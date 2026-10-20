Depuis 2013, les Worlds de League of Legends ressemblent à une soirée galette des rois où le même invité repart presque toujours avec la fève. Cet invité, c'est T1 . Six Summoner's Cups en quinze éditions, dont les trois dernières d'affilée. Qui dit mieux ? Personne, justement.

Cette année, l'Europe a pourtant une raison de plus d'y croire : G2 arrive en forme, et la Karmine Corp de Kameto dispute ses tout premiers Worlds . En bonus : les troupes de Kameto ont déjà fait tomber T1 cet été. En face, Faker et ses coéquipiers, habitués des showmatchs du Red Bull League of Its Own , débarquent aux États-Unis avec une seule idée en tête : un quatrième sacre d'affilée. On vous explique le format 2026, puis on remonte le fil d'une dynastie hors norme.

01 Worlds LoL 2026 : le format en 3 étapes

Les Worlds 2026 se jouent aux États-Unis du 15 octobre au 14 novembre, avec 19 équipes au départ. Le principe tient en trois étages, comme une fusée (sauf qu'ici, une seule équipe atteint l'orbite).

Play-In (Los Angeles, 15-18 octobre) : quatre équipes, des BO5 en double élimination, un seul ticket pour la suite. C'est la KC qui en est sortie, avec un 3-0 contre MVK Esports lors du dernier match.

Swiss stage (Allen, Texas, à partir du 23 octobre) : 16 équipes. Trois victoires pour se qualifier, trois défaites pour faire ses valises. Les matchs se jouent en BO1, sauf ceux qui qualifient ou éliminent, disputés en BO3.

Phase finale (3-14 novembre) : huit équipes, des BO5 à élimination directe, et une finale le 14 novembre au Barclays Center de Brooklyn.

Petite subtilité pour les nouveaux venus : tout se joue en fearless draft . Un champion pick dans une game ne peut plus être sélectionné sur la suite de la série, de quoi forcer les équipes à sortir de leur zone de confort.

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T1 ouvre son tournoi face à LOS (Brésil) dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre, à 1 h du matin heure de Paris. Gardez une canette de Red Bull Energy à portée de main, la nuit risque d'être longue. Pour les autres affiches, le calendrier et la liste des équipes, tout est dans notre guide complet des Worlds 2026 .

02 Le palmarès de T1 aux Worlds : 6 titres en 15 éditions

Le GOAT est là © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Huit finales disputées, six remportées. Voilà la carte de visite de T1 (SK Telecom T1 jusqu'en 2019) aux championnats du monde de League of Legends .

Année Ville Adversaire en finale Score 2013 Los Angeles Royal Club 3-0 2015 Berlin KOO Tigers 3-1 2016 Los Angeles Samsung Galaxy 3-2 2023 Séoul Weibo Gaming 3-0 2024 Londres BiliBilbi Gaming 3-2 2025 Chengdu KT Rolster 3-2

À côté, Fnatic , sacrée lors de la toute première édition en 2011, reste la seule équipe européenne à avoir soulevé le trophée. Une fois, et les équipes asiatiques n’étaient pas de la partie. T1, elle, a pris l'habitude de ramener la coupe à la maison.

03 2013-2016 : SK Telecom T1 invente la dynastie

En 2013, un rookie de 17 ans débarque chez SK Telecom T1. Son pseudo : Faker. La même année, l'équipe coréenne écrase Royal Club 3-0 en finale à Los Angeles et brandit sa première Summoner's Cup. Premier essai, premier titre (oui, déjà).

En 2015, SKT passe en mode rouleau compresseur : sacre à Berlin contre les KOO Tigers (3-1), avec une seule game perdue sur tout le tournoi. En 2016, l'histoire est bien plus serrée. Il faut cinq manches face aux ROX Tigers en demi-finale au Madison Square Garden , puis cinq de plus contre Samsung Galaxy en finale. Bilan : trois titres en quatre ans, et un surnom qui colle désormais à la peau de Faker, « The unkillable demon king ».

04 2017-2022 : la traversée du désert de T1

Toutes les dynasties connaissent des coups de mou. En 2017, SKT retrouve Samsung Galaxy en finale à Pékin, mais cette fois, le 3-0 tombe dans l'autre sens et le triplé s'envole. Les années suivantes ressemblent à un long tunnel : pas de Worlds en 2018 ni en 2020, et deux demi-finales perdues, dont celle de 2019 à Madrid face à G2 Esports. Oui, l'Europe a déjà fait plier T1 sur la plus grande des scènes.

En 2022, T1 retrouve enfin une finale, à San Francisco. Mais DRX, partie du Play-In, signe l'un des plus beaux contes de fées de l'histoire de l'esport et s'impose 3-1. Pour Faker, ça fait alors six ans sans titre mondial. De quoi enterrer la légende ? Pas vraiment.

05 2023-2025 : le premier three-peat de l'histoire des Worlds

Une sixième Coupe de l'Invocateur pour T1 et Faker © Colin Young-Wolff/Riot Games

Le réveil arrive en 2023, et il est brutal. Devant son public, à Séoul, T1 balaie Weibo Gaming 3-0 en finale . En 2024, rebelote à Londres face à Bilibili Gaming , en cinq manches cette fois, avec Faker élu MVP de la finale.

Puis vient 2025, la saison de tous les doutes. T1 ne se qualifie que comme 4e seed de LCK et doit passer par les barrages. Qu'à cela ne tienne : l'équipe enchaîne les cadors chinois (Invictus Gaming, Anyone's Legend, Top Esports), puis renverse KT Rolster en finale à Chengdu, le 9 novembre, après avoir été menée 2-1. Score final : 3-2, devant plus de 6 millions de spectateurs. On vous raconte cette soirée dans notre récap du triplé historique .

Ce triplé est une première absolue : jamais une équipe n'avait remporté les Worlds trois années de suite. Au passage, Oner, Gumayusi et Keria rejoignent Faker et Bengi dans le club très fermé des triples champions du monde.

06 Faker aux Worlds : pourquoi tout tourne autour de lui

Six titres, huit finales, un seul maillot depuis 2013 : Faker détient à peu près tous les records des Worlds. Mais le vrai tour de force, c'est sa longévité. Il a gagné sur des versions du jeu qui n'ont plus grand-chose en commun, des métas lentes et centrées sur la vision de 2013 aux teamfights express de 2023-2025. C'est un peu comme remporter Roland-Garros sur terre battue, puis sur gazon, puis sur glace.

L'arrivée de Faker est toujours un événement © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Entre deux campagnes mondiales, le GOAT prend aussi le temps de venir saluer ses fans européens : il a fait vibrer l'Accor Arena de Paris lors du Red Bull League of Its Own 2024 . Pour le reste (son compte « Hide on bush », ses débuts, ses champions fétiches), tout est dans notre portrait de Faker .

07 T1 aux Worlds 2026 : un quadruplé est-il possible ?

Keria est le meilleur joueur au monde actuellement © Kihun Park/Red Bull Content Pool

Sur le papier, T1 reste le triple tenant du titre. Dans les faits, sa saison 2026 a tangué : défaite contre G2 au MSI, élimination par la Karmine Corp à l' Esports World Cup , et une qualification obtenue de justesse comme 3e seed de LCK. L'effectif a aussi bougé : Zeus évolue désormais chez Hanwha Life Esports, et Peyz tient le poste d'ADC aux côtés de Keria.

Et la concurrence a de quoi faire peur :

Hanwha Life Esports , vainqueur du MSI 2026.

Gen.G , avec Canyon, Chovy et Ruler.

Bilibili Gaming , emmené par Knight et Viper.

G2 Esports et la Karmine Corp , qui ont toutes les deux battu T1 cette saison.

On ne jouera pas aux devins, le Swiss stage n'a même pas commencé. Une chose est sûre : depuis 2013, enterrer T1 avant la phase finale a souvent été une erreur. Rendez-vous le 14 novembre à Brooklyn pour savoir qui est la meilleure équipe du monde.

FAQ

Combien de Worlds T1 a-t-il gagnés ?

T1 a remporté six fois les Worlds de League of Legends : en 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 et 2025. C'est le record absolu.

Qui a gagné le plus de Worlds sur LoL ?

T1 et Faker, avec six titres. Faker est le seul joueur à avoir soulevé six fois la Summoner's Cup.

Quelle équipe européenne a déjà gagné les Worlds ?

Fnatic, lors de la première édition en 2011. C'est à ce jour le seul titre mondial d'une équipe européenne.

Quand a lieu la finale des Worlds 2026 ?

Le samedi 14 novembre 2026, au Barclays Center de Brooklyn, à New York.