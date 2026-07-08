Apex Legends startet neues Cyberpunk-Event: Alle Infos & Details

Die Outlands wurden gehack: Das Battle-Royale-Game Apex Legends tut sich mit CD PROJEKT RED zusammen und holt Cyberpunk 2077 direkt in die Arena. Was dich beim Apex Legends x Cyberpunk-Event erwartet, erfährst du hier.

01 Release: Wann startet das Event?

Apex Legends und Cyberpunk kollidieren im neuen Event. © EA

Das Apex Legends x Cyberpunk-Event ist Teil von Season 29 "Overclocked" und geht am 14. Juli live. Val Ayer, IP Product Lead bei Respawn, betont, wie viele Gemeinsamkeiten Apex Legends und Cyberpunk 2077 bei der Gestaltung ihrer Spielwelten teilen. Auch CDPR zeigt sich begeistert. Patrick Mills, Franchise Content Strategy Lead bei CD PROJEKT RED, hebt hervor, wie viel Sorgfalt beide Teams in die Umsetzung der Cyberpunk-Welt ins Apex-Universum gesteckt haben.

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02

Ein Map-Update steht im Fokus des neuen Events. E-District bringt Night City direkt in die Outlands. Neonhelle Skyboxes, holografische Kois, die durch den Himmel gleiten und flackernde Werbetafeln prägen das neue Setting.

E-District bekommt einen neuen Anstrich © EA Die neue Map-Variante zeigt sich deutlich düsterer © EA

Eduardo Agostini, World Director bei Respawn, erklärt, dass E-District schon immer von Cyberpunks Night City inspiriert war. Mit der Nachtversion schließt sich für ihn der Kreis: Von der Arasaka-Citadel-Übernahme der Energy Bank bis zum Lichtermeer am Neon Square soll die Liebe zum Detail in jeder Ecke der Map spürbar sein.

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03 Wildcard Event: Neue Cyberware-Mods

Das Apex Legends x Cyberpunk-Event bringt zudem ein neues In-Game-Event mit sich. Im Wildcard-Modus tauchen zwei neue Cyberware-Mods auf, die dein Movement und deine Kampfstärke grundlegend verändern.

Apex Legends und Cyberpunk harmonieren hervorragend. © EA

Der Sandevistan ist auf Speed ausgelegt: Du kannst blitzschnell in jede Richtung dashen und zwei Dashes hintereinander ausführen, bevor du wieder Boden berührst. Perfekt, um Gaps zu schließen oder brenzligen Situationen zu entkommen.

Die Blackwall Breach schickt dich kurzzeitig ins Netz, um dich neu zu positionieren. Kehrst du zurück, löst du einen disruptiven Blast aus, der Schilde von Gegner:innen in der Nähe zerstört.

Jesse Medellin, Lead Technical Designer bei Respawn, verrät, dass beide Mods bewusst als Hommage an David und Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners designt wurden. Der Sandevistan spiegelt Davids Speed als Edgerunner wider, während die Blackwall Breach die zerstörerische Kraft einer Netrunnerin wie Lucy einfängt.

04 Neue Spielmechanik: Cyberpsychose

Der Clou: Wer Cyberware nutzt, füllt gleichzeitig seine Cyberware Capacity . Ist das Limit erreicht, gehst du in den Zustand der Cyberpsychose über. Höherer Movement Speed und mehr Nahkampfschaden, dafür aber keine Waffen, keine Fähigkeiten, keine Schilde und keine Ordnance mehr.

Um wieder klar zu kommen, helfen Immunoblocker-Syringes, die über die Map verteilt sind oder Immunoblocker-Caches, die dein Meter komplett zurücksetzen.

Laut Jesse Medellin war die Cyberpsychose von Anfang an ein Kernbestandteil der Cyberware-Mechanik. Sie soll den Preis abbilden, den diese Verbesserungen fordern: die überwältigende Kraft eines Juggernauts einerseits, die Verwundbarkeit durch Kontrollverlust andererseits.

05 Neue Mythic mit Attitüde: Die Skippy

Mit Skippy , der neuen Mythic-Version der Alternator, bekommt Apex Legends erstmals eine Waffe, die komplett um einen bestehenden Charakter herum gebaut wurde. Du aktivierst entweder den Modus "Puppy Loving Pacifist" oder "Stone Cold Killer" und Skippy kommentiert dein Verhalten entsprechend . Über Exotic Shards schaltest du neue Visuals, Ordnance-Skins und Knock-Effekte frei. Und da dachten wir, sprechende Waffen gibt's nur in High on Life 2 .

Die Alternator bekommt eine neue Mythic-Variante © EA

Alisa Rastorgueva, Art Director bei Respawn, beschreibt Skippy als eine der bisher aufwendigsten Companion-Erfahrungen, die das Team je in eine Mythic-Waffe eingebaut hat. Verhalten und Voice-Lines wurden gezielt auf die Animationen der Waffe abgestimmt.

06 Neue Skins und Rewards: Das erwartet dich im Shop

Über die Event-Währung Eddies winken im Reward Shop während des Events zahlreiche neue Belohnungen. Darunter unter anderem eine Arasaka Epic Valkyrie Skin und ein Kang-Tao Epic Mirage Skin. Dazu kommen 8 Legend Skins für Axle, Sparrow, Lifeline, Crypto, Rampart, Loba, Ash und Gibraltar sowie 8 Weapon Skins für Wingman, Charge Rifle, Mastiff, L-STAR, P2020, RE-45, R-301 und Kraber.

Insbesondere der neue Lifeline-Skin ist ein echtes Highlight für Fans. © EA

Alisa Rastorgueva erklärt, dass die Legend-Skin-Pairings mit Cyberpunk-2077- und Edgerunners-Charakteren bewusst gewählt wurden, um sowohl optische als auch charakterliche Parallelen zu schaffen. Die Weapon Skins folgen derselben Logik und sind visuell auf den jeweiligen Legend Skin abgestimmt.

Das Apex Legends x Cyberpunk-Event startet am 14. Juli und bringt mit E-District Night, neuen Cyberware-Mods und Skippy einiges an frischem Content in die Outlands. Bis dahin heißt es: Chrome up und bereit machen für Night City.