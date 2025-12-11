Le consultant de l'équipe Oracle Red Bull Racing, le Dr Helmut Marko, regarde, sur la grille lors du Grand Prix de F1 d'Abu Dhabi au Yas Marina Circuit, le 08 décembre 2024.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Fin d'une ère : Marko quitte la F1 après 20 ans à façonner Red Bull

C'est la fin d'une ère : le consultant sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a décidé de se retirer de la Fomule 1. Sa décision a été influencée une fin de saison 2025 riche en émotions.
Écrit par Agnes Aneboda
4 minutes

Résumé

    Pourquoi Helmut Marko a-t-il arrêté ?
    La fin d’une ère chez Red Bull
    Qui est Helmut Marko ?
    Pilotes de F1 développés par Helmut Marko
Max Verstappen a manqué de peu son cinquième titre de champion du monde de Formule 1, ce qui a conduit une légende du paddock à se retirer d’Oracle Red Bull Racing et de la F1. Helmut Marko a décidé de se retirer à la fin de l’année 2025 après plus de 20 ans en tant que consultant sport automobile de Red Bull. À 82 ans, il était l’un des principaux architectes de l’ère Red Bull en Formule 1 et également responsable du Red Bull Junior Program.
Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing, et le Dr Helmut Marko, consultant de l'équipe Red Bull Racing, célèbrent au parc ferme lors du Grand Prix F1 du Canada.

En pleine célébration pendant le Grand Prix de F1 du Canada 2023

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ça été une période merveilleuse que j’ai pu contribuer à façonner et partager avec tant de personnes talentueuses
Helmut Marko
« Je suis impliqué dans le sport automobile depuis six décennies maintenant et les plus de 20 années passées chez Red Bull ont été un parcours extraordinaire et extrêmement réussi », déclare Marko. « Cela a été une période merveilleuse que j’ai pu contribuer à façonner et partager avec tant de personnes talentueuses. Tout ce que nous avons construit et accompli ensemble me remplit de fierté. »
01

Pourquoi Helmut Marko a-t-il arrêté ?

Helmut Marko a déclaré que la façon dont la saison 2025 s’est terminée a influencé sa décision de se retirer. « Le fait d’avoir manqué de peu le titre mondial cette saison m’a profondément touché », a-t-il expliqué. Max Verstappen, pilote Red Bull Racing, a réduit un écart de 104 points à seulement deux points de Lando Norris, remportant la dernière course à Abou Dhabi mais échouant malgré tout dans la conquête du titre. « Cela m’a clairement montré que c’est maintenant, pour moi personnellement, le bon moment pour conclure ce chapitre très long, intense et couronné de succès », a déclaré Marko, qui a été l’un des principaux soutiens de la carrière de Verstappen en F1.
Le Dr Helmut Marko, consultant de l'équipe Red Bull Racing, célèbre dans le parc ferme lors du Grand Prix de Belgique de F1 au circuit de Spa-Francorchamps, le 30 juillet 2023.

Encore en train de célébrer lors du Grand Prix de F1 de Belgique 2023

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Je souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès pour la suite
Helmut Marko
Il a ajouté : « Je souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès pour la suite et je suis convaincu qu’elle se battra à nouveau pour les deux titres mondiaux l’année prochaine. »
02

La fin d’une ère chez Red Bull

Max Verstappen des Pays-Bas et Oracle Red Bull Racing célèbre avec Helmut Marko après le Grand Prix F1 de Chine sur le circuit international de Shanghai le 21 avril 2024 à Shanghai, en Chine.

Max Verstappen, vainqueur de la course, célèbre avec Helmut Marko en Chine

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Marko était une figure influente dont le leadership a façonné le succès de l’équipe et contribué à développer des pilotes comme Sebastian Vettel et Max Verstappen. « Helmut est venu me voir avec le souhait de mettre fin à son rôle de consultant sport automobile à la fin de l’année », a expliqué Oliver Mintzlaff, CEO Investments and Corporate Projects de Red Bull. Il a qualifié le départ de Marko de « fin d’une ère extraordinaire. La passion de Marko, son courage à prendre des décisions claires et sa capacité à détecter le potentiel resteront inoubliables. »
Le vainqueur de la course et champion du monde des pilotes de F1 2021, Max Verstappen, des Pays-Bas et de Red Bull Racing, célèbre avec le consultant de l'équipe Red Bull Racing, le Dr Helmut Marko.

Champion du monde des pilotes de F1 2021

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel célèbre avec Helmut Marko (à droite), après avoir remporté le Grand Prix de Formule 1 du Japon sur le circuit de Suzuka, le 4 octobre 2009.

Sebastian Vettel célèbre sa victoire au Grand Prix du Japon

© Getty Images/Red Bull Content Pool

L’impact de Marko se reflète non seulement dans les personnes qu’il a façonnées, mais aussi dans les résultats obtenus durant son mandat. Les principaux jalons de ses deux décennies chez Red Bull sont les suivants :

Statistiques de l'équipe sous la direction d'Helmut Marko :

Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing discute avec le consultant de l'équipe Red Bull Racing, le Dr Helmut Marko, dans le garage pendant l'entraînement avant le Grand Prix de F1 de Hongrie.

Max Verstappen et le Dr Helmut Marko dans le garage pendant l'entraînement

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Qui est Helmut Marko ?

Helmut Marko est né en 1943 à Graz, en Autriche. Ancien pilote, il a remporté les 24 Heures du Mans en 1971. Il est titulaire d’un doctorat en droit, ce qui lui a valu le surnom de « The Doctor ». Marko a commencé à courir dans les années 1960 aux côtés de son ami Jochen Rindt.
Le Dr Helmut Marko, consultant de l'équipe Red Bull Racing, dans une BRM 157 lors de la parade des légendes Red Bull avant le Grand Prix F1 d'Autriche au Red Bull Ring, le 02 juillet 2023.

Le Dr Helmut Marko dans une BRM 157 lors de la parade des légendes Red Bull

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Le consultant en sport automobile Helmut Marko (Red Bull) et Gerhard Berger au Grand Prix d'Autriche de Formule 1 sur le Red Bull Ring.

Helmut Marko et Gerhard Berger à Spielberg

© GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Il s’est ensuite tourné vers le management et est devenu consultant sport automobile de Red Bull Racing, un rôle qu’il quittera à la fin de l’année 2025. Il a contribué à faire de Red Bull Racing une équipe plusieurs fois titrée au championnat du monde et a mentoré des pilotes comme Max Verstappen et Sebastian Vettel. Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de la Formule 1.
04

Pilotes de F1 développés par Helmut Marko

Le vainqueur de la course, le Néerlandais Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing, est félicité par le Dr Helmut Marko, consultant de l'équipe Oracle Red Bull Racing, le 30 novembre 2025.

De nombreuses victoires ont été célébrées au fil des ans

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • Max Verstappen (4 x champion du monde pilotes)
  • Sebastian Vettel (4 x champion du monde pilotes)
  • Daniil Kvyat
  • Isack Hadjar
  • Liam Lawson
  • Yuki Tsunoda
  • Alex Albon
  • Pierre Gasly
  • Carlos Sainz
  • Daniel Ricciardo
  • Sébastien Buemi
  • Scott Speed
  • Jaime Alguersuari
  • Brendon Hartley
  • Jean-Éric Vergne
  • Christian Klien
  • Vitantonio Liuzzi
  • Jack Doohan
  • Patrick Friesacher
  • Arvid Lindblad
