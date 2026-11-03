Ko su najbolji slobodni igrači u FC 27 Career Mode?

EA FC 27 Career Mode ti daje priliku da preuzmeš bilo koji klub i odvedeš ga na krov svijeta. Bez obzira da li mali klub guraš u viši rang ili vraćaš starog velikana na evropsku scenu, trebaće ti taktika, dobra mreža skauta i nos za ulov u prelaznom roku. Slobodni igrači su tu čista perverzija – dovodiš ozbiljan kvalitet i iskustvo bez davanja marke obeštećenja!

Dok se slobodni igrači kasnije u karijeri mijenjaju od sejva do sejva, u ljetnom prelaznom roku prve sezone svima su potpuno isti. Da bismo ti olakšali izbor, ova lista je složena na osnovu njihovog trenutnog rejtinga, potencijala i onoga koliko daju na terenu u odnosu na platu koju traže.

01 Memphis Depay

Memphis Depay © EA Sports

Pozicija : ST

OVR : 80

POT : 85

Godine : 32

Iako već ima 32 godine, Memphis Depay je i dalje jedno od najzvučnijih imena na listi slobodnih igrača u EA FC 27. I dalje ima brutalne napadačke statse koji mogu dobro doći ekipi na skoro svakom nivou.

Može da pokrije cijelu navijačku liniju—ovaj, navalu! Sa svojim skill move-ovima od pet zvjezdica i slabijom nogom od tri, i dalje je strašan i nezgodan igrač protiv kojeg defanzivci ne žele da igraju.

Iako polako prividno privodi karijeru kraju, sa 80 OVR i potencijalom da ide do 85, ima još gasa u njemu. Kad na to dodaš platu koja je skroz korektna za srednje i veće klubove, Depay je vrhunska opcija ako ti treba iskusan napadač, a da ne moraš da platiš obeštećenje.

02 Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta © EA Sports

Pozicija : CAM

OVR : 83

POT : 83

Godine : 32

De Arrascaeta je klasični maestro sa loptom u nogama. Zbog dodavanja, driblinga i brzine je brutalan izbor za krilo ili ofanzivnog veznog koji diktira tempo igre i vrti napade kako hoće. Plus, slabija noga od četiri zvjezdice ga čini itekako nepredvidivim i opasnim bilo da dijeli pasove ili završava akcije.

Jedina mana je što je De Arrascaeta već udario u plafon svog potencijala. Ali, sve dok si zadovoljan njegovim statsima u trenutku kad ga dovodiš, i dalje je vrhunska opcija da zakrpiš i pojačaš napad.

03 Angel Yondjo Matah

Angel Yondjo Matah © EA Sports

Pozicija : ST

OVR : 60

POT : 74

Godine : 19

Yondjo Matah je mlad napadač sa brdom potencijala. Iako je na početku malo sirov i nedovršen, ima ispred sebe pregršt godina da se razvije i gura ka svom potencijalu uz redovnu minutažu i pravu podršku s klupe.

Uz to, plata mu je smiješno mala, što ga čini savršenim za karijere u nižim ligama, ili za veće klubove ako furaš "moneyball" fazon i želiš da napraviš pare ni iz čega. Pokupiš ga džaba, izguraš ga da raste i dostigne svoj potencijal, pa ga uvališ nekome za masne pare — ili ga ostaviš da ti nosi napad i rešeta mreže. Temelji za vrhunskog špica su tu, sa solidnim ubrzanjem, brzinom trka, pozicioniranjem i završnicom.

04 David Alaba

David Alaba © EA Sports

Pozicija : CB

OVR : 80

POT : 87

Godine : 34

Još jedno od zvučnijih imena sa ove liste, Alaba možda nije najbrži štoper na svijetu, ali ga brutalna statistika u svim drugim segmentima vade itekako. I dalje je oštar u duelu, ima snagu, a pas-igra i pregled terena su mu takvi da iz odbrane može da otvara napade kao play-maker.

Iako ima 34 godine, njegov potencijal od 87 mu daje dosta prostora da napreduje u odnosu na trenutni OVR. Trebaće mu vjerovatno dosta minuta na terenu da to izvadi, ali s obzirom na to da mu je plata relativno mala, itekako je zanimljiva opcija za ekipe koje traže iskusnog štopera bez trošenja budžeta.

05 Lucas Paquetá

Lucas Paquetá © EA Sports

Pozicija : CAM

OVR : 79

POT : 82

Godine : 29

Lucas Paquetá je jedan od najboljih slobodnjaka koje možeš da upecaš u FC 27 Career Mode, i to s razlogom. Kao prvo, ima 29 godina, što znači da je u najboljim godinama i da može da odradi nekoliko vrhunskih sezona bez problema. Kao drugo, potencijal mu je mrvicu iznad trenutnog rejtinga, a povrh svega je polivalentan igrač – možeš da ga gurneš na bilo koje krilo, u špic ili na poziciju ofanzivnog veznog (CAM), i svugdje će da isporuči.

To ga čini vrhunskom opcijom za rotaciju ili univerzalcem koji može da uskoči i pokrpi bilo koju poziciju kad ti se ofanzivci povrijede. Brzina mu jeste malo slabija tačka, ali ako iskoristiš njegovo pet zvjezdica majstorsko baratanje loptom i slabiju nogu od četiri zvjezdice, te ga okružiš brzim igračima, biće strašno pojačanje za tvoj tim.

06 Hugo Souza

Hugo Souza © EA Sports

Pozicija : GK

OVR : 78

POT : 83

Godine : 27

Jedini golman na našoj listi je ujedno i jedan od mlađih likova. Sa svojih 1,98 metara visine, prava je skalamerija na golu i pakao za protivničke napadače. Početne golmanske ocjene su mu sasvim korektne, ali ako uspije da iskoristi svoj puni potencijal, može da izraste u čuvara mreže rame uz rame sa onima koji brane u najjačim evropskim klubovima.

Uz to, traži smiješno malu platu, što ga čini zicer pojačanjem za ekipe koje grizu za ulazak u viši rang i kojima treba pouzdana hobotnica među stativama.

07 Luiz Henrique

Luiz Henrique © EA Sports

Pozicija : RM

OVR : 78

POT : 81

Godine : 25

Luiz Henrique je opasan krilni igrač za sve koji hoće čistu brzinu, vrhunski dribling i dozu onog pravog brazilskog šarma na terenu. Sa četiri zvjezdice za skill moveove, slabijom nogom od četiri zvjezdice, 86 za dribling, 89 za ubrzanje i 87 za sprint brzinu, ima sve sastojke da bude zacementiran starter u svakom klubu — osim možda u onim par najjačih evropskih ajkula.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Uz redovnu minutažu i pravu sredinu, njegov potencijal od 81 je skroz dostignut. Zbog toga je vrhunski džoker s klupe kad se protivnici umore, čak i ako sklapaš ekipu koja napada šampionsku titulu.

08 Toni Fruk

Toni Fruk © EA Sports

Pozicija : CAM

OVR : 79

POT : 84

Godine : 25

25-godišnji Hrvat je bez dileme jedan od najjačih slobodnjaka ako hoćeš da pokupiš jeftine igrače oko kojih ćeš graditi ekipu za godine koje dolaze. Ne samo da je u najboljim godinama i da ima još brdo fudbala u nogama, nego su mu i bazni statsi vrhunski, bez nekih klasičnih rupa u igri — jedino što je malo tanji na snazi i u startu/duelu.

Ali kad ga gurneš na njegovu prirodnu poziciju ofanzivnog veznog (CAM), dobijaš igračinu koja može da predribla koga hoće, ostavi sporije štopere u prašini i rutinski pospremi loptu iza leđa golmanu. Plus, sa potencijalom od 84, ima prostora da izraste u glavnu kariku i lidera navale u nekom stabilnom srednjoškolcu ili ambicioznom klubu srednje klase.

09 James Rodríguez

James Rodríguez © EA Sports

Pozicija : CAM

OVR : 80

POT : 88

Godine : 35

James Rodríguez i dalje ima veoma dobar šut, pas i dribling, što ga čini skroz korektnim izborom za poziciju CAM-a ili centralnog veznog. Jeste da u igri piše da može da pokrije i desno krilo (RW), ali sa brzinom od 52 i sprintom 48, nema šanse da pobjegne bržim bekovima i štoperima.

Ipak, njegova ocjena potencijala od 88 zvuči nestvarno visoko za lika od 35 godina. Hoće li igrati dovoljno dugo da dohvati taj vrhunski nivo prije nego što okači kopačke o klin, to je već misterija, ali njegovi trenutni statsi ga već sada čine brutalnim pojačanjem. Taman i da ne dogura do maksimuma, vrhunska je opcija za ekipe iz nižih rangova ili za čupanje iz zone ispadanja u jačim ligama ako zagusti.

10 José Manuel López

José Manuel López © EA Sports

Pozicija : ST

OVR :79

POT : 82

Godine : 25

José Manuel López je klasičan "target man" i robusni centarfor. Sa svojih 1,88 metara visine, skokom od 87 i preciznošću udarca glavom na 87, prava je opasnost i magnet za svaku loptu ubačenu u šesnaesterac. Pored toga, ima sve fore i atribute pravog golgetera — pozicioniranje mu je na 81, a završnica na 83, tako da ne prašta kad se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Sa svojih 25 godina, ovaj špic ima savršene godine da raste zajedno sa ekipom i izraste u opasnog egzekutora čim mu ocjena skoči na onaj potencijal od 82.