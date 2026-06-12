Hypercar, LMP2, LMGT3 : comprendre les catégories des 24 Heures du Mans

On ne va pas se mentir : regarder les 24 Heures du Mans pour la première fois peut s'apparenter à un joli casse-tête. Sur le même asphalte, des prototypes à la pointe de la technologie croisent la route de voitures modifiées, de jour comme de nuit, sous une météo souvent capricieuse. C'est ce qui attend Dani Juncadella , qui sera présent pour les 24 Heures du Mans 2026 .

En réalité, Le Mans ne se résume pas à une seule épreuve, mais bien à trois courses distinctes disputées simultanément. Pour décrypter les enjeux sans se noyer dans un lexique d'ingénieur, voici les clefs pour différencier chaque catégorie et comprendre la véritable complexité de ce monument du sport automobile.

01 Hypercar : les prototypes de la catégorie reine

C'est le plat de résistance, la catégorie qui attire tous les regards. Les Hypercars sont les autos faites pour la victoire au classement général. Elles développent près de 680 chevaux, dépassent les 340 km/h dans les Hunaudières et embarquent des systèmes de pointe.

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C'est au volant de la Genesis Magma Racing que Daniel Juncadella va rouler, aux côtés des français Mathieu Jaminet et Paul-Loup Chatin.

Pour réunir un maximum de constructeurs, le règlement autorise deux philosophies d'ingénierie :

Les LMH (Le Mans Hypercar) : Des marques comme Ferrari, Toyota ou Peugeot développent l'intégralité de leur voiture, de la conception du châssis au système hybride, en passant par des choix aérodynamiques très libres.

Les LMDh (Le Mans Daytona h) : Des constructeurs comme Porsche, Cadillac ou Alpine optent pour une approche visant à maîtriser les coûts. Ils acquièrent un châssis homologué fourni par l'un des quatre fabricants accrédités (Dallara, Multimatic, Ligier, Oreca) et y intègrent un système hybride standardisé, mais développent leur propre moteur thermique et dessinent leur carrosserie. Avantage supplémentaire : les LMDh sont conçues pour concourir à la fois en FIA WEC (dont Le Mans) et en IMSA WeatherTech SportsCar Championship (dont les 24 Heures de Daytona), maximisant ainsi le retour sur investissement des constructeurs.

Caractéristique LMH LMDh Puissance max 500 kW (~680 ch) 500 kW (~680 ch) Poids minimum 1 030 kg 1 030 kg Hybridation Possible (essieu avant) Système standardisé Châssis Libre Homologué (Dallara, Oreca, Multimatic, Ligier) Pneumatiques Michelin (fournisseur unique) Michelin (fournisseur unique) Vitesse de pointe Supérieure à 340 km/h Supérieure à 340 km/h

L'autre arbitre de la course : La BoP (Balance de Performance). Pour garantir l'équité sportive entre ces architectures très différentes, la direction de course ajuste le poids et la puissance allouée à chaque voiture selon les données télémétriques.

02 LMP2 : Le choix des écuries privées

4 LMP2 à la chicane Dunlop © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Si l'Hypercar met en scène les grands constructeurs, la LMP2 est le théâtre d'affrontements entre les écuries privées indépendantes. Ici, l'hybridation est strictement interdite. Les prototypes, légèrement moins puissants (environ 540 chevaux), compensent par une légèreté et une agilité redoutables dans les virages rapides.

Dans cette catégorie, les forces sont volontairement nivelées :

Une motorisation unique : Un moteur V8 Gibson atmosphérique de 4,2 litres équipe l'ensemble du plateau. Il hurle à l'ancienne et, promis, garantit de beaux frissons depuis les gradins.

Une hégémonie de châssis : Bien que plusieurs constructeurs soient homologués, la plupart des écuries s'appuient sur le châssis français Oreca 07, devenu une référence dans l'endurance.

Caractéristique Valeur Moteur Gibson V8 4,2 L atmosphérique (fournisseur unique) Puissance 375 kW Poids minimum 950 kg Hybridation Interdite Pneumatiques Goodyear (fournisseur unique) Réservoir 65 litres Prix voiture neuve Plafonné à 483 000 € (hors moteur et électronique) Équipage Au moins 1 pilote Argent ou Bronze obligatoire

Le secret de la victoire : La composition de l'équipage. La réglementation exige qu'au moins un pilote amateur ou semi-professionnel soit engagé aux côtés des pros. L'écurie victorieuse est souvent celle dont le pilote le moins expérimenté parvient à maintenir un rythme solide et régulier (oui, même à 3h du matin sous une pluie torrentielle).

03 LMGT3 : le grand tourisme poussé à l'extrême

Une LMGT3 face à une LMP2 © ACO

C'est la catégorie qui parle instantanément à tout le monde. Basé sur la plateforme GT3 de la FIA et introduit en 2024 pour remplacer l'ancien règlement GTE, le LMGT3 met en scène les voitures de prestige que l'on retrouve chez les concessionnaires haut de gamme (si votre banquier est d'accord, évidemment) : Porsche 911 GT3 R, Ferrari 296 GT3, BMW M4 GT3 ou Aston Martin Vantage. Ce règlement GT3 est d'ailleurs le même que celui utilisé aux 24 Heures du Nürburgring , l'autre grande classique de l'endurance européenne. En 2026, neuf grandes marques sont représentées grâce à des teams privés : Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Mercedes-AMG, McLaren et Porsche.

Seuls les constructeurs reconnus produisant plus de 2 500 véhicules par an destinés à la circulation sur voie publique sont éligibles à cette catégorie — un critère qui garantit l'ancrage "série" des voitures engagées. Plus lourdes et moins profilées que les prototypes, elles plafonnent autour de 300 km/h, mais assurent un spectacle permanent avec des luttes particulièrement musclées.

Caractéristique Valeur Base réglementaire Plateforme GT3 de la FIA Moteur Atmosphérique 5 000 cm³ ou suralimenté 4 000 cm³ Freins Disques en acier Poids minimum 1 245 kg (avant Balance de Performance) Réservoir 90 litres (avant Balance de Performance) Vitesse maximale 300 km/h Pneus 18 pouces maximum Équipage Au moins 1 pilote Bronze + 1 pilote Bronze ou Argent Identification Numéro sur fond vert

La clef technologique : L'accessibilité. Cette catégorie est strictement "Pro-Am" (Professionnels et Amateurs). Pour permettre aux passionnés non professionnels de maîtriser ces monstres mécaniques dans des conditions parfois dantesques, les LMGT3 sont équipées d'aides à la conduite comme l'ABS et l'antipatinage. Des assistances interdites dans les catégories supérieures.

04 Le trafic : Le véritable défi de la course

Comprendre les spécificités des catégories est une chose, les voir cohabiter sur un circuit de 13,6 kilomètres en est une autre. Le paramètre le plus complexe des 24 Heures du Mans reste la gestion ininterrompue des écarts de vitesse.

Quand une Hypercar revient sur le peloton de LMGT3, le pilote du prototype doit anticiper son dépassement et plonger à la corde sans sacrifier son élan. Un exercice que connaît bien Dani Juncadella , habitué aux duels serrés en GT3 lors de courses de 24 Heures comme au Nürburgring .

David Brabham sous la pluie aux 24 Heures du Mans © Chris Graythen/Getty Images

La règle d'or pour survivre au trafic ? La lisibilité de la trajectoire. Le pilote de la GT doit maintenir une ligne fluide. Le moindre écart pour éviter un débris sur la piste peut s'avérer fatal face à un prototype arrivant à 60 km/h de plus. C'est cette concentration de chaque instant, répétée pendant deux tours d'horloge, qui forge la difficulté légendaire de la course sarthoise.

Pour suivre les 24 Heures du Mans et connaître l'identité des vainqueurs, c'est à partir du samedi 13 juin que la course démarre. Un rendez-vous qui figure parmi les plus grands événements motorsport au monde .

FAQ

Bronze, Silver, comment fonctionne le système de classement pour les pilotes ?

La FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) attribue à chaque pilote de compétition une catégorie de niveau qui définit son degré d'expérience et de compétitivité. En endurance, quatre niveaux coexistent :

Platinium (Platine) : Pilotes professionnels de très haut niveau (titres en F1, WEC, championnat GT majeur). Ne participent généralement pas aux 24 Heures du Mans dans les catégories Pro/Am.

Gold (Or) : Pilotes professionnels confirmés à temps plein.

Silver (Argent) : Pilotes semi-professionnels avec une expérience significative en compétition.

Bronze : Pilotes amateurs ou gentlemen drivers, qui pratiquent la course à temps partiel.

En LMP2 et LMGT3, le règlement impose la présence d'au moins un pilote Silver ou Bronze dans chaque équipage. Cela garantit que des pilotes non-professionnels participent à la course la plus mythique du monde — et c'est précisément ce qui rend ces catégories accessibles aux écuries privées et aux passionnés fortunés.

Quelle est la différence entre un Hypercar et un LMP2 ?

L'Hypercar est la catégorie reine : elle réunit les constructeurs officiels (Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot…) autour de deux réglementations — LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h). Ces voitures peuvent être hybrides, développent jusqu'à 500 kW (environ 680 ch) et pèsent au minimum 1 030 kg. La LMP2 (Le Mans Prototype 2) est réservée aux équipes privées : moteur unique Gibson, pas d'hybridation, puissance d'environ 375 kW (540 ch) pour un poids minimum de 950 kg. Les équipages LMP2 doivent inclure au minimum un pilote Argent ou Bronze, ce qui en fait une catégorie plus accessible que l'Hypercar.

Qu'est-ce que la Balance de Performance (BoP) aux 24 Heures du Mans ?

La Balance de Performance (BoP) est un mécanisme d'équité sportive appliqué à la fois en catégorie Hypercar et en LMGT3. Elle permet à la direction de course d'ajuster le poids et la puissance de chaque voiture en fonction des données télémétriques recueillies lors des essais et des courses précédentes. L'objectif est de garantir une compétition équilibrée entre des voitures d'architectures très différentes — notamment entre les LMH et les LMDh en Hypercar. La BoP est régulièrement réévaluée par les organisateurs tout au long de la saison.

Les voitures LMGT3 ont-elles des aides à la conduite ?

Oui, et c'est l'une des spécificités de la catégorie LMGT3. Contrairement aux Hypercars et aux LMP2, les voitures LMGT3 sont équipées d'aides à la conduite électroniques comme l'ABS (système antiblocage des roues) et l'antipatinage. Ces assistances sont délibérément autorisées pour permettre aux pilotes amateurs (classés Bronze) de maîtriser des machines puissantes dans des conditions parfois extrêmes — pluie, nuit, longues heures consécutives au volant.

Qu'est-ce que le classement LMP2 Pro/Am ?

Au sein de la catégorie LMP2, il existe un classement spécifique appelé Pro/Am : il récompense les équipages dont au moins un pilote est classé Bronze par la FIA. Ces équipages, composés d'un pilote amateur accompagné de professionnels, concourent à la fois pour le classement général LMP2 et pour ce classement dédié. C'est une reconnaissance supplémentaire pour les "gentlemen drivers" qui relèvent le défi des 24 Heures du Mans à titre semi-amateur.

Quelles sont les catégories aux 24 Heures du Mans ?

Les 24 Heures du Mans 2026 se disputent en trois catégories, définies par le règlement du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC) :

Hypercar — La catégorie reine. Deux types de voitures coexistent : les LMH (Le Mans Hypercar, architecture libre) et les LMDh (Le Mans Daytona h, châssis homologué). Puissance maximum : 500 kW. Poids minimum : 1 030 kg. LMP2 (Le Mans Prototype 2) — Prototypes réservés aux équipes privées. Moteur Gibson V8 4,2 L unique, sans hybridation. Puissance : ~375 kW. Poids minimum : 950 kg. LMGT3 — Catégorie Grand Tourisme basée sur la plateforme GT3 de la FIA, qui remplace le règlement GTE depuis 2024. Voitures de série préparées (Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin…). Vitesse maximum : 300 km/h. Poids minimum : 1 245 kg.