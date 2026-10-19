Bon, autant le dire tout de suite : Nice et HYROX , c'est une vieille histoire. En juin 2024, la ville accueillait déjà les Championnats du monde , et c'est là que l'athlète Red Bull Jake Dearden a décroché le titre mondial en double masculin aux côtés de Marc Dean. Deux ans plus tard, la Côte d'Azur remet le couvert pour une étape de la saison 2026/2027.

Vous avez un dossard ? Une furieuse envie d'en avoir un ? Ou juste l'intention de venir hurler depuis les tribunes ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur HYROX Nice 2026 . Et si vous découvrez à peine la discipline, notre guide complet HYROX vous met à niveau en un clin d'œil.

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Le Trainsweateat HYROX Nice se tient du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2026**. Quatre jours de compétition, avec des vagues de départ du matin jusqu'au soir. Quatre jours, c'est long ? Pas quand on aime transpirer en bonne compagnie.

Attention au piège : Nice a déjà accueilli une édition du 12 au 15 février 2026, rattachée à la saison précédente. Si vous tombez sur des horaires ou des résultats datés de février, ce n'est pas la bonne édition. Celle de fin octobre ouvre la saison 2026/2027 sur la Côte d'Azur.

02 Où se déroule HYROX Nice 2026 ? Lieu et accès

Ida Mathilde en action © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Rendez-vous au Palais des Expositions de Nice , Parvis de l'Europe. Le hall principal dépasse les 12 000 m² : de quoi caser les sleds, les rameurs et quelques milliers de cuisses en feu.

Côté transports, le plus simple reste le **tramway ligne 1**, arrêt Palais des Expositions. Depuis la gare de Nice-Ville, prenez la direction Hôpital Pasteur et descendez à cet arrêt. Plusieurs lignes de bus desservent aussi le secteur : 8+, 12+, 19, 35 et 88.

Un conseil d'ami : laissez la voiture au garage. Vos jambes vous remercieront de ne pas avoir tourné vingt minutes pour trouver une place avant même le premier kilomètre.

03 Le programme de HYROX Nice 2026 jour par jour

Les catégories s'étalent sur les quatre journées, par créneaux. Voici les grandes lignes du programme officiel (provisoire, donc susceptible de bouger) :

Jeudi 29 octobre : HYROX Men dès 8 h, puis Doubles Men, Doubles Women, HYROX Women et Doubles Mixed jusqu'à 20 h 30.

Vendredi 30 octobre : la journée des Pro (Men Pro et Women Pro entre 10 h 10 et 13 h 50), et les trois Relay en clôture, entre 19 h 40 et 20 h 30.

Samedi 31 octobre : HYROX Men le matin, Doubles Mixed l'après-midi, puis les Doubles Pro en soirée.

Dimanche 1er novembre : Doubles Women, HYROX Women et Doubles Men pour boucler le week-end.

Votre heure de départ individuelle est publiée environ trois jours avant l'événement, et aucun changement de créneau n'est accepté. Vérifiez-la deux fois plutôt qu'une. Débarquer à Nice le samedi quand on court le vendredi, c'est le genre d'anecdote qu'on raconte en riant… trois ans plus tard.

Côté spectateurs, notez que l'accès au hall ferme 30 minutes après le départ de la dernière vague de la journée. Les fans de dernière minute sont prévenus.

04 Le format HYROX : 8 km de course, 8 stations

On encourage les athlètes © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pas de surprise à Nice : le format est identique sur toutes les étapes du globe. Vous enchaînez huit fois 1 km de course suivi d'une station fonctionnelle : SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, rameur, farmers carry, sandbag lunges et, pour le dessert, les wall balls .

Plusieurs formules sont proposées :

Solo , en Open ou en Pro (avec des charges plus lourdes).

Doubles , à deux, en Open ou en Pro.

Relay , à quatre, chacun prenant en charge une partie du parcours.

Chaque finisher repart avec le fameux patch, son temps en direct sur le classement et ses splits par station, et peut acheter ses photos de course. Certaines catégories d'âge distribuent même des places qualificatives pour les Championnats du monde . De quoi analyser votre performance à froid, et comparer avec l'élite qui boucle le parcours sous l'heure (les records HYROX donnent franchement le vertige).

05 Inscriptions HYROX Nice 2026 : reste-t-il des places ?

Un petit tour par l'épreuve des Wall Balls © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Soyons honnêtes : c'est tendu. Fin septembre, la quasi-totalité des billets athlètes n'était déjà plus en vente, Solo, Doubles et Relay compris. À dix jours de la course, il reste deux pistes.

La première : vous inscrire sur la liste de notification proposée sur la page officielle pour être prévenu si des places se libèrent. La seconde : le billet caritatif Race for Impact, encore en vente fin septembre, qui vous engage à collecter au moins 300 € en solo (500 € en Doubles, 800 € en Relay) pour une association. Courir pour une bonne cause, avouez qu'il y a pire comme motivation.

La seule source fiable sur les disponibilités, c'est la page officielle HYROX France . Les sites tiers peuvent avoir plusieurs jours de retard.

Nice affiche complet pour vous ? Pas de panique. La prochaine étape française se tient à Paris , au Paris Expo Porte de Versailles, du 12 au 20 décembre 2026. Assez de temps pour peaufiner votre entraînement entre course et musculation .

06 Prix HYROX Nice 2026 : billets coureurs et spectateurs

Côté coureurs, la page officielle n'affiche pas de grille tarifaire publique, et la question est un peu théorique puisque l'essentiel des dossards est parti. Les agrégateurs spécialisés relevaient des billets entre 75 et 124 € environ selon la formule. Bon à savoir : sans l'option Flex prise à l'achat, pas de remboursement, et dans tous les cas, ni transfert vers une autre course ni changement de catégorie.

Pas de dossard ? Le billet spectateur reste une excellente option pour vivre l'ambiance de l'intérieur. Son prix : 15 € par personne et par journée, en vente pour les quatre jours sur la billetterie officielle. Et croyez-nous, encourager un pote sur ses 100 wall balls, c'est presque aussi épuisant que de les faire. Presque.

07 Retrait des dossards et jour J à HYROX Nice

L'enregistrement sur place ouvre 90 minutes avant la première vague de votre division, et uniquement le jour où vous courez. Apportez une pièce d'identité physique et originale (une photo sur votre téléphone ne suffira pas) : personne ne peut s'enregistrer à votre place.

Vous courez le jeudi ? Bonne nouvelle, un enregistrement anticipé est proposé le mercredi 28 octobre, de 12 h à 19 h 30 , au magasin Decathlon du centre commercial TNL (15 boulevard du Général Louis Delfino). De quoi attaquer la première vague du jeudi matin sans courir partout (pas tout de suite, en tout cas).

À J-10, l'heure n'est plus aux séances héroïques. Le principe de l'affûtage est simple : on garde du rythme, on réduit le volume et on soigne le sommeil pour arriver frais plutôt que cramé. Jake Dearden et d'autres athlètes Elite 15 partagent leurs stratégies de pro pour le jour de la course , de la gestion de l'allure au choix du matériel.

Le jour J, glissez de quoi vous hydrater dans votre sac pour l'attente avant le départ. Une canette de Red Bull Energy Drink peut d'ailleurs faire partie de ce petit rituel de mise en route, entre l'échauffement et l'appel de votre vague. Ensuite, place au show : 8 km, 8 stations, et une ligne d'arrivée qui vaut chaque goutte de sueur.

FAQ

Quand a lieu HYROX Nice 2026 ?

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2026. À ne pas confondre avec l'édition de février 2026, qui comptait pour la saison précédente.

Où se déroule HYROX Nice 2026 ?

Au Palais des Expositions de Nice, Parvis de l'Europe. L'arrêt Palais des Expositions du tramway ligne 1 dépose les participants à proximité.

Peut-on encore s'inscrire à HYROX Nice 2026 ?

Fin septembre, la quasi-totalité des billets athlètes affichait complet. Restent la liste de notification proposée sur la page officielle et les billets caritatifs, qui impliquent une collecte de fonds minimale.

Combien coûte un billet spectateur pour HYROX Nice ?

Il était relevé à 15 € par personne et par journée, en vente pour les quatre jours de compétition. Vérifiez le tarif définitif sur la billetterie officielle au moment de l'achat.

Où retirer son dossard pour HYROX Nice 2026 ?

Sur place, au Palais des Expositions, le jour de votre course, à partir de 90 minutes avant la première vague de votre division. Les athlètes du jeudi peuvent aussi s'enregistrer la veille au Decathlon du centre commercial TNL. Pièce d'identité originale obligatoire.

Faut-il être un athlète confirmé pour participer à HYROX ?

Non. « Le niveau d'entrée est très bas », résume Jake Dearden, champion du monde de HYROX en double. La catégorie Open et le format Relay sont parfaits pour une première fois, comme on l'explique dans notre comparatif HYROX vs salle de musculation .