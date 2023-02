Un contest all mountain freestyle inédit sur une face unique d’Avoriaz semée de modules freestyle et backcountry pour offrir un maximum de possibilités à 24 skieurs et snowboardeurs d’élite : voilà la promesse de

Alors, pour mieux se préparer à cette folie, on revient sur dix grands moments et autant de records tout aussi dingues. Enjoy.

Depuis 15 ans, l’Américain Simon Dumont détient un record que personne n’a encore battu : celui du plus haut saut depuis un quarter pipe. Le 11 avril 2008, le skieur freestyle s’élève à 10,08 mètres de haut depuis le quarter-pipe de Sunday River dans le Maine… Et inscrit son nom dans la légende. En 2019, David Wise pense enfin battre ce record avec un saut à 11,7 mètres. Le problème ? Les officiels ne l’homologuent pas car les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Résultat des courses : Simon Dumont trône toujours au sommet, et personne ne semble prêt à le déloger.

Oui, il est possible d’aller très, très vite en skiant à l’envers. Du côté des hommes, c’est le suisse Elias Ambühl qui détient le record depuis 2017 avec une pointe enregistrée à 131,23 km/h. Chez les femmes, c’est la française Emilie Cruz qui, une année plus tard, a réussi skier en “switch” (“à l’envers”, dans le jargon) à la vitesse assez folle de 107,14 km/h. Vont-ils aussi vite lorsqu’ils font des créneaux ? Pas sûr…

Ce n’est pas tous les jours que l’on détrône une légende absolue du snowboard. Pourtant, c’est ce qu’à fait Valentino Guseli à seulement 16 ans en 2021. L’adolescent originaire (comme son nom ne l’indique pas forcément) de Canberra en Australie, a pulvérisé le record de Shaun White himself en montant à la hauteur incroyable de 7m30 sur un half-pipe. Et vous, vous faisiez quoi à 16 ans ?

“Que faisiez-vous à 16 ans”, épisode 2. En tout cas, probablement pas un Backside 2160 sur les pistes de Crans Montana comme le jeune Hiroto Ogiwara, en tout cas. Ah oui, juste pour rappel, 2160, cela signifie SIX tours sur soi-même. Oui, six tours.

