrpiš i pojačaš napad.
03
Angel Yondjo Matah
- Pozicija: ST
- OVR: 60
- POT: 74
- Godine: 19
Yondjo Matah je mlad napadač sa brdom potencijala. Iako je na početku malo sirov i nedovršen, ima ispred sebe pregršt godina da se razvije i gura ka svom potencijalu uz redovnu minutažu i pravu podršku s klupe.
Uz to, plata mu je smiješno mala, što ga čini savršenim za karijere u nižim ligama, ili za veće klubove ako furaš "moneyball" fazon i želiš da napraviš pare ni iz čega. Pokupiš ga džaba, izguraš ga da raste i dostigne svoj potencijal, pa ga uvališ nekome za masne pare — ili ga ostaviš da ti nosi napad i rešeta mreže. Temelji za vrhunskog špica su tu, sa solidnim ubrzanjem, brzinom trka, pozicioniranjem i završnicom.
04
David Alaba
- Pozicija: CB
- OVR: 80
- POT: 87
- Godine: 34
Još jedno od zvučnijih imena sa ove liste, Alaba možda nije najbrži štoper na svijetu, ali ga brutalna statistika u svim drugim segmentima vade itekako. I dalje je oštar u duelu, ima snagu, a pas-igra i pregled terena su mu takvi da iz odbrane može da otvara napade kao play-maker.
Iako ima 34 godine, njegov potencijal od 87 mu daje dosta prostora da napreduje u odnosu na trenutni OVR. Trebaće mu vjerovatno dosta minuta na terenu da to izvadi, ali s obzirom na to da mu je plata relativno mala, itekako je zanimljiva opcija za ekipe koje traže iskusnog štopera bez trošenja budžeta.
05
Lucas Paquetá
- Pozicija: CAM
- OVR: 79
- POT: 82
- Godine: 29
Lucas Paquetá je jedan od najboljih slobodnjaka koje možeš da upecaš u FC 27 Career Mode, i to s razlogom. Kao prvo, ima 29 godina, što znači da je u najboljim godinama i da može da odradi nekoliko vrhunskih sezona bez problema. Kao drugo, potencijal mu je mrvicu iznad trenutnog rejtinga, a povrh svega je polivalentan igrač – možeš da ga gurneš na bilo koje krilo, u špic ili na poziciju ofanzivnog veznog (CAM), i svugdje će da isporuči.
To ga čini vrhunskom opcijom za rotaciju ili univerzalcem koji može da uskoči i pokrpi bilo koju poziciju kad ti se ofanzivci povrijede. Brzina mu jeste malo slabija tačka, ali ako iskoristiš njegovo pet zvjezdica majstorsko baratanje loptom i slabiju nogu od četiri zvjezdice, te ga okružiš brzim igračima, biće strašno pojačanje za tvoj tim.
06
Hugo Souza
- Pozicija: GK
- OVR: 78
- POT: 83
- Godine: 27
Jedini golman na našoj listi je ujedno i jedan od mlađih likova. Sa svojih 1,98 metara visine, prava je skalamerija na golu i pakao za protivničke napadače. Početne golmanske ocjene su mu sasvim korektne, ali ako uspije da iskoristi svoj puni potencijal, može da izraste u čuvara mreže rame uz rame sa onima koji brane u najjačim evropskim klubovima.
Uz to, traži smiješno malu platu, što ga čini zicer pojačanjem za ekipe koje grizu za ulazak u viši rang i kojima treba pouzdana hobotnica među stativama.
07
Luiz Henrique
- Pozicija: RM
- OVR: 78
- POT: 81
- Godine: 25
Luiz Henrique je opasan krilni igrač za sve koji hoće čistu brzinu, vrhunski dribling i dozu onog pravog brazilskog šarma na terenu. Sa četiri zvjezdice za skill moveove, slabijom nogom od četiri zvjezdice, 86 za dribling, 89 za ubrzanje i 87 za sprint brzinu, ima sve sastojke da bude zacementiran starter u svakom klubu — osim možda u onim par najjačih evropskih ajkula.
Uz redovnu minutažu i pravu sredinu, njegov potencijal od 81 je skroz dostignut. Zbog toga je vrhunski džoker s klupe kad se protivnici umore, čak i ako sklapaš ekipu koja napada šampionsku titulu.
08
Toni Fruk
- Pozicija: CAM
- OVR: 79
- POT: 84
- Godine: 25
25-godišnji Hrvat je bez dileme jedan od najjačih slobodnjaka ako hoćeš da pokupiš jeftine igrače oko kojih ćeš graditi ekipu za godine koje dolaze. Ne samo da je u najboljim godinama i da ima još brdo fudbala u nogama, nego su mu i bazni statsi vrhunski, bez nekih klasičnih rupa u igri — jedino što je malo tanji na snazi i u startu/duelu.
Ali kad ga gurneš na njegovu prirodnu poziciju ofanzivnog veznog (CAM), dobijaš igračinu koja može da predribla koga hoće, ostavi sporije štopere u prašini i rutinski pospremi loptu iza leđa golmanu. Plus, sa potencijalom od 84, ima prostora da izraste u glavnu kariku i lidera navale u nekom stabilnom srednjoškolcu ili ambicioznom klubu srednje klase.
09
James Rodríguez
- Pozicija: CAM
- OVR: 80
- POT: 88
- Godine: 35
James Rodríguez i dalje ima veoma dobar šut, pas i dribling, što ga čini skroz korektnim izborom za poziciju CAM-a ili centralnog veznog. Jeste da u igri piše da može da pokrije i desno krilo (RW), ali sa brzinom od 52 i sprintom 48, nema šanse da pobjegne bržim bekovima i štoperima.
Ipak, njegova ocjena potencijala od 88 zvuči nestvarno visoko za lika od 35 godina. Hoće li igrati dovoljno dugo da dohvati taj vrhunski nivo prije nego što okači kopačke o klin, to je već misterija, ali njegovi trenutni statsi ga već sada čine brutalnim pojačanjem. Taman i da ne dogura do maksimuma, vrhunska je opcija za ekipe iz nižih rangova ili za čupanje iz zone ispadanja u jačim ligama ako zagusti.
10
José Manuel López
- Pozicija: ST
- OVR:79
- POT: 82
- Godine: 25
José Manuel López je klasičan "target man" i robusni centarfor. Sa svojih 1,88 metara visine, skokom od 87 i preciznošću udarca glavom na 87, prava je opasnost i magnet za svaku loptu ubačenu u šesnaesterac. Pored toga, ima sve fore i atribute pravog golgetera — pozicioniranje mu je na 81, a završnica na 83, tako da ne prašta kad se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Sa svojih 25 godina, ovaj špic ima savršene godine da raste zajedno sa ekipom i izraste u opasnog egzekutora čim mu ocjena skoči na onaj potencijal od 82.