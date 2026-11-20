Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Vice City ruft, die Gangster-Crew wartet und du … kochst Kaffee? Es mag seltsam erscheinen, aber GTA 6 ist das erste „Grand Theft Auto“, das dich richtig dafür belohnt, dass du auch zwischen den Schießereien ein normales Leben führst. Trainieren, essen, schlafen und duschen: Ein paar Minuten tägliche Routine machen Jason und Lucia zu fokussierteren Kriminellen. Hier ist, was jeden Spieltag auf deiner To-do-Liste stehen sollte.

01 Warum die tägliche Routine in GTA 6 wichtig ist

In früheren GTA-Spielen war dein Charakter im Grunde ein Stat-Blatt auf zwei Beinen. In GTA 6 haben Jason und Lucia Körper, die darauf reagieren, wie du sie behandelst. Gesundheit, Ausdauer und Konzentration wachsen (oder schrumpfen), je nachdem, was du zwischen den Missionen tust.

Der Vorteil ist riesig. Mehr Gesundheit bedeutet, dass du Feuergefechte länger überlebst. Mehr Ausdauer bedeutet, dass du weiter sprinten, schwimmen und klettern kannst, wenn dir die Polizei auf den Fersen ist. Mehr Konzentration hilft beim Zielen und bei allem, was eine ruhige Hand erfordert. Der Nachteil, wenn du das auslässt: Abwertungen, langsamere Regeneration und, wenn du das Training zu lange vernachlässigst, tatsächlicher Fortschrittsverlust.

Die gute Nachricht ist, dass das alles kein mühsames Grinden ist. Die meisten dieser Gewohnheiten dauern nur ein paar Minuten und lassen sich gut in den Beginn und das Ende eines Spieltages einbauen. Achte also einfach darauf, eine solide tägliche Routine zu etablieren, die du durchhalten kannst, denn, na ja … das ist doch auch im echten Leben nützlich, oder?

02 Ab ins Fitnessstudio: Kraft und Ausdauer

Das Training ist die wichtigste tägliche Gewohnheit in GTA 6. Es gibt zwei Arten von Training: Krafttraining, das deine Gesundheit erhöht und Ausdauertraining, das deine Ausdauer steigert. Jede Trainingseinheit im Fitnessstudio hat dasselbe Ziel: Schließe beide Ringe mit ein paar Übungen. Kraftübungen sind mit einem rosa Herz gekennzeichnet, Ausdauerübungen mit einem blauen Blitz.

Nutze Jasons Heim-Fitnessstudio voll aus © Rockstar Games

In Kapitel 1 hat Jason ein kleines Home-Gym auf seiner Veranda, was es leicht macht, am Krafttraining dranzubleiben. Der Haken: Es gibt kein Laufband und keinen Heimtrainer. Für richtiges Cardio-Equipment musst du eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kaufen. Die langsamere, kostenlose Alternative ist Laufen, Radfahren oder Kajakfahren rund um Jasons Unterschlupf.

Bleib konsequent dabei, und die Gesundheits- und Ausdauerbalken von Jason und Lucia steigen mit der Zeit an. Bis hin zu einer echten Superhelden-Fitness auf der höchsten Stufe. Jeder Wert hat vier Stufen. Wenn du zu lange zwischen den Trainingseinheiten wartest, warnt dich das Spiel zuerst und stuft dich dann um eine Stufe zurück. Eine Trainingseinheit dauert etwa vier Minuten, es gibt also wirklich keine Ausrede.

Zwei Profi-Tipps: Wenn dein Partner im selben Fitnessstudio trainiert, erhält er dieselben Boni. Und ein Proteinriegel nach dem Training halbiert deine Erholungszeit, sodass du schneller wieder an die Gewichte kannst.

Warum Training wichtig ist

Kraft = Gesundheit

Ausdauer = Kondition

Vier Stufen pro Wert

Etwa vier Minuten pro Trainingseinheit

Vernachlässigung kostet eine Stufe

03 Iss und trink nach jedem Training

Fertig mit dem Schwitzen? Plündere den Schrank, iss einen Apfel oder hol dir einen Proteinshake aus dem Kühlschrank. Essen nach dem Training sichert deinen Fortschritt und kann deiner Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration einen zusätzlichen Schub geben.

Als Faustregel gilt: Essen füllt deine Gesundheit wieder auf, während Getränke Ausdauer und Konzentration steigern . Schau dir die kleinen Symbole neben den Namen der einzelnen Gegenstände an, um genau zu sehen, welchen Bonus du erhältst. Ein Morgenkaffee mit Jason und Lucia steigert zum Beispiel Ausdauer und Konzentration für den ganzen Tag. Wenn du zu Hause keine gesunden Lebensmittel hast, reichen auch Chips, denn sie geben dir trotzdem einen Gesundheitsschub.

Ein Proteinshake nach dem Training kann die Gesundheit fördern © Rockstar Games

Die Boni durch Essen und Trinken sind vorübergehend, halten aber in der Regel eine ganze Spielsitzung lang an. Du musst also nicht jeden Tag etwas essen, sondern nur nach dem Training. Wenn du unterwegs bist, iss und trink regelmäßig, um die Boni aufrechtzuerhalten. Wenn du zu lange keine Mahlzeiten zu dir nimmst, bekommst du einen Hunger-Debuff, der die Regeneration deiner Gesundheit verhindert. Nicht gerade ideal mitten in einer Schießerei.

Warum Ernährung entscheidend ist

Essen = Gesundheit

Getränke = Ausdauer und Konzentration

Die Boni halten ungefähr eine Spielsitzung lang an

Hunger blockiert die Regeneration der Gesundheit

04 Füttere Dolores

Jason hat eine Haustierschlange namens Dolores. Sie ist ein echtes Schätzchen und erwartet ihr Abendessen. Wirf einmal am Tag ein Leckerli in ihr Gehege, schau ihr beim Fressen zu und du bekommst einen Konzentrationsschub sowie einen kleinen positiven Effekt auf dein Verbrecherprofil.

Vergiss nicht, Dolores zu füttern © Rockstar Games

Dieser zweite Teil ist wichtiger, als es klingt. GTA 6 verfolgt dein Verhalten in einem kriminellen Profil und eine schlechte Bewertung zieht mehr Aufmerksamkeit der Polizei und zusätzlichen Druck nach sich. Jedes bisschen gutes Karma hilft, selbst wenn es davon kommt, dass du einem Reptil Mäuse fütterst.

Du kannst sie nur einmal am Tag füttern, also mach das zu einem Teil deines Morgenrituals. Lass Dolores nicht hungern. Sie ist schließlich ein braves Mädchen.

Tipps zur Pflege von Jasons Haustierschlange

Füttere sie einmal pro Tag

Das steigert die Konzentration

Es wirkt sich positiv auf das Kriminalprofil aus

05 Duschen und dich frisch machen

Das Erkunden von Leonida und das Ausschalten von Bösewichten hinterlässt Spuren. Jason und Lucia werden sichtlich verletzt, blutverschmiert und dreckig. Manche NPCs werden auch misstrauisch, wenn du herumläufst und aussiehst wie die Schlussszene eines Horrorfilms.

Die Lösung ist einfach. Jedes Versteck hat eine Dusche, und du kannst dich an fast jedem Waschbecken auf der Welt frisch machen. Das Duschen oder Waschen sorgt nicht nur für ein gepflegtes Aussehen, sondern füllt auch deine Konzentration wieder auf und steigert sie. Blut weg, Konzentration hoch, Verdacht verflogen. Und weißt du, nach einem harten Training braucht ein verschwitzter Körper doch etwas Stärkung, oder?

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Tipps, um präsentabel auszusehen

Dusche in jedem Unterschlupf

Mach dich an fast jedem Waschbecken frisch

Das füllt deine Energie wieder auf und steigert deine Konzentration

06 Schlaf zu Hause

Schlaf spielt in GTA 6 eine große Rolle. Er stellt deine Gesundheit wieder her, lässt die Zeit vergehen und hilft Jason und Lucia, nach dem Training Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Geh am Ende jedes Spieltages nach Hause, um zu schlafen, es sei denn, es gibt etwas Dringendes zu erledigen.

Eine durchgemachte Nacht hat Konsequenzen. Wenn du nicht nach Hause zurückkehrst, um zu schlafen, erleidest du einen Ausdauerabzug. Und es gibt auch einen praktischen Grund dafür. Die Nächte in einigen abgelegenen Teilen der Karte werden richtig dunkel, was das Erkunden erheblich erschwert. Besser, du schläfst die Nacht durch und machst dich bei Sonnenaufgang auf den Weg.

Warum Ruhe so wichtig ist

Sie stellt die Gesundheit wieder her

Regeneriert die Ausdauer nach dem Training

Schlaf auslassen = Ausdauerabzug

07 Unterhalte dich mit deinen Nachbarn

Wenn du mit Nachbarn sprichst, bekommst du ein paar nützliche Boni © Rockstar Games

Jason und Lucia haben in fast jedem Unterschlupf Nachbarn, und es lohnt sich, ein Gespräch anzufangen. In Kapitel 1 wohnt eine „Wine Mom“ namens Shirley nebenan und bittet Jason gelegentlich um Gefallen. Wenn du ihr hilfst, führt das zu einigen wirklich lustigen Bitten und nützlichen Boni.

Allgemeine Regel : Nimm dir die Zeit, mit jedem Charakter zu sprechen, der einen richtigen Namen statt einer allgemeinen Bezeichnung hat. Das sind diejenigen, mit denen Geschichten, Nebenquests und Belohnungen verbunden sind.

08 Bonus-Gewohnheiten: Handy checken und Geld abholen

Überprüfe verpasste Benachrichtigungen . Drücke auf der PS5 die Quadrat-Taste, um verpasste SMS, Anrufe, Nachrichten und Social-Media-Beiträge zu sehen. SMS und Anrufe können die Geschichte vorantreiben oder Missionen freischalten. Behalte auch die SMS-App selbst im Auge, da dort eine Benachrichtigungsblase erscheinen kann, die in der Übersicht nicht angezeigt wird.

Trage nicht zu viel Bargeld mit dir herum . Dein Geld befindet sich an drei Orten: Taschengeld, ein Girokonto, auf das du zugreifen kannst, und langfristige Ersparnisse, die du nicht anrühren kannst, die du aber für bestimmte Meilensteine in der Geschichte benötigst. Halte dein Taschengeld niedrig. Hast du bei einem Raubüberfall oder einer Bandenaktion 5.000 bis 10.000 Dollar ergattert? Dann geh direkt zu einem Geldautomaten. Die BuckMe-App hat einen integrierten Geldautomaten-Finder.

09 Alles, was wir über GTA 6 wissen