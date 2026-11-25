Braquages de banques, courses-poursuites et chaos qui s’invite dans les rues de Vice City. Tout ça, c’est la base dans GTA 6 . Mais parfois, il faut aussi savoir décrocher et se la couler douce. En jeu, à la manière de Red Dead Redemption 2 , la pêche est étonnamment poussée, demande du doigté et booste durablement le Focus de Jason. En plus, elle vous permet de faire taire votre meilleur pote Cal. Dans ce guide, vous découvrirez comment équiper la canne à pêche, de quels appâts vous avez besoin, comment fonctionne le mini-jeu et où nagent les vraies grosses pièces de Leonida.

01 À partir de quand peut-on pêcher dans GTA 6 ?

Tout de suite : vous pouvez jeter votre ligne à l'eau sans attendre d'avoir terminé les chapitres jeu le plus attendu depuis 13 ans . Pas besoin de permis de pêche à Leonida.

Votre premier contact avec ce loisir a lieu dès la mission « Partie de pêche », lorsque vous explorez la maison de Jason. Vous êtes ensuite véritablement initié dans le chapitre 1, avec la mission « Recalibrage » , où vous sortez en mer avec Cal et apprenez les bases. Spoiler : elles sont acquises en deux ou trois lancers.

Leonida est un paradis pour les fans de balades en mer © Rockstar Games

Un truc à savoir : la pêche est une activité facultative dans GTA 6, mais elle compte pour la complétion à 100 % . Vous ne ratez donc rien si vous ne vous y mettez qu'après l'histoire.

02 Équiper la canne à pêche dans GTA 6

En réalité, vous n'avez même pas besoin de chercher une canne à pêche dans GTA 6. Elle se trouve dans votre inventaire dès le départ, dans le même emplacement que les jumelles et la lampe torche. Pour l'équiper, maintenez L1 (Xbox : LB) pour ouvrir la roue des armes, puis sélectionnez l'emplacement situé juste sous les poings. Avec L2/R2 (LT/RT), faites défiler jusqu'à la canne à pêche, puis relâchez L1. Et voilà, vous êtes officiellement pêcheur. Bonne chance !

Chaque poisson a ses propres préférences en matière d'appât © Rockstar Games

Si vous n'en trouvez pas, pas de panique : des cannes traînent sur les bateaux, sur les pontons et à proximité des spots de pêche. Pendant le chapitre 1, il y en a aussi une sur le bateau de Jason, amarré au ponton derrière sa maison à Key Lento. Pratique si vous comptez vous promener en bateau.

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Sans le bon appât, rien ne mord dans GTA 6 (en tout cas rien qui en vaille la peine). Chaque poisson a ses préférences, et si vous voulez attraper toutes les espèces, vous devrez étoffer petit à petit votre arsenal. Au départ, votre équipement contient un petit appât d'eau salée. La règle de base : eau salée sur les pontons et sur la côte, eau douce dans les lacs et les rivières. Si vous pêchez le brochet dans un lac avec l'appât d'eau salée, vous risquez d'attendre longtemps.

La taille détermine la prise. Les petits appâts attirent les petits poissons, les moyens attirent des espèces comme le poisson-lion, et les gros appâts sont indispensables pour les balles prises comme le thon albacore. Les espèces rares ignorent même complètement les appâts standard et réclament des appâts spéciaux.

Chuck's Tackle & Shot est un passage obligé pour les pêcheurs © Rockstar Games

04 Où acheter des appâts dans GTA 6 ?

Les appâts moyens et gros s'achètent chez Chuck's Tackle & Shot, une boutique que vous avez déjà visitée lors de la mission « Aux armes ». Les appâts se trouvent sur le côté gauche du magasin. D'autres Ammu-Nation vendent aussi des appâts. Une fois équipé, si vous ne savez pas lequel utiliser, feuilletez le magazine de pêche rangé dans la remise sous la maison de Jason : il vous indique quel poisson aime quel appât et où vous réapprovisionner.

Commandes : comment fonctionne le mini-jeu de pêche

C'est ici que l'on distingue le pêcheur du dimanche de la légende de Leonida. Le mini-jeu de pêche de GTA 6 n'est pas un simple matraquage de boutons : il exige du timing et de la patience. Voici le déroulé en cinq étapes :

Trouver les poissons : appuyez sur les deux sticks (L3 + R3) pour activer le mode Focus. Des taches lumineuses dans l'eau vous indiquent où nagent les poissons. C'est précisément là que vous voulez aller. Lancer : maintenez L2 pour viser, et ce pendant tout le lancer. Visez vers le poisson, armez avec R2, puis relâchez. Plus vous maintenez longtemps, plus l'appât va loin. Idéalement, lancez juste derrière les poissons et ramenez l'appât petit à petit. Attirer : tournez lentement le stick droit. Si vous moulinez à fond, l'appât passera devant les poissons avant même qu'ils ne réagissent. Ferrer : les poissons de Leonida ne sont pas nés de la dernière marée. La première vibration de la manette n'est généralement qu'un grignotage, ne réagissez pas. Ce n'est que lorsque la manette vibre vraiment fort et que l'indication « Hook Fish » (en VO) s'allume que vous ferrez avec R2. Trop tôt, et le poisson file. Lutter et ramener : c'est maintenant que le poisson se débat. Poussez le stick gauche dans le sens opposé à sa direction de nage pour le fatiguer, mais sans trop braquer à gauche ou à droite. Dès que les fortes vibrations diminuent, il est fatigué : moulinez rapidement le stick droit. S'il repart à fond, tenez bon à nouveau, puis continuez à mouliner. À un moment, Jason l'attrape automatiquement et sort la prise de l'eau.

La pêche demande de la patience © Rockstar Games

Action PS5 Xbox Series X/S Changer d'appât Croix directionnelle gauche/droite Croix directionnelle gauche/droite Focus (afficher les poissons) L3 + R3 LS + RS Viser/tenir la canne Maintenir L2 Maintenir LT Lancer Maintenir puis relâcher R2 Maintenir puis relâcher RT Ramener l'appât Tourner lentement le stick droit Tourner lentement le stick droit Ferrer R2 RT Lutter Stick gauche Stick gauche Relancer Rond B Photo pour Cal Croix A

Petite bouée de sauvetage si mouliner au stick vous fait sans cesse perdre des poissons : dans Paramètres > Gameplay > Pêche , vous pouvez régler le moulinage sur Maintenir, Appuyer ou Tirer le stick. La variante Appuyer est nettement plus reposante pour les pouces. Si votre appât atterrit dans une zone vide de tout poisson, réinitialisez le lancer avec Rond (B). Et si un poisson qui ne vous intéresse pas est accroché à l'hameçon, coupez simplement la ligne.

05 Les meilleurs coins de pêche de Leonida

La pêche dans GTA 6 © Rockstar Games

Dans GTA 6, vous pouvez jeter votre ligne à l'eau quand et où vous voulez : au ponton de Jason, les poissons nagent pour ainsi dire à vos pieds, et ça marche même la nuit. Mais pour les gros morceaux, mieux vaut filer en eaux profondes. Empruntez un bateau, rendez-vous là où vous le souhaitez. Comme un bon marin, coupez le moteur, sortez de la cabine avec Triangle (Y) et lancez votre ligne depuis le bord du bateau. Vous avez juste à être patient pour récolter votre premier poisson.

Petit conseil : à mesure que vous explorez Leonida, votre carte affiche des spots de pêche intéressants. Surtout, sautez sur votre téléphone lorsque vous recevez un message, car Cal vous partage certains tuyaux, signalés par un cercle violet.

Un raccourci est disponible dès le début du jeu : au rez-de-chaussée de la remise sous la maison de Jason se trouve le magazine de pêche « Off the Hook ». Lisez-le, et des coins de pêche apparaissent sur votre carte, dont un spot pour choper un grand barracuda (mais il vous faudra ensuite le bon appât).

Voici quelques-uns des meilleurs spots de pêche de Leonida :

Lake Leonida

Emplacement : dans le comté de Leonard. D'après le magazine Off the Hook, c'est l'un des lacs les plus propres de l'État

Poissons ciblés : espèces d'eau douce, poissons rares

Appâts : appâts d'eau douce, pour les espèces rares

Key Lento

Emplacement : les eaux à l'est de Key Lento

Poissons ciblés : barracudas costauds

Appâts : gros appâts pour carnassiers

Belpoint

Emplacement : les eaux profondes au sud de Belpoint

Poissons ciblés : l e thon albacore, l'une des plus belles prises du jeu

Appâts : gros appât d'eau salée

Goose Key

Emplacement : les récifs au sud-ouest de Goose Key

Poissons ciblés : coryphène (mahi-mahi)

Appâts : gros appât d'eau salée pour la haute mer

Draper Island

Emplacement : juste sous le pont de Draper Island

Poissons ciblés : tarpons

Appâts : appâts pour les eaux salées

Si vous préférez la nature aux palmiers : le parc national du Mount Kalaga, au nord, est lui aussi désigné comme une zone de pêche et de chasse.

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06 Garder, relâcher, vendre ? Ce qu'il advient de votre prise

Une fois le poisson attrapé, le jeu vous indiquera son espèce, son poids et votre record actuel. Hors mission scénarisée, vous pourrez ensuite remettre votre poisson à l'eau. Par contre, ne faites pas l'erreur de revenir les bras ballants de la mission « Recalibrage », sinon, votre assiette sera vide.

Et maintenant, la nouvelle qui va faire mal à tous ceux qui espéraient s’acheter un trois-pièces : la pêche ne rapporte pas un centime. Il n'existe pas de poissonnier : Rockstar a délibérément conçu la pêche comme un pur loisir. Si vous voulez gagner de l'argent grâce à la nature, allez chasser.

La pêche n'est pas pour autant totalement inutile. Chaque poisson sorti de l'eau augmente le Focus de Jason d'environ 10 %. Et contrairement à la force et à l'endurance, ces progrès sont conservés définitivement . Vos records et le nombre total de vos prises se trouvent dans le menu pause, sous Progression > Animaux > Pêche.

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Cal Hampton et Jason Duval sont meilleurs amis dans GTA 6 © Rockstar Games

Cal se prend pour le roi des eaux, et vous êtes libre de le faire redescendre sur Terre. Une fois la mission « Feng Shui » du chapitre 1 terminée (celle où Jason et Cal réaménagent le salon avant le retour de Lucia ), Cal vous envoie une photo de sa prise, accompagnée d'une provocation. C'est ce qui lance le défi « Catch a Bigger Fish » (en VO).

Ouvrez le message et définissez le Stoplight Parrotfish Spot (en VO) comme destination. Il apparaît sous la forme d'un cercle violet au large, dans Gambit Bay. Si vous êtes encore dans le chapitre 1, prenez le bateau amarré au ponton de Jason. Après le premier chapitre, ce bateau n'est plus accessible : empruntez (ou volez, on est dans GTA) n'importe quel autre bateau, par exemple sur les quais près du Rusty Anchor. Votre mission : sortir de l'eau un Stoplight Parrotfish (poisson-perroquet feu) de plus de 2 livres, soit environ 0,91 kilo. Le petit appât d'eau salée de l'équipement de départ suffit. Lancez à l'intérieur du cercle et relâchez immédiatement tout ce qui fait moins de 2 livres. Une fois le bon spécimen ferré, appuyez sur Croix (A) pour prendre une photo rapide, qui est automatiquement envoyée à Cal. Juste après, le trophée Joli coup de canne (Baited My Tackle en VO) s'affiche.

08 GTA 6 : conseils de pro pour les gros poissons

Facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. C'est aussi vrai pour la pêche dans GTA 6. Voici donc quelques conseils de pro qui feront de vous un pêcheur hors pair :

Prenez votre temps : l'erreur de débutant la plus fréquente consiste à mouliner trop frénétiquement. Laissez l'appât glisser tranquillement dans l'eau, et ça finira par mordre.

Ignorez la première vibration : le grignotage du poisson est un test. Si vous ferrez au premier frémissement, vous pêchez dans le vide. La patience est mère de toutes les vertus.

Focus d'abord : ne lancez pas au hasard. Un rapide coup d'œil avec L3 + R3 vous montre où se trouve le banc et vous épargne une foule de lancers dans le vide.

Adaptez l'appât au poisson : un thon albacore se moque de votre mini-appât. Avant de mettre le cap sur Belpoint ou le spot du grand barracuda, faites un saut chez Chuck pour embarquer de gros appâts. Si un poisson refuse obstinément de mordre, c'est presque toujours la faute de l'appât.

Surveillez la météo et l'heure : par très mauvais temps ou au mauvais moment de la journée, ça ne mord pas. Au ponton devant la maison de Jason, en revanche, la pêche fonctionne de manière fiable même la nuit.

N'oubliez pas le magazine : le numéro de « Off the Hook » rangé dans la remise vous prend deux minutes et débloque directement plusieurs spots. Lisez-le de préférence dès le chapitre 1.

La pêche comme entraînement de Focus : vous voulez booster le Focus de Jason ? Une soirée tranquille au ponton vous fait progresser à chaque poisson, et ce progrès est permanent. Une salle de sport pour les nerfs, en quelque sorte.

FAQ : la pêche à Leonida

Comment pêcher dans GTA 6 ?

Pour pêcher dans GTA 6, équipez Jason d'une canne à pêche depuis la roue des armes, puis choisissez un appât adapté à l'espèce recherchée. Activez le mode Focus avec L3 + R3 pour repérer les poissons dans l'eau. Lancez votre ligne à proximité du banc, ramenez lentement l'appât et attendez la forte vibration de la manette pour ferrer. Il ne vous reste plus qu'à fatiguer le poisson en orientant le stick gauche dans le sens opposé à sa nage avant de le ramener.

Où trouver une canne à pêche ?

La canne à pêche est disponible dès le début de GTA 6 dans l'inventaire de Jason, au même emplacement que les jumelles et la lampe torche. Vous pouvez également en trouver sur certains bateaux, pontons et spots de pêche. Pendant le chapitre 1, le bateau de Jason, amarré derrière sa maison à Key Lento, en possède notamment une.

Peut-on vendre ses poissons ?

Non, la pêche ne permet pas de gagner de l'argent dans GTA 6. Contrairement à la chasse, cette activité est conçue comme un loisir et aucun poissonnier ne permet de vendre vos prises. Elle reste néanmoins intéressante puisqu'elle augmente durablement la valeur de Focus de Jason d'environ 10 % à chaque poisson attrapé.

Où acheter des appâts dans GTA 6 ?

Pour acheter des appâts dans GTA 6, rendez-vous chez Chuck's Tackle & Shot, une boutique proposant des appâts de taille moyenne et grosse. Certains magasins Ammu-Nation disposent également d'un rayon plein air où vous pouvez vous réapprovisionner. Pensez à consulter le magazine de pêche « Off the Hook » pour connaître les préférences des différentes espèces.