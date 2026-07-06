Forza Horizon 6 : les meilleures voitures par catégorie

Forza Horizon 6 est le jeu de course événement de 2026 . Cet open world signé Playground Games vous emmène au Japon et enchaîne les défis au pays du Soleil-Levant. Dans notre guide pour bien débuter , nous avons déjà réuni les astuces pour partir pied au plancher et pointé la localisation des trésors de grange . Cap désormais sur la liste des voitures qui comptent vraiment dans Forza Horizon 6. Plus de 600 modèles au catalogue, oui — mais celles qui suivent sont les indispensables de tout garage qui se respecte.

01 Route et street racing : Mazda Furai

Les courses de route se disputent sur circuits fermés, avec virages serrés, longues lignes droites et pas de circulation en face. Les courses de rue, elles, serpentent dans Tokyo et demandent bien plus de polyvalence. Les voitures R-Class sont taillées pour la route, tandis que la classe S1, un cran plus civilisée, s'exprime mieux en street.

La Mazda Furai coche les deux cases. C'est une excellente polyvalence qui marie accélération de premier plan, comportement quasi parfait en virage et grosse vitesse de pointe. Introduite dès la Série 1 de la playlist du festival, elle est vite devenue un chouchou de la communauté grâce à son moteur trois-rotors Wankel — un bloc atmosphérique aussi rare que caractériel qui grimpe dans les tours comme une turbine. Un turbo aurait été redondant : la Furai vous offre déjà une réponse à la pédale digne d'une voiture de course.

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02 Meilleure voiture de dirt : Porsche 917 FE

Le dirt ne récompense pas la puissance brute, il récompense le contrôle. Ouvrez les gaz trop franchement sur du terrain meuble et vous perdez la motricité — et la course avec. Roulez trop en défense, vous perdez un temps précieux. La Porsche 917 Forza Edition trouve le juste équilibre, mieux que n'importe quelle autre voiture de la catégorie.

La Porsche n° 3 917 LH Forza Edition est une spécialiste du tout-terrain © Xbox Game Studios

Ce qui distingue la 917 FE des autres spécialistes tout-terrain, c'est sa vitesse de pointe élevée combinée à une accroche remarquable sur gravier — un cocktail rare dans cette classe. Là où d'autres deviennent délicates à tenir dès que la surface change, la Porsche reste stable et se pilote au millimètre avec ce petit sifflement turbo qui fait toute la signature du modèle. C'est le premier choix, non seulement pour les courses de dirt pures, mais aussi pour les tracés mixtes ponctués de courtes portions d'asphalte. Autre atout face à ses concurrentes comme la Mazda MX-5 FE : la 917 FE grappille quelques dixièmes dans quasiment tous les domaines qui comptent. Sur les longs formats, l'écart devient très net.

03 Meilleure voiture de rallye : Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

Le dirt est omniprésent dans Forza Horizon 6. Il vous faut donc une voiture équipée de pneus tout-terrain ou rallye capable de tenir ses trajectoires même sur terrain meuble.

La Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR est la meilleure voiture de rallye © Xbox Game Studios

La Lancer Evolution VIII MR est la meilleure rallye du jeu — et c'est une affaire. Son cocktail vitesse, accroche tout-terrain et comportement bat toutes ses rivales directes. Face à la Subaru Impreza, elle prend l'avantage d'un cheveu dans presque tous les domaines qui comptent. Peu, sur le papier, mais palpable sur les longues spéciales terre. Avec quelques upgrades bien sentis — bloc turbo plus musclé, suspensions rallye, freinage revu — l'écart se creuse encore. Le 4G63 turbo Mitsubishi accepte tout : ajoutez un plus gros turbo, revoyez l'injection, et le compte est bon. Si vous voulez gagner sur gravier, c'est ici qu'on démarre.

04 Meilleure voiture de cross-country : 2022 Subaru BRZ Forza Edition

Le cross-country, sur le papier, mélange asphalte et tout-terrain. C'est vrai — mais la proportion de portions off-road est nettement plus importante qu'on ne le croit. Sortir une pure routière ? Vous perdrez tout dès la première section de terre. Sortir un pur baroudeur ? Vous êtes derrière sur la courte transition bitume.

Pour le cross-country, optez pour la Subaru BRZ Forza Edition 2022 © Xbox Game Studios

Aussi improbable soit-elle pour une spécialiste du tout-terrain, la BRZ Forza Edition affiche un parfait 10/10 en off-road une fois correctement tunée. Sur gravier, elle reste stable et précise ; sur asphalte, elle ne concède quasi rien aux routières dédiées. Un boxer atmosphérique à l'origine, mais que le kit Forza Edition transforme en petite bombe suralimentée, turbo compris. Petite contrainte : passer une fois par l'aftermarket spot du Sotoyama Ski Resort, après quoi la voiture est débloquée à vie. Pour les épreuves cross-country, il n'y a pas mieux.

05 Meilleure voiture de drift : Toyota GR Supra Formula Drift #151 (2020)

Le drift est la discipline la plus technique de Forza Horizon 6. Sans le bon setup — moteur avant, propulsion, pneus drift spécifiques et répartition des masses calibrée — la voiture part en tête-à-queue avant même le premier virage. Transformer une sportive de série en machine à drifter demande du temps et beaucoup de crédits. La GR Supra Formula Drift vous économise les deux.

La Toyota Supra est une véritable bête de drift © Xbox Game Studios

Le nom dit tout : cette voiture est calibrée pour cette discipline. Dès sa sortie de garage, la GR Supra est faite pour glisser à la sortie de chaque courbe. Son six-en-ligne turbo prépare la mise à feu, l'arrière décroche de façon contrôlée, se tient sans effort et se remet dans l'axe tout aussi proprement — indispensable pour enchaîner de longues séries de drift et empiler les scores. Avec un peu de tuning côté puissance et l'équilibre du châssis, elle atteint un niveau qu'aucune autre voiture de la discipline n'approche vraiment. Pour les défis de drift et les Drift Zones, c'est le premier et l'unique choix. Comptez 185 000 crédits à l'Autoshow.

06 Meilleure voiture de drag : Nissan GT-R Black Edition R35 Forza Edition (2012)

Le drag résume tout à une seule question : qui va de A à B le plus vite en ligne droite ? Ce qui compte, c'est le départ et l'accélération, avec un bonus pour la vitesse de pointe sur les longues pistes.

La Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition © Xbox Game Studios

Ce qui rend cette Nissan spéciale, c'est qu'en dépit d'un passage en propulsion et d'une puissance absurde d'environ 3 000 ch, il n'y a aucun patinage significatif au départ. La voiture s'arrache sans même un frisson. Son VR38DETT bi-turbo, poussé à l'extrême par la version Forza Edition, autorise des pointes au-delà de 480 km/h — et elle y arrive plus vite que n'importe quelle autre voiture du jeu.

Le léger déficit de vitesse de pointe absolue face à la Toyota Sprinter Trueno AE86 FE est largement effacé par une accélération sans égale, et de toute façon, la plupart des pistes de drag sont trop courtes pour que cet écart fasse la différence. Seul bémol : la R35 FE ne s'obtient que via les tirages (Wheelspins), un aftermarket spot situé près d'une piste de drag, ou la salle des ventes.

07 Meilleure polyvalente : Mazda 787B

La plupart des voitures de Forza Horizon 6 sont des spécialistes. La Lancer Evo domine sur gravier, la GT3 RS règne sur Tokyo, la GR Supra impose sa loi en Drift Zone — mais aucune d'elles n'est bonne partout. La Mazda 787B, si.

Aux côtés de la Mazda Furai, la 787B est peut-être la voiture de course la plus complète du jeu. Sur bitume, elle tient la comparaison avec les pures routières. Sur terre, elle surprend par une stabilité qu'on n'attend pas d'un prototype Le Mans. Sur la piste de drag, elle affiche des chronos très corrects. Ce qui la distingue, ce n'est pas un point fort particulier, mais l'absence totale de vraie faiblesse. Son quatre-rotors Wankel atmo compense l'absence de turbo par une allonge qui ne s'arrête jamais.

Pour ceux qui veulent une seule voiture pour tout — free roam, épreuves toutes disciplines confondues, ou simple exploration du Japon — la 787B est le choix parfait. La compagne la plus fiable dans un jeu qui aligne plus de 600 concurrentes.

08 Meilleure voiture de time attack : Lotus Exige WTAC

En time attack, vous avez besoin d'une voiture qui conjugue appui aérodynamique, vitesse, accélération et comportement. C'est exactement là que la Lotus Exige WTAC prend le pouvoir.

Aucune autre voiture du jeu ne génère autant d'appui que l'Exige en configuration WTAC. Résultat : une vitesse de passage en courbe qui se traduit par un avantage quasi imbattable sur les circuits techniques et serrés du time attack. La voiture reste collée à la piste dans des virages où les autres doivent freiner ; l'Exige, elle, passe dedans à fond. En ligne droite, ce n'est pas la référence — mais les tracés de time attack ne sont quasiment jamais dessinés pour récompenser la vitesse de pointe. Si vous voulez enchaîner les meilleurs tours de manière régulière, il n'y a pas d'alternative à la Lotus Exige WTAC.

09 Meilleure voiture R-Class : Ferrari FXX-K Evo (2018)

Quand on lâche 4,5 millions de crédits, on attend le meilleur. Si vous ne savez pas encore comment accumuler cette somme, notre guide pour gagner des crédits rapidement vous donnera toutes les clés. La Ferrari FXX-K Evo tient parole. En R Class, où s'affrontent les voitures les plus rapides et les plus extrêmes du jeu, elle fixe le standard de ce qu'une voiture entièrement tunée peut délivrer.

La Ferrari FXX-K EVO est difficile à battre dans les courses sur route © Xbox Game Studios

Même sans le moindre coup de tuning, la FXX-K Evo affiche des stats que la plupart des modèles n'atteignent qu'après de lourdes modifications : vitesse remarquable, comportement pointu, freinage massif. Le seul terrain à surveiller, ce sont les enchaînements de virages très serrés.

À ce niveau de performances, la moindre erreur peut vite coûter cher. Piloté proprement, ce V12 hybride se moque de la concurrence sur les circuits routiers qui alternent longues lignes droites et courbes rapides. Pour ceux qui trouvent la GR GT Prototype trop accessible et trop raisonnable, la Ferrari est l'alternative plus radicale, plus chère et encore plus rapide. Une édition Welcome Pack est également disponible et arrive avec un setup de base déjà taillé pour la performance.

10 Meilleure voiture de départ : Mazda MX-5 Miata RF (2022)

Tout le monde ne démarre pas Forza Horizon 6 avec un compte bien garni en crédits. Et même ceux qui l'ont ont besoin d'une voiture pour apprendre les bases avant de sauter dans une Ferrari à 4 millions. La Mazda MX-5 Miata RF coche exactement cette case, et elle reste pertinente longtemps après les premières heures de jeu.

La MX-5 Miata Forza Edition © Xbox Game Studios

À 29 000 crédits, le prix ne fait aucun barrage à l'entrée. Pour ce tarif, vous récupérez un véhicule au comportement excellent, agréable sur route, précis en courbe et sans piège caché. Dans le même temps, la MX-5 est une des meilleures voitures de départ pour apprendre le drift. Même en configuration d'usine, elle a tendance à faire glisser l'arrière et se laisse tenir sur de longues séquences sans jamais partir en tête-à-queue. Avec des pneus drift et un petit swap turbo pour bosser la puissance, elle est prête pour tous les défis de drift du jeu. Si vous voulez apprendre à piloter, comprendre les mécaniques de drift et gagner des courses en même temps, foncez sur la MX-5.

FAQ

Quelle est la meilleure voiture de Forza Horizon 6 ?

Aucune voiture ne domine toutes les disciplines. Pour un choix unique et polyvalent, la Mazda 787B reste le meilleur compromis, capable de briller sur route, sur terre et sur la piste de drag. Si vous cherchez le sommet absolu de la puissance en R-Class, la Ferrari FXX-K Evo est le mètre étalon.

Quelle est la voiture la plus rapide dans Forza Horizon 6 ?

Tout dépend de ce que vous entendez par "la plus rapide". En accélération pure et temps au finish sur une piste de drag standard, la Nissan GT-R Black Edition R35 Forza Edition remporte la mise : son VR38DETT bi-turbo poussé à environ 3 000 ch la propulse au-delà des 480 km/h avec un départ sans patinage, le meilleur du jeu dans sa catégorie. En vitesse de pointe absolue sur longue ligne droite, la 1985 Toyota Sprinter Trueno AE86 Forza Edition prend l'avantage — full-tune, elle peut dépasser les 520 km/h (la vitesse maximale de tout Forza Horizon). Elle met cependant plus de temps à atteindre ces pointes, ce qui la désavantage sur les pistes courtes. Pour le free roam et les sprints longs : AE86 FE. Pour gagner un drag race : GT-R R35 FE.

Quelle voiture choisir au début de Forza Horizon 6 ?

La Mazda MX-5 Miata RF (2022) à 29 000 crédits est le choix évident pour vos premières heures : propulsion facile à apprivoiser, comportement joueur, aptitude naturelle au drift et prix ridicule. Elle reste utile bien après que vous ayez rempli votre garage — parfaite comme voiture de base pour prendre le rythme. En bonus : son achat à l'Autoshow débloque le succès "Premier amour". Pour tous les succès liés aux voitures, retrouvez notre guide complet des 57 succès de Forza Horizon 6 .

Comment obtenir les voitures rares et les voitures gratuites ?

La plupart des voitures rares s'obtiennent via les trésors de grange, les tirages (Wheelspins) et les Super tirages, ou lors des récompenses de la playlist du festival. Certaines Forza Edition n'apparaissent qu'aux aftermarket spots disséminés sur la carte, d'autres passent par la salle des ventes. Pour multiplier vos tirages quotidiens et débloquer des bonus permanents liés aux véhicules, consultez notre guide des maisons de Forza Horizon 6 . Pour la liste complète des voitures et des modèles cachés, appuyez-vous sur notre guide des trésors de grange.

Quelles sont les voitures disponibles dans Forza Horizon 6 ?

Forza Horizon 6 propose 618 voitures jouables dans son garage de base, issues de plus de 70 constructeurs à travers le monde. Le catalogue couvre toutes les disciplines du jeu : voitures de route, de dirt, de rallye, de drift, de drag, de cross-country et de time attack, réparties en classes D, C, B, A, S1, S2 et R. Des voitures supplémentaires sont disponibles via le Car Pass et les DLC additionnels.

Combien de voitures sont ajoutées après le lancement ?

Le Car Pass ajoute une nouvelle voiture par semaine depuis le 19 mai 2026 pour un total de 30 véhicules supplémentaires. Les mises à jour saisonnières et les nouvelles séries de la playlist du festival introduisent également des véhicules inédits au fil du temps. Au total, le catalogue peut dépasser les 630 voitures en incluant tous les DLC confirmés.

Quelle est la liste des types de voitures dans Forza Horizon 6 ?

Forza Horizon 6 organise ses 618 voitures en une vingtaine de catégories, dont les principales sont : Hypercars, Classic Rally, Retro Rally, Rally Monsters, Modern Rally, Drift Cars, Extreme Track Toys, Retro Supercars, Modern Supercars, Classic Racers, Retro Racers, Classic Muscle, Modern Muscle, Hot Hatch, Super Hot Hatch, Sports Utility Heroes, Pickups & 4x4's, Cult Cars et Eclectic Domestics. La source officielle forza.net/fh6cars liste chaque voiture avec sa catégorie, sa classe PI et son moyen d'obtention.

Quelles sont les voitures cachées dans les trésors de granges ?

Plusieurs voitures rares se débloquent exclusivement via les trésors de grange (Barn Finds) disséminés sur la carte du Japon. Ces voitures ne sont pas disponibles à l'Autoshow et nécessitent de suivre les indices pour les localiser. Consultez notre guide des trésors de grange pour la liste complète et les emplacements.

Quelles sont les voitures gratuites dans les packs de voitures ?

Plusieurs voitures sont accessibles gratuitement selon votre version du jeu :

Voitures de démarrage (offertes à tous les joueurs) : Nissan Silvia K's, Toyota Celica GT-Four ST205, GMC Jimmy — puis Toyota GR86, Mitsubishi Lancer Evo VI, RAM 1500 TRX.

Welcome Pack (éditions Deluxe et Premium) : Ce pack inclut cinq voitures pré-tunées prêtes à l'emploi, dont la 2018 Ferrari FXX-K Evo Welcome Pack, la 2020 Mercedes-AMG GT Black Series Welcome Pack et la 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR Welcome Pack (déjà réglée en classe A, idéale pour le rallye). C'est l'un des meilleurs investissements si vous démarrez en édition Premium : vous disposez immédiatement de voitures compétitives sans devoir les acheter ni les tuner.

Wheelspins et Super Wheelspins : permettent d'obtenir des voitures aléatoirement au fil de la progression, dont certaines Forza Edition exclusives comme la Nissan GT-R Black Edition R35 FE et le Wuling Sunshine S FE.

Quels sont les meilleurs réglages pour la conduite dans Forza Horizon 6 ?

Les réglages varient selon la discipline : pour la route, privilégiez un équilibre châssis centré avec des pneus sport. Pour le drift, désactivez les aides à la conduite (antipatinage, ESP) et orientez la répartition du couple vers le train arrière. Pour le rallye et le cross-country, montez des pneus tout-terrain ou rallye et relevez la garde au sol. Pour le drag, optez pour la propulsion, un différentiel arrière agressif et des pneus drag. Notre guide pour débuter détaille les réglages essentiels par discipline.