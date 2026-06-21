Eventos HYROX en 2026: ¡Encuentra tu próxima carrera de fitness!

HYROX sigue con su rápida expansión mundial, y los responsables han anunciado que Hong Kong acogerá el Campeonato Mundial de HYROX de 2027 en el AsiaWorld-Expo. Esta noticia es la última muestra del notable crecimiento de este deporte, ya que HYROX ha arrasado en el mundo del fitness, combinando ejercicios funcionales con intervalos de carrera en un formato exigente y competitivo al que puede acceder cualquier persona, independientemente de su edad o capacidad física.

Con eventos que ahora se celebran por todo el mundo, HYROX se ha convertido en una de las carreras de fitness de más rápido crecimiento del mundo . Tanto si eres un atleta experimentado como si es tu primera vez compitiendo, aquí tienes un resumen de las próximas paradas donde podrás poner a prueba tu forma física y unirte al movimiento.

HYROX is the ultimate test of stamina, strength and mentality © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

01 Junio

Del 18 al 21 de junio: Campeonato Mundial Puma HYROX 2026 – Estocolmo, Suecia

El Campeonato Mundial PUMA HYROX 2026 se celebrará del 18 al 21 de junio de 2026 en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia.

Se trata del evento más importante del año para la serie de carreras de fitness HYROX: solo el 0,5 % de los mejores atletas de todo el mundo se clasifican para competir por el título de campeón del mundo en todas las categorías, incluyendo individuales, dobles, grupos de edad y adaptadas.

27-28 de junio: AirAsia HYROX Yakarta – Yakarta, Indonesia

El AirAsia HYROX Yakarta llega a la capital de Indonesia con una experiencia de carrera llena de energía en una de las ciudades más dinámicas del sudeste asiático. Desde atletas de élite hasta quienes compiten por primera vez, el evento reúne a todo el mundo para una prueba global de fuerza, resistencia y determinación en un ambiente realmente electrizante.

02 Julio

1-5 de julio: HYROX Sídney – Sídney, Australia

HYROX Sídney comenzó en 2023 como el primer evento de Australia y se ha convertido rápidamente en una carrera insignia del circuito mundial, pasando de ser un debut de un solo día a una competición a gran escala de varios días con una participación récord. El evento vuelve en 2026 con cinco días completos de acción intensa.

4-5 de julio: HYROX Hangzhou – Hangzhou, China

HYROX debuta en una de las ciudades chinas de más rápido crecimiento y más innovadoras. Conocida por su moderno perfil urbano y su energía vibrante, Hangzhou es el escenario perfecto para una competición de alta intensidad en la que se dan cita atletas de élite, participantes aficionados y principiantes.

Leave it all on the floor at a HYROX event near you © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

24-26 de julio: HYROX Delhi – Delhi, India

Con un pabellón cubierto a gran escala, un público muy animado y una comunidad de fitness en rápido crecimiento, HYROX Delhi se ha consolidado rápidamente como una parada clave en el circuito mundial. El evento se celebrará en el vanguardista Centro de Convenciones Yashobhoomi de Nueva Delhi durante tres días.

03 Agosto

1-2 de agosto: HYROX Chengdu – Chengdu, China

HYROX Chengdu es una nueva incorporación al circuito mundial, que traerá dos días de carreras llenas de energía a una de las ciudades más vibrantes de China. El evento, que se celebrará en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Century City, combina un entorno moderno con la cultura única de Chengdu, al tiempo que ofrece la prueba de fuerza y resistencia estandarizada a nivel mundial de HYROX.

1 y 2 de agosto: HYROX Estambul – Estambul, Turquía

HYROX vuelve a esta emblemática ciudad para su segunda edición, más grande y mejor que nunca. De vuelta al único lugar que une Europa y Asia, el evento une dos continentes a través del deporte y la comunidad. Entra en la pista de competición y supera tus límites en un ambiente electrizante donde Oriente se encuentra con Occidente, animado por un público inolvidable.

7-9 de agosto: AirAsia HYROX Chiba – Chiba, Japón

HYROX debuta en Chiba, trayendo tres días de carreras llenas de energía a Japón, a las afueras de Tokio. Como ciudad anfitriona por primera vez, ofrece una experiencia de carrera renovada en la que puedes competir en solitario en las categorías HYROX Open o Pro, formar equipo con un compañero en las categorías Doubles o Doubles Pro, o unir fuerzas con tres amigos para el HYROX Relay.

13-16 de agosto: BYD HYROX Bangkok – Bangkok, Tailandia

La capital tailandesa acogió su primer HYROX en mayo de 2025 y vuelve para celebrar su tercera edición. El Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit será la sede, reuniendo a miles de atletas en uno de los eventos de carreras de fitness HYROX más grandes de Asia.

13-15 de agosto: Virgin Active HYROX Ciudad del Cabo – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Prepárate para tres días de carreras llenas de energía en el CTICC cuando HYROX llegue a Ciudad del Cabo. Con la Montaña de la Mesa como telón de fondo y un público entusiasta dentro del recinto, el evento te ofrecerá una experiencia de carrera tan inolvidable como exigente.

15-16 de agosto: HYROX Shenzhen – Shenzhen, China

Con un recinto de vanguardia y un dinámico telón de fondo urbano, Shenzhen, que acoge el evento por primera vez, ofrecerá en agosto la emblemática prueba de fuerza y resistencia de HYROX.

21-23 de agosto: AirAsia HYROX Perth – Perth, Australia

El AirAsia HYROX Perth llega a Australia Occidental del 21 al 23 de agosto, ofreciendo a los atletas la oportunidad de competir en una de las ciudades más pintorescas y vibrantes de Australia mientras se enfrentan al desafío físico de HYROX, famoso en todo el mundo.

Feel the burn of the sandbags © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

04 Septiembre

Del 3 al 7 de septiembre: HYROX Washington D.C. – Washington, D.C., Estados Unidos

HYROX vuelve a Washington, D.C. para un evento histórico de cinco días, del 3 al 7 de septiembre: el primero de esta envergadura en la capital del país. Reunirá a miles de atletas y ofrecerá una semana de competición más amplia que nunca.

Del 4 al 6 de septiembre: HYROX Tenerife – Tenerife, España

Por primera vez, las Islas Canarias acogen el HYROX Tenerife, dando inicio a la temporada 26/27 en un destino realmente impresionante y añadiendo una nueva parada al calendario mundial.

Bajo el sol del Atlántico y rodeado de paisajes costeros, este evento lleva toda la intensidad de HYROX a un lugar que realza cada carrera, cada repetición y toda la experiencia de la competición.

5-6 de septiembre: HYROX Acapulco – Acapulco, México

Vive la carrera de fitness que más rápido crece en el mundo en uno de los destinos más emblemáticos de México. Los atletas se enfrentarán al desafío definitivo: ocho carreras de 1 km, cada una seguida de un entrenamiento funcional. Participa en solitario, forma un equipo de dos o únete a un relevo y siente la energía inigualable de la comunidad global de HYROX.

5-6 de septiembre: HYROX Atenas – Atenas, Grecia

HYROX hará su debut oficial en Grecia los días 5 y 6 de septiembre, con el evento inaugural celebrado en la ciudad de Atenas. Esta emblemática carrera de fitness reunirá a miles de participantes en el Mediterráneo para la primera edición de HYROX Atenas.

12-13 de septiembre: HYROX Pekín – Pekín, China

HYROX Pekín te ofrecerá una carrera llena de energía en una de las ciudades más dinámicas del mundo. Tanto si es tu primera prueba como si buscas batir tu mejor marca personal, pondrás a prueba tus límites y competirás junto a atletas de todo el mundo.

17-20 de septiembre: HYROX Maastricht – Maastricht, Países Bajos

Del 17 al 20 de septiembre de 2026, HYROX vuelve a los Países Bajos y el MECC de Maastricht se convierte en el escenario definitivo para las carreras de fitness. En una de las ciudades más vibrantes del país, atletas de todo el mundo se darán cita para enfrentarse a esta carrera internacional.

Durante cuatro días, prepárate para una energía incesante, determinación y momentos inolvidables mientras competidores de todos los niveles se lanzan al recorrido.

17-20 de septiembre: HYROX Mumbai – Mumbai, India

HYROX vuelve a Mumbai para su segunda prueba de la temporada, que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre de 2026. La carrera, que se celebrará en el NESCO Centre, pondrá a prueba la resistencia, la fuerza y la velocidad de los atletas.

Del 18 al 20 de septiembre: HYROX Salt Lake City – Salt Lake City, Estados Unidos

Del 18 al 20 de septiembre, HYROX debuta en Salt Lake City, en lo que supone su primera prueba en Utah. Durante tres días, atletas de todos los niveles se enfrentarán al mismo recorrido —que pondrá a prueba su fuerza, resistencia y determinación— con las montañas de fondo y un ambiente local electrizante.

19-20 de septiembre: HYROX Esmirna – Esmirna

HYROX llega a Esmirna por primera vez. Este evento inaugural lleva la carrera de fitness más grande del mundo a la costa egea de Turquía, donde los atletas pondrán a prueba su fuerza, resistencia y determinación. Compite en solitario, con un compañero o en equipo, y forma parte de la historia de HYROX en Esmirna.

23-27 de septiembre: HYROX Roma – Roma, Italia

Roma vuelve más grande que nunca, con la Fiera di Roma acogiendo cuatro días de carreras HYROX llenas de energía. Con un emblemático recorrido al aire libre bajo el cielo azul y el sol del Mediterráneo, este evento se ha convertido en una cita ineludible del calendario.

Los pesos en las carreras HYROX varían en cada categoría © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Del 25 al 27 de septiembre: HYROX Oslo – Oslo, Noruega

Tras un debut con un éxito arrollador, HYROX vuelve a Oslo del 25 al 27 de septiembre para tres días de carreras trepidantes, sudor y momentos inolvidables. Después de atraer a miles de atletas al NOVA Spektrum el año pasado, es hora de volver: más grande, más fuerte y listo para la segunda ronda.

Del 30 de septiembre al 4 de octubre: Intersport HYROX Burdeos – Burdeos, Francia

HYROX vuelve a Burdeos para cinco días de carreras trepidantes en pleno centro de la ciudad. Tras una segunda edición espectacular, el recinto volverá a cobrar vida con empujones de trineos, burpees y finales emocionantes. Tanto si buscas batir tu mejor marca como si te enfrentas a tu primera carrera, da un paso adelante en las categorías Individual, Dobles o Relevos.

05 Octubre

1-4 de octubre: HYROX Karlsruhe – Karlsruhe, Alemania

Durante un fin de semana repleto de acción, la «Fächerstadt» cobrará vida con la energía pura de la carrera, un público entusiasta y un ambiente HYROX electrizante que te empujará más allá de tus límites.

Del 1 al 4 de octubre: GoodLife HYROX Toronto – Toronto, Canadá

HYROX vuelve a Toronto con un evento ampliado a cuatro días, aprovechando el impulso de las carreras anteriores para ofrecer su edición más grande hasta la fecha. La carrera de fitness más importante del mundo volverá a reunir a atletas de élite, participantes habituales y novatos para una prueba inolvidable de fuerza, resistencia y determinación.

Del 8 al 11 de octubre: HWPO HYROX Boston – Boston, Estados Unidos

Del 8 al 11 de octubre, HYROX vuelve a Boston —una de las ciudades deportivas más emblemáticas de Estados Unidos— para cuatro días de carreras llenas de energía. HWPO HYROX Boston dará la bienvenida a miles de atletas que se enfrentarán a la carrera de fitness definitiva, impulsados por la pasión, el orgullo y el espíritu competitivo sin igual de la ciudad.

Del 9 al 11 de octubre: HYROX Ginebra – Ginebra, Suiza

Con el impresionante telón de fondo del lago y los Alpes, Ginebra acoge una carrera de fitness de talla mundial en una de las ciudades más dinámicas de Europa. Tanto si tu objetivo es batir tu mejor marca personal como si es tu primera participación, esta es tu oportunidad de superar tus límites y formar parte de una comunidad increíble.

10-11 de octubre: HYROX Gdańsk – Gdańsk, Polonia

Vuelve el HYROX junto al mar con el HYROX Polonia, que inaugura la temporada 26/27 en Gdańsk, donde las playas del Báltico se unen a una carrera llena de energía. Intenta batir tu mejor marca o prueba una nueva categoría, sumérgete en el ambiente de la Roxzone y compite por una plaza anticipada en el Campeonato del Mundo mientras disfrutas de lo mejor de la Tricity.

15-18 de octubre: HYROX Valencia – Valencia, España

Combinando la energía del Mediterráneo con una ciudad que vive y respira deporte, Valencia pone el escenario para una experiencia de carrera diseñada para llevarte más allá. Cada kilómetro y cada ejercicio ponen a prueba tus límites, mientras los atletas se reúnen para competir, darlo todo y alcanzar su próxima meta en un ambiente electrizante.

Se premia la constancia y no las actuaciones puntuales © Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

17 de octubre: HYROX São Paulo – São Paulo, Brasil

HYROX vuelve a São Paulo por tercera vez: más grande, mejor y más fuerte que nunca. Este octubre, afronta el reto en solitario o forma equipo en la modalidad de dobles o relevos. Tanto si eres novato como si eres un atleta experimentado, te espera un día entero de fitness en una ciudad que rebosa energía, ambición y espíritu de comunidad.

17 de octubre: HYROX Budapest – Budapest, Hungría

HYROX llega a Hungría por primera vez. El 17 de octubre, los atletas se enfrentarán a la primera edición de HYROX Budapest en Hungexpo, haciendo historia como los primeros competidores en correr y ganarse un puesto en la primera clasificación de la ciudad.

Del 23 al 25 de octubre: HYROX Tampa – Tampa, Estados Unidos

Por primera vez, HYROX llega a Tampa con un evento de tres días, del 23 al 25 de octubre, que reunirá a miles de atletas para un fin de semana inolvidable de competición.

Del 27 de octubre al 1 de noviembre: HYROX Birmingham – Birmingham, Reino Unido

En el emblemático NEC, HYROX te ofrece seis días de carreras trepidantes en pleno corazón de las Midlands. Participa en solitario, forma un equipo en la modalidad de dobles o une fuerzas en una carrera de relevos.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre: Intersport HYROX Hamburgo – Hamburgo, Alemania

Aquí es donde comenzó el movimiento HYROX y donde se formó por primera vez una comunidad global de fitness. Correr en Hamburgo significa subir al escenario original de este deporte, en una ciudad cuya energía y espíritu internacional encarnan lo que representa HYROX: superar los límites, batir marcas personales y competir juntos al más alto nivel.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre: HYROX Niza – Niza, Francia

HYROX Niza lleva la acción a la Costa Azul, combinando una competición llena de energía con uno de los entornos costeros más impresionantes de Europa. Conocida por su clima mediterráneo y su ambiente animado, Niza ofrece el escenario perfecto para que los atletas de todos los niveles demuestren de lo que son capaces.

30 de octubre - 1 de noviembre: HYROX Ciudad de México – Ciudad de México, México

HYROX llega a una de las capitales más dinámicas de Latinoamérica, ofreciendo una competición llena de energía en una ciudad conocida por su cultura, su tamaño y su intensidad. Atletas de todos los niveles se dan cita para enfrentarse a la prueba de fuerza y resistencia de HYROX, estandarizada a nivel mundial.

31 de octubre - 1 de noviembre: HYROX Shanghái – Shanghái, China

HYROX vuelve a Shanghái para su segunda prueba del año, que tendrá lugar del 31 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Exposición Universal de Shanghái, donde los atletas se enfrentarán a una carrera de fitness que pone a prueba la resistencia, la fuerza y la velocidad.

06 Noviembre

Del 11 al 15 de noviembre: HYROX Dublín – Dublín, Irlanda

HYROX vuelve a la capital de Irlanda, una ciudad que se caracteriza por su garra, pasión y ambiente. Desde el primer paso hasta el último «wall ball», cada segundo cuenta. Siente la energía del público a medida que cada ronda se intensifica y la presión va en aumento.

Timo Zeilinger powers through on the rowing machine © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Del 11 al 15 de noviembre: HYROX Düsseldorf – Düsseldorf, Alemania

Por primera vez, HYROX se adueña de un estadio: el emblemático campo del Fortuna Düsseldorf. Competir en un auténtico estadio de fútbol crea un ambiente más grandioso, ruidoso y electrizante que nunca, mientras te adentras en el recorrido y superas tus límites.

Del 12 al 15 de noviembre: HYROX Barcelona – Barcelona, España

HYROX Barcelona vuelve a llevar la acción a una de las ciudades deportivas más vibrantes de Europa. Conocida por su energía, su entorno costero y su pasión por el deporte, Barcelona ofrece el escenario perfecto para una experiencia de carrera de alta intensidad.

Del 12 al 15 de noviembre: HYROX Denver – Denver, Estados Unidos

HYROX llega por primera vez a la «Mile High City». Vive cuatro días de carreras llenas de energía mientras miles de atletas, desde competidores de élite hasta principiantes, se enfrentan a la prueba definitiva de fuerza y resistencia.

14-15 de noviembre: AirAsia HYROX Seúl – Seúl, Corea del Sur

Prepárate para dos días repletos de acción cuando HYROX vuelva a Seúl. Acepta el reto de 8 carreras de 1 km y 8 estaciones de entrenamiento. Compite en solitario en las categorías Open o Pro, forma un equipo en la categoría de dobles o une fuerzas con otros tres compañeros para la carrera de relevos.

14-15 de noviembre: HYROX El Cairo – El Cairo, Egipto

HYROX llega a El Cairo por primera vez. Ahora que Egipto se une al movimiento mundial de carreras de fitness, los atletas tendrán la oportunidad de correr, competir y formar parte de un debut histórico en una de las ciudades más emblemáticas de la región.

18-22 de noviembre: HYROX Dallas – Dallas, Estados Unidos

HYROX Dallas vuelve a una de las comunidades más apasionadas de este deporte para cinco días completos de competición en noviembre. Como centro neurálgico del movimiento HYROX en Norteamérica, Dallas aporta año tras año una energía, una competición y un apoyo sin igual.

Del 20 al 22 de noviembre: HYROX Poznań – Poznań, Polonia

HYROX Poznań ofrece dos días de carreras llenas de energía en una de las ciudades deportivas más importantes de Polonia, combinando un campo de competición de alto nivel con un ambiente local apasionado para crear un evento destacado en el calendario europeo.

Parte del atractivo de HYROX es su accesibilidad © Leo Francis/Red Bull Content Pool

21-22 de noviembre: HYROX Guangzhou – Guangzhou, China

Con un moderno recinto cubierto y una comunidad de fitness en rápido crecimiento, el HYROX Guangzhou ofrece un ambiente de carrera electrizante y supone otro gran paso en la expansión de HYROX por China.

21 de noviembre: HYROX Río de Janeiro – Río de Janeiro, Brasil

Por segunda vez, HYROX vuelve a Río de Janeiro, llevando su electrizante carrera de fitness a una de las ciudades más emblemáticas de Brasil. Prepárate para superar tus límites en una competición única que combina fuerza, resistencia y espíritu de comunidad.

Del 26 al 30 de noviembre: HYROX Utrecht – Utrecht, Países Bajos

HYROX llega al Jaarbeurs Utrecht, transformando uno de los recintos más grandes de los Países Bajos en un centro de carreras llenas de energía. Atletas de todo el mundo se darán cita durante cuatro días de competición, intensidad y momentos inolvidables en el recorrido.

Del 27 al 29 de noviembre: AIA HYROX Singapur – Singapur

AIA HYROX Singapur vuelve con tres días de carreras de fitness de primer nivel en la Ciudad del León. Afronta el desafío definitivo de 8 km de carrera y 8 estaciones de entrenamiento, y comprueba cómo te la apañas frente a miles de atletas en uno de los eventos HYROX más grandes de Asia.

28-29 de noviembre: Virgin Active HYROX Johannesburgo – Johannesburgo, Sudáfrica

HYROX vuelve a la Ciudad del Oro por segunda vez en 2026 y se apodera del Johannesburg Expo Centre para ofrecer una dura prueba de fuerza, resistencia y determinación a deportistas de todos los niveles.

07 Diciembre

2-6 de diciembre: HYROX London ExCel – Londres, Reino Unido

La temporada pasada, el HYROX de Londres estableció un nuevo estándar en el ExCeL: el mayor evento que ha visto este deporte hasta la fecha, con un número récord de inscritos, salidas continuas y un recinto a rebosar de emoción de principio a fin. Esta temporada vuelve, más grande, mejor y más intenso que nunca.

Del 3 al 6 de diciembre: HYROX Anaheim – Anaheim, Estados Unidos

Prepárate para poner a prueba tus límites, ya que el HYROX Anaheim vuelve con un fin de semana de competición ampliado a tres días. Tanto si buscas batir tu mejor marca personal como si te enfrentas a tu primer evento, te espera una experiencia deportiva inolvidable.

Train hard, compete harder © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

5-6 de diciembre: HYROX Milán – Milán, Italia

Tras un año de ausencia, HYROX vuelve a Milán para el fin de semana más festivo de la ciudad, ocupando ahora el amplio recinto de la Fiera Milano (Rho), donde un escenario de talla mundial acogerá dos días de carreras llenas de energía.

5-6 de diciembre: HYROX Sanya – Sanya, China

El Poly International Expo Center acogerá a atletas de toda la región cuando la carrera de fitness más grande del mundo llegue a las costas de Hainan para un fin de semana de competición inolvidable.

10-13 de diciembre: INTERSPORT HYROX Estocolmo – Estocolmo, Suecia

HYROX Estocolmo vuelve a la Strawberry Arena, dando a los atletas la oportunidad de competir en la sede del Campeonato Mundial PUMA HYROX 2026 y disfrutar de uno de los recintos más emblemáticos de este deporte.

Del 10 al 13 de diciembre: Fitness First HYROX Frankfurt – Fráncfort, Alemania

HYROX vuelve a Fráncfort, una de las ciudades más internacionales y dinámicas de Alemania. Como centro financiero del país, Fráncfort es sinónimo de ambición, rendimiento y visión global, lo que la convierte en el lugar perfecto para la comunidad HYROX.

Del 10 al 13 de diciembre: HYROX Nashville – Nashville, Estados Unidos

HYROX se traslada a Nashville del 10 al 13 de diciembre, llevando cuatro días de carreras llenas de energía a la «Ciudad de la Música». Con su emblemático escenario como telón de fondo, el evento reunirá a atletas de todo el país en una potente mezcla de competición, comunidad y celebración.

Del 12 al 20 de diciembre: Fitness Park HYROX París – París, Francia

HYROX París se apodera del Paris Expo Porte de Versailles con dos franjas de competición —del 12 al 13 de diciembre y del 16 al 20 de diciembre— que ofrecerán siete días de competición de alta intensidad. Con una zona de carrera ampliada y un público más numeroso, los atletas de todos los niveles se enfrentarán al mismo recorrido, a los mismos estándares y al mismo reto.

Del 17 al 20 de diciembre: HYROX Gante – Gante, Bélgica

HYROX vuelve a Bélgica, donde el Flanders Expo Gent se convierte en el escenario de una carrera de fitness llena de energía. En una de las ciudades más dinámicas del país, atletas de todo el mundo se darán cita para enfrentarse a la carrera definitiva.

Del 18 al 20 de diciembre: HYROX Helsinki – Helsinki, Finlandia

HYROX Helsinki vuelve a la capital de Finlandia en diciembre con un evento invernal lleno de energía. Conocida por su ambiente nórdico único y su público apasionado, Helsinki prepara el escenario para que atletas de todos los niveles se enfrenten a la prueba de fuerza y resistencia de HYROX en un pabellón cubierto lleno de emoción.

Las Wall Balls es la estación "jefe" de cualquier carrera HYROX © Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Del 18 al 20 de diciembre: HYROX Vancouver – Vancouver, Canadá

HYROX Vancouver vuelve a una de las ciudades más impresionantes del mundo, trayendo una experiencia de carrera inolvidable. Con las montañas de fondo, las vistas al mar y la energía característica de la ciudad, los atletas se enfrentarán al desafío físico definitivo en un entorno verdaderamente emblemático.

Campeonato Mundial de HYROX 2027 en Hong Kong

Ahora que Hong Kong acogerá el Campeonato Mundial HYROX 2027, ya ha comenzado la cuenta atrás para uno de los mayores eventos de la historia de este deporte.

No te pierdas el HYROX Cruise 2026: ¡mantente atento para más detalles! Combina el fitness y la aventura en el HYROX Cruise, donde los atletas corren, entrenan y compiten en un formato HYROX lleno de energía mientras navegan hacia destinos impresionantes, lo que lo convierte en un festival de fitness flotante único.

Los eventos HYROX crecen en todo el mundo

Desde el primer HYROX de Hamburgo en 2018, esta serie de carreras de fitness ha ganado popularidad y se ha expandido por todo el mundo. Además de ser un deporte abierto a todos, cada evento HYROX ofrece a los participantes la oportunidad de clasificarse para el Campeonato Mundial HYROX. Lo único que tienes que hacer es ganar en tu categoría de edad dentro de tu división. Pero, ¿qué división es la adecuada para ti?

08 ¿Qué división de HYROX te conviene?

Cada evento HYROX cuenta con tres divisiones de carrera diferentes —Individual, Dobles y Relevos—, pero todas siguen un formato similar. Además, dentro de las divisiones de individuales y dobles hay categorías Open y Pro, y cada una de ellas se subdivide a su vez por grupos de edad. Esto permite a los atletas competir con gente de todas las edades, pero comparar sus resultados con los de competidores de un rango de edad similar.

La carrera en sí se divide en ocho estaciones de entrenamiento funcional con ocho tramos de 1 km, y todas se completan en el mismo orden, independientemente de la división o categoría. Como no hay límite de tiempo, esto hace que HYROX esté abierto a todos los niveles, aunque hay categorías más fáciles y más difíciles en las que competir, dependiendo de tu forma física y experiencia. Pero, ¿qué división es la adecuada para ti? ¿Y qué hay de los profesionales? Descubre las sorprendentes trayectorias deportivas que siguieron algunos de los mejores participantes de HYROX antes de saltar a la pista de competición.

Open individual

El Open, el más fácil de los dos formatos individuales, es una prueba en solitario en la que cada competidor completa las ocho estaciones de entrenamiento funcional y las ocho carreras de 1 km. La diferencia con el formato Pro radica en el peso del equipamiento utilizado en cinco de las ocho estaciones.

Station Women Men Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Profesionales como Hunter McIntyre compiten en lo más alto del HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Individual Pro

El formato más duro de HYROX: en la división Pro, los participantes deben mover pesos enormes en cada estación de entrenamiento funcional. Los atletas profesionales más rápidos pueden clasificarse para el Elite 15, una serie independiente en la que los 15 mejores atletas de HYROX del mundo compiten entre sí en varios eventos a lo largo de la temporada, y los mejores se clasifican para el Campeonato Mundial de HYROX.

Station Women Men Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Dobles

La división de dobles se puede disputar con equipos formados solo por mujeres, solo por hombres o mixtos; aunque en un evento mixto, los pesos son los mismos que en la categoría profesional individual femenina. Aunque los dos miembros del equipo de dobles tienen que completar las ocho carreras de 1 km, pueden repartirse el trabajo en las estaciones de fitness funcional, lo que hace que sea, en cierto modo, más fácil que la prueba individual equivalente, ya que hay oportunidad de descansar y recuperarse entre esfuerzo y esfuerzo.

Station Women Men Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Jake Dearden y Marc Dean corren los 8 km, pero dividen las estaciones © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Dobles profesionales

La categoría más exigente de la división de dobles, la clase profesional, cuenta con pesos más elevados, en línea con los de la categoría profesional de individuales.

Station Women Men Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Relevo

El relevo de cuatro personas es una forma brillante de iniciarse en HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

El relevo es la categoría de HYROX más accesible para principiantes y es una forma estupenda de que los novatos se hagan una idea de cómo es la competición antes de pasar a las pruebas de dobles o incluso a las individuales. Se disputa en equipos de cuatro, y cada miembro del equipo tiene que completar dos tramos, cada uno de los cuales consta de una estación de entrenamiento funcional y una carrera de 1 km.

Station Women Men Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

09 ¿Cómo se clasifican los atletas para el Campeonato Mundial de HYROX?

Competidoras de HYROX comienzan la carrera bajo un arco de Red Bull © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

El Campeonato Mundial de HYROX es el punto álgido de cada temporada y reúne a los corredores más rápidos del mundo para competir por el prestigioso título de Campeón Mundial por Grupos de Edad .

Para la temporada 2024-25, la clasificación fue sencilla. Los atletas podían asegurarse su plaza quedando entre los primeros clasificados de su grupo de edad y división en cualquier carrera global de HYROX. El número de plazas de clasificación variaba en función del número total de participantes en cada evento.

A partir de la temporada 2025-26, solo los atletas de la División Pro podrán clasificarse para el Campeonato del Mundo, excepto en las categorías de más de 60 años y en los Campeonatos Regionales (Europa, EE. UU. y Asia-Pacífico), donde los atletas de la División Open seguirán pudiendo clasificarse. La clasificación para dobles mixtos no cambia. Estos cambios tienen como objetivo subir el listón y aumentar el prestigio del evento.