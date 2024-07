Tout ce que vous vouliez savoir sur la callisthénie sans oser le demander

Avez-vous déjà vu quelqu'un faire le drapeau sur Instagram ?

C'est de la "gymnastique suédoise" , aussi appelée callisthénie .

Les pompes et les abdominaux, que beaucoup de gens font à la maison ou à la salle de sport, sont aussi de la callisthénie, tout comme les personnes suspendues la tête en bas que vous voyez parfois dans les parcs.

Beaucoup de gens ont une vague idée de ce qu'est la callisthénie, mais ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est une forme de musculation au poids du corps , mais ses origines sont assez éloignées de sa hype actuelle dans la culture populaire.

01 Fondamentaux de la callisthénie

Les origines de la callisthénie datent de la Grèce antique . Le nom de cet entraînement, utilisé par les guerriers grecs, est dérivé de deux mots : beauté (kallos) et force (sthenos) .

Mais la version moderne n'est apparue il n'y a qu'un siècle environ, au départ comme un mouvement de jeunes femmes victoriennes qui voulaient gagner en beauté tout en augmentant leur force physique.

De nos jours, les adeptes de cette pratique sont plus nombreux sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram qu'à la télévision. Des personnes du monde entier partagent leurs exercices au poids du corps, y compris les handstands et les pompes.

Tim Stevenson, cofondateur de l'École de callisthénie souligne : "Notre idée de la callisthénie est de rendre plus amusant le travail sur la mobilité et la force grâce à l'entraînement au poids du corps."

"La callisthénie trouve ses origines dans un entraînement très naturel ». Les haltères n'existaient pas avant 1928, les gens utilisaient donc leur propre poids pour s'entraîner. Même avec cela, les humains ont survécu aux combats de gladiateurs, ont fait des expéditions vers des terres inexplorées et ont atteint le pôle Sud".

La raison pour laquelle ces choses étaient possibles, c'est que les gens de l'époque maîtrisaient leur corps. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient de la musculation.

Stevenson, connu pour être un coach de musculation et préparateur physique pour les athlètes de haut niveau, a subi deux opérations de l'épaule à la suite de blessures subies en tant que joueur de rugby.

Lui et David Jackson, alias « Jacko », qui a cofondé l'École de callisthénie et également ancien joueur de rugby, ont découvert la callisthénie en cherchant de nouvelles méthodes d'entraînement.

Stevenson se souvient que : "La physiothérapie n'a pas permis de traiter ma blessure. » J'ai donc commencé à travailler la callisthénie, pensant que si je réussissais à faire le poirier, cela voudrait dire que mon épaule était guérie. J'ai fait une série d'exercices que je devais faire pour moi au fur et à mesure que j'apprenais les différentes techniques."

Bien que Stevenson n'ait aucune expérience en callisthénie, il a maîtrisé la plupart des gestes de cette discipline.

Stevenson explique que : "De nombreux mouvements de callisthénie sont identiques aux formes de base de la gymnastique". L'équilibre sur les mains, par exemple, est la base. Mais la callisthénie met davantage l'accent sur les éléments de force et la maîtrise des mouvements".

02 Communautés inclusives

Groupe londonien de callisthénie les "Steel Warriors" © Casual Films/Red Bull Content Pool

Bien qu'il soit important d'apprendre les mouvements de base, la chose la plus importante à propos de la callisthénie est sa culture unique et le plaisir qu'elle procure.

Si vous regardez des vidéos de callisthénie sur les réseaux sociaux, vous verrez des gens qui font des mouvements impressionnants et qui ont l'air de bien s'amuser.

La callisthénie a un côté familial », explique Dwayne Cooper, alias "coupe_dc", connu comme la star de la callisthénie sur Instagram.

Il a commencé la callisthénie après avoir regardé une vidéo sur YouTube montrant Hannibal Lanham en train d'en faire dans le Queens, à New York.

La callisthénie devient une famille dès que l'on commence. Il y a la même énergie que dans les milieux du BMX et du skateboard. Si vous essayez et que vous échouez, quelqu'un est là pour vous aider. C'est un environnement différent de celui des salles de sport où les gens sont coincés dans leur propre monde, avec des écouteurs dans les oreilles et se regardant dans le miroir.

L'histoire de Cooper est d'autant plus intéressante qu'il n'a aucune expérience de musculation et qu'il est totalement indépendant dans le domaine de la callisthénie.

Après avoir visionné les séquences de Lanham, Cooper s'est entraîné avec des amis sur des chantiers de construction autour de Ladbroke Grove et de Notting Hill, dans la ville de Londres. Ils ont même organisé des compétitions de dips avec des spectateurs.

Finalement, Cooper a proposé une façon tout à fait originale d'évacuer le stress des vendredi soirs. Il compte aujourd'hui un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux et publie régulièrement des vidéos de lui en train d'exécuter divers mouvements de callisthénie.

On peut souvent voir Cooper s'entraîner à la gymnastique suédoise à Royal Oak , un parc situé le long de Harlow Road à Londres. Il s'entraîne parfois à Primrose Hill ou à Kennington, mais Royal Oak, que Cooper lui-même et un ami ont aidé à concevoir, semble être un endroit spécial.

"Je pense que les gens aimeront Royal Oak parce qu'il a été conçu par quelqu'un qui pratique la callisthénie", déclare Cooper, tout en précisant que c'est une bonne idée de l'essayer après avoir consulté les tutoriels."

"Si vous vous promenez les yeux bandés, tout vous semblera un peu plus effrayant. Si vous savez ce qui vous attend, vous pouvez entrer dans le parc en toute confiance. Je recommande d'apprendre le strict minimum en matière de musculation avant de se rendre au parc."

03 La gymnastique suédoise est bonne pour la remise en forme de l'ensemble du corps.

La callisthénie améliore la condition physique, la force et vos mouvements. © Casual Films/Red Bull Content Pool

Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que la callisthénie vous semble être une bonne méthode d'entraînement.

Mais vous vous demandez peut-être si des exercices qui ne répondent pas au format HIIT (High-Intensity Interval Training) et qui consistent simplement à se suspendre à des barres ou à marcher la tête en bas peuvent vraiment améliorer votre condition physique. Et bien, c'est le cas.

Un programme de recherche mené par l'université de Palerme (Italie) a montré que la gymnastique suédoise améliore la posture, la force et la structure corporelle, et que tous les participants ont vu leur pourcentage de graisse corporelle diminuer. Ils ont également indiqué que le nombre de tractions et de pompes qu'ils pouvaient effectuer, et qui n'étaient pas prévues à l'origine dans ce protocole d'entraînement, était également en hausse.

Stevenson croit aussi fermement aux bienfaits cardiovasculaires de la callisthénie.

Avec un entraînement type circuit au poids du corps, vous pouvez facilement augmenter votre rythme cardiaque. S'il est pratiqué à la bonne fréquence, la condition physique est améliorée, car le corps réagit correctement à la charge.

"Qu'il s'agisse d'un entraînement à 90 % ou plus de votre fréquence cardiaque maximale, ou d'un entraînement à une fréquence cardiaque plus basse avec des temps et des exercices légèrement plus longs, si votre fréquence cardiaque augmente, votre forme physique s'améliorera."

Réfléchissez au type d'entraînement qui vous plaît et au niveau de forme que vous souhaitez atteindre, et travaillez en conséquence.

"La callisthénie a également un effet considérable sur la santé", poursuit Stevenson.

Pour avoir un corps sain et performant, il faut augmenter son amplitude de mouvement. C'est pourquoi le yoga est si populaire. La mobilité, la stabilité et la force musculaire conditionnent le mouvement physique. En callisthénie, ces trois principes sont toujours présents.

Par exemple, si vous voulez faire un beau poirier, vous avez besoin d'une bonne force musculaire, d'une bonne mobilité et d'une bonne stabilité. La callisthénie est donc très fonctionnelle pour l'entraînement des mouvements qui font appel à l'ensemble du corps.

De plus, le fait d'apprendre un nouvel ensemble de techniques, et pas seulement la callisthénie, améliore les fonctions cérébrales. Cela peut sembler exagéré, mais une étude scientifique a montré que le fait de se pousser à apprendre une nouvelle compétence stimule les connexions et les circuits des nerfs crâniens, ce qui rend le cerveau plus vif et plus actif.

Cette stimulation du cerveau réduit le risque d'Alzheimer et de démence. Il s'agit d'une approche très positive de la callisthénie pour avoir une vie saine et épanouie.

Il est cependant trop tôt pour penser que la callisthénie peut à elle seule permettre une remise en forme totale. Stevenson s'intéresse de plus en plus à l'effet complémentaire de la callisthénie sur d'autres aspects.

Stevenson et Jacko travaillent avec les entraîneurs et les physiothérapeutes de la Scottish Rugby Union afin de les aider dans leurs efforts pour améliorer les connaissances physiques de la jeune génération.

Stevenson explique que : "Du point de vue de la performance sportive, les gens doivent pouvoir mieux bouger. Nous devons avoir plus d'options de mouvement".

Lorsque vous allez à la salle de sport et que vous faites des squats, des soulevés de terre et des développés couchés, vous faites toujours les mêmes mouvements. Mais avec la callisthénie, vous bougez votre corps de différentes manières, ce qui a un impact sur vos capacités athlétiques globales.

L'amélioration de la mobilité de votre corps augmente l'efficacité, la stabilité et la mobilité. Les coureurs et les cyclistes sont également susceptibles d'améliorer leurs performances s'ils ajoutent la callisthénie à leur programme.

La question la plus fréquente que l'on me pose est la suivante : "Comment faire pour commencer à faire de la callisthénie ?" , dit Cooper.

Ma réponse est toujours la même : "Commencez par des pompes. Si vous ne pouvez pas faire de pompes, essayez de les faire avec les genoux au sol. Une fois que vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire des tractions."

Cependant, Stevenson précise que si ces exercices sont importants pour la musculation, il faut du temps pour maîtriser chaque mouvement, et suggère de commencer par des mouvements que vous aimez.

Un exemple est le "rowing aux anneaux" , qui nécessite un anneau de suspension.

Il s'agit d'un mouvement qui consiste à s'accrocher à un anneau de gymnastique avec les deux mains, à tirer le corps vers le haut avec un bras tout en ouvrant l'autre vers l'extérieur pour améliorer la stabilité des épaules tout en tirant sur les muscles du dos.

Stevenson suggère également un mouvement appelé "Skin the Cat" .

Il s'agit d'un autre exercice où vous vous tenez aux anneaux, mais avec vos bras tendus, passez vos jambes au dessus de votre tête et entre les anneaux et tournez votre corps sur lui-même jusqu'à ce que vous puissiez voir le sol directement en dessous de vous. Ce mouvement est idéal pour accroître la force et la stabilité des épaules dans toute l'amplitude de leurs mouvements.

"Lorsque nous organisons des ateliers pour débutants, les participants réagissent en disant : « Si j'essaie suffisamment, je pourrais peut-être faire le drapeau (se tenir à l'horizontale sur un pilier)"", explique M. Stevenson.

Le cerveau est toujours ouvert à la nouveauté et curieux d'apprendre, c'est pourquoi les débutants progressent très rapidement. Vous pouvez vous sentir progresser jour après jour. Si vous apprenez un exercice d'équilibre à deux mains le lundi, vous pourrez encore mieux vous équilibrer le mercredi".

Pour plus d'informations sur l'École de callisthénie, dirigée par Tim Stevenson et David Jackson, vous pouvez visiter le site suivant schoolofcalisthenics.com .