Cuando oímos el término "tabla de surf" lo primero que se nos viene a la cabeza es un shortboard . Desde su entrada en juego, la "tabla corta" ha sido la tabla de surf más utilizada. Como todas las tablas, sus dimensiones se miden en pies. No hay unas medidas standard pero, generalmente, se suele considerar un shortboard a partir de los 5 pies (1,60 metros) de largo hasta unos 7 pies (2,15 metros), aproximadamente. En cuanto a los timones, una tabla corta lleva tres quillas (thruster).

El shortboard es la tabla más adecuada para surfistas de nivel intermedio/avanzado ya que ofrece una combinación perfecta entre estabilidad, maniobrabilidad y velocidad , lo que la hace muy polivalente en casi cualquier tipo de condición, desde olas pequeñas hasta cuando está más grande. Su corta longitud, cantos finos y el rocker (curvatura), la hacen muy manejable, convirtiéndola en la tabla favorita de surfistas experimentados a la hora de realizar giros rápidos y maniobras radicales: aéreos, cutbacks, snaps, etc, en cualquier parte de la ola.

El soft top o softboard (también llamada coloquialmente "corchopán") es la tabla por excelencia del surfista principiante , la que vamos a encontrar en todas las escuelas de surf. Destacan por su gran flotabilidad y estabilidad , y porque resultan mullidas, evitando así muchos accidentes en las primeras incursiones en el agua. Son ideales para aprendizaje en general y para niños, y sirven para coger olas básicas y pequeñas. No obstante, también es un tipo de tabla usada por surfistas experimentados que buscan una tabla para divertirse sin hacerse daño.

En cuanto a su fabricación, no nos dejemos engañar por su apariencia, las softboards son blandas por fuera (van recubiertas con espuma PE o EVA) pero muy resistentes por dentro, ya que generalmente llevan un núcleo de EPS. Muchas de ellas, según estilo de construcción, están reforzadas con otros componentes de fabricación.

