Fin d'une ère : Marko quitte la F1 après 20 ans à façonner Red Bull
C'est la fin d'une ère : le consultant sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a décidé de se retirer de la Fomule 1. Sa décision a été influencée une fin de saison 2025 riche en émotions.
Max Verstappen a manqué de peu son cinquième titre de champion du monde de Formule 1, ce qui a conduit une légende du paddock à se retirer d’Oracle Red Bull Racing et de la F1. Helmut Marko a décidé de se retirer à la fin de l’année 2025 après plus de 20 ans en tant que consultant sport automobile de Red Bull. À 82 ans, il était l’un des principaux architectes de l’ère Red Bull en Formule 1 et également responsable du Red Bull Junior Program.
Ça été une période merveilleuse que j’ai pu contribuer à façonner et partager avec tant de personnes talentueuses
« Je suis impliqué dans le sport automobile depuis six décennies maintenant et les plus de 20 années passées chez Red Bull ont été un parcours extraordinaire et extrêmement réussi », déclare Marko. « Cela a été une période merveilleuse que j’ai pu contribuer à façonner et partager avec tant de personnes talentueuses. Tout ce que nous avons construit et accompli ensemble me remplit de fierté. »
Pourquoi Helmut Marko a-t-il arrêté ?
Helmut Marko a déclaré que la façon dont la saison 2025 s’est terminée a influencé sa décision de se retirer. « Le fait d’avoir manqué de peu le titre mondial cette saison m’a profondément touché », a-t-il expliqué. Max Verstappen, pilote Red Bull Racing, a réduit un écart de 104 points à seulement deux points de Lando Norris, remportant la dernière course à Abou Dhabi mais échouant malgré tout dans la conquête du titre. « Cela m’a clairement montré que c’est maintenant, pour moi personnellement, le bon moment pour conclure ce chapitre très long, intense et couronné de succès », a déclaré Marko, qui a été l’un des principaux soutiens de la carrière de Verstappen en F1.
Je souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès pour la suite
Il a ajouté : « Je souhaite à toute l’équipe beaucoup de succès pour la suite et je suis convaincu qu’elle se battra à nouveau pour les deux titres mondiaux l’année prochaine. »
La fin d’une ère chez Red Bull
Marko était une figure influente dont le leadership a façonné le succès de l’équipe et contribué à développer des pilotes comme Sebastian Vettel et Max Verstappen. « Helmut est venu me voir avec le souhait de mettre fin à son rôle de consultant sport automobile à la fin de l’année », a expliqué Oliver Mintzlaff, CEO Investments and Corporate Projects de Red Bull. Il a qualifié le départ de Marko de « fin d’une ère extraordinaire. La passion de Marko, son courage à prendre des décisions claires et sa capacité à détecter le potentiel resteront inoubliables. »
L’impact de Marko se reflète non seulement dans les personnes qu’il a façonnées, mais aussi dans les résultats obtenus durant son mandat. Les principaux jalons de ses deux décennies chez Red Bull sont les suivants :
Statistiques de l'équipe sous la direction d'Helmut Marko :
Qui est Helmut Marko ?
Helmut Marko est né en 1943 à Graz, en Autriche. Ancien pilote, il a remporté les 24 Heures du Mans en 1971. Il est titulaire d’un doctorat en droit, ce qui lui a valu le surnom de « The Doctor ». Marko a commencé à courir dans les années 1960 aux côtés de son ami Jochen Rindt.
Il s’est ensuite tourné vers le management et est devenu consultant sport automobile de Red Bull Racing, un rôle qu’il quittera à la fin de l’année 2025. Il a contribué à faire de Red Bull Racing une équipe plusieurs fois titrée au championnat du monde et a mentoré des pilotes comme Max Verstappen et Sebastian Vettel. Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de la Formule 1.
Pilotes de F1 développés par Helmut Marko
- Max Verstappen (4 x champion du monde pilotes)
- Sebastian Vettel (4 x champion du monde pilotes)
- Daniil Kvyat
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Daniel Ricciardo
- Sébastien Buemi
- Scott Speed
- Jaime Alguersuari
- Brendon Hartley
- Jean-Éric Vergne
- Christian Klien
- Vitantonio Liuzzi
- Jack Doohan
- Patrick Friesacher