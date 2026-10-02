Die 11 besten Nintendo Switch 2 Spiele in 2026

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Die Nintendo Switch 2 ist seit Juni 2025 auf dem Markt und die Spielebibliothek wächst fast im Wochentakt. Zwischen Nintendo-Hits, starken Third-Party-Ports und Indie-Perlen verliert man schnell den Überblick. Wir stellen dir die 11 besten Nintendo Switch 2 Spiele im Jahr 2026 vor (Stand: Oktober 2026).

01 Donkey Kong Bananza

Genre: 3D-Jump'n'Run, Action-Adventure

Spielerzahl: 1 bis 2 Spieler (Koop)

Release: 17. Juli 2025

Affenstark: Donkey Kong Bananza bietet zerstörbare Umgebungen © Nintendo

Donkey Kong Bananza holt das legendäre Affen-Franchise mit brachialer Wucht in die dritte Dimension und liefert pure Zerstörungsfreude, bei der jede Aktion am Controller richtig reinkickt.

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Das Gameplay erfindet das klassische Genre der Plattformer völlig neu. Zusammen mit Begleiterin Pauline prügelt sich Donkey Kong durch weitläufige unterirdische Welten und Höhlensysteme. Das Besondere daran ist die fast grenzenlose Zerstörbarkeit der Umgebung: Wände lassen sich einreißen, Gesteinsbrocken herausbrechen und als Wurfgeschosse zweckentfremden, um neue Wege freizulegen.

Optisch zeigt der Titel eindrucksvoll, was die neue Hardware leisten kann. Von feinen Fellanimationen bis hin zu gewaltigen Partikeleffekten bei Einstürzen läuft das Abenteuer butterweich. Dank des clever integrierten lokalen Koop-Modus ist Donkey Kong Bananza sowohl für Solisten als auch für gemeinsame Abende das absolute Must-Play.

02 Fire Emblem: Fortune's Weave

Genre: Taktik-RPG

Spielerzahl: 1 Spieler

Release: 17. September 2026

Fire Emblem: Fortune's Weave ist ein grandiodses Taktik-RPG © Nintendo

Fire Emblem Fortune's Weave liefert packende rundenbasierte Strategie, folgenschwere Entscheidungen und eine epische Storyline voller politischer Intrigen.

Auf weitläufigen 3D-Schlachtfeldern dirigierst du deine Einheiten mit taktischer Weitsicht. Das Spiel verzahnt das klassische Waffendreieck mit neuen Mechaniken rund um Schicksalsfäden, mit denen du begrenzte Zeitfenster manipulieren oder taktische Vorteile erzwingen kannst. Zwischen den Gefechten vertiefst du die Bindungen deiner Truppenmitglieder und bestimmst über Bündnisse.

Dank cineastischer Kamerafahrten und aufwendig inszenierter Kampfanimationen setzt die Switch 2 das Taktik-Schwergewicht visuell imposant in Szene. Für Strategie-Fans führt an diesem Titel kein Weg vorbei.

03 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Genre: Open-World Action-Adventure

Spielerzahl: 1 Spieler

Release: 5. Juni 2025

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom © Nintendo

Das Meisterwerk entfaltet dank nativer 4K-Ausgabe am Fernseher und samtweichen 60 Bildern pro Sekunde endlich seine uneingeschränkte audiovisuelle Wucht.

Hyrule zeigt sich in dieser Version von seiner bisher beeindruckendsten Seite. Die gigantische Weite der Himmelsinseln, das vertraute Festland und die finstere Tiefe des Untergrunds verschmelzen ohne spürbare Ladezeiten. Bauwerke und absurde Konstruktionen, die du mit der Ultra-Hand-Fähigkeit zusammenschraubst, funktionieren selbst bei maximaler Komplexität ohne Einbrüche der Bildrate.

Zusätzlich sorgen fein abgestimmte haptische Effekte an den neuen Controllern für spürbares Feedback beim Bogenschießen, Klettern und Paragliden. Wer das Epos bisher verpasst hat oder es in Bestform erleben möchte, findet hier den ultimativen Einstieg.

04 Hollow Knight: Silksong

Genre: Metroidvania / Action-Adventure

Spielerzahl: 1 Spieler

Release: 4. September 2025

Knallhart, aber grandios: Hollow Knight: Silksong © Team Cherry

Hollow Knight: Silksong setzt dem Metroidvania-Genre die Krone auf, fordert deine Reflexe in anspruchsvollen Kämpfen heraus und belohnt jede Erkundung mit packender Atmosphäre. Doch Vorsicht: Dieses Game ist eine waschechte Herausforderung und beinhart. Aber das ist ja Nichts, was Genreveteranen nicht aus Castlevania und Co gewohnt sind,

In der Rolle der flinken Heldin Hornet durchstreifst du das verwunschene Königreich Pharloom. Im Vergleich zum Vorgänger liegt der Fokus deutlich stärker auf vertikaler Beweglichkeit, eleganten Akrobatik-Kombos und einem vielschichtigen Crafting-System für Fallen und Werkzeuge. Jeder neue Abschnitt stellt dein Können mit kniffligen Jump-and-Run-Passagen auf die Probe.

Dank des knackigen Displays und der latenzfreien Eingaben auf der Switch 2 steuerst du Hornet mit chirurgischer Präzision durch knallharte Boss-Begegnungen. Das handgezeichnete Design glänzt mit satten Farben und unheimlich dichter Klangkulisse.

05 Pokémon Pokopia

Genre: Life-Simulation / Adventure

Spielerzahl: 1 Spieler, Online-Koop für bis zu 4 Spieler

Release: 05. März 2026

Pokémon Pokopia © Nintendo

Pokémon Pokopia kombiniert das Sammeln der Kult-Taschenmonster mit entspannter Aufbau-Strategie und bietet dir dein ganz persönliches Pokémon-Paradies. Das perfekte Cozygame für Nintendo-Fans.

In dieser farbenfrohen Welt baust du gemeinsam mit wilden Pokémon eine florierende Inselgemeinschaft auf. Jedes Monster bringt individuelle Fähigkeiten mit, um Felder zu bestellen, Ressourcen zu sammeln oder neue Unterkünfte zu errichten. Es geht nicht um knallharte Arena-Kämpfe, sondern um das friedliche Zusammenleben und das Lösen spannender Insel-Geheimnisse.

Die malerische Spielwelt begeistert mit lebendigen Lichtstimmungen und detailreichen Tier-Animationen. Im Online-Koop kannst du Freunde auf deine Insel einladen, gemeinsam Werkzeuge herstellen oder seltene Begleiter tauschen.

06 Star Fox

Genre: Sci-Fi-Action

Spielerzahl: 1 bis 8 Spieler

Release: 25. Juni 2026

Star Fox ist das gelungene Remakes eines Genreklassikers © Nintendo

Als reinrassiges Remake des N64-Meilensteins Lylat Wars bringt Star Fox packende Raumschlachten mit modernen Features, dynamischen Routen und intensiven Multiplayer-Gefechten exklusiv auf die Nintendo Switch 2.

In der Rolle von Fox McCloud ziehst du gemeinsam mit deinem Team in den Kampf gegen Andross, um das Lylat-System Planet für Planet zu befreien. Das Gameplay serviert dir klassische Dogfights im Arwing, schwere Panzereinsätze im Landmaster und Tauchmissionen in der Blue-Marine. Deine gewählten Pfade und Missionsziele verändern den weiteren Verlauf der Reise dynamisch, während neue Zwischensequenzen und Besprechungen den legendären Piloten mehr Tiefe verleihen.

Für den schnellen Einstieg sorgt ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad, während der Herausforderungsmodus Profis mit harten Sonderzielen konfrontiert. Richtig rund geht es im 4-gegen-4-Schlachtmodus oder im Koop via GameShare: Dank USB-C-Kamera-Unterstützung kannst du deine eigene Mimik sogar in Echtzeit auf deinen Piloten-Avatar übertragen lassen.

07 Hades II

Genre: Roguelike Action-RPG

Spielerzahl: 1 Spieler

Release: 25. September 2025

Hades II ist eines der besten Rougelike-Spiele aller Zeiten © Supergiant Games

Der Mix aus rasantem Hack-and-Slash, mythologischer Tiefe und einem unverschämt motivierenden Belohnungssystem lässt dich den Controller nicht mehr aus der Hand legen und macht Hades II zu einem einzigartigen Erlebnis.

Als Melinoë, die unerschrockene Prinzessin der Unterwelt, ziehst du gegen den Titanen der Zeit ins Feld. Mit finsterer Hexenmagie, vielseitigen Waffen und den unberechenbaren Gaben der olympischen Götter gestaltest du jeden Versuch völlig neu. Scheitern gehört zum Fortschritt dazu, denn jeder Run treibt die vielschichtige Handlung spürbar voran.

Auf der Switch 2 brilliert Hades II mit gestochen scharfer 2D-Grafik und permanent flüssigen 60 Frames pro Sekunde. Egal ob unterwegs im Handheld-Betrieb oder stationär am großen Screen: Das blitzschnelle Ausweichen und Zaubern fühlt sich immer absolut griffig an.

08 Mario Kart World

Genre: Fun-Racer

Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler lokal, bis zu 24 Spieler online

Release: 5. Juni 2025

Ein Hauch von Formel 1 in Mario Kart World. © Nintendo

Mario Kart World erweitert den beliebten Fun-Racer um riesige Streckennetzwerke und sorgt mit gigantischen Online-Rennen für hitzige Duelle am laufenden Band.

Statt starrer Einzelfahrten navigierst du durch eine dynamisch verknüpfte Welt, in der sich Streckenabschnitte nahtlos aneinanderfügen. Wechselnde Wetterverhältnisse, unterschiedliche Tageszeiten und interaktive Fahrbahnelemente bringen frischen Wind in jeden Grand Prix, während das gewohnte Drift-Gefühl und die fiesen Items für den gewohnten Spaßfaktor bürgen.

Mit vollem Splitscreen für vier Leute auf der heimischen Couch oder in riesigen Lobbys gegen 23 Kontrahenten aus aller Welt bleibt Mario Kart World die unangefochtene Benchmark für Mehrspieler-Action.

Ist Neymar da Silva Santos Júnior wirklich der Boss in Mario Kart? Finde es in diesem Video heraus!

2 Min Der Boss in Mario Kart Neymar Jr. und seine Kumpel duellieren sich in Mario Kart auf der Nintendo Switch.

09 Splatoon Raiders

Genre: Koop-Action-Shooter / Extraction-PvE

Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler online und lokal

Release: 23. Juli 2026

Splatoon Raiders ist ein riesiger Spaß © Nintendo

Splatoon Raiders nimmt das bunte Farbspektakel und verpackt es in ein fesselndes Extraction-Koop-Abenteuer, bei dem Teamplay, Beutezüge und Nervenkitzel an oberster Stelle stehen.

Statt klassischer Revierkämpfe wagst du dich mit deiner Crew tief in das unwirtliche Ödland und verlassene Industriekomplexe vor. Ziel jeder Expedition ist es, wertvolle Ressourcen und seltene Ausrüstungs-Blaupausen zu bergen, während gefährliche Salmoniden-Horden und Banden das Terrain belagern. Wer zu gierig wird und den Abholpunkt verpasst, verliert den gesamten Einsatz.

Das Waffenarsenal reicht von schweren Farbwerfern bis hin zu cleveren Schilden und taktischen Gadgets, die präzise aufeinander abgestimmt sein wollen. Auf der Switch 2 glänzen die dynamischen Flüssigkeitseffekte der Tinte mit beeindruckender Physik, während flüssige Bildraten für perfekte Übersicht in hitzigen Gefechten sorgen.

10 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Genre: Open-World Action-RPG

Spielerzahl: 1 Spieler

Release: 5. Juni 2025

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Night City entfaltet seine düstere, neonbeleuchtete Faszination nun völlig kompromisslos im Handheld-Format und setzt einen neuen technischen Maßstab für unterwegs.

Als Söldner V tauchst du tief in den Großstadtdschungel ein, rüstest deinen Körper mit tödlicher Cyberware auf und entscheidest selbst über den Ausgang deiner Missionen. Das Gameplay verbindet wuchtige Shooter-Mechaniken, tiefgreifende Rollenspiel-Attribute und eine der dichtesten Storylines der jüngeren Spielegeschichte.

Auf der Switch 2 punktet Cyberpunk 2077 mit beeindruckender Weitsicht, lebendigen Straßenzügen und flüssigem Gunplay. Dieses Mammut-RPG inklusive Phantom Liberty jederzeit in der Tasche dabeizuhaben, zeigt eindrucksvoll, was moderne Konsolentechnik leisten kann.

11 Kirby Air Riders

Genre: Action-Rennspiel

Spielerzahl: 1 bis 4 Spieler lokal, bis zu 16 Spieler online

Release: 20. November 2025

Kirby Air Riders © Nintendo