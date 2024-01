Vollgas voraus: Diese Rennspiel-Highlights erscheinen 2024

Sebastian "Rewinside" Meyer Rewinside begeistert als Content Creator Millionen von Menschen. Aber der gebürtige Kölner kann noch mehr. Hier erfahrt ihr all seine Talente.

Trail Out

Das Spielejahr 2023 war vollgepackt mit Highlights, egal in welchem Genre. Auch virtuelle Rennfahrer:innen und Fans kamen mit Titeln wie

In Trail Out darf nach Herzenslust verschrottet werden.

und will das Genre nun auch auf Konsolen wieder salonfähig machen.

Trail Out präsentiert sich als geistiger Nachfolger der FlatOut-Spiele

Auf dem PC erfreut sich das Crash-Rennspiel bereits seit 2022 enormer Beliebtheit (und mittlerweile auch sehr positiver Bewertungen), nun erscheint der Titel endlich auch für die aktuelle Konsolengeneration. In Trail Out stehen

Ihr klemmt euch hinter das Lenkrad leistungsstarker LMP2-, GTE- und der neuen Le Mans Hypercar-Rennwagen namhafter Hersteller und tretet auf ikonischen Kursen wie Monza, Spa-Francorchamps, Sebring, Bahrain, Portimao, Fuji und natürlich dem legendären Circuit de la Sarthe in Le Mans an.

will das Entwicklerteam für frischen Wind im Genre sorgen und kombiniert, der Name deutet bereits darauf hin, einen

Kart-Racer kennt ihr alle. Egal ob sie nun Mario Kart, Crash Team Racing oder irgendwie anders heißen. Mit Stampede Racing Royale will das Entwicklerteam für frischen Wind im Genre sorgen und kombiniert, der Name deutet bereits darauf hin, einen Fun-Racer mit Battle-Royale-Elementen .

60 Fahrerinnen und Fahrer sind gleichzeitig auf den kunterbunten Kursen unterwegs, was nicht halb so chaotisch klingt, wie es sich spielen dürfte. Natürlich dürfen dabei auch

60 Fahrerinnen und Fahrer sind gleichzeitig auf den kunterbunten Kursen unterwegs, was nicht halb so chaotisch klingt, wie es sich spielen dürfte. Natürlich dürfen dabei auch abwechslungsreiche Power-Ups nicht fehlen.

Ziel ist es, als letzter Teilnehmender über die Ziellinie zu rasen oder in den Stampede-Events als Sieger aus der Arena hervorzugehen. Versprochen werden zudem Seasons, Events und Herausforderungen, die die Rennen stetig verändern. Der Startschuss soll noch im Frühjahr 2024 im Early Access-Programm auf Steam erfolgen.

in die Herzen der Spieler:innen.

Horizon Chase und der Konsolen-Port mit dem Namenszusatz „Turbo“ spielten sich mit ikonischem Retro-Look und Old-School-Arcade-Gameplay in die Herzen der Spieler:innen.

Nachdem der erfolg- und umfangreiche Nachfolger Horizon Chase 2 bereits seit vergangenem Jahr auf Nintendo Switch und dem PC Gas gibt, kommen noch im Frühjahr 2024 auch die „großen“ Konsolen in den Genuss des Rennspiels, das an die Genre-Highlights der 1990er Jahre erinnert. Einen Online- und Splitscreen-Multiplayermodus wird’s natürlich ebenfalls geben.

darf natürlich auch in diesem Jahr das offizielle Game zur Motorrad-Weltmeisterschaft nicht fehlen. In der

F1 24 wird voraussichtlich erneut im Sommer 2024 an den Start rollen

starten beispielsweise in der Wüste von Nevada in einem Hovercraft.

enormer Beliebtheit. Sei es aufgrund des unerreichten Grades an Realismus, dem riesigen Umfang (der noch immer regelmäßig erweitert wird) oder der Modifizierbarkeit.

Auf das GT3-Spin-off Competizione lässt Entwickler Kunos Simulazioni in diesem Jahr endlich ein waschechtes Sequel folgen.

Auf das GT3-Spin-off Competizione lässt Entwickler Kunos Simulazioni in diesem Jahr endlich ein waschechtes Sequel folgen. Assetto Corsa 2 soll im Sommer 2024 erscheinen , einen konkreten Termin gibt es bislang jedoch ebenso wenig, wie Details darüber, welche Neuerungen euch erwarten.

– also ein Rennspiel, bei dem ihr nicht auf abgesteckten Pisten unterwegs seid, sondern unendlich lang im Stile von Action-Filmen der 70er und 80er Jahre durch die Gegend heizt.

Das Original #DRIVE war bereits ein hervorragender Endless-Driver – also ein Rennspiel, bei dem ihr nicht auf abgesteckten Pisten unterwegs seid, sondern unendlich lang im Stile von Action-Filmen der 70er und 80er Jahre durch die Gegend heizt.

dreht. Dabei gebt ihr im fiktiven Regierungsbezirk Holzberg und Fichtelheim Gas, während euer Co-Pilot euch in bestem Arnold Schwarzenegger-Englisch die Route vorgibt.

In diesem Jahr steht uns mit

In diesem Jahr steht uns mit #DRIVE Rally endlich der Quasi-Nachfolger ins Haus, bei dem sich alles um das Offroad-Racing der 1990er Jahre dreht. Dabei gebt ihr im fiktiven Regierungsbezirk Holzberg und Fichtelheim Gas, während euer Co-Pilot euch in bestem Arnold Schwarzenegger-Englisch die Route vorgibt.

, dessen Nachfolger möglicherweise auch schon in diesem Jahr um die Kurve driftet.

Der soziale Multiplayer spielt in TDU Solar Crown eine wichtige Rolle.

bereits 2022 erscheinen, nach mehreren Verschiebungen soll es im Jahr 2024 nun aber endlich so sein – nur wann genau wissen wir noch immer nicht.

Ursprünglich sollte das Underground-Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown bereits 2022 erscheinen, nach mehreren Verschiebungen soll es im Jahr 2024 nun aber endlich so sein – nur wann genau wissen wir noch immer nicht.

In Solar Crown verschlägt es euch nach

In Solar Crown verschlägt es euch nach Hong Kong , wo ihr der Underground-Streetracing-Kultur frönen und mit heißen Schlitten den Großstadt-Dschungel sowie die Umgebung der Metropole unsicher macht.

