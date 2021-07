Die 10 besten Android-Spiele

Android-Spiele sind der perfekte Zeitvertreib auf Bahnfahrten und Co. Mit unseren Spielempfehlungen wirst du dir wünschen, noch nicht am Ziel angekommen zu sein. Aber nicht nur in Bus und Bahn sind sie die ideale Unterhaltung. Auch auf dem Sofa dienen sie als Ersatz für Spielekonsole und PC.

Android-Spiele sind der perfekte Zeitvertreib auf Bahnfahrten und Co. Mit unseren Spielempfehlungen wirst du dir wünschen, noch nicht am Ziel angekommen zu sein. Aber nicht nur in Bus und Bahn sind sie die ideale Unterhaltung. Auch auf dem Sofa dienen sie als Ersatz für Spielekonsole und PC.

Android-Spiele sind der perfekte Zeitvertreib auf Bahnfahrten und Co. Mit unseren Spielempfehlungen wirst du dir wünschen, noch nicht am Ziel angekommen zu sein. Aber nicht nur in Bus und Bahn sind sie die ideale Unterhaltung. Auch auf dem Sofa dienen sie als Ersatz für Spielekonsole und PC.

Call of Duty Mobile: Alles, was du wissen musst!

gibt es natürlich auch im Play Store. Seit 2019 begeistert der Mobile-Shooter mit verschiedenen Modi wie 5 gegen 5 Team-Deathmatches und Battle Royale die Gamer-Massen. Und natürlich fehlt es in dem F2P-Titel auch nicht an zahlreichen Maps, Waffen und vielen weiteren Ausrüstungsgegenständen.

Das weltbekannte Shooter-Franchise Call of Duty gibt es natürlich auch im Play Store. Seit 2019 begeistert der Mobile-Shooter mit verschiedenen Modi wie 5 gegen 5 Team-Deathmatches und Battle Royale die Gamer-Massen. Und natürlich fehlt es in dem F2P-Titel auch nicht an zahlreichen Maps, Waffen und vielen weiteren Ausrüstungsgegenständen.

Das weltbekannte Shooter-Franchise Call of Duty gibt es natürlich auch im Play Store. Seit 2019 begeistert der Mobile-Shooter mit verschiedenen Modi wie 5 gegen 5 Team-Deathmatches und Battle Royale die Gamer-Massen. Und natürlich fehlt es in dem F2P-Titel auch nicht an zahlreichen Maps, Waffen und vielen weiteren Ausrüstungsgegenständen.

Wer gerne am virtuellen Gashahn dreht, der ist mit Dirt Bike Unchained genau an der richtigen Adresse. Mit

Wer gerne am virtuellen Gashahn dreht, der ist mit Dirt Bike Unchained genau an der richtigen Adresse. Mit Dirt Bikes über zahlreiche Trails heizen und sich mit anderen Fahrern zu messen klingt genauso spaßig, wie es ist.

Wer gerne am virtuellen Gashahn dreht, der ist mit Dirt Bike Unchained genau an der richtigen Adresse. Mit Dirt Bikes über zahlreiche Trails heizen und sich mit anderen Fahrern zu messen klingt genauso spaßig, wie es ist.