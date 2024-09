FC 25: Das erwartet dich im neuen Karrieremodus

immer noch gerne gezockt. Das merkt auch Publisher EA Sports, der für den neuen Karrieremodus wieder einmal einige Neuerungen vorgestellt hat. Wir nennen dir hier die wichtigsten Änderungen des Career Modes in FC 25.

Auch der Karrieremodus wird in

nach dem 3. Spieltag in der 1. Bundesliga - und etablierst dich mit den Roten Bullen in der Spitzengruppe.

Die größte Neuerung im FC 25 Karrieremodus sind die Live Start Points. Hierbei verfolgt EA Sports die Ergebnisse echter Ligen und integriert sie regelmäßig in den Karrieremodus. Du startest deine Karriere beispielsweise in der Winterpause des realen Fußballs? Dann kannst du zu diesem Zeitpunkt loslegen - inklusive Tabellenranking, Transfers & Co. So hast du zum Beispiel die Möglichkeit, nach einem Fehlstart deines Lieblingsteams das Ruder herumzureißen. Oder aber du beginnst mit

Während der laufenden Saison in den echten Ligen schaltet EA Sports Snapshots als zusätzliche Einstiegszeitpunkte für deine Karriere frei. Dies sind besondere Momente - wie zum Beispiel die Bekanntgabe von Toni Kroos, seine aktive Laufbahn nach der Saison zu beenden. Jetzt ist dein Augenblick gekommen: Du kannst den Weltmeister in seiner letzten Spielzeit zu großen Titeln führen - bevor er im Anschluss für einen

Mit FC IQ kannst du entweder in individuellen Taktikeinstellungen versinken oder aber Voreinstellungen nutzen, die an Taktiken realer Mannschaften angelehnt sind. Du hast die Wahl: Investierst du viel Zeit, um die perfekt auf deinen Spielstil zugeschnittene Taktikeinstellung zu kreieren oder sparst du Zeit und wählst eine voreingestellte und standardisierte Taktik aus?

waren erstmals Frauenmannschaften in Ultimate Team spielbar. Jetzt kannst du darüber hinaus deine Karriere mit einem Frauenteam aus insgesamt fünf lizenzierten Ligen beginnen. Spannend: Trainer können zwischen Frauen- und Männerteams switchen. Ein Unterschied zur Karriere mit einer Männermannschaft sind die finanziellen Rahmenbedingungen deines Vereins.

In

Den Spielerkarrieren in FC 25 soll mehr Tiefe verliehen werden. Dafür kündigte EA die Origin Stories an, von denen es zu Beginn deiner Karriere verschiedene Optionen gibt. Du hast die Wahl: Spielst du mit einer von insgesamt vier vorgefertigten Storys oder startest du eine komplett neue Journey? Deine eigene und neue Story gestalten kannst du darüber hinaus auch mit

HERE…WE…GO! Insgesamt wirst du feststellen, dass das gesamte Menü im Karrieremodus im neuen Stil daherkommt. Vorreiter hierfür: das Schnellmenü aus Ultimate Team in FC 24.

Schon immer beliebt und wichtig im Karrieremodus: Die Nachwuchsarbeit. In FC 25 wird diese deutlich ausgeweitet. Es gibt 90 neue Orte für das Scouting - das führt zu insgesamt 160 Ländern, in denen du talentierte Spieler beobachten und für dein Team gewinnen kannst. Auch optisch wird der Realismus der Nachwuchsarbeit im FC 25 Karrieremodus gefördert - 15-jährige Talente sehen jetzt auch aus wie solche.

