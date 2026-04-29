Le déclic se fait dès les premiers mètres. Pas de montée en régime, pas de vibrations : juste une poussée nette, immédiate. Sur la WN7 , la poignée répond au millimètre et l’accélération arrive comme un sprint silencieux. Pour Honda , c’est un jalon : la première moto électrique de la marque, zéro émission mais pensée pour le plaisir du pilotage. Avec une maniabilité déconcertante, elle avale les virages comme une sportive, n’ayant jamais peur d’attaquer. Même la ville et ses pièges deviennent un terrain de jeu : un trou dans le trafic, un simple regard, la moto se faufile. Un pilotage facile, instinctif qui devient vite addictif et offre une nouvelle génération de sensations fluides, naturelles et silencieuses.

Une nouvelle sensation de vitesse

Rouler électrique, c’est redécouvrir le vent. Sans bruit moteur pour couvrir l’instant, tout remonte : le souffle dans le casque, le frottement des pneus, on ressent la route comme jamais auparavant. La WN7 transforme chaque sortie en expérience sensorielle plus pure. La vitesse n’est plus une question de décibels, mais de trajectoire et de feeling.

L’écran TFT de la Honda WN7 est connecté © Honda Motor Europe Ltd

Fun instantané, maîtrise immédiate

Honda a conçu la WN7 pour qu’on se sente à l’aise tout de suite à son guidon. Après tout, c’est une Honda. Sa selle est plus étroite qu’une moto avec un moteur thermique entre les jambes. Cela facilite la prise en main à basse vitesse et dans le trafic dense. La batterie, placée bas et au centre, équilibre les masses : résultat, une moto agile, qui réagit facilement et donne confiance dès le premier demi-tour. Même les manœuvres du quotidien deviennent plus faciles grâce au mode de marche avant/arrière à vitesse lente, idéal pour sortir d’une place serrée ou se faufiler dans un garage.

Du béton aux virages, sans changer de rythme

La WN7 ne se limite pas à l’urbain. Dès que la route s’ouvre, on joue avec la décélération réglable : plus douce pour cruiser sur voie rapide, plus marquée pour enchaîner les courbes en laissant la moto se poser naturellement à l’entrée du virage. Et parce que le flow ne se pilote pas toujours pareil, quatre modes de conduite affinent le caractère : SPORT pour la réactivité, STANDARD pour le quotidien, RAIN pour plus de sécurité sur route mouillée, ECON pour maximiser l’autonomie. Le tout avec une idée qui est claire : une interface simple, pour rester concentré sur la route.

Style unique et nouveaux codes © Honda Motor Europe Ltd

Du couple, du silence, de la souplesse

Avec un couple annoncé de 100 Nm , équivalent à une grosse cylindrée, la WN7 délivre cette sensation typiquement électrique : la force disponible tout de suite, sans à-coups, parfaitement dosable. La transmission par courroie renforce le confort, avec une conduite fluide et un silence exceptionnel. Moins de fatigue, plus d’attention pour la route. Et plus de place pour l’émotion.

Un style premium, un cockpit prêt pour le quotidien

Signature LED, finition soignée et design épuré : la WN7 affiche un style moderne et assumé. Le poste de pilotage est pensé pour l’usage réel : écran TFT 5 ’’, commandes rétro-éclairées, prise USB. De quoi garder le cap, et les appareils chargés, quand la sortie improvisée finit par se prolonger.

La liberté, en version recharge

Jusqu’à 140 km d’autonomie annoncée (cycle WMTC), une charge rapide CCS2, un standard présent dans l’automobile qui permet d’utiliser les bornes de charge rapide existantes , et qui permet de passer d’environ 20 % à 80 % de batterie en 30 minutes . Il y a aussi une prise Type 2 pour la recharge classique, à la maison : la WN7 se cale sur des rythmes modernes. Un café, un brief, une pause, et c’est reparti.

Une moto pour une nouvelle génération

La WN7 n’essaie pas de « faire comme » une thermique. Elle ouvre une voie différente : plus douce, plus précise, plus intuitive, sans renoncer au plaisir brut du deux-roues. Une nouvelle génération de motos pour une nouvelle génération de pilotes : ceux qui veulent de la performance, mais aussi du contrôle, du confort… et cette liberté unique de ressentir les éléments.