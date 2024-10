Récapitulatif de l'histoire de Tekken 8 : la saga Mishima continue

est aussi grandiose qu'ostentatoire. S'inspirant de la narration démesurée des meilleures séries animées de combat, ainsi que des films occidentaux grandiloquents, il s'agit d'une histoire de querelles entre père et fils sur fond de calamité mondiale.

S'étendant sur le globe et sur plusieurs générations, l'histoire de Tekken est aussi grandiose qu'ostentatoire. S'inspirant de la narration démesurée des meilleures séries animées de combat, ainsi que des films occidentaux grandiloquents, il s'agit d'une histoire de querelles entre père et fils sur fond de calamité mondiale.

Avec un roster toujours plus important de combattants éclectiques et excentriques, chacun avec sa propre histoire, même pour les fans de longue date, il peut sembler un peu difficile de se

Cet affrontement épique est la suite de l'arc The Dark Awakens de Tekken 8, qui a vu le combat final entre Jin Kazama et son père Kazuya Mishima. Certains pensaient que le conflit était terminé, mais avec le retour du patriarche de la famille Mishima, Heihachi, le conflit qui dure depuis des générations est prêt à s'enflammer à nouveau. Voyons comment nous en sommes arrivés là.

Rares sont ceux qui ont oublié la scène d'ouverture emblématique de Tekken, dans laquelle on voit Heihachi Mishima, chef de la corporation Mishima Zaibatsu, jeter son fils du haut d'une falaise. Cette scène choquante donne le coup d'envoi à la rivalité entre Kazuya et son père, qui, après avoir survécu à la chute, s'entraîne pendant 20 ans dans l'espoir d'affronter son père au combat.

Il a sa chance lorsque Heihachi organise le premier King of Iron Fist Tournament, dont Kazuya sort vainqueur grâce au pouvoir surnaturel du gène Devil. Le même qui lui a permis de survivre à la chute fatale de la scène d'ouverture. Heihachi n'est cependant pas resté longtemps à terre, revenant dans Tekken 2 pour vaincre son fils, cette fois en le jetant dans un volcan. Bonne ambiance.

Dans Tekken 3, nous faisons la connaissance de Jin, le fils de Kazuya, qui deviendra le protagoniste de la série. Élevé loin de son père, Jin se tourne vers Heihachi lorsque sa mère disparaît, en quête de force et de réponses. Heihachi continue d'être l'un des pires parents de la série, se retournant contre son petit-fils dans les derniers instants du jeu pour tenter de détruire le gène Devil, dont Jin est également porteur. Heureusement pour Jin, ce pouvoir lui permet de s'échapper pour se battre à un moment plus propice.

Tekken 4-6 : la guerre autour du gène Devil et ses conséquences

Les trois Mishima étant désormais en jeu, la guerre du gène Devil commence. Kazuya est ressuscité par la G Corporation, tandis que Heihachi continue de rechercher le plein pouvoir du gène démoniaque. Alors que les deux générations précédentes se disputent le pouvoir destructeur ultime, Jin a pour objectif de les arrêter tous les deux, et finit par les vaincre tout en épargnant leurs vies. Un choix que le jeune homme finira par regretter.

Dans Tekken 5, nous rencontrons une nouvelle génération de la famille Mishima : Jinpachi. Le père de Heihachi, ressuscité, ne tarde pas à prendre le contrôle de la Mishima Zaibatsu, obligeant Jin à intervenir une fois de plus pour mettre un terme à ses plans. Le monde semble en sécurité une fois Jinpachi vaincu, mais c'est alors que nous apprenons que même Jin n'est pas immunisé contre l'héritage brutal de sa lignée. Désormais à la tête de la Mishima Zaibatsu, le côté sombre de Jin apparaît au grand jour, alors qu'il dirige la corporation d'une main de fer, comme son grand-père l'a fait avant lui.

Tekken 6 plonge le monde dans une terrible guerre, déclenchée par Jin. Il a ses raisons pour la déclencher : il souhaite attirer le démon Azazel, à l'origine du gène Devil. Jin pense que sa destruction débarrassera le monde de ce pouvoir maléfique, mais il se trompe et cette guerre laisse le monde en ruines.

Tekken 7-8 : l'ultime affrontement entre père et fils

Tekken 7 nous donne encore plus de révélations sur la famille Mishima. Dans ce jeu, nous apprenons que le gène Devil est entré dans la lignée des Mishima par l'intermédiaire de la mère de Kazuya, Kazumi Mishima, qui a été envoyée pour tuer Heihachi. Cette tentative d'assassinat de Heihachi l'amène à tuer sa femme, ce qui suscite la haine de Kazuya. La tentative de meurtre de Heihachi sur son fils avait pour but d'empêcher la propagation du gène Devil au fil des générations.

À ce stade, il semble que Kazuya soit allé trop loin dans sa voie obscure et son dernier affrontement avec Heihachi se termine par la victoire de son fils. Kazuya a maintenant atteint les proportions d'un dieu et il n'y a qu'un seul homme qui peut l'arrêter : son fils, Jin.

Jin et Kazuya en plein fight dans Tekken 7