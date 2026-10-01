青山学院大学の箱根駅伝4連覇をみんなで応援しよう！

01 箱根駅伝の基礎知識

なぜお正月に開催するの？ 1校につき何人が出場するの？ 「区」ってなに？ 今さら人には聞けない箱根駅伝の基本ルールから見どころまで、初めて観る人でも楽しめる初心者ガイド。

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02 箱根駅伝の専門用語集

箱根駅伝を観戦していると飛び交う独特な言葉たち。意味がわかれば実況解説がもっと面白くなる。「花の2区」「山の神」など知っておきたい専門用語を一挙解説！

03 箱根だけじゃない！ 出雲駅伝も要チェック

箱根駅伝に先駆けて開催される「出雲駅伝」にも注目！ 大学三大駅伝のひとつで、「スピード駅伝」と呼ばれる大会の見どころを解説。さらに青学駅伝の主将が、出雲に挑む新チームの意気込みを語る！

04 青学駅伝のプロフィール

2015年の初優勝から数々の記録を打ち立ててきた青山学院大学陸上競技部長距離ブロック、通称「青学駅伝」。原晋監督とともに歩んだ躍進の歴史。

05 新チームのメンバー紹介

シン・山の神を襲名した黒田朝日の卒業後、次に箱根の鍵を握るのは誰？ 史上初の2度目の4連覇に挑む新体制メンバーの素顔と意気込みを一挙紹介。

06 レッドブルとタッグを組んだ理由

3連覇中の王者・青学駅伝とレッドブルがまさかのパートナーシップ。「地味でツラい駅伝の印象を変えたい」原晋監督が語る、新しい挑戦の裏側。

07 原晋監督インタビュー

新生活のスタートで感じる焦りやモヤモヤ、実は多くの人が経験する壁。長年、青学駅伝を率いる名将・原晋監督が教える、環境の変化を乗り越えるヒント。